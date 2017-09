Gustin, Dripps are super in Thursday Modified qualifiers

BOONE, Iowa (Sept. 7) – Two Modified drivers who definitely know their way around Boone Speed­way won IMCA Speedway Motors Super Nationals fueled by Casey’s qualifying features Thursday night.

2010 champion Jimmy Gustin of Marshalltown led all 25 times around the track in the first quali­fier, which ran green to checkers after a caution on the initial start. Reinbeck’s Corey Dripps caught Jonathan Snyder for the lead on lap 17 in the nightcap, then held off Kelly Shryock of Fer­tile following a late restart to win by less than a car length.

Ryan Ruter of Clear Lake and Josh Most of Red Oak settled into second and third early on be­hind Gustin, who put three lapped cars ahead of his closest pursuit. Paul Stone of Winton, Calif., ran fourth most of the way and finished in the final qualifying spot.

“It’s pretty awesome,” Gustin said after punching his ticket to the Saturday night championship event for the 11th time. “I got lucky, got a jump, stayed in the right part of the track and got it done.”

Dripps chased Snyder past midway in the second qualifier, finally finding a way past as the front pair weaved through lapped traffic.

Snyder, from Ames, was reeling Dripps back in as the leader ran three wide with lapped cars when the caution came out with two to go.

Shryock made the most of the restart, passing Snyder for second but coming up just short at the finish. Eric Elliott of Boone was promoted to the final transfer spot when defending champion Ricky Thornton Jr. was disqualified in post-race tech for use of an unapproved wheel.

“I’ve looked at his (Shryock’s) back bumper for a lot of years. It’s nice to outrun him,” Dripps said from victory lane. “We had a great car tonight and we’re excited about Saturday.”

Top four finishers from each Thursday qualifier advance to the middle row of Saturday’s starting grid.

Shryock will start his career 12th Super Nationals main event, Dripps, Ruter and Snyder each their sixth. Most is in for the fifth time, Stone for the fourth and Elliott for the first.

Shryock first qualified at Super Nationals in 1988, Dripps in 1996.

A dozen states were represented in both Thursday qualifying features.

1st qualifying feature – 1. Jimmy Gustin, Marshalltown; 2. Ryan Ruter, Clear Lake; 3. Josh Most, Red Oak; 4. Paul Stone, Winton, Calif.; 5. Kyle Strickler, Mooresville, N.C.; 6. Chad Ten Naple, Sioux City; 7. Ricky Alvarado, Delta, Colo.; 8. Joel Bushore, Boone; 9. Jordy Nelson, Marysville, Kan.; 10. Ryan McDaniel, Olivehurst, Calif.; 11. Tyler Droste, Waterloo; 12. Josh Blumer, Marysville, Kan.; 13. Clint Hatlestad, Glencoe, Minn.; 14. Dustin Smith, Lake City; 15. Eric Tomlin­son, Robinson, Texas; 16. Troy Cordes, Dunkerton; 17. Trent Loverude, New Ulm, Minn.; 18. Jesse Richter, Great Bend, Kan.; 19. Cory Sample, Winnemucca, Nev.; 20. Jason Snyder, Dunker­ton; 21. Dennis LaVeine, West Burlington; 22. William Gould, Calera, Okla.; 23. Chad Clancy, Polo, Mo.; 24. Jeff Schroyer, Elkhorn, Neb.; 25. Jim Lynch, Bloomfield; 26. Chad Louk, Jefferson; 27. Cody Laney, Torrance, Calif.; 28. Mike Stregel, Hermitage, Mo.

2nd qualifying feature – 1. Corey Dripps, Reinbeck; 2. Kelly Shryock, Fertile; 3. Jonathan Snyder, Ames; 4. Eric Elliott, Boone; 5. Scott Drake, Joplin, Mo.; 6. Jeremy Mills, Garner; 7. Chad Melton, Mineral Wells, Texas; 8. Brandon Rothzen, Gladstone, Ill.; 9. Dylan Smith, Osceola, Neb.; 10. Mike Petersilie, Hoisington, Kan.; 11. Justin Auringer, Evansdale; 12. Cody Bauman, Eureka, Ill.; 13. Jeff Aikey, Cedar Falls; 14. Clinton Luellen, Minburn; 15. R.J. Merchant, Soiux City; 16. Pey­ton Taylor, Batesville, Ark.; 17. Wayne Johnson, Minot, N.D.; 18. Mike VanGenderen, Newton; 19. John Parmeley, Phoenix, Ariz.; 20. Jerry Wren, Howard Lake, Minn.; 21. Josh Truman, Indianola; 22. A.J. Ward, Ionia, Mich.; 23. Jordan Grabouski, Beatrice, Neb.; 24. Richard Michael Jr., Ischua, N.Y.; 25. Al Wolfgram, Boone; 26. Tyler Prochaska, Iowa Falls; 27. Richie Gustin, Gilman; 28. Ricky Thornton, Jr., Chandler, Ariz.

Thursday, September 7, 2017 Results

IMCA Stock Cars

Heat 01 — 1. Jason Ward, Sioux City; 2. Heath Tulp, Belmond; 3. Derek Moede, Casco, Wis; 4. Aaron Cain, Sioux City; 5. Stefan Sybesma, Sanborn; 6. Josh Brauckman, Carroll; 7. Russell Damme, Jr., Waterloo; 8. Jesse Lund, Greenfield; 9. Robert Hoing, Overton, Neb..

