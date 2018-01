McDougal Wins Three As Bell Takes The Finale of the 33rd Lucas Oil Tulsa Shootout

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (December 31, 2017) Winning one Golden Driller at the Lucas Oil Tulsa Shootout is an accomplishment. To win three in one night in nearly unheard of, but don’t tell that to Jason McDougal who captured his first before going on to win two more on Sunday night with wins in Stock Non-Wing, A-Class, and Outlaw Non-Wing, making the Broken Arrow driver the first to do so in Micro competition.

Contending for a fourth victory in the weekend’s final 55-lap Outlaw A-Feature, the cushion bit the driver of the Factor 1 Racing No. 73 while running third near the event’s half-way point. Running back to seventh was far as Jason would get before the engine finally gave up.

While Jason’s evening was that of legend, the final checkered flag ultimately belonged to Christopher Bell.

Taking off sixth, Bell tested the high-line with little success at first, but as the race progressed the cushion would become a proving ground that sent several to the back of the line as well as the pits.

Giving chase up to the race’s half-way point as Pennsylvania’s Tyler Walton and Missouri’s Miles Paulus battled for the top spot, the laps saw never-ending slide jobs finally brought to rest by a caution on Lap 25.

With the cushion primed, Bell began his assault. Taking the lead with 20 laps to go following a series of back-and-forth laps with Miles Paulus, the caution set up for the winning slide job through the first and second turns. With the lead in hand, Bell went uncontested for his first career Tulsa Shootout triumph.

While Jason McDougal and Christopher Bell are the talk of the town, Sunday’s series of A-Features saw four more first-time winners. Taking a Golden Driller home to California for the first time since 2014, Corey Day dominated in Restricted A-Class. In Junior Sprints, the Golden Driller stayed in Oklahoma with a win by Ryan Timms.

Taking two Golden Drillers to the state of Texas, the first went to Kennedale’s Kyle Jones in ECOtec Midgets. Getting docked a row for jumping the start, a misstep by Hollan and Hahn shot the No. 69 back to the point in the early laps.

Taking the coveted trophy back to Arlington was not an easy task for Anton Hernandez. Going after Sheldon Creed for the point after a Lap 9 restart, the pair at one point traded the lead six times in one lap before Hernandez finally gained the advantage.

With the additional six new winners, 347 drivers have now won an A-Feature at the Tulsa Shootout. Jason McDougal is the 20th driver to earn three wins in Tulsa Shootout competition. Overall the 33rd Lucas Oil Tulsa Shootout had 1,163 overall entries with 519 drivers drawing in for 1,136 of them. Competitors traveled to Tulsa from 32 states and two countries.

The dates for the 34th Lucas Oil Tulsa Shootout will be released in the coming weeks. The Lucas Oil Tulsa Shootout can be found online at http://www.tulsashootout.com as well as Facebook and Twitter.

Race Results:

33rd Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway – Tulsa, Okla.

Combined Results: Dec. 28-31, 2017

Winged Outlaw

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races (14 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race)

Heat 1 (8 Laps): 1. 91K-Randy Kunkle Jr, [1]; 2. 72X-Jesse Maurer, [3]; 3. 21L-Dylan Kadous, [7]; 4. 27N-Nathan Brookshier, [2]; 5. 7S-Skylar Hunter, [6]; 6. 26-Kyle Getchell, [4]; 7. 44A-Eric Ankiewicz, [9]; 8. 14H-Harley Hollan, [5]; 9. 18-Steve Finn, [8]

Heat 2 (8 Laps): 1. 98P-Miles Paulus, [2]; 2. 47K-Marcus Kelly, [1]; 3. 33W-Tucker Worth, [5]; 4. 91B-Kevin Bayer, [7]; 5. 42D-Hank Davis, [6]; 6. 10X-Bryan Debrick, [9]; 7. 7X-Jordan McPherson, [4]; 8. P40-Aaron Dromgoole, [8]; 9. 1P-Andrew Poole, [3]

Heat 3 (8 Laps): 1. 93M-Matthew Riggs-Carr, [3]; 2. 72-Drake Turner, [1]; 3. 1F-Jason Friesen, [8]; 4. 73-Jason McDougal, [7]; 5. 25J-Delaney Jost, [6]; 6. 44L-Trevin Littleton, [5]; 7. 181-James Morris, [2]; 8. 29B-Blake Dacus, [4]; 9. 10E-Matt Ebarb, [9]

Heat 4 (8 Laps): 1. 51-Gary Taylor, [4]; 2. 21-Christopher Bell, [5]; 3. 41-Colton Hardy, [8]; 4. 76X-Kale Mueller, [3]; 5. 83-Shane Weeks, [1]; 6. 2TK-Todd Kirkman, [6]; 7. 88A-Joey Ancona, [7]; 8. 3-Cole Roberts, [9]; 9. 1TX-Michael Maresca, [2]

Heat 5 (8 Laps): 1. C2-Chase Porter, [1]; 2. 15D-Andrew Deal, [4]; 3. F4-Koen Shaw, [8]; 4. 11A-Avery Goodman, [6]; 5. 20-Jarrett Martin, [9]; 6. 80B-Rick Barregarye, [3]; 7. 37-Aiden Purdue, [7]; 8. 58T-Collin Traylor, [2]; 9. 11M-Evan Margeson, [5]

Heat 6 (8 Laps): 1. 151-Joe B. Miller, [1]; 2. 3X-Andy Bradley, [3]; 3. 311-Ayrton Gennetten, [5]; 4. 74T-Tommy Thompson, [2]; 5. 101-Brock Berreth, [4]; 6. 92-Jordan Herrman, [9]; 7. 938-Bradley Fezard, [7]; 8. 17L-Billy Lawless, [6]; 9. 35-Harlee Aguilera, [8]

Heat 7 (8 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [8]; 2. 81-Frank Flud, [5]; 3. 11C-Chance Crum, [1]; 4. 1AU-Liam Williams, [6]; 5. 23M-Rhea Lynn Moss, [7]; 6. 2J-Jenna Mynderup, [9]; 7. 48-Bryan Davidson, [4]; 8. 97D-Dale Day, [2]; 9. 20S-Steven Curbow, [3]

Heat 8 (8 Laps): 1. 95T-Tyler Walton, [4]; 2. 23R-Skylar Rhoades, [1]; 3. 11B-Kaylee Bryson, [3]; 4. 73K-Kristian Kelly, [2]; 5. 23T-Travis Rewerts, [6]; 6. 71-Chris Hettinger, [9]; 7. 71M-Paul May, [8]; 8. 46-Brian Grogan, [7]; 9. 16-Randy Sims, [5]

Heat 9 (8 Laps): 1. 20X-Noah Harris, [6]; 2. 01M-Mitchel Moles, [2]; 3. 6A-Holden Anderson, [7]; 4. 74-Tucler Boulton, [8]; 5. 29L-Nate Lauderbaugh, [5]; 6. 17H-Jonathan Little, [9]; 7. 9X-Bradley Meyer, [1]; 8. 40-Benjamin Kysor, [3]; 9. 121-John Campbell, [4]

Heat 10 (8 Laps): 1. 321-Chad Winfrey, [3]; 2. 1C-Carson Canady, [2]; 3. 3J-Jordan Howell, [1]; 4. 5-Zeb Wise, [8]; 5. 57-Cole Bodine, [9]; 6. 3E-Ethan Wicker, [7]; 7. 10D-Devon Debrick, [5]; 8. 23C-Chris Cochran, [4]; 9. 2D-Dustin Davidson, [6]

Heat 11 (8 Laps): 1. 82C-Christian Kinnison, [2]; 2. 118-Scott Evans, [3]; 3. 9-Justin Grant, [8]; 4. 10-Kole Kirkman, [9]; 5. 30R-Michael Oldham, [1]; 6. 11G-Riley Goodno, [4]; 7. 7-Mason Keefer, [5]; 8. 129-Kyle Amerson, [7]; 9. 52-Cameron La Rose, [6]

Heat 12 (8 Laps): 1. 2B-Nathan Benson, [1]; 2. 42-Andy Bishop, [5]; 3. 55B-Brandon Anderson, [6]; 4. 11L-Layden Pearson, [9]; 5. 21H-Ty Hulsey, [4]; 6. 711-Caden Englehart, [7]; 7. 53S-Scott Rupp, [3]; 8. 84-Garrett Bias, [8]; 9. 88J-Joey Amantea, [2]

Heat 13 (8 Laps): 1. 7R-Justin Henderson, [1]; 2. 34-KJ Snow, [3]; 3. 13J-Jeremiah Jensen, [2]; 4. 88Q-Garrett Hulsey, [5]; 5. 36-Jimmy Wells, [4]; 6. 7B-David Schilling, [7]; 7. 9E-Emilio Hoover, [8]; 8. 21X-Tom Calico, [6]

Heat 14 (8 Laps): 1. 11-Tom Curran, [1]; 2. 93-Raleigh Shepherd, [3]; 3. 39K-Kaitlyn Hammer, [2]; 4. 6X-Chris Meyer, [4]; 5. 15B-Quinton Benson, [7]; 6. 17J-Jacob Johnston, [5]; 7. 23-Alec Quiggle, [6]; 8. 73M-Cale Thomas, [8]

Heat 15 (8 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman, [1]; 2. 29-Scott Sawyer, [2]; 3. 2-Jaxon Bishop, [4]; 4. 8H-Matthew Howard, [3]; 5. 19M-Chance Morton, [7]; 6. 4-Danny James, [5]; 7. 1V-Johnny B., [6]; 8. 22H-Jessee Holt, [8]

Heat 16 (8 Laps): 1. 45-Lucas Pejakovich, [2]; 2. 39-Russ Disinger, [3]; 3. 27K-Tucker Klaasmeyer, [5]; 4. 14X-Christian Ray, [4]; 5. 19-Justin Robison, [1]; 6. 49-Kiefer Stelzner, [7]; 7. 14-Noah Key, [6]; 8. 17F-Hunter Fischer, [8]

Heat 17 (8 Laps): 1. 5R-Craig Ronk, [5]; 2. 131-Dusty Young, [3]; 3. 21G-Michael Faccinto, [6]; 4. 22S-Slater Helt, [8]; 5. 99J-Aaron Farney, [1]; 6. 1N-Jeffrey Newell, [2]; 7. 04M-Paige Moss, [4]; 8. 21E-Jerry Evans, [7]

Heat 18 (8 Laps): 1. 15H-Dayna Hill, [1]; 2. 37H-Nicholas Howard, [5]; 3. 22J-Keith Day Jr., [2]; 4. 88G-Bj Gatewood, [3]; 5. 34V-John Vreeland, [7]; 6. 3S-Stephen Smith, [4]; 7. 14J-Holley Hollan, [8]; 8. 5B-Joey Starnes, [6]

Heat 19 (8 Laps): 1. 38J-Jimmy Wood, [2]; 2. 44W-Ben Worth, [1]; 3. 117-Angelina Dempsey, [5]; 4. 12G-Gage Robb, [7]; 5. 88S-Stan Yockey, [4]; 6. 15-Jase Randolph, [3]; 7. 9W-Brittany Webster, [6]

Heat 20 (8 Laps): 1. 22-Curtis Jones, [3]; 2. 38F-Jackson Frisbie, [2]; 3. 47R-Tyler Rennison, [8]; 4. 290-Austin Stone, [4]; 5. 59-Kyle Spence, [5]; 6. 44-Branigan Roark, [7]; 7. 50J-Brian Jones, [6]; 8. 12-Shane Hacker, [1]

C-Features (Top 4 advance)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 4-Danny James, [1]; 2. 11G-Riley Goodno, [2]; 3. 9X-Bradley Meyer, [8]; 4. 29B-Blake Dacus, [9]; 5. 88J-Joey Amantea, [11]; 6. 44A-Eric Ankiewicz, [3]; 7. 1V-Johnny B., [4]; 8. 7-Mason Keefer, [5]; 9. P40-Aaron Dromgoole, [6]; 10. 17F-Hunter Fischer, [7]; 11. 97D-Dale Day, [10]; 12. 16-Randy Sims, [12]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 14H-Harley Hollan, [11]; 2. 71M-Paul May, [1]; 3. 3S-Stephen Smith, [2]; 4. 181-James Morris, [7]; 5. 14-Noah Key, [4]; 6. 23C-Chris Cochran, [9]; 7. 88A-Joey Ancona, [3]; 8. 3-Cole Roberts, [6]; 9. 17L-Billy Lawless, [8]; 10. 12-Shane Hacker, [10]; 11. 7X-Jordan McPherson, [5]; 12. 2D-Dustin Davidson, [12]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 14J-Holley Hollan, [1]; 2. 80B-Rick Barregarye, [2]; 3. 938-Bradley Fezard, [3]; 4. 48-Bryan Davidson, [5]; 5. 5B-Joey Starnes, [8]; 6. 18-Steve Finn, [11]; 7. 84-Garrett Bias, [6]; 8. 9W-Brittany Webster, [4]; 9. 52-Cameron La Rose, [12]; 10. 58T-Collin Traylor, [7]; 11. 10E-Matt Ebarb, [9]; 12. 121-John Campbell, [10]

C Feature 4 (10 Laps): 1. 15-Jase Randolph, [2]; 2. 04M-Paige Moss, [5]; 3. 73M-Cale Thomas, [6]; 4. 37-Aiden Purdue, [8]; 5. 40-Benjamin Kysor, [9]; 6. 9E-Emilio Hoover, [3]; 7. 26-Kyle Getchell, [1]; 8. 21X-Tom Calico, [12]; 9. 50J-Brian Jones, [4]; 10. 129-Kyle Amerson, [7]; 11. 1P-Andrew Poole, [10]; 12. 1TX-Michael Maresca, [11]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 2TK-Todd Kirkman, [1]; 2. 1N-Jeffrey Newell, [2]; 3. 23-Alec Quiggle, [3]; 4. 22H-Jessee Holt, [6]; 5. 11M-Evan Margeson, [11]; 6. 35-Harlee Aguilera, [9]; 7. 53S-Scott Rupp, [5]; 8. 21E-Jerry Evans, [7]; 9. 20S-Steven Curbow, [10]; 10. 10D-Devon Debrick, [4]; 11. 46-Brian Grogan, [8]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 55B-Brandon Anderson, [1]; 2. 21K-Thomas Kunsman, [5]; 3. 34-KJ Snow, [6]; 4. 57-Cole Bodine, [9]; 5. 47K-Marcus Kelly, [8]; 6. 22-Curtis Jones, [3]; 7. 117-Angelina Dempsey, [7]; 8. 42D-Hank Davis, [12]; 9. 20-Jarrett Martin, [10]; 10. 17H-Jonathan Little, [11]; 11. 51-Gary Taylor, [2]; 12. 8-Chris Andrews, [4]; 13. 7B-David Schilling, [14]; 14. 59-Kyle Spence, [13]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 21F-Michael Faccinto, [1]; 2. 21-Christopher Bell, [3]; 3. 91B-Kevin Bayer, [7]; 4. 20X-Noah Harris, [4]; 5. 93-Raleigh Shepherd, [6]; 6. 11B-Kaylee Bryson, [9]; 7. 6X-Chris Meyer, [11]; 8. 23M-Rhea Lynn Moss, [10]; 9. 25J-Delaney Jost, [12]; 10. 49-Kiefer Stelzner, [14]; 11. 82C-Christian Kinnison, [2]; 12. 101-Brock Berreth, [13]; 13. 15H-Dayna Hill, [5]; 14. 72-Drake Turner, [8]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud, [3]; 2. 73-Jason McDougal, [7]; 3. 91K-Randy Kunkle Jr, [1]; 4. 5R-Craig Ronk, [4]; 5. 14X-Christian Ray, [11]; 6. 45-Lucas Pejakovich, [2]; 7. 39-Russ Disinger, [6]; 8. 15B-Quinton Benson, [10]; 9. 23T-Travis Rewerts, [12]; 10. 74-Tucler Boulton, [5]; 11. 21H-Ty Hulsey, [13]; 12. 23R-Skylar Rhoades, [8]; 13. 13J-Jeremiah Jensen, [9]; 14. 83-Shane Weeks, [14]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 95T-Tyler Walton, [4]; 2. C2-Chase Porter, [1]; 3. 42-Andy Bishop, [3]; 4. 12G-Gage Robb, [7]; 5. 10-Kole Kirkman, [5]; 6. 39K-Kaitlyn Hammer, [9]; 7. 290-Austin Stone, [11]; 8. 38J-Jimmy Wood, [2]; 9. 36-Jimmy Wells, [13]; 10. 30R-Michael Oldham, [14]; 11. 131-Dusty Young, [6]; 12. 19M-Chance Morton, [10]; 13. 27N-Nathan Brookshier, [12]; 14. 44W-Ben Worth, [8]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 1F-Jason Friesen, [4]; 2. 37H-Nicholas Howard, [3]; 3. 151-Joe B. Miller, [1]; 4. 21L-Dylan Kadous, [6]; 5. 2-Jaxon Bishop, [8]; 6. 22J-Keith Day Jr., [9]; 7. 34V-John Vreeland, [10]; 8. 76X-Kale Mueller, [11]; 9. 19-Justin Robison, [14]; 10. 88S-Stan Yockey, [13]; 11. 11L-Layden Pearson, [2]; 12. 74T-Tommy Thompson, [12]; 13. 01M-Mitchel Moles, [7]; 14. 22S-Slater Helt, [5]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 2B-Nathan Benson, [1]; 2. 6A-Holden Anderson, [3]; 3. 15D-Andrew Deal, [2]; 4. F4-Koen Shaw, [4]; 5. 88Q-Garrett Hulsey, [9]; 6. 72X-Jesse Maurer, [5]; 7. 8H-Matthew Howard, [11]; 8. 11A-Avery Goodman, [8]; 9. 71-Chris Hettinger, [13]; 10. 73K-Kristian Kelly, [12]; 11. 10X-Bryan Debrick, [10]; 12. 1C-Carson Canady, [7]; 13. 99J-Aaron Farney, [14]; 14. 33W-Tucker Worth, [6]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 47R-Tyler Rennison, [3]; 2. 3X-Andy Bradley, [5]; 3. 11C-Chance Crum, [9]; 4. 29-Scott Sawyer, [7]; 5. 311-Ayrton Gennetten, [6]; 6. 3E-Ethan Wicker, [13]; 7. 88G-Bj Gatewood, [11]; 8. 1AU-Liam Williams, [8]; 9. 92-Jordan Herrman, [10]; 10. 41-Colton Hardy, [2]; 11. 93M-Matthew Riggs-Carr, [4]; 12. 44L-Trevin Littleton, [14]; 13. 44-Branigan Roark, [12]; 14. 7R-Justin Henderson, [1]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 11-Tom Curran, [1]; 2. 98P-Miles Paulus, [3]; 3. 9-Justin Grant, [2]; 4. 38F-Jackson Frisbie, [7]; 5. 321-Chad Winfrey, [4]; 6. 118-Scott Evans, [5]; 7. 27K-Tucker Klaasmeyer, [6]; 8. 7S-Skylar Hunter, [11]; 9. 2J-Jenna Mynderup, [10]; 10. 29L-Nate Lauderbaugh, [12]; 11. 3J-Jordan Howell, [9]; 12. 711-Caden Englehart, [13]; 13. 5-Zeb Wise, [8]; 14. 17J-Jacob Johnston, [14]

