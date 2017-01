Joe B. Miller From Last To Win the 32nd Speedway Motors Tulsa Shootout!

TULSA, Okla. (January 1, 2017) If there was ever a way to start the year, the finale of the 32nd Speedway Motors Tulsa Shootout just set the bar as Missouri’s Joe B. Miller laid waste to the field of the 55 lap Outlaw feature event with a run from the final starting spot to win the coveted Golden Driller in the night’s championship Outlaw event.

Adding a cherry on top, the win is Miller’s first in Speedway Motors Tulsa Shootout competition.

With Oklahoma’s Christopher Bell taking the early lead, the native of Norman looked to have the win in hand until Washington’s Gary Taylor raced by on Lap 32. Through cautions and attrition that allowed the field to regroup, Miller moved into fifth on Lap 36.

Using restarts to his advantage in the closing laps, the runner-up spot came with 10 laps to run and traffic on the horizon. Holding up Taylor, the No. 151 began closing and with time looking to expire, the caution flew for Frank Flud whose night ended while running fourth. With a lapped car in the lineup on the restart, Taylor set sail but one more caution was in store as Christopher Bell and Cory Eliason flipped violently into the first turn while racing for third. Both drivers were okay.

Restarting with three laps to run, the lapped car out of the mix, Miller went to work. Running the cushion of turns one and two on the restart, the slide job came in the next two turns. Nearly even with Taylor at the line, Miller pulled to the lead with two rotations remaining.

Setting into the final turns, Taylor would set up for the run, but Miller would not be denied his golden prize.

While Joe B. Miller grabbed the win in the night’s biggest race, eight other divisions saw action as well with an overall eight first time winners.

Starting off A-Features with 1,200cc Non-Wing Mini Sprints, California’s Thomas Meseraull claimed his first career Golden Driller. Earning the pole of the night’s 20 lap A-Feature, Meseraull swapped the race lead with Mitchell Davis the first couple of laps before taking the point on Lap 4. Challenge again near the race’s midpoint, “T-Mez” would hold on.

Second A-Feature of the night was the Stock Non-Wing division. Going 25 laps the opening rounds were in the hands of Indiana’s Zeb Wise. Advancing from third to second on the start, Oklahoma’s Frank Flud was quick to challenge the leader with the point going to his control on the fifth trip around the Tulsa Expo Raceway. From there, laps clicked by with ease as Flud claimed his fourth career Golden Driller since 2014, and second in Stock Non-Wing competition.

Junior Sprints appeared third in the lineup with an all California front row. Chasing through the first two starts, Caeden Steele played the hunter as Garth Kasiner led the field. Pacing patiently around the hub of the track, Steele moved in for the challenge on Lap 10. Denied the position down the back stretch, the No. 121 secured the top-spot off the next set to turns to lead the remaining laps.

Fourth feature to the racing surface was the Outlaw Non-Wing division as Tristan Guardino from Fremont, Cali. picked up his first career Golden Driller after a spirited battle with Indiana’s Cole Bodine. Never letting Guardino get out of reach, Bodine was all over Guardino following a late race restart. Mounting a charge off the final turn, Bodine would come up 0.146 seconds shy of picked off the win.

1,200cc Winged Mini-Sprints saw Pennsylvania’s Tyler Walton in Victory Lane. Battling early with Thomas Meseraull who led the opening two laps, Walton took over on Lap 3 and never relinquished the point through several attempts by Meseraull for the lead on restarts.

A-Class saw a dominating performance by Ayrton Gennetten. Taking off from the pole, the Missouri native out ran Indiana’s Tyler Courtney into the first two turns and simply pulled away from the field. Through cautions and lapped traffic, the closest anyone got to challenge was Frank Flud who closed the gap from a straight-a-away to 0.441 at the checkered flag.

ECOtec competition saw the first different winner since 2014 with Oklahoma’s Ty Hulsey. To the lead from the pole, Hulsey kept pace ahead of the hard charging Adam Pierson. Taking one shot at the lead, the Vermont driver was never able to edge ahead.

Restricted competition went to Oklahoma’s Grady Mercer. Leading every lap of the A-Feature, Mercer’s advantage nearly always returned to just shy of a straight-a-way after any caution.

With the close of the 32nd Speedway Motors Tulsa Shootout, 1,068 entries were received for the 2017 edition with drivers coming from 35 states as well as Australia and Canada. Overall, Golden Drillers went to California, Missouri, Oklahoma, and Pennsylvania. Dates for the 2018 event will be released in the next month.

The next event at the Tulsa Expo Raceway, located inside the River Spirit Expo Center, is the 31st Lucas Oil Chili Bowl Nationals presented by General Tire, happening January 10-14, 2017.

For continued updates on the Speedway Motors Tulsa Shootout, log onto http://www.tulsashootout.com.

Race Results:

32nd Speedway Motors Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, Okla.

December 28, 2016 – January 1, 2017

Race Count: 270

Winged Outlaw

Heat 1 (8 Laps): 1. 8-Scott Sawyer; 2. 7S-Skylar Hunter; 3. 39-Zeb Wise; 4. 15J-Jake Galusha; 5. 22J-Keith Day; 6. 11X-Tom Curran; 7. 97B-Bailey Stringer; 8. 18K-Steve Finn

Heat 2 (8 Laps): 1. 72-Jesse Mauer; 2. 10-Blake Battles; 3. 22H-Slater Helt; 4. 47W-Dylan Westbrook; 5. 14T-Tyler Walton; 6. 29P-Brian Potter; 7. 68-Dirk Miller; 8. 17H-Hunter Little

Heat 3 (8 Laps): 1. 29-Brandon Hahn; 2. 88G-Garrett Hulsey; 3. 98P-Miles Paulus; 4. 7P-Jake Andreotti; 5. 83-Shane Weeks; 6. 7-Wyatt Rector; 7. 7JR-Chand Ewell; 8. 38-Jackson Frisbee

Heat 4 (8 Laps): 1. 8L-Brian Lunsford; 2. 5R-Craig Ronk; 3. 23S-Tyler Courtney; 4. 22B-Johnny Herrera; 5. 44R-Branigan Roark; 6. 10E-Matt Ebarb; 7. 77J-Denver Larsen; 8. (DNF) 27D-Jared Dunkin

Heat 5 (8 Laps): 1. 10J-Cory Eliason; 2. 48T-Tanner Holm; 3. 55B-Brandon Anderson; 4. 36A-Jerrod Wilson; 5. 73-Jason McDougal; 6. 2J-Jaxon Bishop; 7. 51H-Paul Hendrix; 8. (DNF) 16X-Shane Redline

Heat 6 (8 Laps): 1. 181-James Morris; 2. 51F-Gary Taylor; 3. B52-Chad Bell; 4. 46G-Brian Grogan; 5. 88K-Koen Shaw; 6. 1-Cody Smothermon; 7. 88M-Tyler Merrill; 8. (DNF) 4B-Austin Mundie

Heat 7 (8 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer; 2. 29K-Kyle Amerson; 3. 42-Andy Bishop; 4. 71B-Chase Briscoe; 5. 102-Brock Berreth; 6. 2A-Ryan Arbogast; 7. 8Z-Bradley Fezard; 8. 07-Zak Gorski

Heat 8 (8 Laps): 1. 21-Christopher Bell; 2. 83C-Chance Crum; 3. 47K-Marcus Kelly; 4. 50J-Brian Jones; 5. 74-Tucker Boulton; 6. 21E-Jerry Evans; 7. (DNF) 94L-Billy Lawhead; 8. (DNF) 777-Dylan Larsen

Heat 9 (8 Laps): 1. 7KK-Mason Keefer; 2. 39R-Russ Disinger; 3. 321-Chad Winfrey; 4. 628-Ace McCarthy; 5. 75-Devan Myers; 6. 66T-Robby Hoffman; 7. 9K-Kieran Casillas; 8. 2X-Lacey Kahl

Heat 10 (8 Laps): 1. 14H-Harley Hollan; 2. 1N-Jeffrey Newell; 3. 93M-Mathew Riggs-Carr; 4. 49-Joel Smith; 5. 2-Chase Porter; 6. 73B-Blake Hahn; 7. 21L-Kameron Key; 8. 00-Tony Sinquefield

Heat 11 (8 Laps): 1. 20S-Steven Curbow; 2. 880-Kameron Morral; 3. 88H-Matthew Howard; 4. 2S-Cooper Smith; 5. 27W-Steve Wicker; 6. 15-Jase Randolph; 7. 08-Cory Grenzy; 8. 45-Lucas Pejakovich

Heat 12 (8 Laps): 1. 21H-Dylan Kadous; 2. 44-Ben Worth; 3. 55-John Carney II; 4. 72W-Devin Feger; 5. 29L-Nate Lauderbaugh; 6. 1M-Steven Shebester; 7. 1K-Kelby Watt; 8. 63-Ryan Delisle

Heat 13 (8 Laps): 1. 1F-Jason Friesen; 2. 34-Kj Snow; 3. 7BC-Noah Key; 4. 28P-Randy Wagnon, Jr.; 5. 67T-David Hall; 6. 18-Brent McMillan; 7. 9W-Brittany Webster; 8. (DNF) 40-Benjamin Kysor

Heat 14 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud; 2. 14Q-Jake Hagopian; 3. 22-Curtis Jones; 4. 37H-Nicholas Howard; 5. 57-Cole Bodine; 6. 888-Bj Gatewood; 7. 6B-Blake Parmley; 8. (DNF) 2BB-Jordan Barbee

Heat 15 (8 Laps): 1. 2B-Nathan Benson; 2. 88W-Eric Wright; 3. 23C-Chris Cochran; 4. 42D-Hank Davis; 5. 41-Colton Hardy; 6. 55C-Mckenna Haase; 7. 413-Charles Corte; 8. (DNF) 23-Alec Quiggle

Heat 16 (8 Laps): 1. 33-Tucker Worth; 2. 131-Dusty Young; 3. 76M-Kale Mueller; 4. 290-Austin Stone; 5. 1V-Johnny Boland; 6. 15D-Dayna Hill; 7. 4-Eric Ankiewicz; 8. 48-Bryan Davidson

Heat 17 (8 Laps): 1. 9S-Michael Faccinto; 2. 15L-Michael Laughton; 3. 20W-Gabe Wilson; 4. 91M-Mike Owings; 5. 33C-Casey Carter; 6. 23M-Rhea Lynn Moss; 7. 18A-Hannah Adair; 8. (DNF) 71E-Caden Englehart

Heat 18 (8 Laps): 1. 21T-Ty Hulsey; 2. 73K-Kristian Kelly; 3. 20X-Noah Harris; 4. 5B-Joey Starnes; 5. 74T-Tommy Thompson; 6. 23T-Travis Rewerts; 7. (DNF) 3J-Jordan Howell; 8. (DNF) 7X-Jordan McPherson

Heat 19 (8 Laps): 1. 59-Kyle Spence; 2. 04M-Paige Moss; 3. 12K-Frank Galusha; 4. 11B-Kaylee Bryson; 5. 29R-Ryan Ratliff; 6. 6A-Holden Anderson; 7. (DNF) 79-Matt Taylor; 8. (DNF) 27-Tucker Klaasmeyer

Heat 20 (8 Laps): 1. 9P-Jared Peterson; 2. 33J-Jayce Jenkins; 3. 3-Ayrton Gennetten; 4. 67-Chase Cook; 5. 12-Cody Christensen; 6. 22C-John Campbell Sr.; 7. 00C-Coby Weaver; 8. (DNF) 118-Scott Evans

Heat 21 (8 Laps): 1. 151-Joe B. Miller; 2. 25J-Delaney Jost; 3. 21K-Thomas Kunsman; 4. 82C-Christian Kinnison; 5. 42E-Eddie Strada; 6. P40-Aaron Dromgoole; 7. 23E-Sara Elrod; 8. 11-Riley Goodno

C-Features:

C Feature 1 (10 Laps): 1. 1-Cody Smothermon[3]; 2. 2A-Ryan Arbogast[2]; 3. 22J-Keith Day[1]; 4. 1K-Kelby Watt[9]; 5. 8Z-Bradley Fezard[5]; 6. 3J-Jordan Howell[8]; 7. 23-Alec Quiggle[14]; 8. 48-Bryan Davidson[12]; 9. 18-Brent McMillan[4]; 10. 4-Eric Ankiewicz[7]; 11. 97B-Bailey Stringer[6]; 12. (DNF) 2X-Lacey Kahl[10]; 13. (DNF) 7X-Jordan McPherson[11]; (DNS) 27D-Jared Dunkin

C Feature 2 (10 Laps): 1. 21L-Kameron Key[5]; 2. 22C-John Campbell Sr.[2]; 3. 118-Scott Evans[12]; 4. 888-Bj Gatewood[4]; 5. 7JR-Chand Ewell[8]; 6. 18A-Hannah Adair[7]; 7. 40-Benjamin Kysor[10]; 8. 68-Dirk Miller[6]; 9. 38-Jackson Frisbee[9]; 10. 77J-Denver Larsen[3]; 11. 74-Tucker Boulton[1]; 12. (DNF) 00-Tony Sinquefield[13]; 13. (DNF) 88M-Tyler Merrill[11]; (DNS) 27-Tucker Klaasmeyer

C Feature 3 (10 Laps): 1. 79-Matt Taylor[5]; 2. P40-Aaron Dromgoole[2]; 3. 45-Lucas Pejakovich[12]; 4. 08-Cory Grenzy[3]; 5. 18K-Steve Finn[10]; 6. 51H-Paul Hendrix[8]; 7. 9W-Brittany Webster[7]; 8. 9K-Kieran Casillas[6]; 9. 16X-Shane Redline[9]; 10. (DNF) 29P-Brian Potter[4]; 11. (DNF) 74T-Tommy Thompson[1]; 12. (DNF) 71E-Caden Englehart[13]; 13. (DNF) 17H-Hunter Little[11]; (DNS) 94L-Billy Lawhead

C Feature 4 (10 Laps): 1. 11X-Tom Curran[2]; 2. 21E-Jerry Evans[3]; 3. 23E-Sara Elrod[5]; 4. 413-Charles Corte[6]; 5. 00C-Coby Weaver[7]; 6. 11-Riley Goodno[11]; 7. 2BB-Jordan Barbee[10]; 8. 777-Dylan Larsen[12]; 9. 7-Wyatt Rector[1]; 10. (DNF) 66T-Robby Hoffman[4]; 11. (DNF) 63-Ryan Delisle[9]; 12. (DNF) 07-Zak Gorski[8]; 13. (DNF) 4B-Austin Mundie[14]; 14. (DNF) 6B-Blake Parmley[13]