Heat 02 — 1. Marcus Fagan, Adair; 2. Brandon Conkwright, Wamego, Kan.; 3. Kevin Flock, Muskogee, Okla.; 4. Randy Brands, Boyden; 5. Shay Curtin, Cresco; 6. Les (Bo) Lundquist, Sioux City; 7. Mark Zorn, Russell, Kan.; 8. Michael Murphy, Jefferson.

Heat 03 — 1. Abe Huls, Carthage, Ill.; 2. Jake Ludeking, Decorah; 3. Chad Palmer, Renwick; 4. Robert Stofer, Jefferson; 5. Joe Spillman, Austin, Texas; 6. Dalton Lynch, Bloomfield; 7. Justin Jacobsen, Black Creek, Wis; 8. Kevin Rose, Waterloo; 9. Angel Munoz, Lamar, Colo..

Heat 04 — 1. Mark Smith, Hennessey, Okla.; 2. Kyle Vanover, Beatrice, Neb.; 3. Ricky Thornton Jr, Chandler, Ariz.; 4. Jason See, Albia; 5. Kevin Rogers, Mesquite, Texas; 6. Gary Goudy Jr.;; 7. Dusty Springer, Colby, Kan.; 8. Lavern Carey, Ionia.

Heat 05 — 1. Kevin Mattox, Ray, N.D.; 2. Elijah Zevenbergen, Ocheyedan; 3. Todd Reitzler, Grinnell; 4. Shaun Bruns, Danube, Minn.; 5. Greg Taylor, Sioux City; 6. Tony Ritterbush, Dunlop; 7. Greg Keuhn, Trenton, Mo.; 8. Tobie Talk, Hawley, Texas.

Heat 06 — 1. Christopher Toot, Albert Lea, Minn.; 2. Dustin Matlock, Oklahoma City, Okla.; 3. Ron Hartman, Ulysses, Kan.; 4. Dan Mackenthun, Hamburg, Minn.; 5. Westin Abbey, Comanche, Texas; 6. Mitch Hovden, Decorah; 7. Stephen Streeter, Madera, Calif.; 8. Jay Schmidt, Tama.

Heat 07 — 1. Dustin Van Horn, Atlantic; 2. Gary Mattison, Lamberton, Minn.; 3. Mathias Lux, Hartley; 4. Travis VanStraten, Hortonville, Wis; 5. Tommy Fose, Delphos, Kan.; 6. Paul Diefenthaler, Manitowoc, Wis; 7. Vernon Owen, Leander, Texas; 8. Jeff Tubbs, Colby, Kan..

Heat 08 — 1. Jerry Schipper, Dike; 2. Craig Graham, Webster City; 3. Casey Jones, Sioux City; 4. Cory Piffer, Indianola; 5. Barrett (B.J.) Wagoner, Colby, Kan.; 6. Calvin (Buck) Swanson, Waterloo; 7. Rich Pederson, Sioux City; 8. John Oliver, Jr, Danville.

Heat 09 — 1. Jason VanSickel, Webster City; 2. Todd Inman, Altoona; 3. Mel Elsberry, Orange City; 4. Don Vis, State Center; 5. Josh Steele, Platte City, Mo.; 6. Ryan Harris, Hubbard, Neb.; 7. Matthew West, Kellerton; 8. Aaron Guillaume, Sioux City.

Heat 10 — 1. Jayden Bears, Smithville, Mo.; 2. Robert Engelkes, Dike; 3. Mike Petersilie, Hoisington, Kan.; 4. Travis Baird, Sharon, Okla.; 5. Pete Alexander, Albert Lea, Minn.; 6. Dustin Reeh, Council Bluffs; 7. Wayne Landheer, Garner; 8. Cary Heinen, Algona.

Heat 11 — 1. Jeff McCollum, Mankato, Minn.; 2. Matthew Schauer, Arlington, Minn.; 3. David Smith, Lake City; 4. Devin Smith, Lake City; 5. Jordan Riesberg, Madrid; 6. Ronnie Christopher, Forney, Texas; 7. Chad Shaw, Trimble, Mo.; 8. Nathan Wood, Sigourney.

Heat 12 — 1. Kevin Opheim, Mason City; 2. Michael Albertsen, Audubon; 3. Eric Rempel, Palmyra, Neb.; 4. William Wade, San Angelo, Texas; 5. Blake Peeler, Trimble, Mo.; 6. Allan Schmidt, Holstein; 7. Tony Schlei, Union Grove, Wis; 8. Allen Zimmerman, Central City, Neb..

Heat 13 — 1. Jeffery Kaup, Woodward, Okla.; 2. Caleb Crenshaw, Fort Worth, Texas; 3. Michael Bilyeu, Indianola; 4. Aaron Stolp, Suamico, Wis; 5. Kyle Clough, Wallace, Neb.; 6. Jason Schoenberger, Russell, Kan.; 7. Todd Gereau, Sioux City; 8. Cody Gustoff, Scranton.

Heat 14 — 1. Rodney Richards, Madrid; 2. Michael Pepper, Lakin, Kan.; 3. Mike Pruitt, Redfield; 4. Jason York, Boone; 5. Kyle Everts, Holland; 6. John Heinz, Green Bay, Wis; 7. Dan Day, Princeton, Texas; 8. Bob Rebstock, Redwood Falls, Minn..

Heat 15 — 1. Trent Murphy, Jefferson; 2. Aaron Olson, Mekinock, N.D.; 3. Sterling Sorensen, Portsmouth; 4. Chad Legere, Ankeny; 5. Nick Tubbs, Colby, Kan.; 6. Josh Daniels, Carlisle; 7. Michael Dancer, North Platte, Neb.; 8. Jerry Leary, Little Suamico, Wis.