B-Features (Top two from each “B” Main transfer to Sunday night’s A Feature Qualifier)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 34-KJ Snow, [1]; 2. 12G-Gage Robb, [2]; 3. 321-Chad Winfrey, [3]; 4. 73M-Cale Thomas, [14]; 5. 11A-Avery Goodman, [7]; 6. 101-Brock Berreth, [11]; 7. 92-Jordan Herrman, [8]; 8. 22-Curtis Jones, [4]; 9. 38J-Jimmy Wood, [6]; 10. 4-Danny James, [13]; 11. 181-James Morris, [15]; 12. 7R-Justin Henderson, [12]; 13. 6X-Chris Meyer, [5]; 14. 82C-Christian Kinnison, [9]; 15. 23R-Skylar Rhoades, [10]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [6]; 2. 47K-Marcus Kelly, [3]; 3. 14H-Harley Hollan, [13]; 4. 25J-Delaney Jost, [7]; 5. 15D-Andrew Deal, [2]; 6. 74-Tucler Boulton, [8]; 7. 29B-Blake Dacus, [14]; 8. 48-Bryan Davidson, [15]; 9. 13J-Jeremiah Jensen, [11]; 10. 11B-Kaylee Bryson, [4]; 11. 5R-Craig Ronk, [1]; 12. 290-Austin Stone, [5]; 13. 131-Dusty Young, [9]; 14. 1C-Carson Canady, [10]; 15. 27N-Nathan Brookshier, [12]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 8H-Matthew Howard, [5]; 2. 3X-Andy Bradley, [1]; 3. 39K-Kaitlyn Hammer, [4]; 4. 23T-Travis Rewerts, [7]; 5. 5-Zeb Wise, [10]; 6. 22S-Slater Helt, [11]; 7. 14J-Holley Hollan, [13]; 8. 11L-Layden Pearson, [9]; 9. 23-Alec Quiggle, [14]; 10. 88G-Bj Gatewood, [6]; 11. 49-Kiefer Stelzner, [8]; 12. 38F-Jackson Frisbie, [2]; 13. 2-Jaxon Bishop, [3]; 14. 37-Aiden Purdue, [15]; 15. 7B-David Schilling, [12]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 42-Andy Bishop, [1]; 2. 29-Scott Sawyer, [3]; 3. 9-Justin Grant, [2]; 4. 41-Colton Hardy, [8]; 5. 33W-Tucker Worth, [11]; 6. 22H-Jessee Holt, [15]; 7. 22J-Keith Day Jr., [4]; 8. 15-Jase Randolph, [13]; 9. 76X-Kale Mueller, [6]; 10. 938-Bradley Fezard, [14]; 11. 34V-John Vreeland, [5]; 12. 19-Justin Robison, [7]; 13. 711-Caden Englehart, [12]; 14. 30R-Michael Oldham, [9]; 15. 10X-Bryan Debrick, [10]

B Feature 5 (12 Laps): 1. C2-Chase Porter, [1]; 2. 88Q-Garrett Hulsey, [3]; 3. 21L-Dylan Kadous, [2]; 4. 39-Russ Disinger, [5]; 5. 23M-Rhea Lynn Moss, [6]; 6. 36-Jimmy Wells, [7]; 7. 88S-Stan Yockey, [8]; 8. 72-Drake Turner, [11]; 9. 73K-Kristian Kelly, [9]; 10. 45-Lucas Pejakovich, [4]; 11. 15H-Dayna Hill, [10]; 12. 9X-Bradley Meyer, [14]; 13. 99J-Aaron Farney, [12]; 14. 2TK-Todd Kirkman, [13]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 57-Cole Bodine, [1]; 2. 117-Angelina Dempsey, [5]; 3. 71-Chris Hettinger, [7]; 4. 21H-Ty Hulsey, [9]; 5. 72X-Jesse Maurer, [4]; 6. 2J-Jenna Mynderup, [8]; 7. 11G-Riley Goodno, [13]; 8. 3S-Stephen Smith, [14]; 9. 91K-Randy Kunkle Jr, [2]; 10. 15B-Quinton Benson, [6]; 11. 44W-Ben Worth, [11]; 12. 93-Raleigh Shepherd, [3]; 13. 01M-Mitchel Moles, [10]; 14. 59-Kyle Spence, [12]

B Feature 7 (12 Laps): 1. F4-Koen Shaw, [1]; 2. 151-Joe B. Miller, [2]; 3. 311-Ayrton Gennetten, [3]; 4. 27K-Tucker Klaasmeyer, [5]; 5. 7S-Skylar Hunter, [6]; 6. 118-Scott Evans, [4]; 7. 1N-Jeffrey Newell, [14]; 8. 3J-Jordan Howell, [9]; 9. 20-Jarrett Martin, [7]; 10. 71M-Paul May, [13]; 11. 44L-Trevin Littleton, [11]; 12. 17H-Jonathan Little, [8]; 13. 83-Shane Weeks, [12]; 14. 19M-Chance Morton, [10]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 10-Kole Kirkman, [3]; 2. 3E-Ethan Wicker, [4]; 3. 11C-Chance Crum, [1]; 4. 93M-Matthew Riggs-Carr, [7]; 5. 51-Gary Taylor, [8]; 6. 42D-Hank Davis, [5]; 7. 1AU-Liam Williams, [6]; 8. 29L-Nate Lauderbaugh, [9]; 9. 04M-Paige Moss, [14]; 10. 44-Branigan Roark, [11]; 11. 80B-Rick Barregarye, [13]; 12. 74T-Tommy Thompson, [10]; 13. 14X-Christian Ray, [2]; 14. 17J-Jacob Johnston, [12]

Last Chance Qualifier (Top 8 advance to the A-Feature)

LCQ (12 Laps): 1. 42-Andy Bishop, [2]; 2. 10-Kole Kirkman, [6]; 3. 57-Cole Bodine, [4]; 4. 8-Chris Andrews, [8]; 5. 34-KJ Snow, [1]; 6. F4-Koen Shaw, [5]; 7. C2-Chase Porter, [3]; 8. 8H-Matthew Howard, [7]; 9. 151-Joe B. Miller, [11]; 10. 12G-Gage Robb, [10]; 11. 88Q-Garrett Hulsey, [14]; 12. 3X-Andy Bradley, [9]; 13. 47K-Marcus Kelly, [12]; 14. 29-Scott Sawyer, [13]; 15. 3E-Ethan Wicker, [15]; 16. 117-Angelina Dempsey, [16]

A-Feature

A Feature (55 Laps): 1. 21-Christopher Bell, [6]; 2. 37H-Nicholas Howard, [7]; 3. 98P-Miles Paulus, [11]; 4. 91B-Kevin Bayer, [14]; 5. 47R-Tyler Rennison, [8]; 6. 21K-Thomas Kunsman, [5]; 7. 151-Joe B. Miller, [25]; 8. 42-Andy Bishop, [17]; 9. 57-Cole Bodine, [19]; 10. 11-Tom Curran, [16]; 11. 21G-Garth Kasiner, [13]; 12. C2-Chase Porter, [23]; 13. 8H-Matthew Howard, [24]; 14. F4-Koen Shaw, [22]; 15. 6A-Holden Anderson, [10]; 16. 55B-Brandon Anderson, [12]; 17. 73-Jason McDougal, [4]; 18. 2B-Nathan Benson, [15]; 19. 95T-Tyler Walton, [1]; 20. 81-Frank Flud, [3]; 21. 10-Kole Kirkman, [18]; 22. 20X-Noah Harris, [9]; 23. 1F-Jason Friesen, [2]; 24. 34-KJ Snow, [21]; 25. 8-Chris Andrews, [20]

Non-Wing Outlaw

Heat Races (Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races (14 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race.)

Heat 1 (8 Laps): 1. 39Z-Zeb Wise, [4]; 2. 59-Kyle Spence, [2]; 3. 181-James Morris, [5]; 4. 139-Brandon Moeller, [6]; 5. 02-Cody Freeman, [1]; 6. 16-Randy Sims, [7]; 7. 10K-Karter Battarbee, [9]; 8. 42D-Hank Davis, [8]; 9. 22E-Dawson Stealy, [3]

Heat 2 (8 Laps): 1. 41-Colton Hardy, [4]; 2. 9-Justin Grant, [1]; 3. 27-Cory Klug, [5]; 4. 23C-Jason Crane, [7]; 5. 711-Caden Englehart, [3]; 6. 93-Raleigh Shepherd, [8]; 7. 16W-Weston Miller, [9]; 8. 41S-Joseph Plunkett, [2]; 9. 83C-Chance Crum, [6]

Heat 3 (8 Laps): 1. 11-Tom Curran, [7]; 2. 51W-Blake Hahn, [2]; 3. 10X-Bryan Debrick, [6]; 4. 3E-Ethan Wicker, [3]; 5. 12T-Trey Robb, [4]; 6. 1F-Jason Friesen, [1]; 7. 2D-Dustin Davidson, [8]; 8. 44W-Ben Worth, [9]; 9. 98W-Nathan Weida, [5]

Heat 4 (8 Laps): 1. 44T-Zac Taylor, [8]; 2. 41T-Tanner Dunlap, [3]; 3. P40-Aaron Dromgoole, [2]; 4. 73C-Blake Carrick, [9]; 5. 72-Drake Turner, [1]; 6. 87T-Will Scribner, [7]; 7. 3X-Andy Bradley, [5]; 8. 15R-Blaine Ray, [4]; 9. 48S-Trey Schleicher, [6]

Heat 5 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [5]; 2. 21K-Thomas Kunsman, [4]; 3. 37H-Nicholas Howard, [1]; 4. 78-Daniel Shaffer, [2]; 5. 20D-Shon Deskins, [8]; 6. 27W-Steve Wicker, [3]; 7. 87-Kelvin Lewis, [6]; 8. 43-Cameron Willhite, [7]; (DNS) 45-Shawn Bloomquist,

Heat 6 (8 Laps): 1. 32-Trey Marcham, [2]; 2. 38J-Jimmy Wood, [6]; 3. 33W-Tucker Worth, [4]; 4. 118-Scott Evans, [3]; 5. 1CU-Danny Carroll, [8]; 6. 12G-Gage Robb, [9]; 7. 129-Kyle Amerson, [7]; 8. 28B-Scott Walton, [5]; 9. 95T-Tyler Walton, [1]

Heat 7 (8 Laps): 1. 3S-Stephen Smith, [2]; 2. 15D-Andrew Deal, [9]; 3. 84-Dave Nicholson, [1]; 4. 13J-Jeremiah Jensen, [6]; 5. 44L-Trevin Littleton, [4]; 6. 11L-Layden Pearson, [8]; 7. 13-Jax Addams, [7]; 8. (DNF) 20S-Steven Curbow, [3]; 9. (DNF) 21B-Justin Bates, [5]

Heat 8 (8 Laps): 1. 10-Kole Kirkman, [1]; 2. 69-Kyle Jones, [2]; 3. 36-Jimmy Wells, [3]; 4. 6A-Holden Anderson, [5]; 5. 88G-Bj Gatewood, [7]; 6. 29S-Matt Moore, [6]; 7. 2A-Blake Bennington, [8]; 8. 1-Mike Ward, [9]; 9. 48K-Joe Klonoski, [4]

Heat 9 (8 Laps): 1. 15-Jase Randolph, [1]; 2. 21H-Ty Hulsey, [2]; 3. 47K-Marcus Kelly, [5]; 4. 07-Brandon Shaw, [3]; 5. 27N-Nathan Brookshier, [8]; 6. 01M-Mitchel Moles, [6]; 7. 1AZ-Paul Martin, [4]; 8. 7-Mason Keefer, [7]; 9. 22M-Jared McIntyre, [9]

Heat 10 (8 Laps): 1. 17J-Jacob Johnston, [3]; 2. 14H-Harley Hollan, [4]; 3. 151-Joe B. Miller, [8]; 4. 21J-Kameron Key, [9]; 5. 76X-Kale Mueller, [6]; 6. 79-John Stowe, [5]; 7. 15H-Dayna Hill, [2]; 8. 9X-Bradley Meyer, [7]; 9. 88J-Joey Amantea, [1]

Heat 11 (8 Laps): 1. 32T-Chris Cochran, [2]; 2. 17Z-Zac Moody, [4]; 3. 22-Curtis Jones, [1]; 4. 14J-Holley Hollan, [3]; 5. 16S-Seth Shebester, [9]; 6. 7R-Justin Henderson, [7]; 7. 5B-Joey Starnes, [6]; 8. 28P-Adam Kaeding, [8]; 9. 18K-Kyle McAllister, [5]

Heat 12 (8 Laps): 1. 36E-Blake Edwards, [7]; 2. 57L-Jacob Lucas, [9]; 3. 3T-Trevor McIntire, [8]; 4. 09-Kevin Carter, [2]; 5. 76-Mason Caswel, [3]; 6. 71-Chris Hettinger, [4]; 7. 08$-David McIntosh, [6]; 8. 11M-Evan Margeson, [5]; 9. 74E-Claud Estes III, [1]

Heat 13 (8 Laps): 1. 2TK-Todd Kirkman, [4]; 2. 34-KJ Snow, [3]; 3. 57C-Harlan Hulsey, [7]; 4. 14-Noah Key, [5]; 5. 09A-Randy Wagnon, Jr., [6]; 6. 15M-Marcedies Vogts, [1]; 7. 08-Cannon McIntosh, [9]; 8. 72V-Logan Reynolds, [8]; 9. 53S-Scott Rupp, [2]

Heat 14 (8 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [1]; 2. 2S-Colby Stubblefield, [4]; 3. 7X-Jordan McPherson, [2]; 4. 50J-Brian Jones, [3]; 5. 007-Cody Carter, [9]; 6. 98P-Miles Paulus, [7]; 7. 29T-Joe Leek, [5]; 8. 68-Jayson Bright, [8]; 9. 28-Austin Ullstrom, [6]

Heat 15 (8 Laps): 1. 311-Ayrton Gennetten, [7]; 2. 71W-Weston Gorham, [9]; 3. 54-Trey Gropp, [2]; 4. 29B-Blake Dacus, [3]; 5. 11B-Kaylee Bryson, [8]; 6. 3L-Jimmy Leal, [6]; 7. 19-Justin Robison, [5]; 8. 51X-Caleb Martin, [4]; 9. 74-Tucker Boulton, [1]

Heat 16 (8 Laps): 1. 1TX-Michael Maresca, [3]; 2. 72X-Jesse Maurer, [9]; 3. 33A-Justin Patocka, [5]; 4. 35-Harlee Aguilera, [7]; 5. 1P-Andrew Poole, [1]; 6. 121-John Campbell, [2]; 7. 98-Justyne Hamblin, [4]; 8. 29-Scott Sawyer, [6]; 9. 65-Jeb Sessums, [8]

Heat 17 (8 Laps): 1. 39-Russ Disinger, [1]; 2. 15T-Tristan Guardino, [4]; 3. 9C-Cade Cowles, [5]; 4. 290-Austin Stone, [6]; 5. 3C-Cole Roberts, [7]; 6. 37T-James Ringo, [9]; 7. 3J-Jordan Howell, [3]; 8. 4-Trevor Goad, [8]; 9. 161-Warren Johnson, [2]

Heat 18 (8 Laps): 1. 14S-T.J. Smith, [5]; 2. 8H-Matthew Howard, [6]; 3. 172-Greg Reynolds, [7]; 4. 30-John Crowder, [9]; 5. 40C-Cody Miles, [8]; 6. 28X-Jeremy Penick, [3]; 7. 128-Gordon Goyer, [4]; 8. 18-Steve Finn, [1]; (DQ) 51-Gary Taylor, [2] ….No. 51, Gary Taylor, light at the scales.

Heat 19 (8 Laps): 1. 12-Mike Ludwig, [2]; 2. 42A-Emerson Axsom, [1]; 3. 11A-Avery Goodman, [6]; 4. 351-Dwayne Benson, [3]; 5. 23T-Travis Rewerts, [4]; 6. 15X-Matt Ebarb, [5]; 7. 38-Karson Battarbee, [9]; 8. 34V-John Vreeland, [7]; 9. 53-Bryce Redmon, [8]

Heat 20 (8 Laps): 1. 29L-Nate Lauderbaugh, [3]; 2. 29P-Brian Potter, [5]; 3. 15A-Jordan Herrman, [9]; 4. 22H-Jessee Holt, [1]; 5. 28R-Gunner Ramey, [7]; 6. 14Z-Christian Ray, [2]; 7. 14R-Jake Nail, [4]; 8. 43R-Garrett Rider, [6]; 9. 33C-Casey Carter, [8]

Heat 21 (8 Laps): 1. 1V-Johnny B., [9]; 2. 37-Aiden Purdue, [6]; 3. 93M-Matthew Riggs-Carr, [7]; 4. 9R-Ryan Mushrush, [1]; 5. 17F-Hunter Fischer, [3]; 6. 9K-Kieran Casillas, [2]; 7. 63-Trey Burke, [4]; 8. 40-Zach Shepler, [8]; 9. 188-Blake Moeller, [5]

Heat 22 (8 Laps): 1. 3-Jerry McGinnis, [1]; 2. 60-Earl McDoulett Jr, [4]; 3. 19M-Chance Morton, [6]; 4. 1C-Carson Canady, [7]; 5. 23-Alec Quiggle, [2]; 6. 111-John Carney II, [5]; 7. 45J-Chip Graham, [9]; 8. 19B-Issac Barr, [3]; 9. 88K-Kelsey Gray, [8]

Heat 23 (8 Laps): 1. 131-Dusty Young, [4]; 2. 8J-Josh Marcham, [8]; 3. 81R-Drew Richmond, [1]; 4. 938-Bradley Fezard, [7]; 5. 44A-Eric Ankiewicz, [5]; 6. 7B-David Schilling, [9]; 7. 35D-Dylan Sillman, [3]; 8. 11H-Logan Hill, [2]; 9. 8S-Alex Sewell, [6]

Heat 24 (8 Laps): 1. 01-Weldon Buford, [6]; 2. 47X-Austin Helt, [2]; 3. 70-Dustin Dixon, [4]; 4. 46-Brian Grogan, [3]; 5. F4-Koen Shaw, [9]; 6. 20A-Shawn Wicker, [5]; 7. 11F-Ryan Fulk, [7]; 8. 3G-Lane Goodman, [1]; 9. 5P-Patrick Prescott, [8]