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 21T-Ty Hulsey[3]; 2. 20S-Steven Curbow[5]; 3. 29K-Kyle Amerson[7]; 4. 73B-Blake Hahn[13]; 5. 37H-Nicholas Howard[6]; 6. 14Q-Jake Hagopian[4]; 7. 15J-Jake Galusha[12]; 8. 83-Shane Weeks[11]; 9. 42E-Eddie Strada[9]; 10. 20X-Noah Harris[8]; 11. 76M-Kale Mueller[10]; 12. (DNF) 131-Dusty Young[1]; 13. (DNF) 91K-Kevin Bayer[2]; 14. (DNF) 10E-Matt Ebarb[14]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 88H-Matthew Howard[1]; 2. 21-Christopher Bell[4]; 3. 21H-Dylan Kadous[2]; 4. 9P-Jared Peterson[3]; 5. 1F-Jason Friesen[5]; 6. 44-Ben Worth[7]; 7. 7P-Jake Andreotti[10]; 8. 36A-Jerrod Wilson[8]; 9. 98P-Miles Paulus[9]; 10. 29L-Nate Lauderbaugh[11]; 11. 42D-Hank Davis[12]; 12. 2J-Jaxon Bishop[14]; 13. 1M-Steven Shebester[13]; 14. 91M-Mike Owings[6]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[2]; 2. 9S-Michael Faccinto[4]; 3. 55-John Carney II[1]; 4. 48T-Tanner Holm[3]; 5. 151-Joe B. Miller[5]; 6. B52-Chad Bell[9]; 7. 15L-Michael Laughton[7]; 8. 88G-Garrett Hulsey[6]; 9. 46G-Brian Grogan[8]; 10. 15-Jase Randolph[14]; 11. 1V-Johnny Boland[11]; 12. 15D-Dayna Hill[13]; 13. 44R-Branigan Roark[12]; 14. (DNF) 71B-Chase Briscoe[10]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 2B-Nathan Benson[2]; 2. 5R-Craig Ronk[6]; 3. 83C-Chance Crum[5]; 4. 34-Kj Snow[4]; 5. 04M-Paige Moss[7]; 6. 321-Chad Winfrey[9]; 7. 50J-Brian Jones[8]; 8. 47W-Dylan Westbrook[11]; 9. 55C-Mckenna Haase[14]; 10. 39R-Russ Disinger[3]; 11. 49-Joel Smith[10]; 12. 23M-Rhea Lynn Moss[13]; 13. (DNF) 29-Brandon Hahn[1]; 14. (DNF) 2-Chase Porter[12]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 88W-Eric Wright[3]; 2. 42-Andy Bishop[7]; 3. 8L-Brian Lunsford[1]; 4. 25J-Delaney Jost[5]; 5. 39-Zeb Wise[4]; 6. 59-Kyle Spence[2]; 7. 93M-Mathew Riggs-Carr[9]; 8. 22B-Johnny Herrera[11]; 9. 23T-Travis Rewerts[13]; 10. 2S-Cooper Smith[10]; 11. 67T-David Hall[12]; 12. (DNF) 880-Kameron Morral[6]; 13. (DNF) 5B-Joey Starnes[8]; 14. (DNF) 73-Jason McDougal[14]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 10J-Cory Eliason[1]; 2. 23S-Tyler Courtney[5]; 3. 3-Ayrton Gennetten[3]; 4. 22H-Slater Helt[4]; 5. 12K-Frank Galusha[9]; 6. 72W-Devin Feger[11]; 7. 7BC-Noah Key[7]; 8. 7S-Skylar Hunter[2]; 9. 57-Cole Bodine[12]; 10. 102-Brock Berreth[14]; 11. 88K-Koen Shaw[8]; 12. 73K-Kristian Kelly[6]; 13. 6A-Holden Anderson[13]; 14. (DNF) 67-Chase Cook[10]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[2]; 2. 21K-Thomas Kunsman[5]; 3. 8-Scott Sawyer[3]; 4. 72-Jesse Mauer[4]; 5. 23C-Chris Cochran[7]; 6. 33J-Jayce Jenkins[6]; 7. 22-Curtis Jones[10]; 8. 11B-Kaylee Bryson[11]; 9. 41-Colton Hardy[8]; 10. 290-Austin Stone[13]; 11. 29R-Ryan Ratliff[12]; 12. 55B-Brandon Anderson[9]; 13. 27W-Steve Wicker[14]; 14. (DNF) 7KK-Mason Keefer[1]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 14H-Harley Hollan[1]; 2. 181-James Morris[3]; 3. 33-Tucker Worth[4]; 4. 1N-Jeffrey Newell[2]; 5. 14T-Tyler Walton[10]; 6. 12-Cody Christensen[8]; 7. 47K-Marcus Kelly[9]; 8. 20W-Gabe Wilson[7]; 9. 10-Blake Battles[6]; 10. 75-Devan Myers[13]; 11. 82C-Christian Kinnison[11]; 12. 33C-Casey Carter[14]; 13. (DNF) 28P-Randy Wagnon, Jr.[12]; 14. (DNF) 628-Ace McCarthy[5]

B-Features (Top 2 advance to LCQ):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 39-Zeb Wise[3]; 2. 14H-Harley Hollan[1]; 3. 33J-Jayce Jenkins[5]; 4. 37H-Nicholas Howard[4]; 5. 55C-Mckenna Haase[7]; 6. 1-Cody Smothermon[13]; 7. 290-Austin Stone[8]; 8. 33C-Casey Carter[11]; 9. (DNF) 76M-Kale Mueller[9]; 10. (DNF) 7KK-Mason Keefer[12]; 11. (DNF) 888-Bj Gatewood[14]; 12. (DNF) 83-Shane Weeks[6]; 13. (DNF) 82C-Christian Kinnison[10]; 14. (DNF) 21H-Dylan Kadous[2]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 7P-Jake Andreotti[5]; 2. 73B-Blake Hahn[1]; 3. 23T-Travis Rewerts[7]; 4. 42D-Hank Davis[9]; 5. 72-Jesse Mauer[2]; 6. 880-Kameron Morral[10]; 7. 72W-Devin Feger[4]; 8. 118-Scott Evans[14]; 9. 29-Brandon Hahn[11]; 10. 47W-Dylan Westbrook[6]; 11. 628-Ace McCarthy[12]; 12. 2A-Ryan Arbogast[13]; 13. (DNF) 57-Cole Bodine[8]; 14. (DNF) 1N-Jeffrey Newell[3]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 29K-Kyle Amerson[1]; 2. 14T-Tyler Walton[3]; 3. 9P-Jared Peterson[2]; 4. 39R-Russ Disinger[7]; 5. B52-Chad Bell[4]; 6. 22B-Johnny Herrera[6]; 7. 49-Joel Smith[9]; 8. 22-Curtis Jones[5]; 9. 21L-Kameron Key[13]; 10. 5B-Joey Starnes[11]; 11. 20X-Noah Harris[8]; 12. 1K-Kelby Watt[14]; 13. 73K-Kristian Kelly[10]; 14. (DNF) 44R-Branigan Roark[12]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 34-Kj Snow[1]; 2. 12K-Frank Galusha[3]; 3. 48T-Tanner Holm[2]; 4. 29L-Nate Lauderbaugh[8]; 5. 93M-Mathew Riggs-Carr[5]; 6. 7S-Skylar Hunter[6]; 7. 91K-Kevin Bayer[10]; 8. 321-Chad Winfrey[4]; 9. 1M-Steven Shebester[11]; 10. 46G-Brian Grogan[7]; 11. 71B-Chase Briscoe[12]; 12. 88K-Koen Shaw[9]; 13. 22J-Keith Day[14]; 14. (DNF) 22C-John Campbell Sr.[13]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[2]; 2. 83C-Chance Crum[1]; 3. 47K-Marcus Kelly[5]; 4. 59-Kyle Spence[4]; 5. 11B-Kaylee Bryson[6]; 6. 2J-Jaxon Bishop[10]; 7. 75-Devan Myers[8]; 8. 91M-Mike Owings[9]; 9. 42E-Eddie Strada[7]; 10. 79-Matt Taylor[11]; 11. 413-Charles Corte[13]; 12. (DNF) 04M-Paige Moss[3]; 13. (DNF) 67-Chase Cook[12]; (DNS) 1V-Johnny Boland

B Feature 6 (12 Laps): 1. 3-Ayrton Gennetten[1]; 2. 55-John Carney II[2]; 3. 12-Cody Christensen[4]; 4. 23C-Chris Cochran[3]; 5. 50J-Brian Jones[5]; 6. 88G-Garrett Hulsey[6]; 7. 6A-Holden Anderson[11]; 8. 2S-Cooper Smith[8]; 9. 15D-Dayna Hill[10]; 10. P40-Aaron Dromgoole[13]; 11. 23E-Sara Elrod[14]; 12. (DNF) 67T-David Hall[9]; 13. (DNF) 2-Chase Porter[12]; 14. (DNF) 10-Blake Battles[7]

B Feature 7 (12 Laps): 1. 8-Scott Sawyer[1]; 2. 1F-Jason Friesen[3]; 3. 15L-Michael Laughton[5]; 4. 98P-Miles Paulus[7]; 5. 44-Ben Worth[4]; 6. 20W-Gabe Wilson[6]; 7. 29R-Ryan Ratliff[9]; 8. 23M-Rhea Lynn Moss[10]; 9. 10E-Matt Ebarb[12]; 10. 08-Cory Grenzy[14]; 11. 8L-Brian Lunsford[2]; 12. 15-Jase Randolph[8]; 13. (DNF) 11X-Tom Curran[13]; 14. (DNF) 28P-Randy Wagnon, Jr.[11]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 151-Joe B. Miller[3]; 2. 22H-Slater Helt[1]; 3. 15J-Jake Galusha[4]; 4. 102-Brock Berreth[8]; 5. 41-Colton Hardy[7]; 6. 45-Lucas Pejakovich[14]; 7. 131-Dusty Young[9]; 8. 25J-Delaney Jost[2]; 9. 55B-Brandon Anderson[10]; 10. 7BC-Noah Key[5]; 11. 21E-Jerry Evans[13]; 12. 73-Jason McDougal[12]; 13. (DNF) 27W-Steve Wicker[11]; 14. (DNF) 36A-Jerrod Wilson[6]

LCQ (Top 8 advance to the A):

LCQ (12 Laps): 1. 29K-Kyle Amerson[1]; 2. 3-Ayrton Gennetten[3]; 3. 8-Scott Sawyer[4]; 4. 14Q-Jake Hagopian[5]; 5. 73B-Blake Hahn[10]; 6. 39-Zeb Wise[6]; 7. 34-Kj Snow[2]; 8. 151-Joe B. Miller[7]; 9. 14H-Harley Hollan[9]; 10. 14T-Tyler Walton[14]; 11. 12K-Frank Galusha[15]; 12. 22H-Slater Helt[12]; 13. 7P-Jake Andreotti[8]; 14. 55-John Carney II[13]; 15. 1F-Jason Friesen[16]; 16. 83C-Chance Crum[11]

A-Feature:

A Feature (55 Laps): 1. 151-Joe B. Miller[24]; 2. 51F-Gary Taylor[9]; 3. 21T-Ty Hulsey[3]; 4. 2B-Nathan Benson[6]; 5. 23S-Tyler Courtney[11]; 6. 14Q-Jake Hagopian[20]; 7. 8-Scott Sawyer[19]; 8. 88W-Eric Wright[4]; 9. 73B-Blake Hahn[21]; 10. 3-Ayrton Gennetten[18]; 11. 34-Kj Snow[23]; 12. 5R-Craig Ronk[10]; 13. 20S-Steven Curbow[8]; 14. 29K-Kyle Amerson[17]; 15. 21-Christopher Bell[1]; 16. 10J-Cory Eliason[16]; 17. 81-Frank Flud[5]; 18. 181-James Morris[13]; 19. 33-Tucker Worth[15]; 20. 9S-Michael Faccinto[2]; 21. 42-Andy Bishop[7]; 22. 39-Zeb Wise[22]; 23. 88H-Matthew Howard[14]; 24. 21K-Thomas Kunsman[12]

Lap Leader(s): Christopher Bell 1-31; Gary Taylor 32-53; Joe B. Miller 54-55;

Non-Wing Outlaw

Heat 1 (8 Laps): 1. 46G-Brian Grogan; 2. 290-Austin Stone; 3. 81-Frank Flud; 4. 93M-Mathew Riggs-Carr; 5. 2-Chase Porter; 6. 68-Dirk Miller; 7. 188-Blake Moeller; 8. 28P-Nathan Bordenave

Heat 2 (8 Laps): 1. 88H-Matt Howard; 2. 1V-Johnny Boland; 3. 37H-Nick Howard; 4. 51-Blake Hahn; 5. 35-Dwayne Benson; 6. 10E-Matt Ebarb; 7. 8H-Justyne Hamblin; (DNS) 2BB-Jordan Barbee

Heat 3 (8 Laps): 1. 3S-Stephen Smith; 2. 51M-Caleb Martin; 3. 36B-Kevin Reed; 4. 33A-Justin Patocka; 5. 71-Colby Estes; 6. 17J-Jacob Johnston; 7. 33L-Jerry Cartwright; 8. 7X-Jordan McPherson

Heat 4 (8 Laps): 1. 20S-Steven Curbow; 2. 14Q-Jake Hagopian; 3. 14C-AJ Cooley; 4. 5T-Dylan Steinkruger; 5. 22-Curtis Jones; 6. 04G-Cody Gray; 7. 15L-Michael Laughton; 8. 91-Bash Ferguson

Heat 5 (8 Laps): 1. 3-Ayrton Gennetten; 2. 151-Joe B. Miller; 3. 15A-Marcus Thomas; 4. 24T-Thomas Meseraull; 5. 88A-Joshua Ames; 6. 4T-Tatter Kysor; 7. 6A-Holden Anderson; 8. 14T-Tyler Walton

Heat 6 (8 Laps): 1. 57C-Harlan Hulsey; 2. 57-Cole Bodine; 3. 22B-Johnny Herrera; 4. 5A-Trey Gropp; 5. 9P-Jared Peterson; 6. 181-James Morris; 7. 93-Raleigh Shepherd; 8. 07-Zak Groski

Heat 7 (8 Laps): 1. 44-Ben Worth; 2. 04M-Paige Moss; 3. 00-Tony Sinquefield; 4. 41-Colton Hardy; 5. 17Z-Zac Moody; 6. 2D-Dustin Davidson; 7. 7KK-Mason Keefer; 8. 00C-Coby Weaver

Heat 8 (8 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer; 2. 25-Anton Hernandez; 3. 63-Austin Thomas; 4. 01J-Tyler Russell; 5. 888-BJ Gatewood; 6. (DNF) 007-Cody Carter; 7. (DNF) 17J-Jacob Johnston; 8. (DNF) 66T-Robby Hoffman

Heat 9 (8 Laps): 1. 1K-Kelby Watt; 2. 88K-Koen Shaw; 3. 16S-Steven Shebester; 4. 10-Blake Battles; 5. 6S-Steven Padgett; 6. 79-Matt Taylor; 7. 15M-Marcedies Vogts; 8. (DNF) 73-Jason McDougal

Heat 10 (8 Laps): 1. 0BC-Derek Kral; 2. 5B-Joey Starnes; 3. 15J-Jake Galusha; 4. 72W-Devin Feger; 5. 12N-Ron Narron; 6. 88M-Tyler Merrill; 7. 13-John Kahl; 8. 7K-Kevin Keefer

Heat 11 (8 Laps): 1. 880-Kameron Morral; 2. 8J-Josh Marcham; 3. 10J-Cory Eliason; 4. 70-Dustin Dixon; 5. 15-Jase Randolph; 6. 67-Chase Cook; 7. 7JR-Chand Ewell; 8. (DNF) 024-Trenton Borchers

Heat 12 (8 Laps): 1. 29L-Nate Lauderbaugh; 2. 16-Randy Sims; 3. 3L-Jimmy Leal; 4. 172-Greg Reynolds; 5. 15X-Kyle Jones; 6. 67T-David Hall; 7. (DNF) 23P-Trevor Peden; 8. (DNF) 66-Wayne Feagle, Jr.

Heat 13 (8 Laps): 1. 46-Brandon Cartwright; 2. 36-Jonathan Beason; 3. 15T-Tristan Guardino; 4. 20W-Gabe Wilson; 5. 5X-Jeremy Dockery; 6. 02-Cody Freeman; 7. 20-Logan Hershey; 8. (DNF) 78-Tristin Thomas

Heat 14 (8 Laps): 1. 7P-Jake Andreotti; 2. 33-Tucker Worth; 3. 74E-Jessica Estes; 4. 45J-Jax Addams; 5. 8-Alex Sewell; 6. (DNF) 21H-Dylan Kadous; 7. (DNF) 24B-Kinzer Edwards; (DNS) 29-Brandon Hahn

Heat 15 (8 Laps): 1. 48T-Tanner Holm; 2. 102-Brock Berreth; 3. 09-Brandon Shaw; 4. 29K-Kyle Amerson; 5. 3G-Kaley Engstrom; 6. 1S-Cody Smothermon; 7. 16C-Chris Parmley; (DNS) 51H-Paul Hendrix

Heat 16 (8 Laps): 1. 8L-Brian Lunsford; 2. 131-Dusty Young; 3. 8G-Devin Gerrior; 4. 63H-Ryan Delisle; 5. 83-Shane Weeks; 6. 25J-Delaney Jost; 7. (DNF) 18K-Steve Finn; 8. (DNF) 9D-Dayna Hill

Heat 17 (8 Laps): 1. 94L-Billy Lawhead; 2. 27W-Steve Wicker; 3. 98-Nathan Weida; 4. 49B-Ben Brown; 5. 34C-Cale Cozad; 6. 2A-Ryan Arbogast; 7. 41S-Joe Plunkett; 8. (DNF) 55-John Carney II

Heat 18 (8 Laps): 1. 20D-Shawn Wicker; 2. 1F-Jason Friesen; 3. 59-Kyle Spence; 4. 08-Cory Grenzy; 5. 139-Brandon Moeller; 6. 48-Danny Valdez; 7. 10C-Blake McGourty; 8. (DNF) 16X-Shane Redline

Heat 19 (8 Laps): 1. 21T-Ty Hulsey; 2. 78S-Daniel Shaffer; 3. 10X-Bryan Debrick; 4. 36A-Blake Edwards; 5. 48K-Joe Klonoski; 6. 7-Wyatt Rector; 7. 2S-Robbie Smith; 8. 45-Jax Addams, Jr.