Heat 16 — 1. Justin Nehring, Storm Lake; 2. Michael Goodson, Overbrook, Okla.; 3. Jake Nelson, Williston, N.D.; 4. Derek Green, Granada, Minn.; 5. Norman Chesmore, Rowley; 6. Tyler Pickett, Boxholm; 7. Jared Dirks, Rowan; 8. Brad Te Grotenhuis, Orange City.

Heat 17 — 1. Bruce Wickman, Emmetsburg; 2. Craig Carlson, Madrid; 3. Mike Stapleton, Denison; 4. Bob Chalupa, Mc Cook, Neb.; 5. Corey Stapleton, Denison; 6. Billy Briley, Midland, Texas; 7. Wayne Gifford, Boone; 8. Keith Mattox, Ray, N.D..

Heat 18 — 1. Kevin Bruck, Dunlap; 2. Kellie Schmit, Britt; 3. Devin Snellenberger, Pulaski, Wis; 4. Justin Roberts, Garland, Texas; 5. Mike Vondrak, Galva; 6. Donnie Pearson, Oskaloosa; 7. Darin Toot, Albert Lee, Minn.; 8. Brad Whitney, Trenton, Mo..

Heat 19 — 1. Troy Jerovetz, Webster City; 2. Bryan Rigsby, Topeka, Kan.; 3. Brandon Pruitt, Stuart; 4. Brian Blessington, Breda; 5. Ned Kalis, Wells, Minn.; 6. Tim Clonch, Quinlan, Texas; 7. Reid Keller, Webster City; 8. Shawn Wagner, Lena, Wis.

Heat 20 — 1. Scott Reinhardt, Baileys Harbor, Wis; 2. Jason Purvis, Boone, IA; 3. Jeremy Christians, Horicon, Wis; 4. Kevin Balmer, Garwin; 5. Austin Evens, Independence; 6. Dave Mehmen, Baxter; 7. Zach Ankrum, Sioux City; 8. Brett Woznicki, Minot, N.D.; 9. Paul Holschuh, Greenleaf, Wis.

B-Main 01 — 1. Randy Brands, Boyden; 2. Shaun Bruns, Danube, Minn.; 3. Aaron Cain, Sioux City; 4. Robert Stofer, Jefferson; 5. Jason See, Albia; 6. Les (Bo) Lundquist, Sioux City; 7. Joe Spillman, Austin, Texas; 8. Josh Brauckman, Carroll; 9. Mark Zorn, Russell, Kan.; 10. Justin Jacobsen, Black Creek, Wis; 11. Gary Goudy Jr.;; 12. Greg Taylor, Sioux City; 13. Greg Keuhn, Trenton, Mo.; 14. Russell Damme, Jr., Waterloo; 15. Dusty Springer, Colby, Kan.; 16. Kevin Rogers, Mesquite, Texas; 17. Tony Ritterbush, Dunlop; 18. Stefan Sybesma, Sanborn; 19. Shay Curtin, Cresco; 20. Dalton Lynch, Bloomfield.

B-Main 02 — 1. Travis VanStraten, Hortonville, Wis; 2. Dan Mackenthun, Hamburg, Minn.; 3. Cory Piffer, Indianola; 4. Westin Abbey, Comanche, Texas; 5. Don Vis, State Center; 6. Barrett (B.J.) Wagoner, Colby, Kan.; 7. Travis Baird, Sharon, Okla.; 8. Josh Steele, Platte City, Mo.; 9. Paul Diefenthaler, Manitowoc, Wis; 10. Ryan Harris, Hubbard, Neb.; 11. Tommy Fose, Delphos, Kan.; 12. Pete Alexander, Albert Lea, Minn.; 13. Wayne Landheer, Garner; 14. Matthew West, Kellerton; 15. Rich Pederson, Sioux City; 16. Calvin (Buck) Swanson, Waterloo; 17. Mitch Hovden, Decorah; 18. Dustin Reeh, Council Bluffs; 19. Stephen Streeter, Madera, Calif.; 20. Vernon Owen, Leander, Texas.

B-Main 03 — 1. Devin Smith, Lake City; 2. William Wade, San Angelo, Texas; 3. Kyle Clough, Wallace, Neb.; 4. Blake Peeler, Trimble, Mo.; 5. Jason York, Boone; 6. Josh Daniels, Carlisle; 7. John Heinz, Green Bay, Wis; 8. Chad Shaw, Trimble, Mo.; 9. Todd Gereau, Sioux City; 10. Michael Dancer, North Platte, Neb.; 11. Allan Schmidt, Holstein; 12. Jason Schoenberger, Russell, Kan.; 13. Chad Legere, Ankeny; 14. Tony Schlei, Union Grove, Wis; 15. Kyle Everts, Holland; 16. Nick Tubbs, Colby, Kan.; 17. Aaron Stolp, Suamico, Wis; 18. Jordan Riesberg, Madrid; 19. Ronnie Christopher, Forney, Texas; 20. Dan Day, Princeton, Texas.

B-Main 04 — 1. Derek Green, Granada, Minn.; 2. Brian Blessington, Breda; 3. Norman Chesmore, Rowley; 4. Ned Kalis, Wells, Minn.; 5. Tyler Pickett, Boxholm; 6. Reid Keller, Webster City; 7. Bob Chalupa, Mc Cook, Neb.; 8. Kevin Balmer, Garwin; 9. Mike Vondrak, Galva; 10. Austin Evens, Independence; 11. Donnie Pearson, Oskaloosa; 12. Zach Ankrum, Sioux City; 13. Darin Toot, Albert Lee, Minn.; 14. Corey Stapleton, Denison; 15. Billy Briley, Midland, Texas; 16. Tim Clonch, Quinlan, Texas; 17. Dave Mehmen, Baxter; 18. Jared Dirks, Rowan; 19. Wayne Gifford, Boone; 20. Justin Roberts, Garland, Texas.