Heat 25 (8 Laps): 1. 20-Jarrett Martin, [1]; 2. 117-Angelina Dempsey, [2]; 3. 73T-Tanner Carrick, [8]; 4. 2-Ronnie James, [6]; 5. 25J-Delaney Jost, [4]; 6. 55B-Brandon Anderson, [5]; 7. 39J-Jamey Lough, [7]; 8. 23P-Trevor Peden, [9]; 9. 17L-Billy Lawless, [3]

Heat 26 (8 Laps): 1. C2-Chase Porter, [2]; 2. 91B-Kevin Bayer, [3]; 3. 321-Chad Winfrey, [7]; 4. 27K-Tucker Klaasmeyer, [4]; 5. 04M-Paige Moss, [1]; 6. 44H-Mikey Henson, [5]; 7. 5Z-Brady Hall, [8]; 8. 6X-Chris Meyer, [9]; 9. 15B-Quinton Benson, [6]

Heat 27 (8 Laps): 1. 1AU-Liam Williams, [2]; 2. 97-Nate Johnson, [4]; 3. 18X-Logan Scherb, [3]; 4. 8L-Brian Lunsford, [7]; 5. 26-Kyle Getchell, [1]; 6. 23R-Skylar Rhoades, [8]; 7. 5T-Ryan Timms, [9]; 8. 25-Frank Flud, [6]; 9. 7J-Chad Ewell, [5]

Heat 28 (8 Laps): 1. 2G-Brandon Rose, [3]; 2. 1N-Jeffrey Newell, [4]; 3. 21-Christopher Bell, [7]; 4. 44C-Cody Price, [8]; 5. 82C-Christian Kinnison, [2]; 6. 7S-Skylar Hunter, [6]; 7. 91K-Randy Kunkle Jr, [5]; 8. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [1]

Heat 29 (8 Laps): 1. 57-Cole Bodine, [1]; 2. 36R-Kevin Reed, [4]; 3. 71E-Colby Estes, [3]; 4. 21L-Dylan Kadous, [8]; 5. 5E-Austin Shores, [6]; 6. 4T-Tatter Kysor, [2]; 7. 91-Bash Ferguson, [5]; 8. 42-Andy Bishop, [7]

Heat 30 (8 Laps): 1. 9$-Kinzer Edwards, [3]; 2. 21G-Michael Faccinto, [4]; 3. 628-Ace McCarthy, [7]; 4. 99J-Levi Johnson, [5]; 5. 39K-Kaitlyn Hammer, [8]; 6. 6W-Wes Blair, [2]; 7. 58T-Collin Traylor, [1]; 8. 24-Tristan Ullstrom, [6]

C-Features (Top 2 Advance to a B-Main)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 20A-Shawn Wicker, [6]; 2. 37H-Nicholas Howard, [1]; 3. 7R-Justin Henderson, [4]; 4. 14J-Holley Hollan, [2]; 5. 3J-Jordan Howell, [9]; 6. 23P-Trevor Peden, [8]; 7. 53S-Scott Rupp, [13]; 8. 6W-Wes Blair, [7]; 9. 48S-Trey Schleicher, [12]; 10. 7-Mason Keefer, [10]; 11. 02-Cody Freeman, [5]; 12. 11L-Layden Pearson, [3]; 13. 22M-Jared McIntyre, [11]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 55B-Brandon Anderson, [6]; 2. 84-Dave Nicholson, [1]; 3. 11F-Ryan Fulk, [7]; 4. 9X-Bradley Meyer, [10]; 5. 6X-Chris Meyer, [8]; 6. 23R-Skylar Rhoades, [3]; 7. 28-Austin Ullstrom, [12]; 8. 1P-Andrew Poole, [5]; 9. 35D-Dylan Sillman, [9]; 10. 28B-Scott Walton, [11]; 11. 161-Warren Johnson, [13]; 12. 50J-Brian Jones, [2]; 13. 98P-Miles Paulus, [4]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 29B-Blake Dacus, [2]; 2. 118-Scott Evans, [3]; 3. 711-Caden Englehart, [4]; 4. 22-Curtis Jones, [1]; 5. 34V-John Vreeland, [10]; 6. 04M-Paige Moss, [5]; 7. 91K-Randy Kunkle Jr, [9]; 8. 129-Kyle Amerson, [8]; 9. 88J-Joey Amantea, [13]; 10. 39J-Jamey Lough, [7]; 11. 19B-Issac Barr, [11]; 12. 44H-Mikey Henson, [6]; 13. 8S-Alex Sewell, [12]

C Feature 4 (10 Laps): 1. 351-Dwayne Benson, [2]; 2. 22H-Jessee Holt, [3]; 3. 29T-Joe Leek, [8]; 4. 15B-Quinton Benson, [12]; 5. 76-Mason Caswel, [4]; 6. 42-Andy Bishop, [10]; 7. 26-Kyle Getchell, [5]; 8. 81R-Drew Richmond, [1]; 9. 5T-Ryan Timms, [7]; 10. 42D-Hank Davis, [9]; 11. 74E-Claud Estes III, [13]; 12. 65-Jeb Sessums, [11]; 13. 2D-Dustin Davidson, [6]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 29S-Matt Moore, [5]; 2. 88G-Bj Gatewood, [1]; 3. 9R-Ryan Mushrush, [3]; 4. 72-Drake Turner, [10]; 5. 53-Bryce Redmon, [11]; 6. 98W-Nathan Weida, [12]; 7. 28P-Adam Kaeding, [9]; 8. 2A-Blake Bennington, [6]; 9. 19-Justin Robison, [8]; 10. 74-Tucker Boulton, [13]; 11. 1F-Jason Friesen, [7]; 12. 46-Brian Grogan, [2]; 13. 17F-Hunter Fischer, [4]

C Feature 6 (10 Laps): 1. 3C-Cole Roberts, [1]; 2. 01M-Mitchel Moles, [5]; 3. 44A-Eric Ankiewicz, [3]; 4. 5Z-Brady Hall, [6]; 5. 15M-Marcedies Vogts, [7]; 6. 72V-Logan Reynolds, [9]; 7. 91-Bash Ferguson, [8]; 8. 21B-Justin Bates, [12]; 9. 76X-Kale Mueller, [2]; 10. 33C-Casey Carter, [11]; 11. 51-Gary Taylor, [13]; 12. 10K-Karter Battarbee, [4]; 13. 58T-Collin Traylor, [10]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 3L-Jimmy Leal, [5]; 2. 28R-Gunner Ramey, [1]; 3. 09A-Randy Wagnon, Jr., [2]; 4. 28X-Jeremy Penick, [7]; 5. 71-Chris Hettinger, [6]; 6. 1AZ-Paul Martin, [8]; 7. 68-Jayson Bright, [9]; 8. 18K-Kyle McAllister, [12]; 9. 88K-Kelsey Gray, [11]; 10. 16W-Weston Miller, [4]; 11. 12T-Trey Robb, [3]; 12. 45-Shawn Bloomquist, [13]; 13. 29-Scott Sawyer, [10]

C Feature 8 (10 Laps): 1. 37T-James Ringo, [1]; 2. 08-Cannon McIntosh, [4]; 3. 5E-Austin Shores, [2]; 4. 98-Justyne Hamblin, [8]; 5. 87-Kelvin Lewis, [7]; 6. 188-Blake Moeller, [12]; 7. 5P-Patrick Prescott, [11]; 8. 43R-Garrett Rider, [10]; 9. 44L-Trevin Littleton, [3]; 10. 4-Trevor Goad, [9]; 11. 7S-Skylar Hunter, [5]; 12. 95T-Tyler Walton, [13]; 13. 27W-Steve Wicker, [6]

C Feature 9 (10 Laps): 1. 23T-Travis Rewerts, [3]; 2. 39K-Kaitlyn Hammer, [2]; 3. 7B-David Schilling, [1]; 4. 5B-Joey Starnes, [7]; 5. 128-Gordon Goyer, [8]; 6. 41S-Joseph Plunkett, [11]; 7. 7J-Chad Ewell, [12]; 8. 25-Frank Flud, [10]; 9. 40-Zach Shepler, [9]; 10. 3X-Andy Bradley, [5]; 11. 18-Steve Finn, [13]; 12. 38-Karson Battarbee, [4]; 13. 121-John Campbell, [6]

C Feature 10 (10 Laps): 1. 78-Daniel Shaffer, [2]; 2. 27K-Tucker Klaasmeyer, [1]; 3. 25J-Delaney Jost, [3]; 4. 11M-Evan Margeson, [10]; 5. 14Z-Christian Ray, [6]; 6. 79-John Stowe, [5]; 7. 45J-Chip Graham, [4]; 8. 15H-Dayna Hill, [9]; 9. 48K-Joe Klonoski, [12]; 10. 11H-Logan Hill, [11]; 11. 08$-David McIntosh, [7]; 12. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [13]; 13. 14R-Jake Nail, [8]

C Feature 11 (10 Laps): 1. 44W-Ben Worth, [7]; 2. 3E-Ethan Wicker, [1]; 3. 22E-Dawson Stealy, [12]; 4. 16-Randy Sims, [3]; 5. 9K-Kieran Casillas, [6]; 6. 15R-Blaine Ray, [10]; 7. 09-Kevin Carter, [2]; 8. 15X-Matt Ebarb, [5]; 9. 23-Alec Quiggle, [4]; 10. 63-Trey Burke, [8]; 11. 43-Cameron Willhite, [9]; 12. 3G-Lane Goodman, [11]; 13. 24-Tristan Ullstrom, [13]

C Feature 12 (10 Laps): 1. 20S-Steven Curbow, [8]; 2. 82C-Christian Kinnison, [4]; 3. 17L-Billy Lawless, [12]; 4. 93-Raleigh Shepherd, [2]; 5. 13-Jax Addams, [9]; 6. 07-Brandon Shaw, [1]; 7. 12G-Gage Robb, [3]; 8. 111-John Carney II, [5]; 9. 1-Mike Ward, [7]; 10. 83C-Chance Crum, [11]; 11. 4T-Tatter Kysor, [6]; 12. 51X-Caleb Martin, [10]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 1TX-Michael Maresca, [1]; 2. 1V-Johnny B., [4]; 3. 21K-Thomas Kunsman, [6]; 4. 91B-Kevin Bayer, [9]; 5. 628-Ace McCarthy, [5]; 6. 59-Kyle Spence, [11]; 7. 007-Cody Carter, [12]; 8. 39-Russ Disinger, [8]; 9. 72X-Jesse Maurer, [3]; 10. 290-Austin Stone, [13]; 11. 36R-Kevin Reed, [7]; 12. 18X-Logan Scherb, [14]; 13. 23C-Jason Crane, [10]; 14. 131-Dusty Young, [2] …Thomas Kunsman won, but jumped the single file restart on Lap 2 and was docked two spots at the end of the race.

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 14S-T.J. Smith, [1]; 2. 32-Trey Marcham, [5]; 3. 181-James Morris, [9]; 4. 38J-Jimmy Wood, [2]; 5. 44T-Zac Taylor, [4]; 6. 14H-Harley Hollan, [6]; 7. F4-Koen Shaw, [12]; 8. 51W-Blake Hahn, [11]; 9. 87T-Will Scribner, [10]; 10. 2-Ronnie James, [13]; 11. 71E-Colby Estes, [14]; 12. 01-Weldon Buford, [3]; 13. 21G-Michael Faccinto, [7]; 14. 3-Jerry McGinnis, [8]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 8H-Matthew Howard, [2]; 2. 11-Tom Curran, [4]; 3. 8J-Josh Marcham, [3]; 4. 17Z-Zac Moody, [6]; 5. 29L-Nate Lauderbaugh, [1]; 6. 9-Justin Grant, [12]; 7. 10X-Bryan Debrick, [7]; 8. 3S-Stephen Smith, [5]; 9. 20D-Shon Deskins, [13]; 10. 27-Cory Klug, [9]; 11. 35-Harlee Aguilera, [10]; 12. 20-Jarrett Martin, [8]; 13. 69-Kyle Jones, [11]; 14. P40-Aaron Dromgoole, [14]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [3]; 2. 9$-Kinzer Edwards, [1]; 3. 2G-Brandon Rose, [8]; 4. 37-Aiden Purdue, [2]; 5. 2S-Colby Stubblefield, [6]; 6. 1CU-Danny Carroll, [13]; 7. 21H-Ty Hulsey, [11]; 8. 11A-Avery Goodman, [7]; 9. 7X-Jordan McPherson, [14]; 10. 36E-Blake Edwards, [4]; 11. 42A-Emerson Axsom, [12]; 12. 30-John Crowder, [10]; 13. 32T-Chris Cochran, [5]; 14. 47K-Marcus Kelly, [9]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 151-Joe B. Miller, [2]; 2. 15A-Jordan Herrman, [3]; 3. 311-Ayrton Gennetten, [4]; 4. 19M-Chance Morton, [7]; 5. 57-Cole Bodine, [8]; 6. 47X-Austin Helt, [11]; 7. 33A-Justin Patocka, [9]; 8. 54-Trey Gropp, [14]; 9. 1C-Carson Canady, [10]; 10. 12-Mike Ludwig, [5]; 11. 27N-Nathan Brookshier, [13]; 12. 15T-Tristan Guardino, [6]; 13. 29P-Brian Potter, [1]; 14. 33W-Tucker Worth, [12]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 39Z-Zeb Wise, [3]; 2. 57C-Harlan Hulsey, [1]; 3. 3T-Trevor McIntire, [2]; 4. C2-Chase Porter, [5]; 5. 70-Dustin Dixon, [12]; 6. 9C-Cade Cowles, [9]; 7. 11B-Kaylee Bryson, [13]; 8. 6A-Holden Anderson, [14]; 9. 10-Kole Kirkman, [7]; 10. 21L-Dylan Kadous, [8]; 11. 117-Angelina Dempsey, [11]; 12. 938-Bradley Fezard, [10]; 13. 15D-Andrew Deal, [4]; 14. 60-Earl McDoulett Jr, [6]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 41-Colton Hardy, [3]; 2. 57L-Jacob Lucas, [4]; 3. 15-Jase Randolph, [7]; 4. 93M-Matthew Riggs-Carr, [1]; 5. 73C-Blake Carrick, [11]; 6. 172-Greg Reynolds, [9]; 7. 1AU-Liam Williams, [5]; 8. 8L-Brian Lunsford, [10]; 9. 97-Nate Johnson, [6]; 10. 14-Noah Key, [14]; 11. 73T-Tanner Carrick, [2]; 12. 139-Brandon Moeller, [12]; 13. 41T-Tanner Dunlap, [8]; 14. 40C-Cody Miles, [13]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [7]; 2. 2TK-Todd Kirkman, [3]; 3. 321-Chad Winfrey, [1]; 4. 21-Christopher Bell, [9]; 5. 17J-Jacob Johnston, [2]; 6. 1N-Jeffrey Newell, [6]; 7. 44C-Cody Price, [10]; 8. 71W-Weston Gorham, [4]; 9. 36-Jimmy Wells, [13]; 10. 34-KJ Snow, [8]; 11. 21J-Kameron Key, [5]; 12. 16S-Seth Shebester, [11]; 13. 13J-Jeremiah Jensen, [12]; 14. 99J-Levi Johnson, [14]

B-Features (Top two from each “B” Main transfer to Sunday night’s A Feature Qualifier)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 14S-T.J. Smith, [1]; 2. C2-Chase Porter, [3]; 3. 2S-Colby Stubblefield, [4]; 4. 20A-Shawn Wicker, [13]; 5. 70-Dustin Dixon, [2]; 6. 11B-Kaylee Bryson, [5]; 7. 117-Angelina Dempsey, [10]; 8. 139-Brandon Moeller, [11]; 9. 33A-Justin Patocka, [6]; 10. 27-Cory Klug, [9]; 11. 13J-Jeremiah Jensen, [12]; 12. 3S-Stephen Smith, [7]; 13. 290-Austin Stone, [8]; 14. 29S-Matt Moore, [14]; 15. 37H-Nicholas Howard, [15]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 321-Chad Winfrey, [3]; 2. 39-Russ Disinger, [7]; 3. 72X-Jesse Maurer, [6]; 4. 57C-Harlan Hulsey, [2]; 5. 88G-Bj Gatewood, [15]; 6. 71E-Colby Estes, [9]; 7. 628-Ace McCarthy, [4]; 8. 71W-Weston Gorham, [5]; 9. 84-Dave Nicholson, [14]; 10. 35-Harlee Aguilera, [10]; 11. 2-Ronnie James, [8]; 12. 8J-Josh Marcham, [1]; 13. 21G-Michael Faccinto, [11]; 14. 3-Jerry McGinnis, [12]; 15. 55B-Brandon Anderson, [13]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 10-Kole Kirkman, [8]; 2. 1AU-Liam Williams, [6]; 3. 1CU-Danny Carroll, [3]; 4. 15-Jase Randolph, [1]; 5. 15D-Andrew Deal, [9]; 6. 21H-Ty Hulsey, [5]; 7. 60-Earl McDoulett Jr, [12]; 8. 29B-Blake Dacus, [13]; 9. 18X-Logan Scherb, [10]; 10. 01M-Mitchel Moles, [15]; 11. 32T-Chris Cochran, [11]; 12. 3T-Trevor McIntire, [2]; 13. 20D-Shon Deskins, [7]; 14. 17J-Jacob Johnston, [4]; 15. 118-Scott Evans, [14]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 57-Cole Bodine, [3]; 2. 29L-Nate Lauderbaugh, [4]; 3. 44T-Zac Taylor, [1]; 4. 51W-Blake Hahn, [6]; 5. 351-Dwayne Benson, [13]; 6. 20-Jarrett Martin, [10]; 7. 14H-Harley Hollan, [5]; 8. 73T-Tanner Carrick, [9]; 9. 3C-Cole Roberts, [14]; 10. 14-Noah Key, [8]; 11. 19M-Chance Morton, [2]; 12. 11A-Avery Goodman, [7]; 13. 41T-Tanner Dunlap, [11]; 14. 22H-Jessee Holt, [15]; 15. 47K-Marcus Kelly, [12]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 21K-Thomas Kunsman, [1]; 2. 15T-Tristan Guardino, [10]; 3. 3L-Jimmy Leal, [13]; 4. 33W-Tucker Worth, [12]; 5. 9-Justin Grant, [3]; 6. 9C-Cade Cowles, [4]; 7. 28R-Gunner Ramey, [15]; 8. 73C-Blake Carrick, [2]; 9. 36-Jimmy Wells, [7]; 10. 131-Dusty Young, [11]; 11. 44W-Ben Worth, [14]; 12. 1N-Jeffrey Newell, [5]; 13. 10X-Bryan Debrick, [6]; 14. 01-Weldon Buford, [8]; 15. 36R-Kevin Reed, [9]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 91B-Kevin Bayer, [1]; 2. 17Z-Zac Moody, [2]; 3. 36E-Blake Edwards, [6]; 4. 69-Kyle Jones, [11]; 5. 37T-James Ringo, [13]; 6. 30-John Crowder, [10]; 7. 12-Mike Ludwig, [8]; 8. 40C-Cody Miles, [12]; 9. 172-Greg Reynolds, [4]; 10. 44C-Cody Price, [5]; 11. 87T-Will Scribner, [7]; 12. 27N-Nathan Brookshier, [9]; 13. 3E-Ethan Wicker, [15]; 14. 59-Kyle Spence, [3]; 15. 08-Cannon McIntosh, [14]