Heat 20 (8 Laps): 1. 20A-Shon Deskins; 2. 777-Izaya Beams; 3. 55B-Brandon Anderson; 4. 33J-Jayce Jenkins; 5. 9K-Kieran Casillas; 6. 211-Steven Parker II; 7. (DNF) 51F-Gary Taylor; 8. (DNF) 3W-Ethan Wicker

Heat 21 (8 Laps): 1. 75D-Andrew Deal; 2. 14H-Harley Hollan; 3. 20X-Noah Harris; 4. 87-Kelvin Lewis; 5. 21L-Kameron Key; 6. 47W-Dylan Westbrook; 7. 14S-T.J. Smith; 8. 1C-Carson Canady

Heat 22 (8 Laps): 1. 34-Kj Snow; 2. 00X-Jason Scheulen; 3. 32-Trey Marcham; 4. 29R-Ryan Ratliff; 5. 30-John Crowder; 6. 8Z-Bradley Fezard; 7. 6C-Caleb Padgett; 8. 82-Justin Stretch

Heat 23 (8 Laps): 1. 21-Christopher Bell; 2. 72-Jesse Mauer; 3. 09A-Randy Wagnon, Jr.; 4. 27-Jesse Frazier; 5. 1Z-Zach Middleton; 6. 39L-Jamey Lough; 7. 34S-Savannah Trantham; 8. (DNF) 71W-Weston Gorham

Heat 24 (8 Laps): 1. 42-Andy Bishop; 2. 71B-Chase Briscoe; 3. 628-Ace McCarthy; 4. 11G-Avery Goodman; 5. 27C-Cory Klug; 6. 47X-Austin Helt; 7. 82S-Seth Shebester; 8. (DNF) 23T-Travis Rewerts

Heat 25 (8 Laps): 1. 83C-Chance Crum; 2. 23S-Tyler Courtney; 3. 44C-Cody Price; 4. 4A-Eric Ankiewicz; 5. 29T-Braxton Hanft; 6. P40-Aaron Dromgoole; 7. 82C-Christian Kinnison; 8. 74P-Claud Estes III

Heat 26 (8 Laps): 1. 39-Zeb Wise; 2. 2G-Brandon Rose; 3. 21K-Thomas Kunsman; 4. 29D-Drew Richmond; 5. 12-Jason Tyer; 6. 49-Joel Smith; 7. (DNF) 76M-Kale Mueller

Heat 27 (8 Laps): 1. 15B-Quinton Benson; 2. 3T-Trevor McIntire; 3. 118-Scott Evans; 4. 21C-Cody Claxton; 5. 49T-Trenton Jackson; 6. 75-Devan Myers; 7. (DNF) 7T-Devin Simmons

Heat 28 (8 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell; 2. 36D-Eddie Strada; 3. 12K-Frank Galusha; 4. 9MM-Matt Moore; 5. 7S-Skylar Hunter; 6. 23-Alec Quiggle; 7. 10B-Cody Barnes

Heat 29 (8 Laps): 1. 32T-Chris Cochran; 2. 11X-Tom Curran; 3. 10W-Wayne Scott; 4. 321-Chad Winfrey; 5. 39R-Russ Disinger; 6. 23M-Rhea Lynn Moss; 7. 65-Jeb Sessums

C-Features:

C Feature 1 (10 Laps): 1. 12-Jason Tyer[1]; 2. 01J-Tyler Russell[3]; 3. 73-Jason McDougal[12]; 4. 24B-Kinzer Edwards[10]; 5. 30-John Crowder[2]; 6. 007-Cody Carter[7]; 7. 93-Raleigh Shepherd[9]; 8. 7KK-Mason Keefer[6]; 9. 39L-Jamey Lough[4]; 10. 27C-Cory Klug[5]; 11. 1C-Carson Canady[11]; (DNS) 2D-Dustin Davidson

C Feature 2 (10 Laps): 1. 23-Alec Quiggle[4]; 2. 17L-Joe Leek[6]; 3. 1S-Cody Smothermon[7]; 4. 49T-Trenton Jackson[2]; 5. 88M-Tyler Merrill[8]; 6. 74P-Claud Estes III[11]; 7. 93M-Mathew Riggs-Carr[1]; 8. 79-Matt Taylor[5]; 9. 15M-Marcedies Vogts[9]; 10. 4A-Eric Ankiewicz[3]; 11. 18K-Steve Finn[10]; (DNS) 7K-Kevin Keefer

C Feature 3 (10 Laps): 1. 9MM-Matt Moore[1]; 2. 2-Chase Porter[4]; 3. 14S-T.J. Smith[6]; 4. 10C-Blake McGourty[7]; 5. 7-Wyatt Rector[8]; 6. 67-Chase Cook[3]; 7. (DNF) 7S-Skylar Hunter[2]; 8. (DNF) 211-Steven Parker II[5]; (DNS) 29-Brandon Hahn; (DNS) 28P-Nathan Bordenave; (DNS) 14T-Tyler Walton; (DNS) 21C-Cody Claxton

C Feature 4 (10 Laps): 1. 39R-Russ Disinger[2]; 2. 47W-Dylan Westbrook[5]; 3. 49-Joel Smith[7]; 4. 17Z-Zac Moody[3]; 5. 35-Dwayne Benson[4]; 6. 66T-Robby Hoffman[9]; 7. 51H-Paul Hendrix[10]; 8. 7X-Jordan McPherson[8]; 9. 23P-Trevor Peden[6]; 10. (DNF) 20W-Gabe Wilson[1]; (DNS) 34S-Savannah Trantham; (DNS) 65-Jeb Sessums

C Feature 5 (10 Laps): 1. 9P-Jared Peterson[3]; 2. 8-Alex Sewell[2]; 3. 25J-Delaney Jost[5]; 4. 8H-Justyne Hamblin[6]; 5. 27-Jesse Frazier[1]; 6. 67T-David Hall[4]; 7. 91-Bash Ferguson[8]; 8. (DNF) 20-Logan Hershey[7]; 9. (DNF) 66-Wayne Feagle, Jr.[9]; 10. (DNF) 2BB-Jordan Barbee[11]; (DNS) 17J-Jacob Johnston; (DNS) 82C-Christian Kinnison

C Feature 6 (10 Laps): 1. 2A-Ryan Arbogast[6]; 2. 4T-Tatter Kysor[2]; 3. 13-John Kahl[9]; 4. 02-Cody Freeman[5]; 5. 888-BJ Gatewood[4]; 6. 48K-Joe Klonoski[3]; 7. 7T-Devin Simmons[10]; 8. (DNF) 024-Trenton Borchers[11]; 9. (DNF) 29D-Drew Richmond[1]; 10. (DNF) 76M-Kale Mueller[8]; 11. (DNF) 6A-Holden Anderson[7]; (DNS) 00C-Coby Weaver

C Feature 7 (10 Laps): 1. 88A-Joshua Ames[1]; 2. 6S-Steven Padgett[4]; 3. 48-Danny Valdez[5]; 4. 188-Blake Moeller[8]; 5. 16C-Chris Parmley[7]; 6. 45-Jax Addams, Jr.[9]; 7. (DNF) 181-James Morris[2]; 8. (DNF) 21H-Dylan Kadous[6]; 9. (DNF) 1Z-Zach Middleton[3]; (DNS) 55-John Carney II; (DNS) 6C-Caleb Padgett

C Feature 8 (10 Laps): 1. 12N-Ron Narron[1]; 2. 2S-Robbie Smith[7]; 3. 22-Curtis Jones[3]; 4. 8Z-Bradley Fezard[5]; 5. 9D-Dayna Hill[9]; 6. 75-Devan Myers[6]; 7. 71W-Weston Gorham[10]; 8. 82-Justin Stretch[11]; 9. 139-Brandon Moeller[4]; 10. 41S-Joe Plunkett[8]; 11. (DNF) 47X-Austin Helt[2]

C Feature 9 (10 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[7]; 2. 3G-Kaley Engstrom[1]; 3. 10E-Matt Ebarb[6]; 4. 10B-Cody Barnes[8]; 5. 23M-Rhea Lynn Moss[5]; 6. 23T-Travis Rewerts[11]; 7. 16X-Shane Redline[9]; 8. 9K-Kieran Casillas[4]; 9. (DNF) 07-Zak Groski[10]; 10. (DNF) P40-Aaron Dromgoole[2]; 11. (DNF) 29T-Braxton Hanft[3]

C Feature 10 (10 Laps): 1. 21L-Kameron Key[4]; 2. 51-Blake Hahn[2]; 3. 15L-Michael Laughton[5]; 4. 78-Tristin Thomas[11]; 5. 82S-Seth Shebester[7]; 6. 68-Dirk Miller[3]; 7. 7JR-Chand Ewell[9]; 8. 33L-Jerry Cartwright[8]; 9. 34C-Cale Cozad[1]; 10. 04G-Cody Gray[6]; 11. (DNF) 3W-Ethan Wicker[10]

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 8J-Josh Marcham[1]; 2. 15B-Quinton Benson[3]; 3. 36A-Blake Edwards[8]; 4. 88H-Matt Howard[4]; 5. 7P-Jake Andreotti[5]; 6. 290-Austin Stone[10]; 7. 2G-Brandon Rose[6]; 8. 41-Colton Hardy[9]; 9. 15A-Marcus Thomas[13]; 10. 24T-Thomas Meseraull[14]; 11. 08-Cory Grenzy[12]; 12. 59-Kyle Spence[2]; 13. 777-Izaya Beams[11]; 14. (DNF) 20D-Shawn Wicker[7]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 57-Cole Bodine[3]; 2. 75D-Andrew Deal[7]; 3. 55B-Brandon Anderson[6]; 4. 72W-Devin Feger[9]; 5. 1F-Jason Friesen[10]; 6. 11X-Tom Curran[11]; 7. 8L-Brian Lunsford[5]; 8. 29K-Kyle Amerson[14]; 9. 22B-Johnny Herrera[13]; 10. 32-Trey Marcham[2]; 11. 33J-Jayce Jenkins[8]; 12. (DNF) 15-Jase Randolph[12]; 13. (DNF) 131-Dusty Young[1]; 14. (DNF) 91K-Kevin Bayer[4]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 3T-Trevor McIntire[1]; 2. 83C-Chance Crum[4]; 3. 33-Tucker Worth[3]; 4. 20S-Steven Curbow[2]; 5. 46G-Brian Grogan[6]; 6. 34-Kj Snow[7]; 7. 10J-Cory Eliason[11]; 8. 70-Dustin Dixon[9]; 9. 51M-Caleb Martin[8]; 10. 3L-Jimmy Leal[13]; 11. 94L-Billy Lawhead[5]; 12. 11G-Avery Goodman[14]; 13. 83-Shane Weeks[12]; 14. 78S-Daniel Shaffer[10]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 63-Austin Thomas[1]; 2. 29L-Nate Lauderbaugh[2]; 3. 71B-Chase Briscoe[3]; 4. 21-Christopher Bell[7]; 5. 1V-Johnny Boland[5]; 6. 14H-Harley Hollan[10]; 7. 151-Joe B. Miller[8]; 8. 0BC-Derek Kral[4]; 9. 45J-Jax Addams[9]; 10. 74E-Jessica Estes[11]; 11. 3S-Stephen Smith[6]; 12. 14C-AJ Cooley[14]; 13. 00-Tony Sinquefield[12]; 14. 44C-Cody Price[13]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell[2]; 2. 81-Frank Flud[3]; 3. 14Q-Jake Hagopian[4]; 4. 04M-Paige Moss[5]; 5. 42-Andy Bishop[7]; 6. 72-Jesse Mauer[10]; 7. 3-Ayrton Gennetten[6]; 8. 118-Scott Evans[13]; 9. 20X-Noah Harris[11]; 10. 49B-Ben Brown[9]; 11. (DNF) 12K-Frank Galusha[14]; 12. (DNF) 09-Brandon Shaw[12]; 13. (DNF) 16S-Steven Shebester[1]; 14. (DNF) 5B-Joey Starnes[8]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 36-Jonathan Beason[5]; 2. 57C-Harlan Hulsey[6]; 3. 39-Zeb Wise[7]; 4. 23S-Tyler Courtney[4]; 5. 15J-Jake Galusha[3]; 6. 87-Kelvin Lewis[9]; 7. 71-Colby Estes[14]; 8. 10W-Wayne Scott[13]; 9. 32T-Chris Cochran[2]; 10. 8G-Devin Gerrior[12]; 11. 09A-Randy Wagnon, Jr.[11]; 12. 44-Ben Worth[1]; 13. 37H-Nick Howard[8]; 14. (DNF) 36D-Eddie Strada[10]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 15T-Tristan Guardino[3]; 2. 21T-Ty Hulsey[4]; 3. 102-Brock Berreth[5]; 4. 29R-Ryan Ratliff[9]; 5. 15X-Kyle Jones[14]; 6. 10-Blake Battles[7]; 7. (DNF) 21K-Thomas Kunsman[8]; 8. (DNF) 628-Ace McCarthy[11]; 9. (DNF) 33A-Justin Patocka[13]; 10. (DNF) 16-Randy Sims[10]; 11. (DNF) 10X-Bryan Debrick[12]; 12. (DNF) 1K-Kelby Watt[1]; 13. (DNF) 25-Anton Hernandez[2]; 14. (DNF) 46-Brandon Cartwright[6]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 880-Kameron Morral[1]; 2. 88K-Koen Shaw[2]; 3. 48T-Tanner Holm[6]; 4. 98-Nathan Weida[3]; 5. 5A-Trey Gropp[8]; 6. 00X-Jason Scheulen[5]; 7. 20A-Shon Deskins[4]; 8. 321-Chad Winfrey[9]; 9. 63H-Ryan Delisle[11]; 10. 36B-Kevin Reed[12]; 11. 5X-Jeremy Dockery[13]; 12. 27W-Steve Wicker[10]; 13. 172-Greg Reynolds[7]; (DNS) 5T-Dylan Steinkruger

B-Features (Top 2 advance to LCQ):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 102-Brock Berreth[2]; 2. 72-Jesse Mauer[4]; 3. 59-Kyle Spence[10]; 4. 880-Kameron Morral[1]; 5. 10-Blake Battles[5]; 6. 8L-Brian Lunsford[6]; 7. 2-Chase Porter[14]; 8. 8-Alex Sewell[15]; 9. 09-Brandon Shaw[11]; 10. 12K-Frank Galusha[9]; 11. 45J-Jax Addams[8]; 12. 00-Tony Sinquefield[12]; 13. 04M-Paige Moss[3]; 14. (DNF) 12-Jason Tyer[13]; 15. (DNF) 15A-Marcus Thomas[7]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 88H-Matt Howard[1]; 2. 20S-Steven Curbow[3]; 3. 7P-Jake Andreotti[4]; 4. 94L-Billy Lawhead[9]; 5. 23-Alec Quiggle[13]; 6. 22B-Johnny Herrera[7]; 7. 20D-Shawn Wicker[12]; 8. 47W-Dylan Westbrook[14]; 9. 2G-Brandon Rose[6]; 10. 25-Anton Hernandez[11]; 11. 20A-Shon Deskins[5]; 12. 3L-Jimmy Leal[8]; 13. 91K-Kevin Bayer[10]; 14. 15X-Kyle Jones[2]; (DNS) 01J-Tyler Russell

B Feature 3 (12 Laps): 1. 42-Andy Bishop[3]; 2. 21K-Thomas Kunsman[6]; 3. 00X-Jason Scheulen[5]; 4. 33J-Jayce Jenkins[9]; 5. 72W-Devin Feger[2]; 6. 46G-Brian Grogan[4]; 7. 33A-Justin Patocka[7]; 8. 11G-Avery Goodman[10]; 9. 5B-Joey Starnes[12]; 10. 32-Trey Marcham[8]; 11. 29L-Nate Lauderbaugh[1]; 12. (DNF) 17L-Joe Leek[14]; (DNS) 9MM-Matt Moore; (DNS) 131-Dusty Young

B Feature 4 (12 Laps): 1. 11X-Tom Curran[3]; 2. 1V-Johnny Boland[4]; 3. 55B-Brandon Anderson[1]; 4. 29R-Ryan Ratliff[2]; 5. 20X-Noah Harris[7]; 6. 46-Brandon Cartwright[12]; 7. 9P-Jared Peterson[14]; 8. 29K-Kyle Amerson[5]; 9. 74E-Jessica Estes[8]; 10. 14C-AJ Cooley[10]; 11. 172-Greg Reynolds[11]; 12. 628-Ace McCarthy[6]; 13. (DNF) 08-Cory Grenzy[9]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 32T-Chris Cochran[7]; 2. 23S-Tyler Courtney[2]; 3. 71-Colby Estes[4]; 4. 88K-Koen Shaw[1]; 5. 44-Ben Worth[10]; 6. 8G-Devin Gerrior[8]; 7. 78S-Daniel Shaffer[12]; 8. 2S-Robbie Smith[14]; 9. 777-Izaya Beams[11]; 10. 0BC-Derek Kral[5]; 11. 2A-Ryan Arbogast[13]; 12. 5A-Trey Gropp[3]; 13. (DNF) 3S-Stephen Smith[9]; 14. (DNF) 3-Ayrton Gennetten[6]; 15. (DNF) 51-Blake Hahn[15]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 21-Christopher Bell[2]; 2. 87-Kelvin Lewis[4]; 3. 151-Joe B. Miller[5]; 4. 48T-Tanner Holm[1]; 5. 15J-Jake Galusha[3]; 6. 37H-Nick Howard[11]; 7. 36D-Eddie Strada[12]; 8. 5X-Jeremy Dockery[9]; 9. 36B-Kevin Reed[8]; 10. 41-Colton Hardy[6]; 11. 1K-Kelby Watt[10]; 12. 88A-Joshua Ames[13]; 13. 3G-Kaley Engstrom[15]; 14. 63H-Ryan Delisle[7]; 15. 4T-Tatter Kysor[14]