A-Main 01 — 1. Todd Inman, Altoona; 2. Marcus Fagan, Adair; 3. Jerry Schipper, Dike; 4. Ricky Thornton Jr, Chandler, Ariz.; 5. Jason Ward, Sioux City; 6. Chad Palmer, Renwick; 7. Gary Mattison, Lamberton, Minn.; 8. Derek Moede, Casco, Wis; 9. Mathias Lux, Hartley; 10. Ron Hartman, Ulysses, Kan.; 11. Jake Ludeking, Decorah; 12. Mel Elsberry, Orange City; 13. Robert Engelkes, Dike; 14. Kevin Mattox, Ray, N.D.; 15. Mark Smith, Hennessey, Okla.; 16. Casey Jones, Sioux City; 17. Todd Reitzler, Grinnell; 18. Heath Tulp, Belmond; 19. Elijah Zevenbergen, Ocheyedan; 20. Jayden Bears, Smithville, Mo.; 21. Craig Graham, Webster City; 22. Jason VanSickel, Webster City; 23. Kevin Flock, Muskogee, Okla.; 24. Mike Petersilie, Hoisington, Kan.; 25. Dustin Van Horn, Atlantic; 26. Abe Huls, Carthage, Ill.; 27. Christopher Toot, Albert Lea, Minn.; 28. Dustin Matlock, Oklahoma City, Okla.; 29. Kyle Vanover, Beatrice, Neb.; 30. Brandon Conkwright, Wamego, Kan..

A-Main 02 — 1. Troy Jerovetz, Webster City; 2. Kevin Bruck, Dunlap; 3. Trent Murphy, Jefferson; 4. Jeff McCollum, Mankato, Minn.; 5. Bruce Wickman, Emmetsburg; 6. Kevin Opheim, Mason City; 7. Michael Pepper, Lakin, Kan.; 8. Jeffery Kaup, Woodward, Okla.; 9. Justin Nehring, Storm Lake; 10. Aaron Olson, Mekinock, N.D.; 11. Michael Albertsen, Audubon; 12. Rodney Richards, Madrid; 13. Scott Reinhardt, Baileys Harbor, Wis; 14. Jason Purvis, Boone, IA; 15. Michael Goodson, Overbrook, Okla.; 16. Bryan Rigsby, Topeka, Kan.; 17. Matthew Schauer, Arlington, Minn.; 18. David Smith, Lake City; 19. Mike Stapleton, Denison; 20. Eric Rempel, Palmyra, Neb.; 21. Jake Nelson, Williston, N.D.; 22. Kellie Schmit, Britt; 23. Devin Snellenberger, Pulaski, Wis; 24. Michael Bilyeu, Indianola; 25. Sterling Sorensen, Portsmouth; 26. Mike Pruitt, Redfield; 27. Caleb Crenshaw, Fort Worth, Texas; 28. Craig Carlson, Madrid; 29. Jeremy Christians, Horicon, Wis; 30. Brandon Pruitt, Stuart.

IMCA Modifieds

Heat 01 — 1. Jeff Schroyer, Elkhorn, Neb.; 2. Dennis Laveine, West Burlington; 3. Joel Rust, Grundy Center; 4. Duane Cleveland, Olivehurst, Calif.; 5. Coty Albers, Wellsburg; 6. Clint Wendel, Mason City; 7. Clay Money, Penokee, Kan.; 8. Brad Sites, Monroeton, Pa..

Heat 02 — 1. Mike Stregel, Hermitage, Mo.; 2. Chad Louk, Jefferson; 3. Josh Gilman, Earlham; 4. Matthew Kiner, Aurora, Neb.; 5. Jay Steffens, North Platte, Neb.; 6. Joshua Moulton, Rush City, Minn.; 7. Harvey Vande Weerd, Alton; 8. Richard Mueller, Jackson, Wyo..

Heat 03 — 1. Joel Bushore, Boone; 2. Trent Loverude, New Ulm, Minn.; 3. Chris Mills, Sioux City; 4. Anthony Roth, Columbus, Neb.; 5. Bill Pittaway, Corpus Christi, Texas; 6. Joe Spillman, Austin, Texas; 7. Shane Swanson, Forest City; 8. Schuyler Nahre, Indianapolis, Ind..

Heat 04 — 1. Ryan Ruter, Clear Lake; 2. Tyler Droste, Waterloo; 3. Bob Moore, Sioux City; 4. D.J. Shannon, Merced, Calif.; 5. Cory Sauerman, Johnston; 6. Jimmy Reeves, Albert, Kan.; 7. Dennis Betzer, Central City; 8. Kurtis Pihl, Falun, Kan..

Heat 05 — 1. Josh Most, Red Oak; 2. Troy Cordes, Dunkerton; 3. Nick Deal, Harlan; 4. Jesse Hoeft, Forest City; 5. David Brown, Kellogg; 6. Trevor Baker, Omaha, Neb.; 7. Ron Pope, Mason City; 8. Larry Hall, Rochester, Minn..

Heat 06 — 1. Chad Ten Naple, Sioux City; 2. Cory Sample, Winnemucca, Nev.; 3. Chris Derenne, Luxemburg, Wis; 4. Todd Stinehart, Waseca, Minn.; 5. Lloyd Henderson, Bouton; 6. Marvin Skinner, Mansfield, Texas; 7. Jeffery Cardinale, Syracuse, N.Y.; 8. Ashley Schaaf, Lincoln, Neb..