B Feature 7 (12 Laps): 1. 9$-Kinzer Edwards, [1]; 2. 8L-Brian Lunsford, [6]; 3. 54-Trey Gropp, [5]; 4. 21L-Dylan Kadous, [8]; 5. 38J-Jimmy Wood, [2]; 6. 1C-Carson Canady, [7]; 7. 23T-Travis Rewerts, [13]; 8. 47X-Austin Helt, [3]; 9. 39K-Kaitlyn Hammer, [14]; 10. 938-Bradley Fezard, [10]; 11. 29P-Brian Potter, [11]; 12. 42A-Emerson Axsom, [9]; 13. 82C-Christian Kinnison, [15]; 14. 007-Cody Carter, [4]; 15. P40-Aaron Dromgoole, [12]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 21-Christopher Bell, [1]; 2. 37-Aiden Purdue, [2]; 3. 93M-Matthew Riggs-Carr, [3]; 4. 34-KJ Snow, [8]; 5. 21J-Kameron Key, [9]; 6. F4-Koen Shaw, [4]; 7. 78-Daniel Shaffer, [13]; 8. 97-Nate Johnson, [7]; 9. 7X-Jordan McPherson, [6]; 10. 20S-Steven Curbow, [14]; 11. 16S-Seth Shebester, [10]; 12. 23C-Jason Crane, [11]; 13. 99J-Levi Johnson, [12]; 14. 6A-Holden Anderson, [5]; 15. 27K-Tucker Klaasmeyer, [15]

A-Feature

A Feature (25 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [4]; 2. 311-Ayrton Gennetten, [8]; 3. 1V-Johnny B., [1]; 4. 57L-Jacob Lucas, [3]; 5. 11-Tom Curran, [2]; 6. 15A-Jordan Herrman, [11]; 7. 32-Trey Marcham, [12]; 8. 41-Colton Hardy, [7]; 9. 91B-Kevin Bayer, [18]; 10. 151-Joe B. Miller, [10]; 11. 2TK-Todd Kirkman, [13]; 12. 14S-T.J. Smith, [22]; 13. 15T-Tristan Guardino, [25]; 14. 9$-Kinzer Edwards, [19]; 15. 2G-Brandon Rose, [15]; 16. 57-Cole Bodine, [20]; 17. 1TX-Michael Maresca, [16]; 18. 39Z-Zeb Wise, [6]; 19. 21K-Thomas Kunsman, [17]; 20. 17Z-Zac Moody, [23]; 21. 8-Chris Andrews, [5]; 22. 21-Christopher Bell, [21]; 23. 10-Kole Kirkman, [24]; 24. 8H-Matthew Howard, [9]; 25. 181-James Morris, [14]

* Winged A-Class*

Heat Races (Top 48 in passing points from Heat Races advance to 4 Qualifying Races (12 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race.)

Heat 1 (8 Laps): 1. 6T-Andrew Theodore, [3]; 2. 111-John Carney II, [4]; 3. 55-Brent McMillan, [2]; 4. 007-Cody Carter, [5]; 5. 11A-Avery Goodman, [9]; 6. 73C-Blake Carrick, [7]; 7. 15K-Kendall Battarbee, [6]; 8. 88K-Kelsey Gray, [1]; 9. 1TX-Michael Maresca, [8]

Heat 2 (8 Laps): 1. 28R-Gunner Ramey, [1]; 2. 628-Ace McCarthy, [4]; 3. 20G-Noah Gass, [5]; 4. 19B-Jack Berger, [2]; 5. 73K-Katey Syra, [3]; 6. 19-Justin Robison, [9]; 7. 5T-Ryan Timms, [6]; 8. 01X-Clayton Griffith, [8]; 9. 27W-Steve Wicker, [7]

Heat 3 (8 Laps): 1. 2V-Cole Bodine, [1]; 2. 20W-Gabe Wilson, [5]; 3. 20-Jarrett Martin, [2]; 4. 1F-Jason Friesen, [6]; 5. 87T-Thomas Tracy, [3]; 6. 30R-Michael Oldham, [4]; 7. 59H-Richie Harvey, [7]; 8. 28-Austin Ullstrom, [9]; 9. 751-Buddy Mullens, [8]

Heat 4 (8 Laps): 1. 28X-Tyler Walton, [2]; 2. 15D-Andrew Deal, [6]; 3. 20S-Steven Curbow, [9]; 4. 41-Colton Hardy, [5]; 5. 13J-Jeremiah Jensen, [3]; 6. 40C-Cody Miles, [8]; 7. 711-Caden Englehart, [1]; 8. 21B-Justin Bates, [4]; 9. 23S-Brycen Swan, [7]

Heat 5 (8 Laps): 1. 08-Cannon McIntosh, [7]; 2. 39K-Kaitlyn Hammer, [2]; 3. 04J-Dale Eliason Jr, [1]; 4. 121-Jeremy Wickham, [4]; 5. 75M-Mal Mullens, [3]; 6. 07X-Troy Morris, [5]; 7. 22T-Mikey Byford, [9]; 8. 34S-Savannah Trantham, [8]; 9. 71W-Weston Gorham, [6]

Heat 6 (8 Laps): 1. 26-Nick McFarland, [2]; 2. 8P-Caleb Pence, [3]; 3. 14R-Jake Nail, [6]; 4. 93-Raleigh Shepherd, [5]; 5. 4-Trevor Goad, [1]; 6. 60-Earl McDoulett Jr, [8]; 7. 57T-Kyle Thompson, [9]; 8. 15M-Marcedies Vogts, [7]; 9. 88G-Abbie Gatewood, [4]

Heat 7 (8 Laps): 1. 101-Brock Berreth, [3]; 2. 73T-Tanner Carrick, [7]; 3. 1N-Jeffrey Newell, [4]; 4. 27C-Kris Carroll, [5]; 5. 38J-Jimmy Wood, [8]; 6. 13-Jax Addams, [2]; 7. 10B-Cody Barnes, [6]; 8. 15W-Lee Walchli, [9]; 9. 64-Ty Sampair, [1]

Heat 8 (8 Laps): 1. 290-Austin Stone, [2]; 2. 9B-Christopher Bell, [3]; 3. 91K-Kevin Bayer, [6]; 4. 151-Joe B. Miller, [7]; 5. 17J-Jacob Johnston, [4]; 6. 47X-Austin Helt, [5]; 7. 23M-Rhea Lynn Moss, [8]; 8. 29K-Chase Cook, [9]; 9. 12K-Kayla Ward, [1]

Heat 9 (8 Laps): 1. 42A-Emerson Axsom, [2]; 2. 24-Tristan Ullstrom, [1]; 3. 12E-Emme Hughes, [4]; 4. 17L-Connor Lee, [3]; 5. 9E-Emilio Hoover, [5]; 6. 71E-Colby Estes, [7]; 7. 22L-Gage Laney, [9]; 8. 4A-Eric Ankiewicz, [8]; 9. 2R-Dylan Reynolds, [6]

Heat 10 (8 Laps): 1. 83C-Chance Crum, [4]; 2. 33W-Tucker Worth, [8]; 3. 22-Curtis Jones, [2]; 4. 17H-Jonathan Little, [3]; 5. 42P-Preston Perlmutter, [7]; 6. 721-Brendon Wiseley, [9]; 7. 4R-Cooper Baldwin, [1]; 8. 98W-Nathan Weida, [5]; 9. 16W-Weston Miller, [6]

Heat 11 (8 Laps): 1. 88A-Joey Ancona, [2]; 2. 11G-Riley Goodno, [6]; 3. 39Z-Zeb Wise, [5]; 4. 44-Branigan Roark, [1]; 5. 98P-Miles Paulus, [7]; 6. 938-Bradley Fezard, [8]; 7. 2-Ronnie James, [3]; 8. 52-Cameron La Rose, [9]; 9. 131-Dusty Young, [4]

Heat 12 (8 Laps): 1. 10J-Ben Worth, [1]; 2. 1M-Shane Marquez Jr, [4]; 3. 20A-Shawn Wicker, [7]; 4. 47R-Tyler Rennison, [5]; 5. 3T-Trevor McIntire, [3]; 6. 51-Caleb Martin, [9]; 7. 9K-Kieran Casillas, [8]; 8. 22B-Brandon Boggs, [6]; 9. 21G-Garth Kasiner, [2]

Heat 13 (8 Laps): 1. 311-Ayrton Gennetten, [4]; 2. 11B-Kaylee Bryson, [2]; 3. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [3]; 4. 88S-Koen Shaw, [1]; 5. 87P-Angelina Dempsey, [6]; 6. 93M-Mathew Riggs-Carr, [7]; 7. 23R-Skylar Rhoades, [9]; 8. 9W-Brittany Webster, [8]; 9. 8S-Alex Sewell, [5]

Heat 14 (8 Laps): 1. 22S-Slater Helt, [2]; 2. 18X-Logan Scherb, [3]; 3. 88Q-Garrett Hulsey, [5]; 4. 27H-Zackery Hubbard, [8]; 5. 3-Jerry McGinnis, [7]; 6. 14H-Harley Hollan, [9]; 7. 2K-Albert Kelley, [4]; 8. 04K-Kormick Linner, [6]; 9. 11K-Shawn Mahaffey, [1]

Heat 15 (8 Laps): 1. 45-Shawn Bloomquist, [1]; 2. 42D-Hank Davis, [8]; 3. 5B-Joey Starnes, [2]; 4. 04M-Paige Moss, [7]; 5. 95G-Grayson Gaddy, [9]; 6. 39-Russ Disinger, [4]; 7. 48S-Trey Schleicher, [3]; 8. 25-Maverick Elkins, [5]; 9. 9X-Bradley Meyer, [6]

Heat 16 (8 Laps): 1. 2B-Nathan Benson, [1]; 2. 58T-Collin Traylor, [5]; 3. 15C-Chad Kemenah, [8]; 4. 21E-Jerry Evans, [6]; 5. 76-Mason Caswel, [9]; 6. 10K-Karter Battarbee, [4]; 7. 581-Jimmy Wells, [7]; 8. 44B-Alex Brown, [2]; 9. 6X-Chris Meyer, [3]

Heat 17 (8 Laps): 1. 10-Blake Battles, [2]; 2. 26M-Jase Martin, [4]; 3. 47K-Marcus Kelly, [6]; 4. 8H-Justyne Hamblin, [8]; 5. 29S-Matt Moore, [7]; 6. 21X-Caeden Steele, [5]; 7. 71M-Hunt Gossum, [9]; 8. 20T-Thomas Hall, [1]; 9. 8B-Gunner Bowden, [3]

Heat 18 (8 Laps): 1. 54-Trey Gropp, [1]; 2. 9$-Kinzer Edwards, [3]; 3. 29-Scott Sawyer, [5]; 4. 1V-Johnny B., [9]; 5. 70-Dustin Dixon, [6]; 6. 9C-Cade Cowles, [8]; 7. 35D-Dylan Sillman, [7]; 8. 13T-Tyler Nabors, [4]; 9. 22M-Jared McIntyre, [2]

Heat 19 (8 Laps): 1. 1AU-Liam Williams, [1]; 2. 14S-T.J. Smith, [8]; 3. 29B-Blake Dacus, [3]; 4. 48K-Joe Klonoski, [2]; 5. 44L-Trevin Littleton, [4]; 6. 14X-Jacob Satterfield, [5]; 7. 99J-Levi Johnson, [7]; 8. 100-Koda Oller, [9]; 9. 18-Steve Finn, [6]

Heat 20 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud, [6]; 2. 17-Quinn Jones, [7]; 3. 99R-Nathan Rainey, [4]; 4. 91T-Tucker Klaasmeyer, [1]; 5. 15J-Jordan Herrman, [5]; 6. 22P-Tucker Perry, [9]; 7. 7J-Chad Ewell, [3]; 8. 29P-Brian Potter, [2]; 9. 33-Rece Wommack, [8]

Heat 21 (8 Laps): 1. 08J-Brad Best, [4]; 2. 57L-Jacob Lucas, [1]; 3. 40-Benjamin Kysor, [2]; 4. 12G-Gage Robb, [8]; 5. 11H-Logan Hill, [3]; 6. 79-John Stowe, [7]; 7. 9-Ryan Mushrush, [5]; 8. 74T-Dylan Dickson, [6]; 9. 84-Dave Nicholson, [9]

Heat 22 (8 Laps): 1. 12T-Trey Robb, [4]; 2. 8-Chris Andrews, [6]; 3. 10X-Bryan Debrick, [1]; 4. 1-Mike Ward, [2]; 5. 6M-Troy Minton, [3]; 6. 27D-Jared Dunkin, [8]; 7. 99-Rich Koop, [5]; 8. 18K-Kyle McAllister, [9]; 9. 4B-Braydon Renfro, [7]

Heat 23 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [7]; 2. 2D-Dustin Davidson, [3]; 3. 1T-Tristan Guardino, [6]; 4. C2-Chase Porter, [8]; 5. 9P-Daison Pursley, [4]; 6. 82C-Christian Kinnison, [9]; 7. 11F-Ryan Fulk, [5]; 8. 21-Preston Thomas, [2]; 9. 84C-Chris Roseland, [1]

Heat 24 (8 Laps): 1. 9R-Chase Randall, [1]; 2. 59-Kyle Spence, [3]; 3. 38F-Jackson Frisbie, [5]; 4. 30-John Crowder, [2]; 5. 321-Chad Winfrey, [6]; 6. 63-Trey Burke, [4]; 7. 35A-Aubrey Smith, [7]; 8. 10D-Devon Debrick, [8]; 9. 1P-Andrew Poole, [9]

Heat 25 (8 Laps): 1. 65-Jeb Sessums, [1]; 2. 21L-Dylan Kadous, [4]; 3. 21J-Kameron Key, [7]; 4. 11-Tom Curran, [3]; 5. 01-Weldon Buford, [5]; 6. 71D-Danny Clum, [2]; 7. 11S-Ryan Hunt, [6]; 8. 3S-Stephen Smith, [8]; 9. 38-Karson Battarbee, [9]

Heat 26 (8 Laps): 1. 11L-Layden Pearson, [5]; 2. 14J-Holley Hollan, [7]; 3. 3G-Lane Goodman, [4]; 4. 58-Jarret Hjorth, [6]; 5. 45J-Chip Graham, [3]; 6. 41T-Tanner Dunlap, [8]; 7. 51W-Blake Hahn, [1]; 8. 28T-Austin O’neal, [9]; 9. 22J-Keith Day Jr., [2]

Heat 27 (8 Laps): 1. 36-KJ Snow, [2]; 2. 118-Scott Evans, [3]; 3. 71-Chris Hettinger, [5]; 4. 7T-Taylor Neilson, [4]; 5. 1K-Kevin Battarbee, [8]; 6. 36R-Kevin Reed, [7]; 7. 94-Tim Barnes, [1]; 8. 44H-Mikey Henson, [6]

C-Features (Top 2 advance)

C Feature 1 (10 Laps): 1. 39-Russ Disinger, [6]; 2. 13J-Jeremiah Jensen, [4]; 3. 99-Rich Koop, [8]; 4. 60-Earl McDoulett Jr, [2]; 5. 17H-Jonathan Little, [1]; 6. 9W-Brittany Webster, [9]; 7. 15K-Kendall Battarbee, [7]; 8. 94-Tim Barnes, [10]; 9. 17J-Jacob Johnston, [3]; 10. 4-Trevor Goad, [5]; 11. 38-Karson Battarbee, [11]; 12. 71W-Weston Gorham, [12]; 13. 23S-Brycen Swan, [13]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 11-Tom Curran, [1]; 2. 51-Caleb Martin, [2]; 3. 10K-Karter Battarbee, [6]; 4. 75M-Mal Mullens, [4]; 5. 04K-Kormick Linner, [10]; 6. 100-Koda Oller, [9]; 7. 64-Ty Sampair, [13]; 8. 11F-Ryan Fulk, [8]; 9. 5T-Ryan Timms, [7]; 10. 44L-Trevin Littleton, [3]; 11. 938-Bradley Fezard, [5]; 12. 1TX-Michael Maresca, [11]; 13. 2R-Dylan Reynolds, [12]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 9P-Daison Pursley, [3]; 2. 87P-Angelina Dempsey, [1]; 3. 63-Trey Burke, [6]; 4. 16W-Weston Miller, [12]; 5. 10B-Cody Barnes, [7]; 6. 9C-Cade Cowles, [2]; 7. 2K-Albert Kelley, [8]; 8. 10D-Devon Debrick, [9]; 9. 74T-Dylan Dickson, [10]; 10. 3T-Trevor McIntire, [4]; 11. 41T-Tanner Dunlap, [5]; 12. 751-Buddy Mullens, [11]; 13. 131-Dusty Young, [13]

C Feature 4 (10 Laps): 1. 70-Dustin Dixon, [1]; 2. 07X-Troy Morris, [5]; 3. 73C-Blake Carrick, [3]; 4. 33-Rece Wommack, [11]; 5. 9K-Kieran Casillas, [7]; 6. 2-Ronnie James, [8]; 7. 11H-Logan Hill, [4]; 8. 88G-Abbie Gatewood, [12]; 9. 27D-Jared Dunkin, [2]; 10. 13-Jax Addams, [6]; 11. 3S-Stephen Smith, [9]; 12. 44H-Mikey Henson, [10]; 13. 21G-Garth Kasiner, [13]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 98W-Nathan Weida, [10]; 2. 19-Justin Robison, [3]; 3. 47X-Austin Helt, [5]; 4. 44-Branigan Roark, [2]; 5. 28T-Austin O’neal, [9]; 6. 11S-Ryan Hunt, [7]; 7. 6M-Troy Minton, [4]; 8. 8B-Gunner Bowden, [12]; 9. 48S-Trey Schleicher, [8]; 10. 71D-Danny Clum, [6]; 11. 44B-Alex Brown, [11]; 12. 321-Chad Winfrey, [1]; 13. 8S-Alex Sewell, [13]

C Feature 6 (10 Laps): 1. 19B-Jack Berger, [1]; 2. 88S-Koen Shaw, [2]; 3. 93M-Mathew Riggs-Carr, [5]; 4. 71E-Colby Estes, [3]; 5. 7J-Chad Ewell, [8]; 6. 21B-Justin Bates, [10]; 7. 28-Austin Ullstrom, [7]; 8. 15M-Marcedies Vogts, [9]; 9. 59H-Richie Harvey, [6]; 10. 45J-Chip Graham, [4]; 11. 29P-Brian Potter, [11]; 12. 25-Maverick Elkins, [13]; 13. 22M-Jared McIntyre, [12]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 91T-Tucker Klaasmeyer, [2]; 2. 48K-Joe Klonoski, [1]; 3. 21X-Caeden Steele, [5]; 4. 15W-Lee Walchli, [9]; 5. 23R-Skylar Rhoades, [6]; 6. 21-Preston Thomas, [11]; 7. 01X-Clayton Griffith, [8]; 8. 22T-Mikey Byford, [4]; 9. 12K-Kayla Ward, [12]; 10. 79-John Stowe, [3]; 11. 29K-Chase Cook, [7]; 12. 22B-Brandon Boggs, [10]; 13. 9X-Bradley Meyer, [13]