B Feature 7 (12 Laps): 1. 290-Austin Stone[3]; 2. 33-Tucker Worth[1]; 3. 34-Kj Snow[4]; 4. 24T-Thomas Meseraull[7]; 5. 70-Dustin Dixon[6]; 6. 6C-Caleb Padgett[14]; 7. 1F-Jason Friesen[2]; 8. 118-Scott Evans[5]; 9. 44C-Cody Price[12]; 10. 09A-Randy Wagnon, Jr.[9]; 11. 27W-Steve Wicker[10]; 12. 49B-Ben Brown[8]; 13. (DNF) 16S-Steven Shebester[11]; (DNS) 12N-Ron Narron

B Feature 8 (12 Laps): 1. 14H-Harley Hollan[3]; 2. 10J-Cory Eliason[4]; 3. 71B-Chase Briscoe[1]; 4. 51M-Caleb Martin[7]; 5. 10W-Wayne Scott[5]; 6. 21L-Kameron Key[14]; 7. 321-Chad Winfrey[6]; 8. 10X-Bryan Debrick[9]; 9. 98-Nathan Weida[2]; 10. 16-Randy Sims[8]; 11. (DNF) 15-Jase Randolph[10]; 12. (DNF) 5T-Dylan Steinkruger[12]; 13. (DNF) 51F-Gary Taylor[13]; 14. (DNF) 83-Shane Weeks[11]

LCQ (Top 8 advance to the A):

LCQ (12 Laps): 1. 21-Christopher Bell[3]; 2. 88H-Matt Howard[1]; 3. 32T-Chris Cochran[8]; 4. 23S-Tyler Courtney[10]; 5. 102-Brock Berreth[2]; 6. 14H-Harley Hollan[7]; 7. 20S-Steven Curbow[11]; 8. 33-Tucker Worth[9]; 9. 10J-Cory Eliason[15]; 10. 21K-Thomas Kunsman[16]; 11. 1V-Johnny Boland[13]; 12. 72-Jesse Mauer[12]; 13. 42-Andy Bishop[4]; 14. 87-Kelvin Lewis[14]; 15. 11X-Tom Curran[5]; 16. (DNF) 290-Austin Stone[6]

A-Feature:

A Feature (25 Laps): 1. 15T-Tristan Guardino[4]; 2. 57-Cole Bodine[2]; 3. 36-Jonathan Beason[3]; 4. 81-Frank Flud[11]; 5. 36A-Blake Edwards[10]; 6. 39-Zeb Wise[16]; 7. 75D-Andrew Deal[5]; 8. 63-Austin Thomas[15]; 9. 88H-Matt Howard[18]; 10. 23S-Tyler Courtney[20]; 11. 8J-Josh Marcham[13]; 12. 3T-Trevor McIntire[14]; 13. 32T-Chris Cochran[19]; 14. 102-Brock Berreth[21]; 15. 20S-Steven Curbow[23]; 16. 83C-Chance Crum[1]; 17. 33-Tucker Worth[24]; 18. 15B-Quinton Benson[8]; 19. (DNF) 21T-Ty Hulsey[6]; 20. (DNF) 21-Christopher Bell[17]; 21. (DNF) 14Q-Jake Hagopian[12]; 22. (DNF) 57C-Harlan Hulsey[9]; 23. (DNF) 1N-Jeffrey Newell[7]; 24. (DNF) 14H-Harley Hollan[22]

Lap Leader(s): Cole Bodine 1-13; Tristan Guardino 14-25

Winged A-Class

Heat Races:

Heat 1 (8 Laps): 1. 52-Tyler Merrill; 2. 29-Brandon Hahn; 3. 1N-Jeffrey Newell; 4. 29L-Nate Lauderbaugh; 5. 14C-AJ Cooley; 6. 6-Brandon Reagle; 7. 67T-David Hall; 8. 34S-Savannah Trantham

Heat 2 (8 Laps): 1. 01J-Tyler Russell; 2. 88H-Matthew Howard; 3. 721-Brendon Wiseley; 4. 17Q-Quinn Jones; 5. 75D-Andrew Deal; 6. 6A-Holden Anderson; 7. 21-Jeremy Wickham; 8. 68-Dirk Miller

Heat 3 (8 Laps): 1. 71D-Danny Clum; 2. 29P-Brian Potter; 3. 00W-Coby Weaver; 4. 20-Logan Hershey; 5. 21E-Jerry Evans; 6. 44R-Branigan Roark; 7. 21L-Wade Freeny; (DQ) 9M-Chance Morton

No. 9m of Chance Morton, DQ’d for an illegal RR Tire.

Heat 4 (8 Laps): 1. 88W-Eric Wright; 2. 35-Aubrey Smith; 3. 4-Eric Ankiewicz; 4. 7-Wyatt Rector; 5. 74E-Jessica Estes; 6. 51J-Joshua Huish; 7. (DNF) 38-Jackson Frisbee; 8. (DNF) 10P-Park Carter

Heat 5 (8 Laps): 1. 36-Jonathan Beason; 2. 71-Colby Estes; 3. 9C-Chase Randall; 4. 55B-Brandon Anderson; 5. 86-Tanner Johnson; 6. 64S-Ty Sampair; 7. (DNF) 1TX-Brad Wesp; 8. (DNF) 57G-Larry Martinez

Heat 6 (8 Laps): 1. 14T-Tyler Walton; 2. 57G-Larry Martinez; 3. 12G-Gage Robb; 4. 9D-Alex DeCamp; 5. 88A-Joey Ancona; 6. 04J-Dale Eliason, Jr.; 7. 88G-Garrett Hulsey; 8. 16X-Shane Redline

Heat 7 (8 Laps): 1. 15K-Kendall Battarbee; 2. 47K-Marcus Kelly; 3. 3S-Stephen Smith; 4. 15A-Marcus Thomas; 5. 30-John Crowder; 6. 4B-Austin Mundie; 7. (DNF) 15M-Marcedies Vogts; 8. (DNF) 27X-Wyatt Wood

Heat 8 (8 Laps): 1. 51M-Caleb Martin; 2. 81-Frank Flud; 3. 25T-Jason Tracy; 4. 5W-Vance Weber; 5. 91-Bash Ferguson; 6. 23E-Sara Elrod; 7. 7H-Hunter Rajski; 8. (DNF) 21C-Jordan Wesley

Heat 9 (8 Laps): 1. 01-Zeb Wise; 2. 8G-Devin Gerrior; 3. 41-Colton Hardy; 4. 08B-Bobby McIntosh; 5. 21X-Tim Snelling; 6. 45J-Jax Addams; 7. 54-Mike Henson; (DNS) 22M-Jared McIntyre

Heat 10 (8 Laps): 1. 290-Austin Stone; 2. 08-Cory Grenzy; 3. 98-Nathan Weida; 4. 2D-Dustin Davidson; 5. 9-Kaden Holm; 6. 40-Benjamin Kysor; 7. 71E-Caden Englehart; 8. (DNF) 19-Jeff Wignall

Heat 11 (8 Laps): 1. 5T-Dylan Steinkruger; 2. 12-Cody Christensen; 3. 2G-Brandon Rose; 4. 96-Brandon Tubbs; 5. 751-Malachi (Buddy) Mullens; 6. 66T-Robby Hoffman; 7. U2-Emme Hughes; 8. 11B-Kaylee Bryson

Heat 12 (8 Laps): 1. 33-Tucker Worth; 2. 88K-Koen Shaw; 3. 888-Bj Gatewood; 4. 15-Jase Randolph; 5. 9K-Kieran Casillas; 6. 24-Tristan Ullstrom; 7. 2X-Lacey Kahl; (DQ) 222-Taylor Reimer

No. 222 of Taylor Reimer, DQ’d for illegal Top Wing.

Heat 13 (8 Laps): 1. 3W-Ethan Wicker; 2. 9MM-Matt Moore; 3. 102-Brock Berreth; 4. 17Z-Zac Moody; 5. 47W-Dylan Westbrook; 6. C4-Carson Burnett; 7. (DNF) 88-Joshua Ullstrom; 8. (DNF) 22C-Curtis Jones

Heat 14 (8 Laps): 1. 880-Kameron Morral; 2. 7P-Jake Andreotti; 3. 73-Jason McDougal; 4. 33C-Casey Carter; 5. 48K-Joe Klonoski; 6. 3T-Trevor McIntire; 7. (DNF) 78D-Dustin Dixon; 8. (DNF) 11X-Tom Curran

Heat 15 (8 Laps): 1. 1V-Johnny Boland; 2. 6T-Andrew Theodore; 3. 29B-Christopher Bell; 4. 00X-Jason Scheulen; 5. 19B-Jack Berger; 6. 16C-Chris Parmley; 7. 7JR-Chand Ewell; (DNS) 25N-Maverick Elkins

Heat 16 (8 Laps): 1. 6B-Blake Parmley; 2. 20D-Shawn Wicker; 3. 67-Chase Cook; 4. 1K-Kevin Battarbee; 5. 8-Alex Sewell; 6. 18K-Steve Finn; 7. 10K-Koda Oller; 8. (DNF) 19T-Caleb Thompson

Heat 17 (8 Laps): 1. 23M-Rhea Lynn Moss; 2. 11-Riley Goodno; 3. 21G-Michael Faccinto; 4. 11G-Avery Goodman; 5. 6J-Richard Turner; 6. 34C-Cale Cozad; 7. 28J-Justin Nabors; (DNS) 02-Cody Freeman

Heat 18 (8 Laps): 1. 73X-Katey Syra; 2. 51B-Brody Fuson; 3. 65-Jeb Sessums; 4. 23C-Jason Crane; 5. 45-Jax Addams, Jr.; 6. 04M-Paige Moss; 7. 413-Charles Corte; 8. (DNF) 11L-Layden Pearson

Heat 19 (8 Laps): 1. 15B-Cole Bodine; 2. 151-Joe B. Miller; 3. 17K-Quinton Benson; 4. 18A-Hannah Adair; 5. 19X-Justin Robinson; 6. (DNF) 15R-Blaine Ray; 7. (DNF) 14H-Holley Hollan; 8. (DNF) 17H-Hunter Little

Heat 20 (8 Laps): 1. 22H-Slater Helt; 2. 51-Blake Hahn; 3. 59S-Joel Smith; 4. 59-Jason Brown; 5. 21H-Ryan Hunt; 6. 9W-Brittany Webster; 7. 33T-Cole Tipton; 8. (DNF) 628-Ace McCarthy

Heat 21 (8 Laps): 1. 10J-Cory Eliason; 2. 98P-Miles Paulus; 3. 1T-Tristan Guardino; 4. 17J-Jacob Johnston; 5. 5A-Trey Gropp; 6. 53-Bryce Redmon; 7. 6W-Wes Blair; (DQ) 27D-Jared Dunkin

No. 27d, Jared Dunkin, DQ’d for illegal Right Rear Tire.

Heat 22 (8 Laps): 1. 50-Megan Wood; 2. 08K-Brad Best; 3. 321-Chad Winfrey; 4. 9J-Howard Moore; 5. 82C-Christian Kinnison; 6. 08C-Cannon McIntosh; 7. 14-Haley Hollan; 8. 7T-Taylor Neilson

Heat 23 (8 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian; 2. 2B-Nathan Benson; 3. 37-Aiden Purdue; 4. 24B-Kinzer Edwards; 5. 86H-Tracey Hill; 6. 9E-Emilio Hoover; 7. 43-Matt Nelson

Heat 24 (8 Laps): 1. 22J-Keith Day; 2. 88X-Kelsey Gray; 3. 8Z-Frederic Fezard; 4. 15X-Kyle Jones; 5. 3B-Trey Burke; 6. 36A-Kevin Reed; 7. (DNF) 5-Bradley Huish

Heat 25 (8 Laps): 1. 9T-Tyler Courtney; 2. 14X-Dawson Nunnenkamp; 3. 17-Conner Lee; 4. 47X-Austin Helt; 5. 118-Scott Evans; 6. 2L-Christopher Larson; (DNS) 129-John Binz

Heat 26 (8 Laps): 1. 3-Ayrton Gennetten; 2. 7N-Nicholas Howard; 3. 220-John Campbell Jr; 4. 7KK-Mason Keefer; 5. 29P-Brian Potter; 6. (DNF) 28-Austin Ullstrom; 7. (DNF) 11C-Jason Chapman

C-Mains:

C Feature 1 (10 Laps): 1. 86-Tanner Johnson[1]; 2. 4B-Austin Mundie[2]; 3. 628-Ace McCarthy[9]; 4. 10K-Koda Oller[7]; 5. 86H-Tracey Hill[4]; 6. 64S-Ty Sampair[6]; 7. 02-Cody Freeman[10]; 8. C4-Carson Burnett[5]; 9. (DNF) 16C-Chris Parmley[3]; 10. (DNF) 34S-Savannah Trantham[8]; (DNS) 1TX-Brad Wesp; (DNS) 36A-Kevin Reed

C Feature 2 (10 Laps): 1. 24B-Kinzer Edwards[2]; 2. 118-Scott Evans[4]; 3. 38-Jackson Frisbee[9]; 4. 2L-Christopher Larson[5]; 5. 34C-Cale Cozad[3]; 6. 04M-Paige Moss[6]; 7. (DNF) 27X-Wyatt Wood[7]; 8. (DNF) 21X-Tim Snelling[1]; 9. (DNF) 21C-Jordan Wesley[8]; (DNS) 28J-Justin Nabors; (DNS) 3T-Trevor McIntire; (DNS) 54-Mike Henson

C Feature 3 (10 Laps): 1. 129-John Binz[10]; 2. 9-Kaden Holm[1]; 3. 6J-Richard Turner[4]; 4. 9K-Kieran Casillas[2]; 5. 9W-Brittany Webster[3]; 6. 11X-Tom Curran[9]; 7. 67T-David Hall[6]; 8. 14-Haley Hollan[7]; 9. 33T-Cole Tipton[8]; 10. 15R-Blaine Ray[5]; (DNS) 28-Austin Ullstrom; (DNS) 19-Jeff Wignall

C Feature 4 (10 Laps): 1. 47W-Dylan Westbrook[1]; 2. 08C-Cannon McIntosh[3]; 3. 19B-Jack Berger[2]; 4. 9M-Chance Morton[11]; 5. 21-Jeremy Wickham[7]; 6. 5-Bradley Huish[9]; 7. 7H-Hunter Rajski[5]; 8. 22M-Jared McIntyre[12]; 9. 68-Dirk Miller[10]; 10. (DNF) 44R-Branigan Roark[4]; 11. (DNF) 43-Matt Nelson[8]; 12. (DNF) 21L-Wade Freeny[6]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 88G-Garrett Hulsey[8]; 2. 28P-Randy Wagnon, Jr.[2]; 3. 48K-Joe Klonoski[1]; 4. 9E-Emilio Hoover[3]; 5. 6W-Wes Blair[5]; 6. 2X-Lacey Kahl[9]; 7. (DNF) 15M-Marcedies Vogts[7]; 8. (DNF) 18K-Steve Finn[4]; 9. (DNF) 57G-Larry Martinez[10]; 10. (DNF) 88-Joshua Ullstrom[6]; (DNS) 11C-Jason Chapman

C Feature 6 (10 Laps): 1. 21H-Ryan Hunt[1]; 2. 6-Brandon Reagle[2]; 3. 40-Benjamin Kysor[5]; 4. 14H-Holley Hollan[8]; 5. 74E-Jessica Estes[3]; 6. 11B-Kaylee Bryson[10]; 7. 53-Bryce Redmon[4]; 8. 78D-Dustin Dixon[6]; 9. 27D-Jared Dunkin[11]; 10. U2-Emme Hughes[7]; 11. 16X-Shane Redline[9]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 29L-Nate Lauderbaugh[1]; 2. 23E-Sara Elrod[4]; 3. 04J-Dale Eliason, Jr.[2]; 4. 6A-Holden Anderson[5]; 5. 30-John Crowder[3]; 6. 19T-Caleb Thompson[8]; 7. 413-Charles Corte[6]; 8. (DNF) 71E-Caden Englehart[7]; (DNS) 10P-Park Carter; (DNS) 17H-Hunter Little; (DQ) 222-Taylor Reimer[11] No. 222 team DQ’d for attempting to change drivers after the draw.

