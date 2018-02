Mark Smith sweeps USCS Winter Heat weekend at Bubba Raceway Park

Mark Smith swept the USCS Winter Heat weekend at Bubba Raceway Park on Saturday night and goes three-in-a-row in USCS competition. ………..(USCS Photo)Photo Caption….

United Sprint Car Series presented by K&N Filters Outlaw Thunder Tour Sprint Cars at Bubba Raceway Park on SATURDAY 02-10-2018 results:

Engler Machine and Tool Heat 1 – Engler Machine & Tool (8 Laps)

1. 7J-Joe Swanson[1] ; 2. 3a-AJ Maddox[2] ; 3. 14g-Coleman Gulick[3] ; 4. 5d-Zach Daum[4] ; 5. 14T-Tony Stewart[6] ; 6. 47x-Dylan Westbrook[5] ; 7. 1s-Joey Schmidt[7]

Brown and Miller Racing Solutions Heat 2 – BMRS Race Hose & Fittings (8 Laps)

1. 24jr-Danny Martin Jr[2] ; 2. 23-Seth Bergman[4] ; 3. 2c-Wayne Johnson[5] ; 4. 24d-Danny Sams III[1] ; 5. 82-Matt Kurtz[6] ; 6. 42-Andy McElhannon[7] ; 7. 5-Andy Teunessen[3]

Butlerbuilt Heat 3 – Schoenfeld Headers (8 Laps)

1. 38-Tony Agin[1] ; 2. m1-Mark Smith[5] ; 3. 21-Carson Short[3] ; 4. 1p-Curtis Evans[2] ; 5. 83-Mark Ruel Jr[7] ; 6. 01-Shane Morgan[4] ; 7. 99-Tanner Witherspoon[6]

Schoenfeld Headers Heat 4 – ButlerBuilt Seats (8 Laps)

1. 43-Terry Witherspoon[2] ; 2. 28-Tanner Thorson[1] ; 3. 4-Danny Smith[4] ; 4. 43H-Derek Hagar[3] ; 5. 10-Terry Gray[6] ; 6. 10B-Mitch Brown[5] ; 7. 10h-Dustin Homan[7]

FireAde Heat 5 – (8 Laps)

1. 14m-Jordon Mallett[3] ; 2. 99L-Larry White[4] ; 3. 21k-Thomas Kennedy[6] ; 4. 14c-Tyler Clem[7] ; 5. 20-Frank Carlsson[1] ; 6. 3G-Garrett Green[5] ; 7. 22-Shawn Murray[2]

Hoosier Tire Speed DASH (6 Laps)

1. 14c-Tyler Clem[2] ; 2. m1-Mark Smith[4] ; 3. 28-Tanner Thorson[1] ; 4. 21-Carson Short[3] ; 5. 14T-Tony Stewart[5] ; 6. 7J-Joe Swanson[6]

Hero Graphics B-Main 1 -(12 Laps)

1. 2c-Wayne Johnson[1] ; 2. 14T-Tony Stewart[3] ; 3. 5d-Zach Daum[2] ; 4. 83-Mark Ruel Jr[4] ; 5. 1p-Curtis Evans[5] ; 6. 42-Andy McElhannon[7] ; 7. 01-Shane Morgan[8] ; 8. 20-Frank Carlsson[6] ; 9. 99-Tanner Witherspoon[10] ; 10. 10h-Dustin Homan[9] ; 11. 22-Shawn Murray[11]

DHR Suspension B-Main 2 – (12 Laps)

1. 21-Carson Short[1] ; 2. 43H-Derek Hagar[2] ; 3. 82-Matt Kurtz[3] ; 4. 10B-Mitch Brown[7] ; 5. 47x-Dylan Westbrook[6] ; 6. 24d-Danny Sams III[5] ; 7. 1s-Joey Schmidt[8] ; 8. 10-Terry Gray[4] ; 9. 3G-Garrett Green[9] ; 10. 5-Andy Teunessen[10]

A-Main (30 Laps)

1. m1-Mark Smith[1] ;

2. 23-Seth Bergman[5] ;

3. 14g-Coleman Gulick[14] ;

4. 21-Carson Short[16] ;

5. 3a-AJ Maddox[10] ;

6. 14c-Tyler Clem[13] ;

7. 14-Tony Stewart[17] ;

8. 24-Danny Martin Jr[2] ;

9. 99L-Larry Wight[8] ;

10. 14-Jordon Mallett[4] ;

11. 4-Danny Smith[12] ;

12. 5d-Zach Daum[19] ;

13. 10-Terry Gray[23] ;

14. 43-Terry Witherspoon[3] ;

15. 28-Tanner Thorson[11] ;

16. 2c-Wayne Johnson[15] ;

17. 43H-Derek Hagar[18] ;

18. 10B-Mitch Brown[22] ;

19. 83-Mark Ruel Jr[21] ;

20. 38-Tony Agin[7] ;

21. 82-Matt Kurtz[20] ;

22. 21k-Thomas Kennedy[9] ;

23. 7J-Joe Swanson[6]​

​Did Not Transfer

1p – Curtis Evans

47x – Dylan Westbrook

42 – Andy McElhannon

24d – Danny Sams III

01 – Shane Morgan

1s – Joey Schmidt

20 – Frank Carlsson

3g – Garrett Green

99 – Tanner Witherspoon

5T – Andy Tuenessen

10x – Dustin Homan

22 ​- Shawn Murray