C Feature 8 (10 Laps): 1. 9E-Emilio Hoover, [2]; 2. 1-Mike Ward, [1]; 3. 36R-Kevin Reed, [3]; 4. 14X-Jacob Satterfield, [5]; 5. 18K-Kyle McAllister, [7]; 6. 11K-Shawn Mahaffey, [12]; 7. 57T-Kyle Thompson, [4]; 8. 711-Caden Englehart, [9]; 9. 13T-Tyler Nabors, [10]; 10. 34S-Savannah Trantham, [8]; 11. 4B-Braydon Renfro, [11]; 12. 35D-Dylan Sillman, [6]; 13. 6X-Chris Meyer, [13]

C Feature 9 (10 Laps): 1. 30-John Crowder, [1]; 2. 73K-Katey Syra, [3]; 3. 22L-Gage Laney, [4]; 4. 23M-Rhea Lynn Moss, [5]; 5. 88K-Kelsey Gray, [11]; 6. 84-Dave Nicholson, [10]; 7. 4A-Eric Ankiewicz, [8]; 8. 84C-Chris Roseland, [12]; 9. 18-Steve Finn, [13]; 10. 4R-Cooper Baldwin, [9]; 11. 581-Jimmy Wells, [7]; 12. 99J-Levi Johnson, [6]; 13. 15J-Jordan Herrman, [2]

C Feature 10 (10 Laps): 1. 51W-Blake Hahn, [9]; 2. 40C-Cody Miles, [1]; 3. 9-Ryan Mushrush, [7]; 4. 87T-Thomas Tracy, [3]; 5. 35A-Aubrey Smith, [6]; 6. 71M-Hunt Gossum, [4]; 7. 22J-Keith Day Jr., [13]; 8. 30R-Michael Oldham, [5]; 9. 20T-Thomas Hall, [11]; 10. 52-Cameron La Rose, [8]; 11. 01-Weldon Buford, [2]; 12. 1P-Andrew Poole, [10]; 13. 27W-Steve Wicker, [12]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 290-Austin Stone, [1]; 2. 311-Ayrton Gennetten, [3]; 3. 08-Cannon McIntosh, [4]; 4. 6T-Andrew Theodore, [2]; 5. 628-Ace McCarthy, [5]; 6. 88Q-Garrett Hulsey, [9]; 7. 28R-Gunner Ramey, [6]; 8. 10X-Bryan Debrick, [13]; 9. 14H-Harley Hollan, [14]; 10. 11A-Avery Goodman, [10]; 11. 38J-Jimmy Wood, [11]; 12. 18X-Logan Scherb, [8]; 13. 40-Benjamin Kysor, [12]; 14. 9R-Chase Randall, [7]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [4]; 2. 2V-Cole Bodine, [6]; 3. 42A-Emerson Axsom, [1]; 4. 11G-Riley Goodno, [5]; 5. 08J-Brad Best, [3]; 6. 29-Scott Sawyer, [9]; 7. 65-Jeb Sessums, [7]; 8. 3G-Lane Goodman, [12]; 9. 42P-Preston Perlmutter, [13]; 10. 22P-Tucker Perry, [14]; 11. 24-Tristan Ullstrom, [10]; 12. 20W-Gabe Wilson, [2]; 13. 58T-Collin Traylor, [8]; 14. 1K-Kevin Battarbee, [11]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 88A-Joey Ancona, [1]; 2. 73T-Tanner Carrick, [2]; 3. 81-Frank Flud, [4]; 4. 12T-Trey Robb, [3]; 5. 9$-Kinzer Edwards, [8]; 6. 101-Brock Berreth, [6]; 7. 38F-Jackson Frisbie, [9]; 8. 26M-Jase Martin, [5]; 9. 57L-Jacob Lucas, [10]; 10. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [11]; 11. 98P-Miles Paulus, [13]; 12. 82C-Christian Kinnison, [14]; 13. 007-Cody Carter, [12]; 14. 27H-Zackery Hubbard, [7]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 22S-Slater Helt, [1]; 2. 15D-Andrew Deal, [3]; 3. 21L-Dylan Kadous, [5]; 4. 2D-Dustin Davidson, [8]; 5. 20S-Steven Curbow, [2]; 6. 41-Colton Hardy, [12]; 7. 8H-Justyne Hamblin, [7]; 8. 1N-Jeffrey Newell, [10]; 9. 29B-Blake Dacus, [11]; 10. 3-Jerry McGinnis, [13]; 11. 33W-Tucker Worth, [4]; 12. 121-Jeremy Wickham, [14]; 13. 71-Chris Hettinger, [9]; 14. 10J-Ben Worth, [6]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 11L-Layden Pearson, [4]; 2. 151-Joe B. Miller, [9]; 3. 14R-Jake Nail, [5]; 4. 93-Raleigh Shepherd, [12]; 5. 58-Jarret Hjorth, [14]; 6. 95G-Grayson Gaddy, [13]; 7. 45-Shawn Bloomquist, [6]; 8. 55-Brent McMillan, [11]; 9. 59-Kyle Spence, [8]; 10. 10-Blake Battles, [1]; 11. 12G-Gage Robb, [7]; 12. 12E-Emme Hughes, [10]; 13. 20A-Shawn Wicker, [2]; 14. 42D-Hank Davis, [3]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 36-KJ Snow, [1]; 2. 21J-Kameron Key, [2]; 3. 14S-T.J. Smith, [3]; 4. C2-Chase Porter, [7]; 5. 2B-Nathan Benson, [6]; 6. 91K-Kevin Bayer, [5]; 7. 118-Scott Evans, [8]; 8. 20-Jarrett Martin, [11]; 9. 39K-Kaitlyn Hammer, [9]; 10. 47R-Tyler Rennison, [12]; 11. 99R-Nathan Rainey, [10]; 12. 76-Mason Caswel, [13]; 13. 17-Quinn Jones, [4]; 14. 7T-Taylor Neilson, [14]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [3]; 2. 28X-Tyler Walton, [2]; 3. 1V-Johnny B., [1]; 4. 54-Trey Gropp, [6]; 5. 47K-Marcus Kelly, [5]; 6. 14J-Holley Hollan, [4]; 7. 1F-Jason Friesen, [10]; 8. 29S-Matt Moore, [13]; 9. 8P-Caleb Pence, [7]; 10. 04M-Paige Moss, [12]; 11. 27C-Kris Carroll, [14]; 12. 20G-Noah Gass, [8]; 13. 22-Curtis Jones, [11]; 14. 1M-Shane Marquez Jr, [9]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 111-John Carney II, [1]; 2. 9B-Christopher Bell, [7]; 3. 1T-Tristan Guardino, [5]; 4. 39Z-Zeb Wise, [8]; 5. 83C-Chance Crum, [4]; 6. 5B-Joey Starnes, [11]; 7. 11B-Kaylee Bryson, [9]; 8. 721-Brendon Wiseley, [13]; 9. 26-Nick McFarland, [2]; 10. 04J-Dale Eliason Jr, [12]; 11. 17L-Connor Lee, [14]; 12. 15C-Chad Kemenah, [3]; 13. 1AU-Liam Williams, [6]; 14. 21E-Jerry Evans, [10]

B-Features (Top two from each “B” Main transfer to Sunday night’s A Feature Qualifier)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 39Z-Zeb Wise, [2]; 2. 73T-Tanner Carrick, [1]; 3. 1F-Jason Friesen, [5]; 4. 6T-Andrew Theodore, [3]; 5. 27C-Kris Carroll, [9]; 6. 20W-Gabe Wilson, [10]; 7. 39-Russ Disinger, [13]; 8. 39K-Kaitlyn Hammer, [8]; 9. 87P-Angelina Dempsey, [14]; 10. 42P-Preston Perlmutter, [7]; 11. 58T-Collin Traylor, [11]; 12. 45-Shawn Bloomquist, [6]; 13. 29-Scott Sawyer, [4]; 14. 27H-Zackery Hubbard, [12]; 15. 19-Justin Robison, [15]

B Feature 2 (12 Laps): 1. C2-Chase Porter, [2]; 2. 83C-Chance Crum, [3]; 3. 21L-Dylan Kadous, [1]; 4. 47R-Tyler Rennison, [8]; 5. 628-Ace McCarthy, [4]; 6. 118-Scott Evans, [5]; 7. 10J-Ben Worth, [11]; 8. 33W-Tucker Worth, [7]; 9. 07X-Troy Morris, [15]; 10. 13J-Jeremiah Jensen, [14]; 11. 71-Chris Hettinger, [12]; 12. 18X-Logan Scherb, [10]; 13. 721-Brendon Wiseley, [6]; 14. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [9]; 15. 11-Tom Curran, [13]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 9$-Kinzer Edwards, [3]; 2. 21J-Kameron Key, [1]; 3. 11B-Kaylee Bryson, [5]; 4. 12T-Trey Robb, [2]; 5. 5B-Joey Starnes, [4]; 6. 42D-Hank Davis, [11]; 7. 3G-Lane Goodman, [6]; 8. 20G-Noah Gass, [10]; 9. 22-Curtis Jones, [12]; 10. 17-Quinn Jones, [9]; 11. 04M-Paige Moss, [8]; 12. 9P-Daison Pursley, [13]; 13. 1N-Jeffrey Newell, [7]; 14. 51-Caleb Martin, [14]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 08J-Brad Best, [3]; 2. 10X-Bryan Debrick, [5]; 3. 1AU-Liam Williams, [11]; 4. 14S-T.J. Smith, [1]; 5. 15C-Chad Kemenah, [9]; 6. 54-Trey Gropp, [2]; 7. 29B-Blake Dacus, [8]; 8. 38F-Jackson Frisbie, [6]; 9. 70-Dustin Dixon, [13]; 10. 20A-Shawn Wicker, [12]; 11. 17L-Connor Lee, [10]; 12. 20S-Steven Curbow, [4]; 13. 98W-Nathan Weida, [14]; 14. 57L-Jacob Lucas, [7]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 42A-Emerson Axsom, [2]; 2. 28X-Tyler Walton, [1]; 3. 47K-Marcus Kelly, [4]; 4. 55-Brent McMillan, [6]; 5. 65-Jeb Sessums, [5]; 6. 19B-Jack Berger, [13]; 7. 1M-Shane Marquez Jr, [12]; 8. 11A-Avery Goodman, [8]; 9. 121-Jeremy Wickham, [11]; 10. 95G-Grayson Gaddy, [3]; 11. 40C-Cody Miles, [15]; 12. 24-Tristan Ullstrom, [9]; 13. 59-Kyle Spence, [7]; 14. 98P-Miles Paulus, [10]; 15. 1-Mike Ward, [14]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 14R-Jake Nail, [1]; 2. 29S-Matt Moore, [5]; 3. 11G-Riley Goodno, [2]; 4. 20-Jarrett Martin, [6]; 5. 40-Benjamin Kysor, [11]; 6. 14J-Holley Hollan, [3]; 7. 88S-Koen Shaw, [14]; 8. 41-Colton Hardy, [4]; 9. 91T-Tucker Klaasmeyer, [13]; 10. 10-Blake Battles, [8]; 11. 04J-Dale Eliason Jr, [9]; 12. 73K-Katey Syra, [15]; 13. 12E-Emme Hughes, [10]; 14. 8P-Caleb Pence, [7]; 15. 21E-Jerry Evans, [12]

B Feature 7 (12 Laps): 1. 2B-Nathan Benson, [3]; 2. 1T-Tristan Guardino, [1]; 3. 8H-Justyne Hamblin, [5]; 4. 2D-Dustin Davidson, [2]; 5. 26M-Jase Martin, [6]; 6. 99R-Nathan Rainey, [9]; 7. 9R-Chase Randall, [11]; 8. 76-Mason Caswel, [10]; 9. 26-Nick McFarland, [7]; 10. 1K-Kevin Battarbee, [12]; 11. 9E-Emilio Hoover, [13]; 12. 48K-Joe Klonoski, [14]; 13. 101-Brock Berreth, [4]; 14. 3-Jerry McGinnis, [8]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer, [4]; 2. 88Q-Garrett Hulsey, [3]; 3. 14H-Harley Hollan, [6]; 4. 28R-Gunner Ramey, [5]; 5. 12G-Gage Robb, [8]; 6. 51W-Blake Hahn, [14]; 7. 58-Jarret Hjorth, [1]; 8. 38J-Jimmy Wood, [9]; 9. 82C-Christian Kinnison, [10]; 10. 30-John Crowder, [13]; 11. 7T-Taylor Neilson, [12]; 12. 1V-Johnny B., [2]; 13. 22P-Tucker Perry, [7]; 14. 007-Cody Carter, [11]

Last Chance Qualifier (Top 8 advance to the A-Feature)

LCQ (12 Laps): 1. 39Z-Zeb Wise, [2]; 2. 2B-Nathan Benson, [7]; 3. 14R-Jake Nail, [1]; 4. C2-Chase Porter, [3]; 5. 9$-Kinzer Edwards, [5]; 6. 91K-Kevin Bayer, [8]; 7. 42A-Emerson Axsom, [4]; 8. 21J-Kameron Key, [10]; 9. 88Q-Garrett Hulsey, [14]; 10. 73T-Tanner Carrick, [9]; 11. 1T-Tristan Guardino, [12]; 12. 10X-Bryan Debrick, [15]; 13. 08J-Brad Best, [6]; 14. 28X-Tyler Walton, [11]; 15. 83C-Chance Crum, [13]; 16. 29S-Matt Moore, [16]

A-Feature

A Feature (25 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [1]; 2. 9B-Christopher Bell, [7]; 3. 151-Joe B. Miller, [4]; 4. 81-Frank Flud, [6]; 5. 11L-Layden Pearson, [2]; 6. 08-Cannon McIntosh, [5]; 7. 2V-Cole Bodine, [9]; 8. 311-Ayrton Gennetten, [8]; 9. 88A-Joey Ancona, [12]; 10. 290-Austin Stone, [11]; 11. 15D-Andrew Deal, [10]; 12. 93-Raleigh Shepherd, [15]; 13. 9$-Kinzer Edwards, [21]; 14. C2-Chase Porter, [20]; 15. 2B-Nathan Benson, [18]; 16. 36-KJ Snow, [14]; 17. 39Z-Zeb Wise, [17]; 18. 21J-Kameron Key, [24]; 19. 14R-Jake Nail, [19]; 20. 42A-Emerson Axsom, [23]; 21. 111-John Carney II, [16]; 22. 91K-Kevin Bayer, [22]; 23. 22S-Slater Helt, [13]; 24. 8-Chris Andrews, [3]

Stock Non-Wing

Heat Races (Top 48 in passing points from Heat Races advance to 4 Qualifying Races (12 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race.)

Heat 1 (8 Laps): 1. 007-Cody Carter, [1]; 2. 91T-Tucker Klaasmeyer, [6]; 3. 721-Brendon Wiseley, [5]; 4. 8H-Justyne Hamblin, [7]; 5. 36R-Kevin Reed, [9]; 6. 75-Ryan Truitt, [8]; 7. 9K-Kieran Casillas, [4]; 8. 34S-Savannah Trantham, [2]; 9. 45J-Chip Graham, [3]

Heat 2 (8 Laps): 1. 27-Cory Klug, [1]; 2. 161-Warren Johnson, [2]; 3. 20D-Shon Deskins, [5]; 4. 5E-Austin Shores, [7]; 5. 22-Curtis Jones, [4]; 6. 8L-Brian Lunsford, [6]; 7. 08J-Brad Best, [8]; 8. 41T-Tanner Dunlap, [9]; 9. 48S-Trey Schleicher, [3]

Heat 3 (8 Laps): 1. 19X-Jack Berger, [3]; 2. 14R-Jake Nail, [5]; 3. 38-Karson Battarbee, [4]; 4. 22P-Tucker Perry, [2]; 5. 87-Kelvin Lewis, [9]; 6. 27D-Jared Dunkin, [6]; 7. 11S-Ryan Hunt, [1]; 8. 28G-Garrett Bias, [8]; 9. 17-Quinn Jones, [7]

Heat 4 (8 Laps): 1. 2V-Cole Bodine, [2]; 2. 3-Jerry McGinnis, [3]; 3. 1C-Carson Canady, [5]; 4. 188-Blake Moeller, [9]; 5. 23C-Jason Crane, [7]; 6. 11F-Ryan Fulk, [4]; 7. 3S-Stephen Smith, [8]; 8. 47K-Marcus Kelly, [1]; 9. 100-Koda Oller, [6]

Heat 5 (8 Laps): 1. 7C-Chris Cochran, [3]; 2. 59-Kyle Spence, [1]; 3. 11M-Evan Margeson, [4]; 4. 131-Dusty Young, [2]; 5. 8J-Josh Marcham, [5]; 6. 73T-Tanner Carrick, [7]; 7. 76-Mason Caswel, [9]; 8. 6M-Troy Minton, [8]; 9. 121-John Campbell, [6]

Heat 6 (8 Laps): 1. 8-Chris Andrews, [1]; 2. 81R-Drew Richmond, [4]; 3. 1K-Kevin Battarbee, [6]; 4. 14S-T.J. Smith, [5]; 5. 17Z-Zac Moody, [9]; 6. 73C-Blake Carrick, [7]; 7. 938-Frederic Fezard, [8]; 8. 26M-Jase Martin, [3]; 9. 13T-Tyler Nabors, [2]

Heat 7 (8 Laps): 1. 181-James Morris, [1]; 2. 1-Mike Ward, [5]; 3. 14X-Jacob Satterfield, [9]; 4. 07X-Troy Morris, [2]; 5. 10-Blake Battles, [6]; 6. 13-Jax Addams, [7]; 7. 21L-Dylan Kadous, [8]; 8. 9X-Bradley Meyer, [4]; 9. 8S-Alex Sewell, [3]

Heat 8 (8 Laps): 1. 14H-Harley Hollan, [1]; 2. 81-Frank Flud, [6]; 3. 290-Austin Stone, [8]; 4. 12G-Gage Robb, [4]; 5. 11K-Shawn Mahaffey, [9]; 6. 71M-Hunt Gossum, [7]; 7. 13J-Jeremiah Jensen, [3]; 8. 18-Steve Finn, [5]; 9. 44L-Trevin Littleton, [2]