C Feature 8 (10 Laps): 1. 66T-Robby Hoffman[2]; 2. 96-Brandon Tubbs[1]; 3. 11L-Layden Pearson[10]; 4. 91-Bash Ferguson[3]; 5. 45J-Jax Addams[4]; 6. 7T-Taylor Neilson[9]; 7. 51J-Joshua Huish[6]; 8. 22C-Curtis Jones[8]; 9. 7JR-Chand Ewell[7]; 10. 25N-Maverick Elkins[11]; 11. 24-Tristan Ullstrom[5]

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[3]; 2. 22H-Slater Helt[1]; 3. 36-Jonathan Beason[4]; 4. 5T-Dylan Steinkruger[6]; 5. 88X-Kelsey Gray[5]; 6. 98-Nathan Weida[2]; 7. 25T-Jason Tracy[10]; 8. 65-Jeb Sessums[8]; 9. 1K-Kevin Battarbee[14]; 10. 33C-Casey Carter[7]; 11. 14C-AJ Cooley[11]; 12. 82C-Christian Kinnison[12]; 13. 29P-Brian Potter[9]; 14. (DNF) 59-Jason Brown[13]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 3-Ayrton Gennetten[4]; 2. 33-Tucker Worth[6]; 3. 50-Megan Wood[1]; 4. 11-Riley Goodno[3]; 5. 15A-Marcus Thomas[8]; 6. 888-Bj Gatewood[2]; 7. 17K-Quinton Benson[12]; 8. 29-Brandon Hahn[7]; 9. 75D-Andrew Deal[11]; 10. 17J-Jacob Johnston[13]; 11. 29B-Christopher Bell[5]; 12. 47X-Austin Helt[14]; 13. (DNF) 102-Brock Berreth[10]; 14. (DNF) 57T-Kyle Thompson[9]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 9T-Tyler Courtney[4]; 2. 73-Jason McDougal[10]; 3. 22J-Keith Day[1]; 4. 1T-Tristan Guardino[12]; 5. 8G-Devin Gerrior[7]; 6. 01J-Tyler Russell[2]; 7. 5W-Vance Weber[8]; 8. 721-Brendon Wiseley[13]; 9. 6T-Andrew Theodore[9]; 10. 9D-Alex DeCamp[14]; 11. (DNF) 3W-Ethan Wicker[6]; 12. (DNF) 7N-Nicholas Howard[3]; 13. (DNF) 37-Aiden Purdue[5]; 14. (DNF) 21E-Jerry Evans[11]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 14T-Tyler Walton[2]; 2. 2B-Nathan Benson[7]; 3. 71-Colby Estes[1]; 4. 88K-Koen Shaw[4]; 5. 6B-Blake Parmley[6]; 6. 8Z-Frederic Fezard[5]; 7. 21G-Michael Faccinto[10]; 8. 08K-Brad Best[9]; 9. 88A-Joey Ancona[11]; 10. 00X-Jason Scheulen[14]; 11. 18A-Hannah Adair[8]; 12. 67-Chase Cook[12]; 13. 71D-Danny Clum[3]; 14. (DNF) 59S-Joel Smith[13]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 12-Cody Christensen[1]; 2. 88W-Eric Wright[4]; 3. 51M-Caleb Martin[3]; 4. 1N-Jeffrey Newell[9]; 5. 52-Tyler Merrill[5]; 6. 15B-Cole Bodine[6]; 7. 880-Kameron Morral[2]; 8. 321-Chad Winfrey[10]; 9. 35-Aubrey Smith[8]; 10. 17-Conner Lee[13]; 11. 11G-Avery Goodman[14]; 12. 220-John Campbell Jr[12]; 13. 751-Malachi (Buddy) Mullens[11]; 14. (DNF) 14X-Dawson Nunnenkamp[7]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 10J-Cory Eliason[6]; 2. 7P-Jake Andreotti[3]; 3. 88H-Matthew Howard[4]; 4. 1V-Johnny Boland[2]; 5. 9C-Chase Randall[7]; 6. 7-Wyatt Rector[10]; 7. 15K-Kendall Battarbee[5]; 8. 8-Alex Sewell[11]; 9. 47K-Marcus Kelly[8]; 10. 9J-Howard Moore[14]; 11. 51B-Brody Fuson[1]; 12. 00W-Coby Weaver[9]; 13. (DNF) 5A-Trey Gropp[13]; (DQ) 17Q-Quinn Jones[12] No. 17q, Quinn Jones, DQ’d for entering the track after told not to by officials.

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 51-Blake Hahn[1]; 2. 12G-Gage Robb[7]; 3. 151-Joe B. Miller[3]; 4. 01-Zeb Wise[5]; 5. 23M-Rhea Lynn Moss[2]; 6. 20D-Shawn Wicker[4]; 7. 15X-Kyle Jones[14]; 8. 15-Jase Randolph[10]; 9. 55B-Brandon Anderson[6]; 10. 20-Logan Hershey[12]; 11. 08-Cory Grenzy[8]; 12. 4-Eric Ankiewicz[9]; 13. (DNF) 45-Jax Addams, Jr.[11]; 14. (DNF) 3B-Trey Burke[13]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[4]; 2. 41-Colton Hardy[3]; 3. 98P-Miles Paulus[1]; 4. 2G-Brandon Rose[7]; 5. 290-Austin Stone[5]; 6. 3S-Stephen Smith[9]; 7. 9MM-Matt Moore[8]; 8. 2D-Dustin Davidson[6]; 9. 7KK-Mason Keefer[14]; 10. 73X-Katey Syra[2]; 11. 17Z-Zac Moody[12]; 12. 23C-Jason Crane[10]; 13. 19X-Justin Robinson[11]; 14. (DNF) 08B-Bobby McIntosh[13]

B-Features (Top 2 advance to LCQ):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 12-Cody Christensen[1]; 2. 1V-Johnny Boland[3]; 3. 52-Tyler Merrill[4]; 4. 1K-Kevin Battarbee[7]; 5. 5T-Dylan Steinkruger[2]; 6. 220-John Campbell Jr[11]; 7. 14C-AJ Cooley[10]; 8. 86-Tanner Johnson[13]; 9. 8Z-Frederic Fezard[5]; 10. 3W-Ethan Wicker[9]; 11. 47K-Marcus Kelly[8]; 12. (DNF) 8-Alex Sewell[6]; 13. (DNF) 4B-Austin Mundie[12]; (DNS) 14X-Dawson Nunnenkamp; (DNS) 628-Ace McCarthy

B Feature 2 (12 Laps): 1. 51-Blake Hahn[1]; 2. 8G-Devin Gerrior[3]; 3. 290-Austin Stone[4]; 4. 25T-Jason Tracy[5]; 5. 321-Chad Winfrey[6]; 6. 7N-Nicholas Howard[9]; 7. 00X-Jason Scheulen[8]; 8. 24B-Kinzer Edwards[13]; 9. 50-Megan Wood[2]; 10. 7KK-Mason Keefer[7]; 11. 57T-Kyle Thompson[12]; 12. 38-Jackson Frisbee[15]; 13. 37-Aiden Purdue[11]; 14. 118-Scott Evans[14]; 15. (DNF) 47X-Austin Helt[10]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 88K-Koen Shaw[1]; 2. 20D-Shawn Wicker[3]; 3. 29B-Christopher Bell[8]; 4. 15-Jase Randolph[6]; 5. 129-John Binz[11]; 6. 3S-Stephen Smith[4]; 7. 01J-Tyler Russell[5]; 8. 33C-Casey Carter[7]; 9. (DNF) 6J-Richard Turner[12]; 10. (DNF) 71D-Danny Clum[9]; 11. (DNF) 22J-Keith Day[2]; 12. (DNF) 102-Brock Berreth[10]; (DNS) 75D-Andrew Deal; (DNS) 59-Jason Brown; (DNS) 9-Kaden Holm

B Feature 4 (12 Laps): 1. 22H-Slater Helt[1]; 2. 21G-Michael Faccinto[3]; 3. 88A-Joey Ancona[5]; 4. 82C-Christian Kinnison[8]; 5. 20-Logan Hershey[6]; 6. 18A-Hannah Adair[7]; 7. 47W-Dylan Westbrook[11]; 8. 59S-Joel Smith[10]; 9. 29P-Brian Potter[9]; 10. 19B-Jack Berger[12]; 11. 71-Colby Estes[2]; 12. (DNF) 721-Brendon Wiseley[4]; (DNS) 08C-Cannon McIntosh; (DNS) 17K-Quinton Benson; (DNS) 9C-Chase Randall

B Feature 5 (12 Laps): 1. 51M-Caleb Martin[1]; 2. 15X-Kyle Jones[4]; 3. 29-Brandon Hahn[6]; 4. 45-Jax Addams, Jr.[10]; 5. 88G-Garrett Hulsey[12]; 6. 55B-Brandon Anderson[7]; 7. 5A-Trey Gropp[11]; 8. 98P-Miles Paulus[2]; 9. 6B-Blake Parmley[3]; 10. 17Z-Zac Moody[8]; 11. 00W-Coby Weaver[9]; 12. 48K-Joe Klonoski[13]; 13. (DNF) 5W-Vance Weber[5]; (DNS) 28P-Randy Wagnon, Jr.; (DNS) 73X-Katey Syra

B Feature 6 (12 Laps): 1. 151-Joe B. Miller[1]; 2. 98-Nathan Weida[4]; 3. 40-Benjamin Kysor[12]; 4. 17J-Jacob Johnston[6]; 5. 9D-Alex DeCamp[7]; 6. 19X-Justin Robinson[10]; 7. 08-Cory Grenzy[8]; 8. 88X-Kelsey Gray[3]; 9. 21H-Ryan Hunt[15]; 10. 6-Brandon Reagle[11]; 11. 08K-Brad Best[5]; 12. 1N-Jeffrey Newell[2]; 13. 4-Eric Ankiewicz[9]; (DNS) 3B-Trey Burke; (DNS) 9MM-Matt Moore

B Feature 7 (12 Laps): 1. 01-Zeb Wise[2]; 2. 11-Riley Goodno[1]; 3. 880-Kameron Morral[5]; 4. 7-Wyatt Rector[3]; 5. 6T-Andrew Theodore[7]; 6. 65-Jeb Sessums[6]; 7. 51B-Brody Fuson[9]; 8. 888-Bj Gatewood[4]; 9. 04J-Dale Eliason, Jr.[13]; 10. (DNF) 21E-Jerry Evans[12]; 11. (DNF) 17-Conner Lee[8]; 12. (DNF) 23E-Sara Elrod[14]; 13. (DNF) 23C-Jason Crane[10]; 14. (DNF) 29L-Nate Lauderbaugh[11]; (DNS) 17Q-Quinn Jones

B Feature 8 (12 Laps): 1. 2G-Brandon Rose[1]; 2. 15B-Cole Bodine[3]; 3. 23M-Rhea Lynn Moss[2]; 4. 2D-Dustin Davidson[5]; 5. 11L-Layden Pearson[13]; 6. 35-Aubrey Smith[6]; 7. 11G-Avery Goodman[8]; 8. 9J-Howard Moore[7]; 9. 66T-Robby Hoffman[11]; 10. 751-Malachi (Buddy) Mullens[9]; 11. 96-Brandon Tubbs[12]; 12. 15K-Kendall Battarbee[4]; (DNS) 08B-Bobby McIntosh; (DNS) 67-Chase Cook; (DNS) 15A-Marcus Thomas

LCQ (Top 8 advance to the A):

LCQ (12 Laps): 1. 12-Cody Christensen[1]; 2. 01-Zeb Wise[8]; 3. 22H-Slater Helt[4]; 4. 151-Joe B. Miller[6]; 5. 88K-Koen Shaw[3]; 6. 1V-Johnny Boland[10]; 7. 20D-Shawn Wicker[12]; 8. 2G-Brandon Rose[7]; 9. 51M-Caleb Martin[5]; 10. 15B-Cole Bodine[15]; 11. 11-Riley Goodno[9]; 12. 21G-Michael Faccinto[16]; 13. 98-Nathan Weida[14]; 14. 8G-Devin Gerrior[11]; 15. 15X-Kyle Jones[13]; 16. (DNF) 51-Blake Hahn[2]

A-Feature:

A Feature 1 (25 Laps): 1. 3-Ayrton Gennetten[1]; 2. 81-Frank Flud[6]; 3. 9T-Tyler Courtney[2]; 4. 10J-Cory Eliason[4]; 5. 36-Jonathan Beason[8]; 6. 88W-Eric Wright[7]; 7. 2B-Nathan Benson[9]; 8. 151-Joe B. Miller[20]; 9. 14T-Tyler Walton[12]; 10. 73-Jason McDougal[5]; 11. 12-Cody Christensen[17]; 12. 33-Tucker Worth[11]; 13. 01-Zeb Wise[18]; 14. 12G-Gage Robb[10]; 15. 88H-Matthew Howard[13]; 16. 20D-Shawn Wicker[23]; 17. 7P-Jake Andreotti[14]; 18. 2G-Brandon Rose[24]; 19. 1T-Tristan Guardino[15]; 20. 22H-Slater Helt[19]; 21. 88K-Koen Shaw[21]; 22. (DNF) 1V-Johnny Boland[22]; 23. (DNF) 41-Colton Hardy[16]; 24. (DNF) 14Q-Jake Hagopian[3]

Lap Leader(s): Ayrton Gennetten 1-25;

Stock Non-Wing

Heat 1 (8 Laps): 1. P40-Aaron Dromgoole; 2. 36-Jonathan Beason; 3. 11L-Layden Pearson; 4. 57T-Kyle Thompson; 5. 188-Blake Moeller; 6. 2G-Brandon Rose; 7. 14C-AJ Cooley; 8. 08-Cory Grenzy

Heat 2 (8 Laps): 1. 08C-Cannon McIntosh; 2. 93M-Mathew Riggs-Carr; 3. 44-Ben Worth; 4. 16X-Shane Redline; 5. 82S-Seth Shebester; 6. 15-Jase Randolph; 7. 75-Ryan Truitt; 8. 17-Conner Lee

Heat 3 (8 Laps): 1. 51M-Caleb Martin; 2. 5A-Trey Gropp; 3. 25-Anton Hernandez; 4. 16S-Steven Shebester; 5. 17L-Joe Leek; 6. 71D-Danny Clum; (DNS) 71W-Weston Gorham; (DQ) 211-Steven Parker II

No. 211 of Steven Parker DQ for illegal RR Tire.

Heat 4 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal; 2. 48-Danny Valdez; 3. 2L-Christopher Larson; 4. 82-Justin Stretch; 5. 6A-Holden Anderson; 6. 23M-Rhea Lynn Moss; 7. 66T-Robby Hoffman; 8. 24-Tristan Ullstrom

Heat 5 (8 Laps): 1. 88K-Koen Shaw; 2. 6C-Caleb Padgett; 3. 628-Ace McCarthy; 4. 888-Bj Gatewood; 5. 09-Brandon Shaw; 6. 777-Izaya Beams; 7. (DNF) 11G-Avery Goodman; 8. (DNF) 8Z-Frederic Fezard

Heat 6 (8 Laps): 1. 15A-Marcus Thomas; 2. 10X-Bryan Debrick; 3. X7-Tony Ogden; 4. (DNF) 74P-Claud Estes III; 5. (DNF) 78D-Dustin Dixon; 6. (DNF) 88H-Matthew Howard; 7. (DNF) 28-Austin Ullstrom; (DNS) 29-Brandon Hahn

Heat 7 (8 Laps): 1. 3L-Jimmy Leal; 2. 8J-Josh Marcham; 3. 49-Joel Smith; 4. 02-Cody Freeman; 5. 00-Tony Sinquefield; 6. 24T-Eddie Martin; 7. 51J-Joshua Huish; 8. (DNF) 66-Wayne Feagle, Jr.

Heat 8 (8 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell; 2. 39R-Russ Disinger; 3. 6-Brandon Reagle; 4. 1T-Tristan Guardino; 5. 3J-Jordan Howell; 6. 1K-Kevin Battarbee; 7. 9J-Howard Moore; 8. (DNF) 20A-Shon Deskins

Heat 9 (8 Laps): 1. 32-Trey Marcham; 2. 20D-Shawn Wicker; 3. 8-Alex Sewell; 4. 14S-T.J. Smith; 5. 50-Megan Wood; 6. 5X-Jeremy Dockery; 7. 09-Brandon Shaw; 8. (DNF) 18K-Steve Finn

Heat 10 (8 Laps): 1. 7S-Skylar Hunter; 2. 17Q-Quinn Jones; 3. 51-Blake Hahn; 4. 00W-Coby Weaver; 5. 49T-Trenton Jackson; 6. 3W-Ethan Wicker; 7. 4T-Tatter Kysor; 8. (DNF) 10B-Cody Barnes

Heat 11 (8 Laps): 1. 24B-Kinzer Edwards; 2. 7N-Nicholas Howard; 3. 9T-Tyler Courtney; 4. 30-John Crowder; 5. 7-Wyatt Rector; 6. (DNF) 11X-Tom Curran; 7. (DNF) 33-Tucker Worth; 8. (DNF) 2-Colby Stubblefield

Heat 12 (8 Laps): 1. 04-Kyle Jones; 2. 71-Colby Estes; 3. 9D-Dayna Hill; 4. 29R-Ryan Ratliff; 5. 14-Tucker Klaasmeyer; 6. 19X-Justin Robinson; 7. 20-Logan Hershey; 8. (DNF) 68-Dirk Miller

Heat 13 (8 Laps): 1. 75D-Andrew Deal; 2. 8L-Brian Lunsford; 3. 12-Jason Tyer; 4. 12N-Ron Narron; 5. 9-Kaden Holm; 6. 5-Bradley Huish; 7. 751-Malachi (Buddy) Mullens; 8. (DNF) 74E-Jessica Estes

Heat 14 (8 Laps): 1. 5T-Dylan Steinkruger; 2. 29K-Kyle Amerson; 3. 721-Brendon Wiseley; 4. 321-Chad Winfrey; 5. 09A-Randy Wagnon, Jr.; 6. 21C-Cody Claxton; 7. (DNF) 21G-Michael Faccinto; 8. (DNF) 7M-Ian Koons

Heat 15 (8 Laps): 1. 01-Zeb Wise; 2. 35-Dwayne Benson; 3. 1V-Johnny Boland; 4. 27C-Cory Klug; 5. 1H-Hank Davis; 6. 48K-Joe Klonoski; 7. 23P-Trevor Peden; 8. 7H-Hunter Rajski

Heat 16 (8 Laps): 1. 07-Zak Groski; 2. 2S-Robbie Smith; 3. 91-Bash Ferguson; 4. 34C-Cale Cozad; 5. 46-Brandon Cartwright; 6. 172-Greg Reynolds; 7. (DNF) 88-Joshua Ullstrom; (DQ) 13-John Kahl

No. 13 DQ for illegal RR Tire.