Heat 07 — 1. Paul Stone, Winton, Calif.; 2. Jim Lynch, Bloomfield; 3. Chase Ellingson, Iowa Falls; 4. Tommy Belmer, Evansdale; 5. Jason Murray, Hartford; 6. Tanner Black, Great Bend, Ind.; 7. Sean Tyson, Council Bluffs; 8. Jeremy Zorn,Russell, Kan..

Heat 08 — 1. Ryan McDaniel, Olivehurst, Calif.; 2. Cody Laney, Torrance; 3. Dan Menk, Franklin, Minn.; 4. Shane Hiatt, Rising City, Neb.; 5. Mat Stallbaumer, Tecumseh, Kan.; 6. Billy Ward, Cobleskill, N.Y.; 7. Brandon Williams, Des Moines; 8. Coty Leonard, Sinton, Texas.

Heat 09 — 1. Josh Blumer, Marysville, Kan.; 2. William Gould, Calera, Okla.; 3. Jeremy Payne, Buckeye, Ariz.; 4. Kody Scholpp, Estevan, SK; 5. Jay Noteboom, Hinton; 6. Kenneth Buck, Canton, Pa.; 7. Craig Reetz, Dunlap; 8. Keith Lamphere, Monroeton, Pa..

Heat 10 — 1. Jimmy Gustin, Marshalltown; 2. Chad Clancy, Polo, Mo.; 3. Chad Wernette, Sheridan, Mich.; 4. Andy Tiernan, Madrid; 5. Mat Hollerich, Good Thunder, Minn.; 6. Bob Fleshman, Merrill; 7. Brandon Long, Suamico, Wis; 8. Trey Kline, Schleswig.

Heat 11 — 1. Jesse Richter, Great Bend, Kan.; 2. Eric Tomlinson, Robinson, Texas; 3. Jason Schneiders, North Souix City; 4. Tim Watts, Beloit, Kan.; 5. Travis Hatcher, Honey Creek; 6. John Shoptaw, Mena, Ark.; 7. Michael Hines, Van buren, Ark.; 8. Johnny Scott, Cameron, Mo..

Heat 12 — 1. Ricky Alvarado, Delta, Colo.; 2. Dustin Smith, Lake City; 3. Johnny Saathoff, Beatrice, Neb.; 4. Josh Ruby, Lakota; 5. Chett Reeves, Bakersfield, Calif.; 6. Ronnie Burkhardt, Topeka, Kan.; 7. Myron DeYoung, Stanton, Mich.; 8. Dave Pedersen, Brady, Neb..

Heat 13 — 1. Kyle Strickler, Mooresville, N.C.; 2. Jordy Nelson, Marysville, Kan.; 3. Mike Jergens, Plover; 4. Jeff Stephens, Arion; 5. Joe Duvall, Claremore, Okla.; 6. Kristopher Lloyd, Paragould, Ark.; 7. Daniell Loggins, Sioux City; 8. Chris palsrok, Sibley.

Heat 14 — 1. Clint Hatlestad, Glencoe, Minn.; 2. Jason Snyder, Dunkerton; 3. Josh Vogt, Canton, Kan.; 4. Justin O’Brien, West Union; 5. Taylor Cook, Stanley, N.C.; 6. Ethan dotson, Bakersfield, Calif.; 7. Ed Thomas, Waterloo; 8. Garry Hall, Rochester, Minn..

Heat 15 — 1. Josh Truman, Indianola; 2. R J Merchant, Soiux City; 3. Regan Tafoya, Farmington, N.M; 4. Robert Avery, Des Moines; 5. Leland Hibdon, Pahrump, Nev.; 6. Kody Johnson, Vestaburg, Mich.; 7. Todd Cooney, Des Moines; 8. David Pries, Medaryville, Ind..

Heat 16 — 1. Kelly Shryock, Fertile; 2. Al Wolfgram, Boone; 3. Ben Kraus, Kanawna; 4. Bob Daniels, Des Moines; 5. Tyler Frye, Belleville, Kan.; 6. Randy Roberts, Boone; 7. Rik Gropp, Lincoln, Neb.; 8. Mike Lineberry, Fremont, Neb..

Heat 17 — 1. Dylan Smith, Osceola, Neb.; 2. Jordan Grabouski, Beatrice, Neb.; 3. Tony Hilgenberg, Waukee; 4. Corey Lagroon, Salina, Kan.; 5. Dan Ratajczak, Luxemburg, Wis; 6. Jason Payton, Fort Smith, Ark.; 7. Alex Reetz, Dunlap; 8. J.T. Goodson, Little Rock, Ark..

Heat 18 — 1. Eric Elliott, Boone; 2. Chad Melton, Mineral Wells, Texas; 3. Kyle Brown, Madrid; 4. Brian Knoell, Falun, Kan.; 5. Brenton deYoung, Carson City, Mich.; 6. Josh Long, Little Suamico, Wis; 7. Aaron Johnson, Brainard, Minn.; 8. Kent Croskey, Fort Dodge.

Heat 19 — 1. John parmeley, Phoenix, Ariz.; 2. Mike VanGenderen, Newton; 3. Todd Inman, Altoona; 4. Vern Jackson, Waterloo; 5. Andrew Smith, Rogersville, Mo.; 6. Wade Taylor, Spring Creek, Nev.; 7. Chad Porter, Madison Lake, Minn.; 8. Brad Smith, Horseheads, N.Y..