Heat 9 (8 Laps): 1. 16S-Seth Shebester, [1]; 2. 88S-Koen Shaw, [4]; 3. 68-Jayson Bright, [7]; 4. 51-Caleb Martin, [6]; 5. 29K-Chase Cook, [2]; 6. 15K-Kendall Battarbee, [9]; 7. 19B-Issac Barr, [3]; 8. 57T-Kyle Thompson, [5]; 9. 2S-Colby Stubblefield, [8]

Heat 10 (8 Laps): 1. 35-Harlee Aguilera, [3]; 2. 15W-Lee Walchli, [4]; 3. 27H-Zackery Hubbard, [6]; 4. 11L-Layden Pearson, [9]; 5. 4X-Ruben Morris, [8]; 6. 48K-Joe Klonoski, [7]; 7. 2R-Ron Rouse, [2]; 8. 12-Mike Ludwig, [1]; 9. 128-Gordon Goyer, [5]

Heat 11 (8 Laps): 1. 42A-Emerson Axsom, [2]; 2. 08-Cannon McIntosh, [8]; 3. 93M-Mathew Riggs-Carr, [4]; 4. 3T-Trevor McIntire, [6]; 5. 43R-Garrett Rider, [5]; 6. 18K-Kyle McAllister, [9]; 7. 1P-Andrew Poole, [1]; 8. 44H-Mikey Henson, [3]; 9. 15M-Marcedies Vogts, [7]

Heat 12 (8 Laps): 1. 7S-Skylar Hunter, [3]; 2. 15C-Chad Kemenah, [2]; 3. 1T-Tristan Guardino, [7]; 4. 32-Trey Marcham, [5]; 5. 29S-Matt Moore, [9]; 6. 99J-Aaron Farney, [8]; 7. 1AZ-Paul Martin, [1]; 8. 39-Russ Disinger, [6]; 9. 53-Bryce Redmon, [4]

Heat 13 (8 Laps): 1. 36-KJ Snow, [1]; 2. 20S-Steven Curbow, [2]; 3. 82C-Christian Kinnison, [5]; 4. 98W-Nathan Weida, [3]; 5. 39K-Kaitlyn Hammer, [4]; 6. 29T-Joe Leek, [8]; 7. 4-Trevor Goad, [7]; 8. 88K-Kelsey Gray, [6]; 9. 43-Cameron Willhite, [9]

Heat 14 (8 Laps): 1. 1F-Jason Friesen, [2]; 2. 9B-Christopher Bell, [3]; 3. 41-Colton Hardy, [4]; 4. 04-Kyle Jones, [5]; 5. 311-Ayrton Gennetten, [9]; 6. 5B-Joey Starnes, [8]; 7. 09-Kevin Carter, [7]; 8. 29P-Brian Potter, [1]; 9. V8-Robert Vetter, [6]

Heat 15 (8 Laps): 1. 1TX-Michael Maresca, [2]; 2. 10X-Bryan Debrick, [6]; 3. 16W-Weston Miller, [5]; 4. 139-Brandon Moeller, [8]; 5. 87T-Thomas Tracy, [7]; 6. 4A-Eric Ankiewicz, [1]; 7. 28-Austin Ullstrom, [4]; 8. 84C-Chris Roseland, [3]; 9. 22B-Brandon Boggs, [9]

Heat 16 (8 Laps): 1. 01-Weldon Buford, [2]; 2. 12T-Trey Robb, [4]; 3. 6W-Wes Blair, [1]; 4. 21B-Justin Bates, [3]; 5. 711-Caden Englehart, [7]; 6. 44C-Cody Price, [8]; 7. 15R-Blaine Ray, [6]; 8. 11A-Avery Goodman, [9]; 9. 9E-Emilio Hoover, [5]

Heat 17 (8 Laps): 1. 42D-Hank Davis, [2]; 2. 87P-Angelina Dempsey, [1]; 3. 47X-Austin Helt, [4]; 4. 9R-Chase Randall, [8]; 5. 9-Ryan Mushrush, [7]; 6. 10K-Karter Battarbee, [9]; 7. 23R-Skylar Rhoades, [5]; 8. 40C-Cody Miles, [6]; 9. 81B-Blake Bennington, [3]

Heat 18 (8 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [9]; 2. 2D-Dustin Davidson, [3]; 3. 21J-Kameron Key, [4]; 4. 54-Trey Gropp, [2]; 5. 151-Joe B. Miller, [8]; 6. 83-Shane Weeks, [1]; 7. 71E-Colby Estes, [6]; 8. 47-Tyler Decker, [5]; 9. 11H-Logan Hill, [7]

Heat 19 (8 Laps): 1. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [1]; 2. 129-Kyle Amerson, [5]; 3. 321-Chad Winfrey, [9]; 4. 14J-Holley Hollan, [3]; 5. 64-Ty Sampair, [2]; 6. 172-Greg Reynolds, [8]; 7. 4R-Cooper Baldwin, [4]; 8. 581-Jimmy Wells, [6]; 9. 1CU-Danny Carroll, [7]

Heat 20 (8 Laps): 1. 3J-Jordan Howell, [4]; 2. 15D-Andrew Deal, [6]; 3. 65-Jeb Sessums, [2]; 4. 75M-Mal Mullens, [3]; 5. 7-Mason Keefer, [5]; 6. 20W-Gabe Wilson, [8]; 7. 18X-Logan Scherb, [7]; 8. W7-Tony Ogden, [1]; 9. 3L-Jimmy Leal, [9]

Heat 21 (8 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer, [5]; 2. 39Z-Zeb Wise, [3]; 3. 28T-Tyler Walton, [8]; 4. 93-Raleigh Shepherd, [6]; 5. 10B-Cody Barnes, [4]; 6. 17D-Dave Nicholson, [7]; 7. 39J-Jamey Lough, [2]; 8. 00G-Milton Goolsby, [1]; 9. 5P-Patrick Prescott, [9]

Heat 22 (8 Laps): 1. 38J-Jimmy Wood, [3]; 2. 4T-Tatter Kysor, [5]; 3. 17J-Jacob Johnston, [8]; 4. 3G-Lane Goodman, [6]; 5. 7T-Taylor Neilson, [7]; 6. 15H-Dayna Hill, [9]; 7. 22M-Jared McIntyre, [1]; 8. 32N-Corby Scherb, [4]; 9. 6X-Chris Meyer, [2]

Heat 23 (8 Laps): 1. 1N-Jeffrey Newell, [5]; 2. 9$-Kinzer Edwards, [9]; 3. 2-Ronnie James, [3]; 4. 35D-Dylan Sillman, [4]; 5. 27W-Steve Wicker, [1]; 6. 33A-Justin Patocka, [2]; 7. 60-Earl McDoulett Jr, [6]; 8. 6T-Andrew Theodore, [8]; 9. 23S-Brycen Swan, [7]

Heat 24 (8 Laps): 1. 37T-James Ringo, [1]; 2. 70-Dustin Dixon, [9]; 3. 5-Kris Carroll, [6]; 4. 97-Nate Johnson, [3]; 5. 63-Trey Burke, [7]; 6. 91-Bash Ferguson, [4]; 7. 30-John Crowder, [8]; 8. 11B-Kaylee Bryson, [5]; 9. 24-Tristan Ullstrom, [2]

Heat 25 (8 Laps): 1. C2-Chase Porter, [1]; 2. 29B-Blake Dacus, [2]; 3. 20G-Noah Gass, [6]; 4. 42P-Preston Perlmutter, [9]; 5. 8B-Gunner Bowden, [7]; 6. 1B-Robert Bump, [8]; 7. 111-John Carney II, [3]; 8. 21-Jeremy Wickham, [4]; 9. 04K-Kormick Linner, [5]

Heat 26 (8 Laps): 1. 78-Daniel Shaffer, [5]; 2. 29-Scott Sawyer, [7]; 3. 22T-Jesse Frazier, [6]; 4. 20-Jarrett Martin, [8]; 5. 58T-Collin Traylor, [1]; 6. 04J-Dale Eliason Jr, [3]; 7. 71D-Danny Clum, [2]; 8. 36E-Blake Edwards, [4]; 9. 11-Tom Curran, [9]

Heat 27 (8 Laps): 1. 98P-Miles Paulus, [4]; 2. 40-Zach Shepler, [3]; 3. 1AU-Liam Williams, [5]; 4. 28R-Gunner Ramey, [6]; 5. 59H-Grady Chandler, [9]; 6. 04M-Paige Moss, [8]; 7. 79-John Stowe, [7]; 8. 751-Buddy Mullens, [2]; 9. 08B-Bobby McIntosh, [1]

Heat 28 (8 Laps): 1. 2G-Brandon Rose, [2]; 2. 20A-Shawn Wicker, [1]; 3. 07-Brandon Shaw, [3]; 4. 15J-Jordan Herrman, [9]; 5. 17L-Connor Lee, [5]; 6. 94-Tim Barnes, [6]; 7. 5Z-Brady Hall, [4]; 8. 5T-Ryan Timms, [8]; 9. 23M-Rhea Lynn Moss, [7]

Heat 29 (8 Laps): 1. 1V-Johnny B., [3]; 2. 28B-Scott Walton, [1]; 3. 02-Cody Freeman, [4]; 4. 23P-Trevor Peden, [6]; 5. 09A-Randy Wagnon, Jr., [7]; 6. 28X-Jeremy Penick, [8]; 7. 28P-Adam Kaeding, [5]; 8. 33C-Casey Carter, [2]

Heat 30 (8 Laps): 1. 57L-Jacob Lucas, [5]; 2. 33W-Tucker Worth, [3]; 3. 19-Justin Robison, [2]; 4. 9C-Cade Cowles, [4]; 5. 9P-Daison Pursley, [8]; 6. 628-Ace McCarthy, [7]; 7. 45-Shawn Bloomquist, [1]; 8. 88G-Abbie Gatewood, [6]

Heat 31 (8 Laps): 1. 27N-Nathan Brookshier, [2]; 2. 17K-Quinton Benson, [8]; 3. 51W-Blake Hahn, [3]; 4. 22L-Gage Laney, [6]; 5. 71-Chris Hettinger, [5]; 6. 72V-Logan Reynolds, [4]; 7. 74E-Claud Estes III, [7]; 8. 14Z-Christian Ray, [1]

Heat 32 (8 Laps): 1. 10J-Ben Worth, [6]; 2. 15X-Matt Ebarb, [8]; 3. 88A-Joey Ancona, [5]; 4. 57C-Steven Cooper, [1]; 5. 71W-Weston Gorham, [4]; 6. 7B-Mikey Byford, [2]; 7. 20T-Thomas Hall, [7]; 8. 83C-Chance Crum, [3]

C Features (Top 2 advance)*

C Feature 1 (10 Laps): 1. 9-Ryan Mushrush, [2]; 2. 07-Brandon Shaw, [1]; 3. 5B-Joey Starnes, [4]; 4. 15R-Blaine Ray, [8]; 5. 71-Chris Hettinger, [5]; 6. 6M-Troy Minton, [10]; 7. 15M-Marcedies Vogts, [12]; 8. 43-Cameron Willhite, [11]; 9. 72V-Logan Reynolds, [7]; 10. 04K-Kormick Linner, [13]; 11. 21B-Justin Bates, [3]; 12. 58T-Collin Traylor, [6]; 13. 111-John Carney II, [9]; 14. 6X-Chris Meyer, [14]

C Feature 2 (10 Laps): 1. 14J-Holley Hollan, [3]; 2. 8L-Brian Lunsford, [6]; 3. 22-Curtis Jones, [5]; 4. 39-Russ Disinger, [10]; 5. 7T-Taylor Neilson, [2]; 6. 28G-Garrett Bias, [9]; 7. 53-Bryce Redmon, [13]; 8. 11H-Logan Hill, [12]; 9. 22B-Brandon Boggs, [11]; 10. 44C-Cody Price, [4]; 11. 51W-Blake Hahn, [1]; 12. 04J-Dale Eliason Jr, [7]; 13. 71E-Colby Estes, [8]; 14. 24-Tristan Ullstrom, [14]

C Feature 3 (10 Laps): 1. 65-Jeb Sessums, [1]; 2. 1CU-Danny Carroll, [12]; 3. 3L-Jimmy Leal, [11]; 4. 63-Trey Burke, [2]; 5. 75M-Mal Mullens, [3]; 6. 33A-Justin Patocka, [7]; 7. 27D-Jared Dunkin, [6]; 8. 172-Greg Reynolds, [4]; 9. 60-Earl McDoulett Jr, [8]; 10. 33C-Casey Carter, [14]; 11. 39K-Kaitlyn Hammer, [5]; 12. 45J-Chip Graham, [13]; 13. 6T-Andrew Theodore, [9]; 14. 88K-Kelsey Gray, [10]

C Feature 4 (10 Laps): 1. 02-Cody Freeman, [1]; 2. 20W-Gabe Wilson, [4]; 3. 97-Nate Johnson, [3]; 4. 8B-Gunner Bowden, [2]; 5. 30-John Crowder, [8]; 6. 40C-Cody Miles, [10]; 7. 94-Tim Barnes, [6]; 8. 10B-Cody Barnes, [5]; 9. 5P-Patrick Prescott, [11]; 10. 91-Bash Ferguson, [7]; 11. 23M-Rhea Lynn Moss, [12]; 12. 48S-Trey Schleicher, [13]; 13. 5T-Ryan Timms, [9]

C Feature 5 (10 Laps): 1. 09A-Randy Wagnon, Jr., [2]; 2. 10-Blake Battles, [3]; 3. 11-Tom Curran, [11]; 4. 15H-Dayna Hill, [4]; 5. 28X-Jeremy Penick, [6]; 6. 581-Jimmy Wells, [10]; 7. 41T-Tanner Dunlap, [8]; 8. 2R-Ron Rouse, [9]; 9. 19-Justin Robison, [1]; 10. 7B-Mikey Byford, [7]; 11. 71W-Weston Gorham, [5]; 12. 47K-Marcus Kelly, [12]; 13. 81B-Blake Bennington, [13]

C Feature 6 (10 Laps): 1. 14S-T.J. Smith, [1]; 2. 73T-Tanner Carrick, [5]; 3. 15K-Kendall Battarbee, [2]; 4. 4-Trevor Goad, [7]; 5. 23R-Skylar Rhoades, [8]; 6. 12-Mike Ludwig, [12]; 7. 22P-Tucker Perry, [3]; 8. 39J-Jamey Lough, [9]; 9. 1B-Robert Bump, [4]; 10. 13-Jax Addams, [6]; 11. 88G-Abbie Gatewood, [10]; 12. 26M-Jase Martin, [11]; 13. 13T-Tyler Nabors, [13]

C Feature 7 (10 Laps): 1. 32-Trey Marcham, [1]; 2. 131-Dusty Young, [3]; 3. 04M-Paige Moss, [4]; 4. 18-Steve Finn, [10]; 5. 48K-Joe Klonoski, [6]; 6. 09-Kevin Carter, [7]; 7. 08B-Bobby McIntosh, [13]; 8. 71D-Danny Clum, [9]; 9. 18K-Kyle McAllister, [2]; 10. 44H-Mikey Henson, [11]; 11. 73C-Blake Carrick, [5]; 12. 28P-Adam Kaeding, [8]; 13. 29P-Brian Potter, [12]

C Feature 8 (10 Laps): 1. 04-Kyle Jones, [1]; 2. 10K-Karter Battarbee, [2]; 3. 71M-Hunt Gossum, [5]; 4. 9K-Kieran Casillas, [8]; 5. 57C-Steven Cooper, [4]; 6. 57T-Kyle Thompson, [10]; 7. W7-Tony Ogden, [12]; 8. 07X-Troy Morris, [3]; 9. 08J-Brad Best, [6]; 10. 18X-Logan Scherb, [7]; 11. 11A-Avery Goodman, [9]; 12. 84C-Chris Roseland, [11]; 13. 17-Quinn Jones, [13]

C Feature 9 (10 Laps): 1. 8J-Josh Marcham, [4]; 2. 17D-Dave Nicholson, [5]; 3. 3G-Lane Goodman, [2]; 4. 6W-Wes Blair, [1]; 5. 11S-Ryan Hunt, [9]; 6. 00G-Milton Goolsby, [12]; 7. 28-Austin Ullstrom, [8]; 8. 79-John Stowe, [7]; 9. 47-Tyler Decker, [10]; 10. 12G-Gage Robb, [3]; 11. 3S-Stephen Smith, [6]; 12. 83C-Chance Crum, [11]; 13. 121-John Campbell, [13]

C Feature 10 (10 Laps): 1. 2-Ronnie James, [1]; 2. 54-Trey Gropp, [3]; 3. 2S-Colby Stubblefield, [11]; 4. 628-Ace McCarthy, [5]; 5. 76-Mason Caswel, [6]; 6. 35D-Dylan Sillman, [2]; 7. 14Z-Christian Ray, [12]; 8. 74E-Claud Estes III, [7]; 9. 4R-Cooper Baldwin, [8]; 10. 11B-Kaylee Bryson, [10]; 11. 43R-Garrett Rider, [4]; 12. 1P-Andrew Poole, [9]; 13. 8S-Alex Sewell, [13]

C Feature 11 (10 Laps): 1. 87-Kelvin Lewis, [1]; 2. 938-Frederic Fezard, [6]; 3. 23P-Trevor Peden, [2]; 4. 100-Koda Oller, [12]; 5. 34S-Savannah Trantham, [11]; 6. 5Z-Brady Hall, [8]; 7. 20T-Thomas Hall, [7]; 8. 1AZ-Paul Martin, [9]; 9. 711-Caden Englehart, [4]; 10. 75-Ryan Truitt, [3]; 11. 29K-Chase Cook, [5]; 12. 9X-Bradley Meyer, [10]; 13. 44L-Trevin Littleton, [13]

C Feature 12 (10 Laps): 1. 23C-Jason Crane, [1]; 2. 7-Mason Keefer, [4]; 3. 4A-Eric Ankiewicz, [7]; 4. 21L-Dylan Kadous, [6]; 5. 128-Gordon Goyer, [13]; 6. 21-Jeremy Wickham, [10]; 7. 64-Ty Sampair, [5]; 8. 9C-Cade Cowles, [2]; 9. 22M-Jared McIntyre, [9]; 10. 99J-Aaron Farney, [3]; 11. V8-Robert Vetter, [12]; 12. 13J-Jeremiah Jensen, [8]; 13. 32N-Corby Scherb, [11]