Heat 17 (8 Laps): 1. 15R-Blaine Ray; 2. 57C-Steven Cooper; 3. 16C-Chris Parmley; 4. 139-Brandon Moeller; 5. 33L-Jerry Cartwright; 6. 7K-Kevin Keefer; 7. (DNF) C4-Carson Burnett; 8. (DNF) 21-Jeremy Wickham

Heat 18 (8 Laps): 1. 17J-Jacob Johnston; 2. 08K-David McIntosh; 3. 7KK-Mason Keefer; 4. 45-Jax Addams, Jr.; 5. 39-Jamey Lough; 6. 98-Nathan Weida; 7. (DNF) 04M-Paige Moss; 8. (DNF) 96-Brandon Tubbs

Heat 19 (8 Laps): 1. 7K-Kevin Keefer; 2. 9MM-Matt Moore; 3. 3G-Kaley Engstrom; 4. 75B-Joshua Bigger; 5. 28P-Nathan Bordenave; 6. 22X-Dusty Young; 7. 19T-Caleb Thompson; 8. (DNF) 54-Mike Henson

Heat 20 (8 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian; 2. 2D-Dustin Davidson; 3. 55B-Brandon Anderson; 4. 29L-Nate Lauderbaugh; 5. 9K-Kieran Casillas; 6. (DNF) 6J-Richard Turner; 7. (DNF) 49B-Ben Brown; 8. (DNF) 6S-Steven Padgett

Heat 21 (8 Laps): 1. 29T-Braxton Hanft; 2. 17Z-Zac Moody; 3. 01J-Tyler Russell; 4. 67T-David Hall; 5. 2AM-Adam Miller; 6. 21X-Tim Snelling; 7. 34S-Savannah Trantham; 8. (DNF) 151-Joe B. Miller

Heat 22 (8 Laps): 1. 14X-Dawson Nunnenkamp; 2. 4B-Austin Mundie; 3. 4A-Eric Ankiewicz; 4. 16-Randy Sims; 5. 15K-Kendall Battarbee; 6. (DNF) 1Z-Zach Middleton; 7. (DNF) 27X-Wyatt Wood; 8. (DNF) 19-Jeff Wignall

Heat 23 (8 Laps): 1. 8G-Devin Gerrior; 2. 3-Ayrton Gennetten; 3. 007-Cody Carter; 4. 290-Austin Stone; 5. 33A-Justin Patocka; 6. 64S-Ty Sampair; 7. 23T-Travis Rewerts; (DQ) 88A-Joshua Ames

No. 88A of Joshua Ames, DQ for illegal Cockpit Adjustments.

Heat 24 (8 Laps): 1. 15B-Cole Bodine; 2. 8H-Justyne Hamblin; 3. 29B-Christopher Bell; 4. 0BC-Derek Kral; 5. 10C-Blake McGourty; 6. 27-Tim Kent; 7. 1TX-Brad Wesp; 8. (DNF) 222-Taylor Reimer

Heat 25 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud; 2. 41-Colton Hardy; 3. 22C-Curtis Jones; 4. 93-Raleigh Shepherd; 5. 45J-Jax Addams; 6. 19B-Jack Berger; 7. 04G-Cody Gray; 8. (DNF) 1C-Carson Canady

Heat 26 (8 Laps): 1. 10J-Cory Eliason; 2. 181-James Morris; 3. 25T-Jason Tracy; 4. 12G-Gage Robb; 5. 5W-Vance Weber; 6. 47X-Austin Helt; 7. (DNF) 024-Trenton Borchers

Heat 27 (8 Laps): 1. 36A-Kevin Reed; 2. 47W-Dylan Westbrook; 3. 3S-Stephen Smith; 4. 67-Chase Cook; 5. 6W-Wes Blair; 6. 43-Matt Nelson; 7. (DNF) 65-Jeb Sessums

Heat 28 (8 Laps): 1. 82C-Christian Kinnison; 2. 23C-Jason Crane; 3. 87-Kelvin Lewis; 4. 7P-Jake Andreotti; 5. (DNF) 88X-Kelsey Gray; 6. (DNF) 28J-Justin Nabors; (DNS) 10P-Park Carter

Heat 29 (8 Laps): 1. 63-Austin Thomas; 2. 59-Jason Brown; 3. 44C-Cody Price; 4. 53-Bryce Redmon; 5. 15M-Marcedies Vogts; 6. (DNF) 0-Kort Morgan; 7. (DNF) 22M-Jared McIntyre

Heat 30 (8 Laps): 1. 7C-Chris Cochran; 2. 2C-Chase Porter; 3. 78S-Daniel Shaffer; 4. 880-Kameron Morral; 5. 23E-Sara Elrod; 6. 3B-Trey Burke; 7. 11C-Jason Chapman

Heat 31 (8 Laps): 1. 14T-Tyler Walton; 2. 3T-Trevor McIntire; 3. 57G-Lonnie Frailey; 4. 52-Tyler Merrill; 5. 76R-Ruben Morris; 6. (DNF) 129-John Binz; (DNS) 47-Tyler Decker

C-Mains:

C Feature 1 (10 Laps): 1. 57G-Lonnie Frailey[1]; 2. 1H-Hank Davis[2]; 3. 11X-Tom Curran[6]; 4. 21G-Michael Faccinto[10]; 5. 5W-Vance Weber[4]; 6. 151-Joe B. Miller[13]; 7. 71D-Danny Clum[7]; 8. 64S-Ty Sampair[9]; 9. 33L-Jerry Cartwright[5]; 10. 34C-Cale Cozad[3]; 11. 51J-Joshua Huish[8]; 12. (DNF) 009-Milton Goolsby[11]; 13. (DNF) 96-Brandon Tubbs[12]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 28P-Nathan Bordenave[2]; 2. 7-Wyatt Rector[1]; 3. 75B-Joshua Bigger[3]; 4. 9K-Kieran Casillas[5]; 5. 5-Bradley Huish[6]; 6. 15M-Marcedies Vogts[4]; 7. 47X-Austin Helt[9]; 8. C4-Carson Burnett[11]; 9. 1C-Carson Canady[13]; 10. (DNF) 27X-Wyatt Wood[7]; 11. (DNF) 6S-Steven Padgett[12]; 12. (DNF) 88-Joshua Ullstrom[10]; 13. (DNF) 9J-Howard Moore[8]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 46-Brandon Cartwright[1]; 2. 78D-Dustin Dixon[4]; 3. 14C-AJ Cooley[8]; 4. 49B-Ben Brown[7]; 5. 33A-Justin Patocka[2]; 6. 1Z-Zach Middleton[5]; 7. 53-Bryce Redmon[3]; 8. (DNF) 28J-Justin Nabors[6]; 9. (DNF) 20A-Shon Deskins[9]; (DNS) 1TX-Brad Wesp; (DNS) 7K-Kevin Keefer; (DNS) 211-Steven Parker II; (DNS) 23T-Travis Rewerts

C Feature 4 (10 Laps): 1. 10C-Blake McGourty[2]; 2. 3J-Jordan Howell[4]; 3. 57T-Kyle Thompson[1]; 4. 13-John Kahl[12]; 5. 09-Brandon Shaw[5]; 6. 040-Cody Gray[11]; 7. 188-Blake Moeller[3]; 8. 20-Logan Hershey[9]; 9. 43-Matt Nelson[6]; 10. (DNF) 65-Jeb Sessums[8]; 11. (DNF) 0-Kort Morgan[7]; (DNS) 11C-Jason Chapman; (DQ) 17-Conner Lee[10] No. 17, Conner Lee, DQ’d for being light at the scales.

C Feature 5 (10 Laps): 1. 82S-Seth Shebester[3]; 2. 1K-Kevin Battarbee[7]; 3. 88A-Joshua Ames[12]; 4. 024-Trenton Borchers[11]; 5. 6W-Wes Blair[5]; 6. 34S-Savannah Trantham[9]; 7. (DNF) 16X-Shane Redline[1]; 8. (DNF) 18K-Steve Finn[10]; 9. (DNF) 27C-Cory Klug[2]; 10. (DNF) 08-Cory Grenzy[8]; 11. (DNF) 15-Jase Randolph[6]; 12. (DNF) 45J-Jax Addams[4]; (DNS) 129-John Binz

C Feature 6 (10 Laps): 1. 17L-Joe Leek[3]; 2. 74P-Claud Estes III[1]; 3. 0BC-Derek Kral[2]; 4. 8Z-Frederic Fezard[8]; 5. 88X-Kelsey Gray[5]; 6. 23E-Sara Elrod[4]; 7. 21C-Cody Claxton[6]; 8. 22X-Dusty Young[7]; 9. 68-Dirk Miller[9]; (DNS) 88H-Matthew Howard; (DNS) 19-Jeff Wignall; (DNS) 24-Tristan Ullstrom; (DNS) 29-Brandon Hahn

C Feature 7 (10 Laps): 1. 6A-Holden Anderson[3]; 2. 2-Colby Stubblefield[10]; 3. 30-John Crowder[1]; 4. 21-Jeremy Wickham[12]; 5. 71W-Weston Gorham[13]; 6. 24T-Eddie Martin[8]; 7. 76R-Ruben Morris[4]; 8. 48K-Joe Klonoski[6]; 9. 7H-Hunter Rajski[11]; 10. 22M-Jared McIntyre[9]; 11. 52-Tyler Merrill[2]; 12. 9-Kaden Holm[5]; 13. (DNF) 19B-Jack Berger[7]

C Feature 8 (10 Laps): 1. 2G-Brandon Rose[4]; 2. 66T-Robby Hoffman[6]; 3. 67T-David Hall[1]; 4. 00-Tony Sinquefield[3]; 5. 11G-Avery Goodman[11]; 6. 19X-Justin Robinson[7]; 7. 15K-Kendall Battarbee[5]; 8. 172-Greg Reynolds[2]; 9. 3W-Ethan Wicker[8]; 10. 10B-Cody Barnes[12]; 11. 222-Taylor Reimer[10]; 12. 19T-Caleb Thompson[9]; 13. (DNF) 47-Tyler Decker[13]

C Feature 9 (10 Laps): 1. 98-Nathan Weida[8]; 2. 49T-Trenton Jackson[3]; 3. 33-Tucker Worth[9]; 4. 82-Justin Stretch[2]; 5. 5X-Jeremy Dockery[4]; 6. 74E-Jessica Estes[12]; 7. 23P-Trevor Peden[11]; 8. 21X-Tim Snelling[7]; 9. 23M-Rhea Lynn Moss[5]; 10. 75-Ryan Truitt[10]; 11. 12G-Gage Robb[1]; 12. 4T-Tatter Kysor[6]; 13. (DNF) 54-Mike Henson[13]

C Feature 10 (10 Laps): 1. 14-Tucker Klaasmeyer[3]; 2. 50-Megan Wood[1]; 3. 777-Izaya Beams[5]; 4. 751-Malachi (Buddy) Mullens[6]; 5. 27-Tim Kent[4]; 6. 00W-Coby Weaver[2]; 7. 66-Wayne Feagle, Jr.[11]; 8. 04M-Paige Moss[9]; 9. (DNF) 6J-Richard Turner[8]; 10. (DNF) 10P-Park Carter[13]; 11. (DNF) 28-Austin Ullstrom[10]; 12. (DNF) 7M-Ian Koons[12]; 13. (DNF) 3B-Trey Burke[7]

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 14T-Tyler Walton[3]; 2. 01-Zeb Wise[4]; 3. 29T-Braxton Hanft[2]; 4. 17K-Quinton Benson[6]; 5. 47W-Dylan Westbrook[12]; 6. 45-Jax Addams, Jr.[11]; 7. 4A-Eric Ankiewicz[1]; 8. 44C-Cody Price[14]; 9. 3-Ayrton Gennetten[7]; 10. 7KK-Mason Keefer[10]; 11. 5T-Dylan Steinkruger[8]; 12. 09A-Randy Wagnon, Jr.[13]; 13. X7-Tony Ogden[5]; 14. 20D-Shawn Wicker[9]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 15B-Cole Bodine[2]; 2. 08C-Cannon McIntosh[4]; 3. 290-Austin Stone[11]; 4. 628-Ace McCarthy[12]; 5. 51-Blake Hahn[7]; 6. 721-Brendon Wiseley[5]; 7. 57C-Steven Cooper[3]; 8. 55B-Brandon Anderson[10]; 9. 15R-Blaine Ray[8]; 10. 35-Dwayne Benson[9]; 11. 39-Jamey Lough[13]; 12. 11L-Layden Pearson[14]; 13. (DNF) 14X-Dawson Nunnenkamp[6]; 14. (DNF) 22C-Curtis Jones[1]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 88K-Koen Shaw[1]; 2. 10J-Cory Eliason[4]; 3. 93M-Mathew Riggs-Carr[2]; 4. 3G-Kaley Engstrom[5]; 5. 5A-Trey Gropp[11]; 6. 82C-Christian Kinnison[8]; 7. 17Z-Zac Moody[3]; 8. 91-Bash Ferguson[7]; 9. 6-Brandon Reagle[14]; 10. 23C-Jason Crane[9]; 11. (DNF) 63-Austin Thomas[6]; 12. (DNF) 1V-Johnny Boland[12]; 13. (DNF) 01J-Tyler Russell[10]; 14. (DNF) 2AM-Adam Miller[13]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 73-Jason McDougal[5]; 2. 29B-Christopher Bell[10]; 3. 04-Kyle Jones[1]; 4. 2C-Chase Porter[9]; 5. 25-Anton Hernandez[13]; 6. 87-Kelvin Lewis[7]; 7. 10X-Bryan Debrick[2]; 8. 25T-Jason Tracy[12]; 9. 36A-Kevin Reed[4]; 10. 08K-David McIntosh[11]; 11. 02-Cody Freeman[8]; 12. 4B-Austin Mundie[3]; 13. 139-Brandon Moeller[14]; 14. (DNF) 48-Danny Valdez[6]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 15A-Marcus Thomas[4]; 2. 16S-Steven Shebester[10]; 3. 17J-Jacob Johnston[1]; 4. 8J-Josh Marcham[6]; 5. 41-Colton Hardy[3]; 6. 39R-Russ Disinger[2]; 7. 1T-Tristan Guardino[8]; 8. P40-Aaron Dromgoole[7]; 9. 3S-Stephen Smith[12]; 10. 2D-Dustin Davidson[11]; 11. 3T-Trevor McIntire[9]; 12. 3L-Jimmy Leal[5]; 13. 16-Randy Sims[14]; 14. (DNF) 2L-Christopher Larson[13]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 181-James Morris[2]; 2. 17Q-Quinn Jones[6]; 3. 6C-Caleb Padgett[1]; 4. 7S-Skylar Hunter[5]; 5. 8-Alex Sewell[9]; 6. 51M-Caleb Martin[7]; 7. 7N-Nicholas Howard[11]; 8. 49-Joel Smith[13]; 9. 321-Chad Winfrey[12]; 10. 59-Jason Brown[3]; 11. 888-Bj Gatewood[10]; 12. (DNF) 67-Chase Cook[14]; 13. (DNF) 8G-Devin Gerrior[4]; 14. (DNF) 14S-T.J. Smith[8]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[4]; 2. 8L-Brian Lunsford[1]; 3. 1N-Jeffrey Newell[7]; 4. 9T-Tyler Courtney[9]; 5. 71-Colby Estes[11]; 6. 24B-Kinzer Edwards[5]; 7. 93-Raleigh Shepherd[12]; 8. 7P-Jake Andreotti[14]; 9. 29L-Nate Lauderbaugh[8]; 10. 75D-Andrew Deal[3]; 11. 29R-Ryan Ratliff[10]; 12. 29K-Kyle Amerson[6]; 13. 44-Ben Worth[2]; 14. 12-Jason Tyer[13]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[3]; 2. 2S-Robbie Smith[1]; 3. 07-Zak Groski[5]; 4. 7C-Chris Cochran[4]; 5. 36-Jonathan Beason[8]; 6. 32-Trey Marcham[7]; 7. 12N-Ron Narron[10]; 8. 8H-Justyne Hamblin[11]; 9. 78S-Daniel Shaffer[14]; 10. 9D-Dayna Hill[9]; 11. 880-Kameron Morral[12]; 12. 16C-Chris Parmley[2]; 13. 007-Cody Carter[13]; 14. (DNF) 9MM-Matt Moore[6]