Heat 20 — 1. Corey Dripps, Reinbeck; 2. Peyton Taylor, Batesville, Ark.; 3. Jeff Streeter, Madera, Calif.; 4. Brandon Clough, Wallace, Neb.; 5. Randy Brown, Chowchilla, Calif.; 6. Russ Dickerson, Boone; 7. Nicholas Stormzand, Lowell, Mich.; 8. Joe Mullins, Boulder, Colo..

Heat 21 — 1. Scott Drake, Joplin, Mo.; 2. Justin Auringer, Evansdale; 3. Hunter Marriott, Brookfield, Mo.; 4. Dean Abbey, Roanoke, Texas; 5. Todd Shute, Des Moines; 6. Shane DeMey, Dennison; 7. Colby Heishman, Brooklyn; 8. Troy Schaberg, Amity, Ark..

Heat 22 — 1. Jerry Wren, Howard Lake, Minn.; 2. Jeremy Mills, Garner; 3. Tim Ward, Chandler, Ariz.; 4. Loren Pesicka, Jr., Burt; 5. Matt Guillaume, Haslet, Texas; 6. J.J. Scott, Iowa City; 7. Gavin Hunyady, Fenton, Mich.; 8. Will Ward, Cobleskill, N.Y..

Heat 23 — 1. Richard Michael, Jr., Ischua, N.Y.; 2. Jeff Aikey, Cedar Falls; 3. Scott Hogan, Vinton; 4. Drew Armstrong, Alexander, Ark.; 5. Jason Brinkman, DeWitt, Neb.; 6. Mike McCarthy, Hutto, Texas; 7. Joey Price, Great Falls, Mont.; 8. Josh Beaulieu, Bemidji, Minn..

Heat 24 — 1. Ricky Thornton Jr, Chandler, Ariz.; 2. Cody Bauman, Eureka, Ill.; 3. Brett Moffitt, Mooresville, N.C.; 4. Michael Albertsen, Audubon; 5. Cory Davis, Eunice, N.M; 6. Mitchell Hunt, Greenville, Mich.; 7. Tim Pessek, Hutchinson, Minn.; 8. Bruce Egeland, Marshall, Minn..

Heat 25 — 1. Brandon Rothzen, Gladstone, Ill.; 2. Clinton Luellen, Minburn; 3. Brock Bauman, Eureka, Ill.; 4. Stacey Mills, Webb; 5. Terry Rentfro, Davenport; 6. Joe McBirnie, Boone; 7. Steven Bowers, Jr., Topeka, Kan..

Heat 26 — 1. Tyler Prochaska, Iowa Falls; 2. Wayne Johnson, Minot, N.D.; 3. Randy Havlik, Ankeny; 4. Tyler Sutton, Beloit, Kan.; 5. Scott Olson, Blairsburg; 6. Robby Arnold, Marmaduke, Ark.; 7. Jason Hickingbottom, Ogden.

Heat 27 — 1. Richie Gustin, Gilman; 2. A.J. Ward, Ionia, Mich.; 3. Tad Reutzel, Burt; 4. Curtis Cook, Conway, Ark.; 5. Riley simmons, Susanville, Calif.; 6. Tony Snyder, Readlyn; 7. James Reichart, Des Moines.

Heat 28 — 1. Jonathan Snyder, Ames; 2. Mike Petersilie, Hoisington, Kan.; 3. Jason Wolla, Ray, N.D.; 4. Matthew Meinecke, Jamaica; 5. Robby Hines, Mena, Ark.; 6. Tyler Wilson, Krakow, Wis; 7. Jim Peeler, Trimble, Mo.

B-Main 01 — 1. Josh Gilman, Earlham; 2. Chris Mills, Sioux City; 3. Duane Cleveland, Olivehurst, Calif.; 4. Joel Rust, Grundy Center; 5. Matthew Kiner, Aurora, Neb.; 6. Bob Moore, Sioux City; 7. D.J. Shannon, Merced, Calif.; 8. Jay Steffens, North Platte, Neb.; 9. Anthony Roth, Columbus, Neb.; 10. Cory Sauerman, Johnston; 11. Bill Pittaway, Corpus Christi, Texas; 12. Clint Wendel, Mason City; 13. Harvey Vande Weerd, Alton; 14. Jimmy Reeves, Albert, Kan.; 15. Coty Albers, Wellsburg; 16. Clay Money, Penokee, Kan.; 17. Shane Swanson, Forest City; 18. Joshua Moulton, Rush City, Minn.; 19. Joe Spillman, Austin, Texas; 20. Dennis Betzer, Central City.

B-Main 02 — 1. Nick Deal, Harlan; 2. Chase Ellingson, Iowa Falls; 3. Chris Derenne, Luxemburg, Wis; 4. Dan Menk, Franklin, Minn.; 5. Jesse Hoeft, Forest City; 6. Shane Hiatt, Rising City, Neb.; 7. Todd Stinehart, Waseca, Minn.; 8. David Brown, Kellogg; 9. Mat Stallbaumer, Tecumseh, Kan.; 10. Billy Ward, Cobleskill, N.Y.; 11. Jason Murray, Hartford; 12. Trevor Baker, Omaha, Neb.; 13. Tanner Black, Great Bend, Ind.; 14. Brandon Williams, Des Moines; 15. Ron Pope, Mason City; 16. Sean Tyson, Council Bluffs; 17. Tommy Belmer, Evansdale; 18. Jeffery Cardinale, Syracuse, N.Y.; 19. Lloyd Henderson, Bouton; 20. Marvin Skinner, Mansfield, Texas.