C Feature 13 (10 Laps): 1. 36E-Blake Edwards, [10]; 2. 87T-Thomas Tracy, [1]; 3. 98W-Nathan Weida, [2]; 4. 17L-Connor Lee, [4]; 5. 9E-Emilio Hoover, [13]; 6. 45-Shawn Bloomquist, [9]; 7. 751-Buddy Mullens, [11]; 8. 29T-Joe Leek, [3]; 9. 83-Shane Weeks, [7]; 10. 11F-Ryan Fulk, [6]; 11. 27W-Steve Wicker, [5]; 12. 19B-Issac Barr, [8]; 13. 23S-Brycen Swan, [12]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [4]; 2. 15D-Andrew Deal, [2]; 3. 1V-Johnny B., [1]; 4. 42A-Emerson Axsom, [5]; 5. 57L-Jacob Lucas, [3]; 6. 290-Austin Stone, [7]; 7. 8H-Justyne Hamblin, [11]; 8. 42P-Preston Perlmutter, [6]; 9. 181-James Morris, [8]; 10. 38-Karson Battarbee, [13]; 11. 33W-Tucker Worth, [10]; 12. 9R-Chase Randall, [9]; 13. 17Z-Zac Moody, [12]; 14. 3T-Trevor McIntire, [14]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 28T-Tyler Walton, [2]; 2. 14R-Jake Nail, [1]; 3. 1F-Jason Friesen, [5]; 4. 29S-Matt Moore, [12]; 5. 15J-Jordan Herrman, [6]; 6. 14H-Harley Hollan, [8]; 7. 721-Brendon Wiseley, [10]; 8. 93-Raleigh Shepherd, [14]; 9. 11M-Evan Margeson, [13]; 10. 20-Jarrett Martin, [9]; 11. 5E-Austin Shores, [11]; 12. 10J-Ben Worth, [4]; 13. 27H-Zackery Hubbard, [7]; 14. 9$-Kinzer Edwards, [3]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 08-Cannon McIntosh, [4]; 2. 17J-Jacob Johnston, [7]; 3. 311-Ayrton Gennetten, [12]; 4. 29-Scott Sawyer, [3]; 5. 129-Kyle Amerson, [1]; 6. 3-Jerry McGinnis, [9]; 7. 20D-Shon Deskins, [10]; 8. 28R-Gunner Ramey, [14]; 9. 81R-Drew Richmond, [6]; 10. 93M-Mathew Riggs-Carr, [13]; 11. 1TX-Michael Maresca, [5]; 12. 11L-Layden Pearson, [11]; 13. 19X-Jack Berger, [2]; 14. 16S-Seth Shebester, [8]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 7C-Chris Cochran, [2]; 2. 321-Chad Winfrey, [3]; 3. 81-Frank Flud, [6]; 4. 70-Dustin Dixon, [4]; 5. 36-KJ Snow, [8]; 6. 4T-Tatter Kysor, [1]; 7. 41-Colton Hardy, [13]; 8. 1-Mike Ward, [9]; 9. 59H-Grady Chandler, [12]; 10. 20G-Noah Gass, [7]; 11. 1C-Carson Canady, [10]; 12. 22L-Gage Laney, [14]; 13. 161-Warren Johnson, [11]; 14. 01-Weldon Buford, [5]

Qualifying Race 5 (10 Laps): 1. 9B-Christopher Bell, [9]; 2. 59-Kyle Spence, [12]; 3. 42D-Hank Davis, [5]; 4. 17K-Quinton Benson, [4]; 5. 88S-Koen Shaw, [6]; 6. 15C-Chad Kemenah, [11]; 7. 47X-Austin Helt, [13]; 8. 35-Harlee Aguilera, [2]; 9. 82C-Christian Kinnison, [10]; 10. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [8]; 11. 3J-Jordan Howell, [3]; 12. 14X-Jacob Satterfield, [1]; 13. 11K-Shawn Mahaffey, [14]; 14. 22T-Jesse Frazier, [7]

Qualifying Race 6 (10 Laps): 1. 98P-Miles Paulus, [3]; 2. 37T-James Ringo, [8]; 3. 2G-Brandon Rose, [5]; 4. 7S-Skylar Hunter, [2]; 5. 15X-Matt Ebarb, [4]; 6. 87P-Angelina Dempsey, [12]; 7. 007-Cody Carter, [7]; 8. 2D-Dustin Davidson, [9]; 9. 21J-Kameron Key, [13]; 10. 20S-Steven Curbow, [11]; 11. 68-Jayson Bright, [1]; 12. 15W-Lee Walchli, [6]; 13. 4X-Ruben Morris, [14]; 14. 16W-Weston Miller, [10]

Qualifying Race 7 (10 Laps): 1. 1T-Tristan Guardino, [1]; 2. 39Z-Zeb Wise, [9]; 3. 27N-Nathan Brookshier, [5]; 4. 38J-Jimmy Wood, [2]; 5. 91K-Kevin Bayer, [4]; 6. 91T-Tucker Klaasmeyer, [3]; 7. 20A-Shawn Wicker, [12]; 8. 29B-Blake Dacus, [11]; 9. 5-Kris Carroll, [13]; 10. 1AU-Liam Williams, [10]; 11. 151-Joe B. Miller, [14]; 12. 12T-Trey Robb, [6]; 13. 27-Cory Klug, [7]; 14. C2-Chase Porter, [8]

Qualifying Race 8 (10 Laps): 1. 2V-Cole Bodine, [1]; 2. 1N-Jeffrey Newell, [2]; 3. 8-Chris Andrews, [7]; 4. 10X-Bryan Debrick, [3]; 5. 78-Daniel Shaffer, [4]; 6. 51-Caleb Martin, [13]; 7. 40-Zach Shepler, [9]; 8. 9P-Daison Pursley, [14]; 9. 36R-Kevin Reed, [11]; 10. 139-Brandon Moeller, [8]; 11. 88A-Joey Ancona, [10]; 12. 28B-Scott Walton, [12]; 13. 188-Blake Moeller, [5]; 14. 1K-Kevin Battarbee, [6]

B-Features (Top two from each “B” Main transfer to Sunday night’s A Feature Qualifier)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 2V-Cole Bodine, [1]; 2. 27N-Nathan Brookshier, [2]; 3. 88S-Koen Shaw, [4]; 4. 40-Zach Shepler, [6]; 5. 42A-Emerson Axsom, [3]; 6. 42P-Preston Perlmutter, [7]; 7. 10-Blake Battles, [15]; 8. 07-Brandon Shaw, [14]; 9. 68-Jayson Bright, [10]; 10. 139-Brandon Moeller, [9]; 11. 11K-Shawn Mahaffey, [12]; 12. 181-James Morris, [8]; 13. 290-Austin Stone, [5]; 14. 9-Ryan Mushrush, [13]; 15. 9$-Kinzer Edwards, [11]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 81-Frank Flud, [1]; 2. 151-Joe B. Miller, [9]; 3. 93-Raleigh Shepherd, [5]; 4. 8L-Brian Lunsford, [15]; 5. 14J-Holley Hollan, [13]; 6. 14R-Jake Nail, [2]; 7. 81R-Drew Richmond, [8]; 8. 4T-Tatter Kysor, [6]; 9. 9R-Chase Randall, [10]; 10. 09A-Randy Wagnon, Jr., [14]; 11. 19X-Jack Berger, [11]; 12. 35-Harlee Aguilera, [7]; 13. 3-Jerry McGinnis, [4]; 14. 57L-Jacob Lucas, [3]; 15. 01-Weldon Buford, [12]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 51-Caleb Martin, [3]; 2. 14H-Harley Hollan, [4]; 3. 29-Scott Sawyer, [2]; 4. 28R-Gunner Ramey, [5]; 5. 29B-Blake Dacus, [6]; 6. 10J-Ben Worth, [8]; 7. 22L-Gage Laney, [10]; 8. 27H-Zackery Hubbard, [11]; 9. 1CU-Danny Carroll, [15]; 10. 65-Jeb Sessums, [13]; 11. 16S-Seth Shebester, [12]; 12. 20G-Noah Gass, [9]; 13. 59H-Grady Chandler, [7]; 14. 1N-Jeffrey Newell, [1]; 15. 14S-T.J. Smith, [14]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 15X-Matt Ebarb, [2]; 2. 20A-Shawn Wicker, [4]; 3. 36-KJ Snow, [3]; 4. 36E-Blake Edwards, [14]; 5. 20W-Gabe Wilson, [15]; 6. 02-Cody Freeman, [13]; 7. 73T-Tanner Carrick, [16]; 8. 15W-Lee Walchli, [10]; 9. 33W-Tucker Worth, [9]; 10. 4X-Ruben Morris, [11]; 11. 20S-Steven Curbow, [8]; 12. 721-Brendon Wiseley, [5]; 13. 1-Mike Ward, [7]; 14. 007-Cody Carter, [6]; 15. 70-Dustin Dixon, [1]; 16. C2-Chase Porter, [12]

B Feature 5 (12 Laps): 1. 1V-Johnny B., [2]; 2. 17K-Quinton Benson, [1]; 3. 11M-Evan Margeson, [6]; 4. 87P-Angelina Dempsey, [3]; 5. 32-Trey Marcham, [13]; 6. 7-Mason Keefer, [15]; 7. 20-Jarrett Martin, [8]; 8. 188-Blake Moeller, [11]; 9. 12T-Trey Robb, [10]; 10. 131-Dusty Young, [14]; 11. 36R-Kevin Reed, [7]; 12. 87T-Thomas Tracy, [16]; 13. 129-Kyle Amerson, [4]; 14. 20D-Shon Deskins, [5]; 15. 22T-Jesse Frazier, [12]; 16. 1TX-Michael Maresca, [9]

B Feature 6 (12 Laps): 1. 91K-Kevin Bayer, [2]; 2. 21J-Kameron Key, [6]; 3. 91T-Tucker Klaasmeyer, [4]; 4. 1F-Jason Friesen, [1]; 5. 41-Colton Hardy, [5]; 6. 7S-Skylar Hunter, [3]; 7. 82C-Christian Kinnison, [7]; 8. 04-Kyle Jones, [13]; 9. 1C-Carson Canady, [9]; 10. 27-Cory Klug, [11]; 11. 23C-Jason Crane, [14]; 12. 16W-Weston Miller, [12]; 13. 95-Brandon (Buddy) Tubbs II, [8]; 14. 11L-Layden Pearson, [10]; 15. 10K-Karter Battarbee, [15]

B Feature 7 (12 Laps): 1. 42D-Hank Davis, [1]; 2. 10X-Bryan Debrick, [2]; 3. 15C-Chad Kemenah, [4]; 4. 38J-Jimmy Wood, [3]; 5. 8J-Josh Marcham, [13]; 6. 3J-Jordan Howell, [8]; 7. 47X-Austin Helt, [5]; 8. 17Z-Zac Moody, [11]; 9. 38-Karson Battarbee, [7]; 10. 17D-Dave Nicholson, [15]; 11. 3T-Trevor McIntire, [12]; 12. 5-Kris Carroll, [6]; 13. 88A-Joey Ancona, [9]; 14. 28B-Scott Walton, [10]; 15. 87-Kelvin Lewis, [14]

B Feature 8 (12 Laps): 1. 2G-Brandon Rose, [1]; 2. 15J-Jordan Herrman, [3]; 3. 78-Daniel Shaffer, [2]; 4. 8H-Justyne Hamblin, [4]; 5. 2D-Dustin Davidson, [6]; 6. 1AU-Liam Williams, [8]; 7. 54-Trey Gropp, [14]; 8. 2-Ronnie James, [13]; 9. 5E-Austin Shores, [9]; 10. 9P-Daison Pursley, [5]; 11. 93M-Mathew Riggs-Carr, [7]; 12. 14X-Jacob Satterfield, [10]; 13. 161-Warren Johnson, [11]; 14. 1K-Kevin Battarbee, [12]; 15. 938-Frederic Fezard, [15]

Last Chance Qualifier (Top 8 advance to the A-Feature)

LCQ (12 Laps): 1. 81-Frank Flud, [2]; 2. 42D-Hank Davis, [3]; 3. 2V-Cole Bodine, [1]; 4. 2G-Brandon Rose, [4]; 5. 15X-Matt Ebarb, [5]; 6. 1V-Johnny B., [6]; 7. 17K-Quinton Benson, [9]; 8. 15J-Jordan Herrman, [12]; 9. 20A-Shawn Wicker, [14]; 10. 27N-Nathan Brookshier, [10]; 11. 51-Caleb Martin, [8]; 12. 10X-Bryan Debrick, [11]; 13. 21J-Kameron Key, [15]; 14. 91K-Kevin Bayer, [7]; 15. 14H-Harley Hollan, [13]; 16. 151-Joe B. Miller, [16]

A-Feature

A Feature (25 Laps): 1. 73-Jason McDougal, [1]; 2. 9B-Christopher Bell, [4]; 3. 39Z-Zeb Wise, [5]; 4. 311-Ayrton Gennetten, [7]; 5. 7C-Chris Cochran, [11]; 6. 08-Cannon McIntosh, [2]; 7. 28T-Tyler Walton, [10]; 8. 2V-Cole Bodine, [19]; 9. 81-Frank Flud, [17]; 10. 17J-Jacob Johnston, [9]; 11. 17K-Quinton Benson, [23]; 12. 98P-Miles Paulus, [6]; 13. 1V-Johnny B., [22]; 14. 321-Chad Winfrey, [12]; 15. 1T-Tristan Guardino, [15]; 16. 42D-Hank Davis, [18]; 17. 2G-Brandon Rose, [20]; 18. 15X-Matt Ebarb, [21]; 19. 15J-Jordan Herrman, [24]; 20. 8-Chris Andrews, [16]; 21. 37T-James Ringo, [8]; 22. 29S-Matt Moore, [13]; 23. 15D-Andrew Deal, [14]; 24. 59-Kyle Spence, [3]

Restricted ‘A’ Class

Heat Races (Top 48 in passing points from Heat Races advance to 4 Qualifying Races (12 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race.)

Heat 1 (8 Laps): 1. 6-Christopher Townsend, [1]; 2. U2-Emme Hughes, [3]; 3. 5A-Ava Gropp, [2]; 4. 20G-Noah Gass, [8]; 5. 10-Grant Penn, [7]; 6. 21-Preston Thomas, [6]; 7. 71-Katelyn Hettinger, [5]; (DQ) 84-Max Roseland, [4] …No. 84, Max Roseland, did not have the approved Restrictor Plate.

Heat 2 (8 Laps): 1. 59-Brody Mclaughlin, [3]; 2. 3C-Connor Lane, [1]; 3. 37-Ayden Gatewood, [2]; 4. 55-Chase Brown, [4]; 5. 22-Rees Moran, [6]; 6. 18W-Wyatt Bruce, [8]; 7. K9-Cole Bolton, [7]; 8. 1C-Chance Ullstrom, [5]

Heat 3 (8 Laps): 1. 73K-Katey Syra, [5]; 2. 5T-Ryan Timms, [8]; 3. 24X-Kaitlyn Bratti, [6]; 4. 17P-Seth Pugh, [3]; 5. 22T-Thomas Byford, [1]; 6. 18J-Jeramiah Green, [2]; 7. 95-Dylan Still, [7]; 8. P1-Parker Leek, [4]

Heat 4 (8 Laps): 1. 24D-Dooley Harris, [1]; 2. 4-Eric Ankiewicz, [2]; 3. 5H-Luke Howard, [6]; 4. 46G-Zack Grogan, [4]; 5. 187-Landon Crawley, [8]; 6. 8R-Ryker Pace, [3]; 7. 00-Preston Scheulen, [7]; 8. 21H-Keegan Brewer, [5]

Heat 5 (8 Laps): 1. 25-Maverick Elkins, [1]; 2. 8P-Caleb Pence, [4]; 3. 9-Chase Randall, [7]; 4. 18-Wyatt Siegel, [8]; 5. 11G-Riley Goodno, [6]; 6. 66J-Holden Jennings, [5]; 7. 30K-Kamirin Cook, [2]; 8. 42-Grady Mercer, [3]

Heat 6 (8 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner, [8]; 2. 2S-Colby Stubblefield, [4]; 3. 58-Jarret Hjorth, [3]; 4. 5-Chase Hyland, [1]; 5. 96S-Brandon Sampson, [7]; 6. 114-Thomas Hall, [2]; 7. 74T-Tommy Thompson, [6]; 8. 78-Wyatt Wilkerson, [5]

Heat 7 (8 Laps): 1. 2M-Shawn Marquez Jr., [3]; 2. 11K-Shawn Mahaffey, [2]; 3. 17K-Braden Knipmeyer, [4]; 4. 88R-Ryder Laplante, [8]; 5. 04K-Kormick Linner, [6]; 6. 44-Caleb Rouser, [1]; 7. 4R-Cooper Baldwin, [7]; 8. 2X-Jacob Satterfield, [5]

Heat 8 (8 Laps): 1. 15K-Creed Kemenah, [1]; 2. 41-Corey Day, [8]; 3. 11-Austin O’neal, [5]; 4. 5B-Brock Cottrell, [2]; 5. 15S-Cale Schaaf, [3]; 6. 8-Gunner Bowden, [6]; 7. 93-Aimery Turner, [7]; 8. 46-Brady Hilton, [4]

Heat 9 (8 Laps): 1. 35-Aubrey Smith, [3]; 2. 9P-Daison Pursley, [6]; 3. 44S-Shelby Price, [7]; 4. 54-Trey Gropp, [8]; 5. 29$-Nathan Rainey, [1]; 6. 22B-Abbi Buntin, [4]; 7. 27T-Timothy Watson III, [5]; 8. 9E-Emilio Hoover, [2]

Heat 10 (8 Laps): 1. 75-Kale Drake, [2]; 2. 21K-Kobe Simpson, [4]; 3. 52-Cameron La Rose, [6]; 4. 07X-Troy Morris, [3]; 5. 121-Caeden Steele, [5]; 6. 88-Spencer Mason, [1]; 7. 32M-Koda Oller, [7]

Heat 11 (8 Laps): 1. 24T-Glenn Bratti, [2]; 2. 04J-Dale Eliason Jr, [4]; 3. 2F-Jadyn Friesen, [3]; 4. 95G-Grayson Gaddy, [5]; 5. 08E-Elizabeth Phillips, [6]; 6. 14-Autumn Ankiewicz, [1]; 7. 61-Eli Bookout, [7]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main. Balance to “B” Mains along with 49th on back from heat race passing points)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 9-Chase Randall, [2]; 2. 9P-Daison Pursley, [3]; 3. 8P-Caleb Pence, [1]; 4. 25-Maverick Elkins, [6]; 5. 11K-Shawn Mahaffey, [8]; 6. 5H-Luke Howard, [5]; 7. 54-Trey Gropp, [7]; 8. 21G-Garth Kasiner, [4]; 9. 20G-Noah Gass, [9]; 10. 22-Rees Moran, [12]; 11. 5A-Ava Gropp, [10]; 12. 55-Chase Brown, [11]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 41-Corey Day, [4]; 2. 2S-Colby Stubblefield, [1]; 3. U2-Emme Hughes, [7]; 4. 59-Brody Mclaughlin, [3]; 5. 52-Cameron La Rose, [5]; 6. 3C-Connor Lane, [8]; 7. 15K-Creed Kemenah, [6]; 8. 11G-Riley Goodno, [12]; 9. 187-Landon Crawley, [9]; 10. 37-Ayden Gatewood, [10]; 11. 44S-Shelby Price, [2]; 12. 46G-Zack Grogan, [11]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 21K-Kobe Simpson, [1]; 2. 73K-Katey Syra, [4]; 3. 75-Kale Drake, [2]; 4. 2M-Shawn Marquez Jr., [3]; 5. 18-Wyatt Siegel, [6]; 6. 6-Christopher Townsend, [5]; 7. 04K-Kormick Linner, [12]; 8. 11-Austin O’neal, [7]; 9. 95G-Grayson Gaddy, [10]; 10. 58-Jarret Hjorth, [9]; 11. 24X-Kaitlyn Bratti, [8]; 12. 17P-Seth Pugh, [11]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 04J-Dale Eliason Jr, [1]; 2. 35-Aubrey Smith, [3]; 3. 88R-Ryder Laplante, [6]; 4. 5T-Ryan Timms, [4]; 5. 24T-Glenn Bratti, [2]; 6. 24D-Dooley Harris, [5]; 7. 17K-Braden Knipmeyer, [8]; 8. 07X-Troy Morris, [11]; 9. 2F-Jadyn Friesen, [9]; 10. 4-Eric Ankiewicz, [7]; 11. 10-Grant Penn, [10]; 12. 08E-Elizabeth Phillips, [12]