B-Features (Top 2 to LCQ):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 47W-Dylan Westbrook[2]; 2. 78S-Daniel Shaffer[7]; 3. 1V-Johnny Boland[11]; 4. 1N-Jeffrey Newell[1]; 5. 63-Austin Thomas[9]; 6. 8G-Devin Gerrior[10]; 7. 57G-Lonnie Frailey[13]; 8. 32-Trey Marcham[5]; 9. 29L-Nate Lauderbaugh[8]; 10. 10X-Bryan Debrick[6]; 11. (DNF) 22C-Curtis Jones[12]; 12. (DNF) 8J-Josh Marcham[3]; 13. (DNF) 78D-Dustin Dixon[14]; 14. (DNF) 51-Blake Hahn[4]; (DNS) 1K-Kevin Battarbee

B Feature 2 (12 Laps): 1. 2C-Chase Porter[1]; 2. 82C-Christian Kinnison[4]; 3. 25T-Jason Tracy[6]; 4. 4B-Austin Mundie[9]; 5. 6C-Caleb Padgett[3]; 6. 1H-Hank Davis[14]; 7. 75D-Andrew Deal[8]; 8. 48-Danny Valdez[12]; 9. 721-Brendon Wiseley[5]; 10. 28P-Nathan Bordenave[13]; 11. 3J-Jordan Howell[15]; 12. 25-Anton Hernandez[2]; 13. (DNF) 29R-Ryan Ratliff[10]; 14. (DNF) 91-Bash Ferguson[7]; (DNS) 14X-Dawson Nunnenkamp

B Feature 3 (12 Laps): 1. 1T-Tristan Guardino[6]; 2. 7N-Nicholas Howard[5]; 3. 9MM-Matt Moore[10]; 4. 07-Zak Groski[1]; 5. 39R-Russ Disinger[4]; 6. 3G-Kaley Engstrom[3]; 7. 3S-Stephen Smith[7]; 8. 46-Brandon Cartwright[11]; 9. 7-Wyatt Rector[12]; 10. 39-Jamey Lough[8]; 11. 44-Ben Worth[9]; 12. (DNF) 93M-Mathew Riggs-Carr[2]; 13. (DNF) 16C-Chris Parmley[14]; 14. (DNF) 08K-David McIntosh[13]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 9T-Tyler Courtney[1]; 2. 5A-Trey Gropp[2]; 3. 20D-Shawn Wicker[12]; 4. 24B-Kinzer Edwards[5]; 5. 2D-Dustin Davidson[8]; 6. 11L-Layden Pearson[10]; 7. 49-Joel Smith[6]; 8. 10C-Blake McGourty[13]; 9. X7-Tony Ogden[11]; 10. P40-Aaron Dromgoole[7]; 11. 82S-Seth Shebester[14]; 12. 5T-Dylan Steinkruger[9]; 13. (DNF) 93-Raleigh Shepherd[4]; 14. (DNF) 7S-Skylar Hunter[3]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 8-Alex Sewell[3]; 2. 29T-Braxton Hanft[1]; 3. 35-Dwayne Benson[8]; 4. 3T-Trevor McIntire[9]; 5. 87-Kelvin Lewis[4]; 6. 01J-Tyler Russell[11]; 7. 50-Megan Wood[14]; 8. 4A-Eric Ankiewicz[6]; 9. 44C-Cody Price[5]; 10. 17L-Joe Leek[13]; 11. 17K-Quinton Benson[2]; 12. 3L-Jimmy Leal[10]; 13. (DNF) 66T-Robby Hoffman[12]; 14. (DNF) 321-Chad Winfrey[7]; 15. (DNF) 14S-T.J. Smith[15]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 8H-Justyne Hamblin[6]; 2. 23C-Jason Crane[8]; 3. 8L-Brian Lunsford[1]; 4. 02-Cody Freeman[7]; 5. 71-Colby Estes[2]; 6. 2AM-Adam Miller[10]; 7. 74P-Claud Estes III[12]; 8. 139-Brandon Moeller[9]; 9. 6A-Holden Anderson[11]; 10. (DNF) 49T-Trenton Jackson[13]; 11. (DNF) 12N-Ron Narron[5]; 12. (DNF) 57C-Steven Cooper[4]; 13. (DNF) 67-Chase Cook[15]; 14. (DNF) 59-Jason Brown[14]; (DQ) 41-Colton Hardy[3] No. 41, Colton Hardy, DQ’d for the crew working on the car on the track.

B Feature 7 (12 Laps): 1. 04-Kyle Jones[2]; 2. 36-Jonathan Beason[3]; 3. 17Z-Zac Moody[4]; 4. 55B-Brandon Anderson[6]; 5. 2S-Robbie Smith[1]; 6. 2G-Brandon Rose[13]; 7. 3-Ayrton Gennetten[7]; 8. 7KK-Mason Keefer[8]; 9. 2-Colby Stubblefield[14]; 10. 2L-Christopher Larson[12]; 11. 36A-Kevin Reed[5]; 12. 880-Kameron Morral[9]; 13. 16-Randy Sims[11]; 14. (DNF) 29K-Kyle Amerson[10]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 7C-Chris Cochran[1]; 2. 007-Cody Carter[11]; 3. 14-Tucker Klaasmeyer[14]; 4. 45-Jax Addams, Jr.[3]; 5. 7P-Jake Andreotti[5]; 6. 12-Jason Tyer[12]; 7. 15R-Blaine Ray[7]; 8. 6-Brandon Reagle[6]; 9. 17J-Jacob Johnston[2]; 10. 51M-Caleb Martin[4]; 11. 9D-Dayna Hill[8]; 12. 09A-Randy Wagnon, Jr.[10]; 13. (DNF) 98-Nathan Weida[13]; 14. (DNF) 888-Bj Gatewood[9]

LCQ (Top 8 to the A):

LCQ (12 Laps): 1. 2C-Chase Porter[1]; 2. 9T-Tyler Courtney[2]; 3. 7C-Chris Cochran[3]; 4. 47W-Dylan Westbrook[4]; 5. 04-Kyle Jones[5]; 6. 8H-Justyne Hamblin[6]; 7. 1T-Tristan Guardino[7]; 8. 5A-Trey Gropp[8]; 9. 29T-Braxton Hanft[9]; 10. 78S-Daniel Shaffer[12]; 11. 36-Jonathan Beason[11]; 12. 7N-Nicholas Howard[13]; 13. 007-Cody Carter[14]; 14. 82C-Christian Kinnison[10]; 15. 23C-Jason Crane[15]; (DNS) 8-Alex Sewell

A-Feature:

A Feature 1 (25 Laps): 1. 81-Frank Flud[3]; 2. 29B-Christopher Bell[7]; 3. 01-Zeb Wise[1]; 4. 16S-Steven Shebester[8]; 5. 10J-Cory Eliason[5]; 6. 15B-Cole Bodine[11]; 7. 73-Jason McDougal[9]; 8. 181-James Morris[13]; 9. 15A-Marcus Thomas[2]; 10. 290-Austin Stone[12]; 11. 7C-Chris Cochran[19]; 12. 08C-Cannon McIntosh[4]; 13. 2C-Chase Porter[17]; 14. 1T-Tristan Guardino[23]; 15. 5A-Trey Gropp[24]; 16. 628-Ace McCarthy[15]; 17. 8H-Justyne Hamblin[22]; 18. 04-Kyle Jones[21]; 19. 14T-Tyler Walton[6]; 20. 9T-Tyler Courtney[18]; 21. 88K-Koen Shaw[16]; 22. 47W-Dylan Westbrook[20]; 23. (DNF) 17Q-Quinn Jones[14]; 24. (DNF) 14Q-Jake Hagopian[10]

Lap Leader(s): Zeb Wise 1-4; Frank Flud 5-25

Restricted ‘A’ Class

Heat 1: 1. 59-Brody Mclaughlin; 2. 9P-Daison Pursley; 3. 08J-Jace McIntosh; 4. 08C-Cannon McIntosh; 5. 48-Jacob Diamond; 6. 04-Kormick Linner; 7. 25B-Braden Mahoney; 8. 37-Aiden Purdue

Heat 2: 1. 17-Connor Lee; 2. 10K-Koda Oller; 3. 14R-Jake Nail; 4. 14-Jacob Satterfield; 5. 7T-Taylor Neilson; 6. 8R-Ryker Pace; 7. 33C-Cole Tipton; 8. 21-Preston Thomas

Heat 3: 1. 8P-Caleb Pence; 2. 44-Caleb Rouser; 3. 24T-Glenn James Bratti; 4. 6B-Blake Parmley; 5. 22-Dylan Pendergrass; 6. 95-Grayson Gaddy; 7. 15J-Joey Gray; (DNS) 7P-Jake Andreotti

Heat 4: 1. 42-Grady Mercer; 2. 51B-Brody Fuson; 3. 86-Tanner Johnson; 4. 99-Nathan Rainey; 5. 17E-Ty Englehart; 6. 15M-Mark Fox; 7. 18D-Blake Daniels; 8. (DNF) 12E-Emme Hughes

Heat 5: 1. 88R-Ryder Laplante; 2. 9-Chase Randall; 3. 11-Riley Goodno; 4. 64-Jack Berger; 5. 91-Bash Ferguson; 6. 21L-Laramie Freeny; (DNS) 22J-Keith Day

Heat 6: 1. 21G-Garth Kasiner; 2. 22M-Rees Moran; 3. 20G-Noah Gass; 4. 35-Aubrey Smith; 5. 17K-Braden Knipmeyer; 6. 751-Malachi (Buddy) Mullens; 7. 74T-TJ Thompson

Heat 7: 1. 73-Katey Syra; 2. 121-Caeden Steele; 3. 22RL-Gage Laney; 4. 48S-William Schleicher; 5. 25N-Maverick Elkins; 6. 9E-Emilio Hoover; 7. 15K-Creed Kemenah

Heat 8: 1. 11K-Shawn Mahaffey; 2. 111-Austin O’neal; 3. 42D-Hank Davis; 4. 24X-Kaitlyn Bratti; 5. 15S-Cale Schaaf; 6. 57-Dax Miller; 7. 27T-Timothy Watson III

Heat 9: 1. 25-Jc Haddock; 2. 2-Colby Stubblefield; 3. 21K-Kobe Simpson; 4. 86H-Tracey Hill; 5. 77-Kale Drake; 6. (DNF) 58H-Jarret Hjorth; 7. (DNF) 54-Trey Gropp

Heat 10: 1. 88A-Joey Ancona; 2. 14H-Holley Hollan; 3. 04J-Dale Eliason, Jr.; 4. 21H-Keegan Brewer; 5. 14X-Dawson Nunnenkamp; 6. 8-Gunner Bowden; 7. (DNF) 18-Wyatt Siegel

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 9-Chase Randall[2]; 2. 121-Caeden Steele[1]; 3. 8P-Caleb Pence[4]; 4. 51B-Brody Fuson[3]; 5. 08C-Cannon McIntosh[8]; 6. 111-Austin O’neal[6]; 7. 22M-Rees Moran[7]; 8. 48-Jacob Diamond[9]; 9. 7T-Taylor Neilson[11]; 10. 17K-Braden Knipmeyer[12]; 11. 99-Nathan Rainey[10]; 12. 59-Brody Mclaughlin[5]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 42-Grady Mercer[2]; 2. 88A-Joey Ancona[3]; 3. 14H-Holley Hollan[4]; 4. 2-Colby Stubblefield[1]; 5. 08J-Jace McIntosh[7]; 6. 6B-Blake Parmley[6]; 7. 17-Connor Lee[5]; 8. 24T-Glenn James Bratti[9]; 9. 25N-Maverick Elkins[10]; 10. 86H-Tracey Hill[8]; 11. 14-Jacob Satterfield[11]; (DNS) 14R-Jake Nail

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 42D-Hank Davis[2]; 2. 21G-Garth Kasiner[4]; 3. 88R-Ryder Laplante[3]; 4. 21K-Kobe Simpson[1]; 5. 11K-Shawn Mahaffey[5]; 6. 48S-William Schleicher[6]; 7. 14X-Dawson Nunnenkamp[10]; 8. 86-Tanner Johnson[7]; 9. 35-Aubrey Smith[11]; 10. 64-Jack Berger[8]; 11. 91-Bash Ferguson[12]; 12. (DNF) 11-Riley Goodno[9]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 73-Katey Syra[4]; 2. 20G-Noah Gass[7]; 3. 44-Caleb Rouser[6]; 4. 04J-Dale Eliason, Jr.[1]; 5. 22RL-Gage Laney[9]; 6. 22-Dylan Pendergrass[11]; 7. (DNF) 10K-Koda Oller[2]; 8. (DNF) 15M-Mark Fox[12]; 9. (DNF) 25-Jc Haddock[5]; 10. (DNF) 21H-Keegan Brewer[10]; 11. (DNF) 24X-Kaitlyn Bratti[8]

B-Features (Top 3 advance to LCQ):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 21K-Kobe Simpson[1]; 2. 22-Dylan Pendergrass[2]; 3. 10K-Koda Oller[3]; 4. 99-Nathan Rainey[6]; 5. 24T-Glenn James Bratti[4]; 6. 8-Gunner Bowden[12]; 7. 9E-Emilio Hoover[9]; 8. 33C-Cole Tipton[10]; 9. 25B-Braden Mahoney[11]; 10. 57-Dax Miller[8]; 11. (DNF) 64-Jack Berger[5]; 12. (DNF) 91-Bash Ferguson[7]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 04J-Dale Eliason, Jr.[1]; 2. 48S-William Schleicher[2]; 3. 86-Tanner Johnson[4]; 4. 22M-Rees Moran[3]; 5. 11-Riley Goodno[7]; 6. 59-Brody Mclaughlin[6]; 7. 25N-Maverick Elkins[5]; 8. 58H-Jarret Hjorth[9]; 9. 37-Aiden Purdue[11]; 10. 27T-Timothy Watson III[10]; 11. 04-Kormick Linner[8]; 12. (DNF) 22J-Keith Day[12]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 17-Connor Lee[2]; 2. 7T-Taylor Neilson[4]; 3. 17K-Braden Knipmeyer[5]; 4. 54-Trey Gropp[12]; 5. 48-Jacob Diamond[3]; 6. 08J-Jace McIntosh[1]; 7. 77-Kale Drake[7]; 8. 15J-Joey Gray[10]; 9. 8R-Ryker Pace[8]; 10. 15K-Creed Kemenah[11]; 11. (DNF) 74T-TJ Thompson[9]; 12. (DNF) 21H-Keegan Brewer[6]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 11K-Shawn Mahaffey[1]; 2. 35-Aubrey Smith[4]; 3. 9P-Daison Pursley[3]; 4. 12E-Emme Hughes[11]; 5. 14-Jacob Satterfield[6]; 6. 86H-Tracey Hill[5]; 7. 18D-Blake Daniels[10]; 8. 95-Grayson Gaddy[8]; 9. (DNF) 15S-Cale Schaaf[7]; 10. (DNF) 14X-Dawson Nunnenkamp[2]; 11. (DNF) 21L-Laramie Freeny[9]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 111-Austin O’neal[1]; 2. 6B-Blake Parmley[2]; 3. 25-Jc Haddock[4]; 4. 14R-Jake Nail[5]; 5. 751-Malachi (Buddy) Mullens[8]; 6. 15M-Mark Fox[3]; 7. 17E-Ty Englehart[7]; 8. 21-Preston Thomas[10]; 9. 24X-Kaitlyn Bratti[6]; 10. 18-Wyatt Siegel[9]; 11. 7P-Jake Andreotti[11]

A-Feature:

A Feature (20 Laps): 1. 42-Grady Mercer[2]; 2. 21G-Garth Kasiner[3]; 3. 88A-Joey Ancona[5]; 4. 08C-Cannon McIntosh[16]; 5. 42D-Hank Davis[7]; 6. 73-Katey Syra[1]; 7. 51B-Brody Fuson[9]; 8. 9-Chase Randall[6]; 9. 2-Colby Stubblefield[14]; 10. 20G-Noah Gass[8]; 11. 22RL-Gage Laney[15]; 12. 35-Aubrey Smith[23]; 13. 111-Austin O’neal[20]; 14. 17-Connor Lee[22]; 15. 14H-Holley Hollan[13]; 16. 22-Dylan Pendergrass[19]; 17. 9P-Daison Pursley[24]; 18. 21K-Kobe Simpson[17]; 19. 11K-Shawn Mahaffey[21]; 20. 44-Caleb Rouser[12]; 21. 121-Caeden Steele[11]; 22. 04J-Dale Eliason, Jr.[18]; 23. (DNF) 8P-Caleb Pence[4]; 24. (DNF) 88R-Ryder Laplante[10]