B-Main 03 — 1. Jeremy Payne, Buckeye, Ariz.; 2. Jason Schneiders, North Souix City; 3. Kody Scholpp, Estevan, SK; 4. Johnny Saathoff, Beatrice, Neb.; 5. Tim Watts, Beloit, Kan.; 6. Chad Wernette, Sheridan, Mich.; 7. Jay Noteboom, Hinton; 8. Travis Hatcher, Honey Creek; 9. Josh Ruby, Lakota; 10. Kenneth Buck, Canton, Pa.; 11. Craig Reetz, Dunlap; 12. Andy Tiernan, Madrid; 13. Myron DeYoung, Stanton, Mich.; 14. Michael Hines, Van buren, Ark.; 15. Mat Hollerich, Good Thunder, Minn.; 16. Chett Reeves, Bakersfield, Calif.; 17. John Shoptaw, Mena, Ark.; 18. Bob Fleshman, Merrill; 19. Ronnie Burkhardt, Topeka, Kan.; 20. Brandon Long, Suamico, Wis.

B-Main 04 — 1. Mike Jergens, Plover; 2. Josh Vogt, Canton, Kan.; 3. Regan Tafoya, Farmington, N.M; 4. Justin O’Brien, West Union; 5. Jeff Stephens, Arion; 6. Taylor Cook, Stanley, N.C.; 7. Ethan Dotson, Bakersfield, Calif.; 8. Ben Kraus, Kanawna; 9. Joe Duvall, Claremore, Okla.; 10. Robert Avery, Des Moines; 11. Leland Hibdon, Pahrump, Nev.; 12. Bob Daniels, Des Moines; 13. Ed Thomas, Waterloo; 14. Kody Johnson, Vestaburg, Mich.; 15. Daniell Loggins, Sioux City; 16. Tyler Frye, Belleville, Kan.; 17. Kristopher Lloyd, Paragould, Ark.; 18. Randy Roberts, Boone; 19. Todd Cooney, Des Moines; 20. Rik Gropp, Lincoln, Neb..

B-Main 05 — 1. Kyle Brown, Madrid; 2. Todd Inman, Altoona; 3. Corey Lagroon, Salina, Kan.; 4. Brian Knoell, Falun, Kan.; 5. Vern Jackson, Waterloo; 6. Josh Long, Little Suamico, Wis; 7. Brandon Clough, Wallace, Neb.; 8. Aaron Johnson, Brainard, Minn.; 9. Jeff Streeter, Madera, Calif.; 10. Randy Brown, Chowchilla, Calif.; 11. Tony Hilgenberg, Waukee; 12. Russ Dickerson, Boone; 13. Dan Ratajczak, Luxemburg, Wis; 14. Nicholas Stormzand, Lowell, Mich.; 15. Alex Reetz, Dunlap; 16. Andrew Smith, Rogersville, Mo.; 17. Wade Taylor, Spring Creek, Nev.; 18. Chad Porter, Madison Lake, Minn.; 19. Brenton deYoung, Carson City, Mich.; 20. Jason Payton, Fort Smith, Ark..

B-Main 06 — 1. Tim Ward, Chandler, Ariz.; 2. Hunter Marriott, Brookfield, Mo.; 3. Dean Abbey, Roanoke, Texas; 4. Scott Hogan, Vinton; 5. Brett Moffitt, Mooresville, N.C.; 6. Todd Shute, Des Moines; 7. Drew Armstrong, Alexander, Ark.; 8. Loren Pesicka, Jr., Burt; 9. Shane DeMey, Dennison; 10. Matt Guillaume, Haslet, Texas; 11. Cory Davis, Eunice, N.M; 12. J.J. Scott, Iowa City; 13. Michael Albertsen, Audubon; 14. Mitchell Hunt, Greenville, Mich.; 15. Tim Pessek, Hutchinson, Minn.; 16. Mike McCarthy, Hutto, Texas; 17. Joey Price, Great Falls, Mont.; 18. Gavin Hunyady, Fenton, Mich.; 19. Jason Brinkman, DeWitt, Neb.; 20. Colby Heishman, Brooklyn.

B-Main 07 — 1. Brock Bauman, Eureka, Ill.; 2. Jason Wolla, Ray, N.D.; 3. Randy Havlik, Ankeny; 4. Tad Reutzel, Burt; 5. Curtis Cook, Conway, Ark.; 6. Matthew Meinecke, Jamaica; 7. Terry Rentfro, Davenport; 8. Riley simmons, Susanville, Calif.; 9. Scott Olson, Blairsburg; 10. Stacey Mills, Webb; 11. Joe McBirnie, Boone; 12. Tyler Wilson, Krakow, Wis; 13. Steven Bowers, Jr., Topeka, Kan.; 14. Robby Hines, Mena, Ark.; 15. Tyler Sutton, Beloit, Kan.; 16. James Reichart, Des Moines; 17. Tony Snyder, Readlyn; 18. Jim Peeler, Trimble, Mo.; 19. Jason Hickingbottom, Ogden; 20. Robby Arnold, Marmaduke, Ark.