B-Features (Top 3 in each advance to LCQ)

B Feature 1 (12 Laps): 1. 11K-Shawn Mahaffey, [1]; 2. 42-Grady Mercer, [14]; 3. 88-Spencer Mason, [12]; 4. 96S-Brandon Sampson, [8]; 5. 07X-Troy Morris, [4]; 6. 4R-Cooper Baldwin, [11]; 7. 24X-Kaitlyn Bratti, [6]; 8. 54-Trey Gropp, [3]; 9. 3C-Connor Lane, [2]; 10. 4-Eric Ankiewicz, [5]; 11. 8-Gunner Bowden, [9]; 12. 08E-Elizabeth Phillips, [7]; 13. 18J-Jeramiah Green, [10]; 14. 30K-Kamirin Cook, [13]

B Feature 2 (12 Laps): 1. 18-Wyatt Siegel, [1]; 2. 5H-Luke Howard, [2]; 3. 15K-Creed Kemenah, [3]; 4. 20G-Noah Gass, [4]; 5. 22-Rees Moran, [5]; 6. 5A-Ava Gropp, [6]; 7. 17P-Seth Pugh, [7]; 8. 121-Caeden Steele, [8]; 9. 14-Autumn Ankiewicz, [12]; 10. 1C-Chance Ullstrom, [13]; 11. 66J-Holden Jennings, [9]; 12. 93-Aimery Turner, [11]; 13. 114-Thomas Hall, [10]; 14. 9E-Emilio Hoover, [14]

B Feature 3 (12 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner, [1]; 2. 17K-Braden Knipmeyer, [3]; 3. 95G-Grayson Gaddy, [4]; 4. 32M-Koda Oller, [11]; 5. 15S-Cale Schaaf, [8]; 6. 21H-Keegan Brewer, [13]; 7. 5B-Brock Cottrell, [7]; 8. 10-Grant Penn, [6]; 9. 74T-Tommy Thompson, [12]; 10. 21-Preston Thomas, [9]; 11. 84-Max Roseland, [14]; 12. 6-Christopher Townsend, [2]; 13. K9-Cole Bolton, [10]; 14. 44S-Shelby Price, [5]

B Feature 4 (12 Laps): 1. 187-Landon Crawley, [4]; 2. 55-Chase Brown, [6]; 3. 52-Cameron La Rose, [1]; 4. 11G-Riley Goodno, [3]; 5. 61-Eli Bookout, [11]; 6. 37-Ayden Gatewood, [5]; 7. 18W-Wyatt Bruce, [7]; 8. 24D-Dooley Harris, [2]; 9. 71-Katelyn Hettinger, [12]; 10. 22B-Abbi Buntin, [9]; 11. 22T-Thomas Byford, [8]; 12. 95-Dylan Still, [10]; 13. 2X-Jacob Satterfield, [13]; 14. P1-Parker Leek, [14]

Last Chance Qualifier (Top 8 advance to the A-Feature)

LCQ (12 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner, [3]; 2. 18-Wyatt Siegel, [2]; 3. 11K-Shawn Mahaffey, [1]; 4. 5H-Luke Howard, [6]; 5. 11-Austin O’neal, [4]; 6. 42-Grady Mercer, [10]; 7. 58-Jarret Hjorth, [8]; 8. 187-Landon Crawley, [5]; 9. 15K-Creed Kemenah, [12]; 10. 52-Cameron La Rose, [11]; 11. 46G-Zack Grogan, [14]; 12. 95G-Grayson Gaddy, [13]; 13. 88-Spencer Mason, [15]; 14. 17K-Braden Knipmeyer, [7]; 15. 55-Chase Brown, [9]

A-Feature

A Feature (20 Laps): 1. 41-Corey Day, [1]; 2. 9-Chase Randall, [3]; 3. 21G-Garth Kasiner, [17]; 4. 9P-Daison Pursley, [4]; 5. 04J-Dale Eliason Jr, [8]; 6. 11K-Shawn Mahaffey, [19]; 7. 88R-Ryder Laplante, [9]; 8. 21K-Kobe Simpson, [7]; 9. 42-Grady Mercer, [22]; 10. 35-Aubrey Smith, [5]; 11. U2-Emme Hughes, [6]; 12. 2S-Colby Stubblefield, [10]; 13. 75-Kale Drake, [12]; 14. 11-Austin O’neal, [21]; 15. 5T-Ryan Timms, [11]; 16. 8P-Caleb Pence, [16]; 17. 5H-Luke Howard, [20]; 18. 187-Landon Crawley, [24]; 19. 59-Brody Mclaughlin, [14]; 20. 58-Jarret Hjorth, [23]; 21. 18-Wyatt Siegel, [18]; 22. 73K-Katey Syra, [2]; 23. 2M-Shawn Marquez Jr., [15]; 24. 25-Maverick Elkins, [13]

Junior Sprints

Heat Races (All cars to 4 Qualifying Races (10-12 cars each) with a four-car inversion in effect for each Qualifying Race)

Heat 1 (8 Laps): 1. 17-Kaylyn Harrill, [2]; 2. 05C-Chas Walster, [3]; 3. 10B-Braden Pfeiffer, [7]; 4. 25B-Chevy Boyer, [8]; 5. 7L-Lucas Mynderup, [6]; 6. 119-Brennan Swanson, [1]; 7. 11X-Jayton Brown, [4]; 8. 29-Jackson Scott, [5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 61-Wyatt Bookout, [2]; 2. 7D-Dayton Rein, [1]; 3. 15E-Dakota Earls, [6]; 4. 5C-Cooper Miller, [5]; 5. 10E-Easton Zent, [3]; 6. 21H-Levi Hinck, [7]; 7. 59-Evan Semerad, [4]; 8. 3-Tyler Harrill, [8]

Heat 3 (8 Laps): 1. 8J-Tanner Johnson, [1]; 2. 52-Hayden Mabe, [4]; 3. 8-Jase Blevins, [5]; 4. 00-Parker Scheulen, [8]; 5. 71-Katelyn Hettinger, [3]; 6. 63-Cooper Baldwin, [2]; 7. 19-Beau Chapman, [6]; 8. 1-Kale Drake, [7]

Heat 4 (8 Laps): 1. 14J-Jade Avedisian, [5]; 2. 2B-Garrett Benson, [3]; 3. 11-Zack Grogan, [6]; 4. 46-Peyton White, [1]; 5. 2-Duece Baldwin, [4]; 6. 09L-Lilly Walster, [8]; 7. 73B-Bryson Mosley, [2]; 8. 101-Kylee Young, [7]

Heat 5 (8 Laps): 1. 3Z-Trey Zorn, [4]; 2. 12G-Joshua Gentry, [3]; 3. 5F-Freddy Rowland, [1]; 4. 30-Isabel Barnes, [7]; 5. 27T-Trevor Twardeski, [5]; 6. 10T-Talin Turner, [6]; 7. 9X-Cooper Cottrell, [8]; 8. 23-Journey Hunt, [2]

Heat 6 (8 Laps): 1. 5T-Ryan Timms, [3]; 2. 78D-Dalton Dowdy, [1]; 3. 22-Landon Baldwin, [2]; 4. 122-Lane Warner, [4]; 5. 24-Kameron Sneed, [8]; 6. 73-Jase Mosley, [7]; 7. 77-Cooper Sullivan, [5]; 8. 36-Kinsley Cook, [6]

Qualifiers (Top 14 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Sunday night’s A Main)

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 05C-Chas Walster, [1]; 2. 17-Kaylyn Harrill, [3]; 3. 30-Isabel Barnes, [5]; 4. 71-Katelyn Hettinger, [9]; 5. 22-Landon Baldwin, [6]; 6. 119-Brennan Swanson, [10]; 7. 7L-Lucas Mynderup, [7]; 8. 101-Kylee Young, [12]; 9. 14J-Jade Avedisian, [4]; 10. 11-Zack Grogan, [2]; 11. 2-Duece Baldwin, [8]; 12. 59-Evan Semerad, [11]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 2B-Garrett Benson, [1]; 2. 61-Wyatt Bookout, [3]; 3. 3Z-Trey Zorn, [4]; 4. 3-Tyler Harrill, [11]; 5. 8J-Tanner Johnson, [2]; 6. 10T-Talin Turner, [9]; 7. 7D-Dayton Rein, [5]; 8. 21H-Levi Hinck, [8]; 9. 5C-Cooper Miller, [6]; 10. 09L-Lilly Walster, [7]; 11. 19-Beau Chapman, [10]; 12. 36-Kinsley Cook, [12]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 5T-Ryan Timms, [4]; 2. 5F-Freddy Rowland, [6]; 3. 52-Hayden Mabe, [3]; 4. 78D-Dalton Dowdy, [5]; 5. 73-Jase Mosley, [8]; 6. 46-Peyton White, [7]; 7. 12G-Joshua Gentry, [1]; 8. 25B-Chevy Boyer, [2]; 9. 77-Cooper Sullivan, [10]; 10. 9X-Cooper Cottrell, [9]; 11. 73B-Bryson Mosley, [11]; 12. 29-Jackson Scott, [12]

Qualifying Race 4 (10 Laps): 1. 8-Jase Blevins, [1]; 2. 15E-Dakota Earls, [3]; 3. 00-Parker Scheulen, [2]; 4. 10B-Braden Pfeiffer, [4]; 5. 122-Lane Warner, [6]; 6. 11X-Jayton Brown, [10]; 7. 27T-Trevor Twardeski, [7]; 8. 1-Kale Drake, [11]; 9. 24-Kameron Sneed, [5]; 10. 10E-Easton Zent, [8]; 11. 63-Cooper Baldwin, [9]; 12. 23-Journey Hunt, [12]

B-Features (Top two finishers from each of the three B Mains to Sunday night’s A Main)

B Feature 1 (10 Laps): 1. 71-Katelyn Hettinger, [1]; 2. 22-Landon Baldwin, [2]; 3. 122-Lane Warner, [3]; 4. 10T-Talin Turner, [4]; 5. 27T-Trevor Twardeski, [6]; 6. 23-Journey Hunt, [12]; 7. 10E-Easton Zent, [9]; 8. 5C-Cooper Miller, [7]; 9. 59-Evan Semerad, [11]; 10. 11X-Jayton Brown, [5]; 11. 101-Kylee Young, [8]; 12. 63-Cooper Baldwin, [10]

B Feature 2 (10 Laps): 1. 73-Jase Mosley, [2]; 2. 12G-Joshua Gentry, [3]; 3. 7L-Lucas Mynderup, [5]; 4. 21H-Levi Hinck, [7]; 5. 8J-Tanner Johnson, [1]; 6. 9X-Cooper Cottrell, [9]; 7. 09L-Lilly Walster, [8]; 8. 19-Beau Chapman, [10]; 9. 36-Kinsley Cook, [11]; 10. 46-Peyton White, [4]; 11. 11-Zack Grogan, [6]

B Feature 3 (10 Laps): 1. 14J-Jade Avedisian, [2]; 2. 3-Tyler Harrill, [1]; 3. 25B-Chevy Boyer, [4]; 4. 7D-Dayton Rein, [3]; 5. 1-Kale Drake, [7]; 6. 24-Kameron Sneed, [6]; 7. 119-Brennan Swanson, [5]; 8. 77-Cooper Sullivan, [8]; 9. 2-Duece Baldwin, [9]; 10. 29-Jackson Scott, [11]; 11. 73B-Bryson Mosley, [10]

A-Feature

A Feature (20 Laps): 1. 5T-Ryan Timms, [1]; 2. 61-Wyatt Bookout, [4]; 3. 3Z-Trey Zorn, [2]; 4. 12G-Joshua Gentry, [19]; 5. 17-Kaylyn Harrill, [3]; 6. 15E-Dakota Earls, [5]; 7. 5F-Freddy Rowland, [8]; 8. 14J-Jade Avedisian, [17]; 9. 2B-Garrett Benson, [7]; 10. 71-Katelyn Hettinger, [15]; 11. 8-Jase Blevins, [9]; 12. 73-Jase Mosley, [16]; 13. 3-Tyler Harrill, [20]; 14. 52-Hayden Mabe, [11]; 15. 78D-Dalton Dowdy, [14]; 16. 05C-Chas Walster, [6]; 17. 30-Isabel Barnes, [10]; 18. 10B-Braden Pfeiffer, [12]; 19. 22-Landon Baldwin, [18]; 20. 00-Parker Scheulen, [13]

1200cc Winged Mini Sprints

Heat Races (All Cars advance into a Qualifier)

Heat 1 (8 Laps): 1. 21K-Bobby Michnowicz, [2]; 2. 13X-Aiden Lange, [3]; 3. 5-Jesse Vermillion, [4]; 4. 93-Kelsi Pederson, [1]; 5. 44B-Brent Sexton, [8]; 6. 26-Chris Crowder, [6]; 7. 10-Alex Truscinski, [7]; 8. 44G-Grant Sexton, [5]

Heat 2 (8 Laps): 1. 1X-Scott Bradley, [2]; 2. 86X-Andy Bradley, [3]; 3. 50-Jason Woods, [1]; 4. 86-Alexander Grigoreas, [8]; 5. 13-Alan Truscinski, [5]; 6. 28-Will Edwards, [6]; 7. 4-Eric Johnson, [7]; 8. 73-Blake Vermillion, [4]

Heat 3 (8 Laps): 1. 74-Sheldon Creed, [4]; 2. 11X-Anton Hernandez, [5]; 3. 2K-Presley Truedson, [6]; 4. 16-Kyle Cole, [2]; 5. 121-John Campbell, [1]; 6. 39-Ryder Olson, [8]; 7. 17K-Zachary Kwiatkoski, [7]; 8. 11-Dave Nicholson, [3]

Qualifiers

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 86X-Andy Bradley, [2]; 2. 74-Sheldon Creed, [4]; 3. 44B-Brent Sexton, [1]; 4. 1X-Scott Bradley, [3]; 5. 39-Ryder Olson, [5]; 6. 10-Alex Truscinski, [7]; 7. 44G-Grant Sexton, [8]; 8. 121-John Campbell, [6]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 11X-Anton Hernandez, [4]; 2. 93-Kelsi Pederson, [5]; 3. 5-Jesse Vermillion, [2]; 4. 26-Chris Crowder, [6]; 5. 4-Eric Johnson, [7]; 6. 11-Dave Nicholson, [8]; 7. 50-Jason Woods, [1]; 8. 2K-Presley Truedson, [3]

Qualifying Race 3 (10 Laps): 1. 13X-Aiden Lange, [3]; 2. 21K-Bobby Michnowicz, [4]; 3. 86-Alexander Grigoreas, [2]; 4. 13-Alan Truscinski, [5]; 5. 17K-Zachary Kwiatkoski, [7]; 6. 28-Will Edwards, [6]; 7. 16-Kyle Cole, [1]; 8. 73-Blake Vermillion, [8]

A-Feature

A Feature (20 Laps): 1. 11X-Anton Hernandez, [1]; 2. 21K-Bobby Michnowicz, [4]; 3. 74-Sheldon Creed, [2]; 4. 86X-Andy Bradley, [5]; 5. 86-Alexander Grigoreas, [9]; 6. 39-Ryder Olson, [13]; 7. 1X-Scott Bradley, [6]; 8. 10-Alex Truscinski, [19]; 9. 17K-Zachary Kwiatkoski, [16]; 10. 13X-Aiden Lange, [3]; 11. 50-Jason Woods, [17]; 12. 44G-Grant Sexton, [23]; 13. 13-Alan Truscinski, [11]; 14. 28-Will Edwards, [18]; 15. 11-Dave Nicholson, [21]; 16. 93-Kelsi Pederson, [7]; 17. 26-Chris Crowder, [12]; 18. 5-Jesse Vermillion, [8]; 19. 4-Eric Johnson, [15]; 20. 16-Kyle Cole, [20]; 21. 2K-Presley Truedson, [14]; 22. 121-John Campbell, [22]; 23. 44B-Brent Sexton, [10]; 24. 73-Blake Vermillion, [24]

ECOtec Midgets

Heat Races (All drivers advance to a Qualifier)

Heat 1: 1. 69-Kyle Jones, [4]; 2. 22S-Slater Helt, [3]; 3. 21-Ty Hulsey, [2]; 4. 14X-Jack Routson, [5]; 5. 51-Jase Randolph, [6]; 6. 14B-Noah Harris, [1]; 7. 22-John Heydenreich, [7]

Heat 2: 1. 52-Blake Hahn, [4]; 2. 14-Holley Hollan, [2]; 3. 2-Luke Howard, [5]; 4. 01-Jeb Sessums, [1]; 5. 17Z-Zac Moody, [3]; 6. 28-Will Edwards, [6]

Qualifiers

Qualifying Race 1 (10 Laps): 1. 69-Kyle Jones, [4]; 2. 22S-Slater Helt, [2]; 3. 51-Jase Randolph, [5]; 4. 2-Luke Howard, [3]; 5. 14X-Jack Routson, [1]; 6. 28-Will Edwards, [6]; 7. 14B-Noah Harris, [7]

Qualifying Race 2 (10 Laps): 1. 01-Jeb Sessums, [1]; 2. 14-Holley Hollan, [3]; 3. 21-Ty Hulsey, [2]; 4. 52-Blake Hahn, [4]; 5. 17Z-Zac Moody, [5]; 6. 22-John Heydenreich, [6]

A-Feature

A Feature (20 Laps): 1. 69-Kyle Jones, [1]; 2. 52-Blake Hahn, [2]; 3. 22S-Slater Helt, [4]; 4. 21-Ty Hulsey, [7]; 5. 2-Luke Howard, [6]; 6. 14-Holley Hollan, [3]; 7. 17Z-Zac Moody, [10]; 8. 14X-Jack Routson, [9]; 9. 51-Jase Randolph, [8]; 10. 28-Will Edwards, [11]; 11. 22-John Heydenreich, [12]; 12. 01-Jeb Sessums, [5]; 13. 14B-Noah Harris, [13]