Lap Leader(s): Grady Mercer 1-20

Junior Sprints

Heat 1 (8 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner; 2. 33-Kolton Nimrod; 3. 36J-Camdin Couch; 4. 52-Hayden Mabe; 5. 2F-Jadyn Friesen; 6. 27T-Trevor Twardeski; 7. 52C-Cooper Miller; 8. 1-Noah Roberts

Heat 2 (8 Laps): 1. 61-Eli Bookout; 2. 8J-Logan Julien; 3. 88R-Ryder Laplante; 4. 14J-Jade Avedisian; 5. 122-Lane Warner; 6. 78B-Brooklyn Constance; 7. 78D-Dalton Dowdy; 8. (DNF) 36-Tori Tyer

Heat 3 (8 Laps): 1. 121-Caeden Steele; 2. 5A-Ava Gropp; 3. 5T-Ryan Timms; 4. 2-Garrett Benson; 5. 08E-Elizabeth Phillips; 6. 21H-Levi Hinck; 7. 10-Chasity Younger; 8. 9N-Nico Hoover

Heat 4 (8 Laps): 1. 24T-Dooley Harris; 2. 33T-Trevor Hertter; 3. 00-Preston Scheulen; 4. 3Z-Trey Zorn; 5. 88T-Aimery Turner; 6. 73-Jase Mosley; 7. 7-Aaron Jesina

Heat 5 (8 Laps): 1. 12G-Joshua Gentry; 2. 7B-Chase Burda; 3. 88-Reilee Phillips; 4. 5F-Freddy Rowland; 5. 46G-Zack Grogan; 6. 17-Xavier Doney; 7. 19-Wyatt Bookout

Heat 6 (8 Laps): 1. 15E-Dakota Earls; 2. 11W-Graci Williams; 3. 78-Haley Constance; 4. 54-Elvis Rankin; 5. 5B-Brock Cottrell; 6. 11-Kaley Mahaffey; 7. 8-Tanner Tarkington

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 8J-Logan Julien[1]; 2. 21G-Garth Kasiner[4]; 3. 61-Eli Bookout[3]; 4. 78-Haley Constance[6]; 5. 73-Jase Mosley[9]; 6. 36J-Camdin Couch[5]; 7. 78D-Dalton Dowdy[11]; 8. 122-Lane Warner[8]; 9. 1-Noah Roberts[12]; 10. (DNF) 52C-Cooper Miller[10]; 11. (DNF) 7B-Chase Burda[2]; 12. (DNF) 3Z-Trey Zorn[7]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 00-Preston Scheulen[2]; 2. 33T-Trevor Hertter[1]; 3. 24T-Dooley Harris[3]; 4. 5T-Ryan Timms[5]; 5. 15E-Dakota Earls[4]; 6. 17-Xavier Doney[9]; 7. 08E-Elizabeth Phillips[7]; 8. 7-Aaron Jesina[10]; 9. 2F-Jadyn Friesen[6]; 10. 88T-Aimery Turner[8]; 11. 10-Chasity Younger[11]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 5F-Freddy Rowland[2]; 2. 88R-Ryder Laplante[4]; 3. 12G-Joshua Gentry[3]; 4. 88-Reilee Phillips[5]; 5. 46G-Zack Grogan[7]; 6. 11W-Graci Williams[1]; 7. 52-Hayden Mabe[6]; 8. 11-Kaley Mahaffey[9]; 9. 8-Tanner Tarkington[10]; 10. 27T-Trevor Twardeski[8]; 11. 9N-Nico Hoover[11]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 121-Caeden Steele[4]; 2. 33-Kolton Nimrod[2]; 3. 5A-Ava Gropp[1]; 4. 14J-Jade Avedisian[3]; 5. 54-Elvis Rankin[5]; 6. 2-Garrett Benson[6]; 7. 21H-Levi Hinck[8]; 8. 5B-Brock Cottrell[7]; 9. 19-Wyatt Bookout[10]; 10. 78B-Brooklyn Constance[9]; 11. 36-Tori Tyer[11]

B-Features (Taking Top 2 to the A):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 78-Haley Constance[1]; 2. 54-Elvis Rankin[2]; 3. 36J-Camdin Couch[3]; 4. 2-Garrett Benson[4]; 5. 3Z-Trey Zorn[9]; 6. 11-Kaley Mahaffey[6]; 7. 27T-Trevor Twardeski[8]; 8. 36-Tori Tyer[10]; 9. 7-Aaron Jesina[7]; 10. 21H-Levi Hinck[5]; (DNS) 19-Wyatt Bookout

B Feature 2 (12 Laps): 1. 73-Jase Mosley[3]; 2. 46G-Zack Grogan[2]; 3. 5T-Ryan Timms[1]; 4. 7B-Chase Burda[7]; 5. 52-Hayden Mabe[4]; 6. 122-Lane Warner[6]; 7. 88T-Aimery Turner[8]; 8. 78D-Dalton Dowdy[5]; 9. 10-Chasity Younger[10]; 10. 78B-Brooklyn Constance[9]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 88-Reilee Phillips[1]; 2. 5B-Brock Cottrell[6]; 3. 08E-Elizabeth Phillips[4]; 4. 11W-Graci Williams[2]; 5. 8-Tanner Tarkington[7]; 6. 2F-Jadyn Friesen[5]; 7. 17-Xavier Doney[3]; 8. 9N-Nico Hoover[10]; 9. 1-Noah Roberts[9]; 10. (DNF) 52C-Cooper Miller[8]

A-Feature:

A Feature (20 Laps): 1. 121-Caeden Steele[2]; 2. 21G-Garth Kasiner[1]; 3. 00-Preston Scheulen[4]; 4. 88R-Ryder Laplante[3]; 5. 5F-Freddy Rowland[5]; 6. 61-Eli Bookout[7]; 7. 73-Jase Mosley[16]; 8. 12G-Joshua Gentry[9]; 9. 8J-Logan Julien[6]; 10. 15E-Dakota Earls[12]; 11. 5A-Ava Gropp[14]; 12. 78-Haley Constance[15]; 13. 14J-Jade Avedisian[13]; 14. 24T-Dooley Harris[8]; 15. 5B-Brock Cottrell[20]; 16. 33T-Trevor Hertter[11]; 17. 88-Reilee Phillips[17]; 18. 46G-Zack Grogan[19]; 19. 33-Kolton Nimrod[10]; 20. 54-Elvis Rankin[18]

Lap Leader(s): Garth Kasiner 1-10; Caeden Steele 11-20

1200cc Winged Mini Sprints

Heat 1 (8 Laps): 1. 77-Justin Lewis; 2. 1CO-Glenn Waterland; 3. 53-AJ Cooley; 4. 2-Presley Truedson; 5. 49-Blake Hahn; 6. 35-Jim Wood; 7. 11M-Matt Beckwith; (DNS) 86-Christopher Bell

Heat 2 (8 Laps): 1. 10X-Thomas Meseraull; 2. 44-Tyler Walton; 3. 14-Jarrett Kramer; 4. 40-Devin Feger; 5. 1JR-Jake Hodge; 6. 22-John Campbell Sr.; 7. (DNF) 2K-Kyle Offill; (DNS) 4-Alex Shipman

Heat 3 (8 Laps): 1. 6B-Andy Baugh; 2. 42-Ty Tilton; 3. 11-Andy Bradley; 4. 1X-Chase Briscoe; 5. 10-Chance Crum; 6. 17-Zachary Kwiatkoski; 7. 10H-Rod Henning

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 11-Andy Bradley[2]; 2. 44-Tyler Walton[4]; 3. 14-Jarrett Kramer[1]; 4. 10-Chance Crum[5]; 5. 10H-Rod Henning[7]; 6. 6B-Andy Baugh[3]; 7. 22-John Campbell Sr.[6]; (DNS) 86-Christopher Bell

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 1X-Chase Briscoe[1]; 2. 2-Presley Truedson[2]; 3. 1CO-Glenn Waterland[3]; 4. 2K-Kyle Offill[7]; 5. 77-Justin Lewis[4]; 6. 40-Devin Feger[5]; 7. 35-Jim Wood[6]; (DNS) 4-Alex Shipman

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 49-Blake Hahn[1]; 2. 10X-Thomas Meseraull[4]; 3. 42-Ty Tilton[3]; 4. 53-AJ Cooley[2]; 5. 1JR-Jake Hodge[5]; 6. 11M-Matt Beckwith[7]; 7. 17-Zachary Kwiatkoski[6]

B-Feature:

B Feature (12 Laps): 1. 2K-Kyle Offill[2]; 2. 6B-Andy Baugh[1]; 3. 10H-Rod Henning[4]; 4. 1JR-Jake Hodge[3]; 5. 17-Zachary Kwiatkoski[7]; 6. 11M-Matt Beckwith[5]; 7. 35-Jim Wood[6]; (DNS) 86-Christopher Bell; (DNS) 22-John Campbell Sr.; (DNS) 4-Alex Shipman; (DNS) 40-Devin Feger

A-Feature:

A Feature (20 Laps): 1. 44-Tyler Walton[1]; 2. 10X-Thomas Meseraull[2]; 3. 1X-Chase Briscoe[4]; 4. 14-Jarrett Kramer[10]; 5. 2-Presley Truedson[5]; 6. 42-Ty Tilton[8]; 7. 49-Blake Hahn[6]; 8. 10H-Rod Henning[15]; 9. 77-Justin Lewis[9]; 10. 1CO-Glenn Waterland[7]; 11. 53-AJ Cooley[11]; 12. 17-Zachary Kwiatkoski[17]; 13. 2K-Kyle Offill[13]; 14. 11M-Matt Beckwith[18]; 15. (DNF) 6B-Andy Baugh[14]; 16. (DNF) 11-Andy Bradley[3]; 17. (DNF) 10-Chance Crum[12]; 18. (DNF) 35-Jim Wood[19]; 19. (DNF) 1JR-Jake Hodge[16]

Lap Leader(s): Thomas Meseraull 1-2; Tyler Walton 3-20

1200cc Non-Wing Mini Sprints

Heat 1 (8 Laps): 1. 10X-Thomas Meseraull; 2. 1X-Chase Briscoe; 3. 6B-Andy Baugh; 4. 40-Devin Feger; 5. 1JR-Jake Hodge; 6. 17-Zachary Kwiatkoski; 7. 11M-Matt Beckwith; 8. (DNF) 86-Christopher Bell

Heat 2 (8 Laps): 1. 51R-Mitchell Davis; 2. 44-Tyler Walton; 3. 2K-Kyle Offill; 4. 42-Ty Tilton; 5. 10-Chance Crum; 6. 1CO-Glenn Waterland; 7. 10H-Rod Henning; 8. 35-Jim Wood

Heat 3 (8 Laps): 1. 11-Andy Bradley; 2. 49-Clinton Boyles; 3. 77-Justin Lewis; 4. 14-Jarrett Kramer; 5. 53-AJ Cooley; 6. 2-Presley Truedson; 7. 4-Alex Shipman; 8. 13-John Kahl

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 42-Ty Tilton[1]; 2. 11-Andy Bradley[3]; 3. 49-Clinton Boyles[4]; 4. 1CO-Glenn Waterland[7]; 5. 77-Justin Lewis[5]; 6. 2-Presley Truedson[6]; 7. (DNF) 6B-Andy Baugh[2]; (DNS) 86-Christopher Bell

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 44-Tyler Walton[3]; 2. 51R-Mitchell Davis[4]; 3. 14-Jarrett Kramer[1]; 4. 10-Chance Crum[5]; 5. 2K-Kyle Offill[2]; 6. 1JR-Jake Hodge[6]; 7. (DNF) 11M-Matt Beckwith[7]; 8. (DNF) 35-Jim Wood[8]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 10X-Thomas Meseraull[4]; 2. 1X-Chase Briscoe[3]; 3. 53-AJ Cooley[1]; 4. 10H-Rod Henning[6]; 5. 40-Devin Feger[2]; 6. 17-Zachary Kwiatkoski[5]; 7. (DNF) 4-Alex Shipman[7]; (DQ) 13-John Kahl[8] No. 13, John Kahl, DQ’d for being light at the scales.

B-Feature (Taking Top 8):

B Feature 1 (12 Laps): 1. 10H-Rod Henning[2]; 2. 1CO-Glenn Waterland[3]; 3. 2-Presley Truedson[5]; 4. 6B-Andy Baugh[4]; 5. 17-Zachary Kwiatkoski[7]; 6. 1JR-Jake Hodge[6]; 7. 35-Jim Wood[10]; 8. 13-John Kahl[9]; 9. (DNF) 40-Devin Feger[1]; 10. (DNF) 11M-Matt Beckwith[8]; (DNS) 86-Christopher Bell; (DNS) 4-Alex Shipman

A-Feature:

A Feature (20 Laps): 1. 10X-Thomas Meseraull[1]; 2. 51R-Mitchell Davis[3]; 3. 1X-Chase Briscoe[6]; 4. 44-Tyler Walton[2]; 5. 14-Jarrett Kramer[8]; 6. 49-Clinton Boyles[4]; 7. 10H-Rod Henning[13]; 8. 42-Ty Tilton[7]; 9. 2K-Kyle Offill[11]; 10. 1CO-Glenn Waterland[14]; 11. 77-Justin Lewis[12]; 12. 53-AJ Cooley[9]; 13. 11-Andy Bradley[5]; 14. 17-Zachary Kwiatkoski[17]; 15. 1JR-Jake Hodge[18]; 16. 35-Jim Wood[19]; 17. (DNF) 13-John Kahl[20]; 18. (DNF) 2-Presley Truedson[15]; 19. (DNF) 10-Chance Crum[10]; 20. (DNF) 6B-Andy Baugh[16]

Lap Leader(s): Thomas Meseraull 1-20

ECOtec Midgets

Heat 1 (8 Laps): 1. 10B-Patrick Bruns; 2. 73-Broc Hunnell; 3. 22-John Heydenreich; 4. 4H-Howard Moore; 5. 15D-Andrew Deal; 6. 10C-Tyler Miller; 7. (DNF) 0A-Shane Redline; 8. (DNF) 0-Beau Burnett

Heat 2 (8 Laps): 1. 21-Ty Hulsey; 2. D6-Dakota Gaines; 3. 69X-Kyle Jones; 4. 9T-Tristin Thomas; 5. 10A-Jack Routson; 6. 2-Tyler Rivard; 7. (DNF) 0B-Andy Baugh

Heat 3 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn; 2. 30T-Tyler Vantoll; 3. 01J-Jeb Sessums; 4. 51-Dalton Seigler; 5. 69-Bryan Debrick; 6. (DNF) 76M-Adam Pierson; 7. (DNF) 5N-Scott Hunter

Qualifying Races:

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 69X-Kyle Jones[3]; 2. 21-Ty Hulsey[4]; 3. 10A-Jack Routson[5]; 4. 5N-Scott Hunter[7]; 5. 2-Tyler Rivard[6]; 6. 0-Beau Burnett[8]; (DQ) D6-Dakota Gaines[2] No. D6, Dakota Gains, DQ’d for failing to go to the scales.

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 69-Bryan Debrick[1]; 2. 0B-Andy Baugh[7]; 3. 10B-Patrick Bruns[4]; 4. 30T-Tyler Vantoll[3]; 5. 01J-Jeb Sessums[2]; 6. 10C-Tyler Miller[6]; 7. 9T-Tristin Thomas[5]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 76M-Adam Pierson[6]; 2. 22-John Heydenreich[2]; 3. 52-Blake Hahn[4]; 4. 73-Broc Hunnell[3]; 5. 51-Dalton Seigler[1]; 6. 15D-Andrew Deal[5]; 7. 0A-Shane Redline[7]

B-Feature (Top 8 advance to the A):

B Feature (12 Laps): 1. 5N-Scott Hunter[3]; 2. 01J-Jeb Sessums[1]; 3. D6-Dakota Gaines[6]; 4. 2-Tyler Rivard[4]; 5. 15D-Andrew Deal[5]; 6. 9T-Tristin Thomas[7]; 7. 10C-Tyler Miller[8]; 8. 51-Dalton Seigler[2]; 9. (DNF) 0A-Shane Redline[10]; (DNS) 0-Beau Burnett

A-Feature:

A Feature (20 Laps): 1. 21-Ty Hulsey[1]; 2. 76M-Adam Pierson[5]; 3. 69X-Kyle Jones[2]; 4. 30T-Tyler Vantoll[9]; 5. 69-Bryan Debrick[6]; 6. 52-Blake Hahn[4]; 7. 5N-Scott Hunter[13]; 8. 0B-Andy Baugh[8]; 9. D6-Dakota Gaines[15]; 10. 15D-Andrew Deal[17]; 11. 73-Broc Hunnell[10]; 12. 10A-Jack Routson[12]; 13. 9T-Tristin Thomas[18]; 14. 10C-Tyler Miller[19]; 15. 4H-Howard Moore[11]; 16. (DNF) 10B-Patrick Bruns[3]; 17. (DNF) 22-John Heydenreich[7]; 18. (DNF) 01J-Jeb Sessums[14]; 19. (DNF) 2-Tyler Rivard[16]; 20. (DNF) 51-Dalton Seigler[20]

Lap Leader(s): Ty Hulsey 1-20