A-Main 01 — 1. Jimmy Gustin, Marshalltown; 2. Ryan Ruter, Clear Lake; 3. Josh Most, Red Oak; 4. Paul Stone, Winton, Calif.; 5. Kyle Strickler, Mooresville, N.C.; 6. Chad Ten Naple, Sioux City; 7. Ricky Alvarado, Delta, Colo.; 8. Joel Bushore, Boone; 9. Jordy Nelson, Marysville, Kan.; 10. Ryan McDaniel, Olivehurst, Calif.; 11. Tyler Droste, Waterloo; 12. Josh Blumer, Marysville, Kan.; 13. Clint Hatlestad, Glencoe, Minn.; 14. Dustin Smith, Lake City; 15. Eric Tomlinson, Robinson, Texas; 16. Troy Cordes, Dunkerton; 17. Trent Loverude, New Ulm, Minn.; 18. Jesse Richter, Great Bend, Kan.; 19. Cory Sample, Winnemucca, Nev.; 20. Jason Snyder, Dunkerton; 21. Dennis Laveine, West Burlington; 22. William Gould, Calera, Okla.; 23. Chad Clancy, Polo, Mo.; 24. Jeff Schroyer, Elkhorn, Neb.; 25. Jim Lynch, Bloomfield; 26. Chad Louk, Jefferson; 27. Cody Laney, Torrance; 28. Mike Stregel, Hermitage, Mo..

A-Main 02 — 1. Corey Dripps, Reinbeck; 2. Kelly Shryock, Fertile; 3. Jonathan Snyder, Ames; 4. Ricky Thornton, Jr, Chandler, Ariz.; 5. Eric Elliott, Boone; 6. Scott Drake, Joplin, Mo.; 7. Jeremy Mills, Garner; 8. Chad Melton, Mineral Wells, Texas; 9. Brandon Rothzen, Gladstone, Ill.; 10. Dylan Smith, Osceola, Neb.; 11. Mike Petersilie, Hoisington, Kan.; 12. Justin Auringer, Evansdale; 13. Cody Bauman, Eureka, Ill.; 14. Jeff Aikey, Cedar Falls; 15. Clinton Luellen, Minburn; 16. R J Merchant, Soiux City; 17. Peyton Taylor, Batesville, Ark.; 18. Wayne Johnson, Minot, N.D.; 19. Mike VanGenderen, Newton; 20. John parmeley, Phoenix, Ariz.; 21. Jerry Wren, Howard Lake, Minn.; 22. Josh Truman, Indianola; 23. A.J. Ward, Ionia, Mich.; 24. Jordan Grabouski, Beatrice, Neb.; 25. Richard Michael, Jr., Ischua, N.Y.; 26. Al Wolfgram, Boone; 27. Tyler Prochaska, Iowa Falls; 28. Richie Gustin, Gilman.

IMCA Late Models

A-Main 01 — 1. Todd Cooney, Des Moines; 2. Richie Gustin, Gilman; 3. Matt Ryan, Davenport; 4. Chad Holladay, Muscatine; 5. Cayden Carter, Oskaloosa; 6. Joel Callahan, Dubuque; 7. Darrel DeFrance, Marshalltown; 8. Ben Seemann, Waterloo; 9. Joe Zrostlik, Long Grove; 10. Scott Fitzpatrick, Cedar Falls; 11. Jake Neal, Omaha, Neb.; 12. Jesse Sobbing, Glenwood; 13. Paul Nagle, Nevada; 14. Charlie McKenna, Clear Lake; 15. Curt Martin, Independence; 16. Ryan Dolan, Lisbon; 17. Mark Elliott, Webster City; 18. Curt Schroeder, Newton; 19. Jon Passick, Waterloo; 20. Jason Rauen, Farley; 21. Jeff Aikey, Cedar Falls; 22. Luke Pestka, Robbins; 23. John Emerson, Waterloo; 24. Greg Kastli, Waterloo.

B-Main 01 — 1. Mark Elliott, Webster City; 2. Luke Pestka, Robbins; 3. Jesse Sobbing, Glenwood; 4. Curt Martin, Independence; 5. Paul Nagle, Nevada; 6. Doug Nigh, Maquoketa; 7. Bobby Hansen, Center Point; 8. Kirby Schultz, Albia; 9. Doug McCollough, Webster City; 10. Bryce Carey, Nashua.

B-Main 02 — 1. Richie Gustin, Gilman; 2. Cayden Carter, Oskaloosa; 3. Darrel DeFrance, Marshalltown; 4. Jake Neal, Omaha, Neb.; 5. Charlie McKenna, Clear Lake; 6. John Emerson, Waterloo; 7. Greg Kastli, Waterloo; 8. Jason Hahne, Webster City; 9. Ryan Griffith, Webster City.

Heat 01 — 1. Joe Zrostlik, Long Grove; 2. Scott Fitzpatrick, Cedar Falls; 3. Joel Callahan, Dubuque; 4. Mark Elliott, Webster City; 5. Paul Nagle, Nevada; 6. Curt Martin, Independence; 7. Bobby Hansen, Center Point; 8. Doug McCollough, Webster City.

Heat 02 — 1. Matt Ryan, Davenport; 2. Todd Cooney, Des Moines; 3. Curt Schroeder, Newton; 4. Luke Pestka, Robbins; 5. Jesse Sobbing, Glenwood; 6. Doug Nigh, Maquoketa; 7. Kirby Schultz, Albia; 8. Bryce Carey, Nashua.

Heat 03 — 1. Jon Passick, Waterloo; 2. Chad Holladay, Muscatine; 3. Jeff Aikey, Cedar Falls; 4. Richie Gustin, Gilman; 5. Jake Neal, Omaha, Neb.; 6. John Emerson, Waterloo; 7. Ryan Griffith, Webster City; 8. Jason Hahne, Webster City.

Heat 04 — 1. Ben Seemann, Waterloo; 2. Ryan Dolan, Lisbon; 3. Jason Rauen, Farley; 4. Cayden Carter, Oskaloosa; 5. Darrel DeFrance, Marshalltown; 6. Charlie McKenna, Clear Lake; 7. Greg Kastli, Waterloo.