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Clarksville Speedway Results – 4/21/18

UMP OPEN WHEEL A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 3. Michael Lee (12M)
Paris, Tn.		 65
2. 1. Lucas Lee (12)
Paris, Tn.		 59
3. 4. Matt Markham (19M)
Fredonia, Ky.		 58
4. 2. Todd Riley (17TL)
Benton, Ky.		 57
5. 6. Skip Wilson (14W)
Elkton, Ky.		 56
6. 5. Dane Heilman (07)
Richland, In.		 50
DNS. 7. Reece Shelton (86AA)
Lebanon, Tn.		 0

 

UMP LATE MODEL A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Gavin Schmidt (19)
Tennessee Ridge, Tn.		 65
2. 3. Larry Barber Jr. (54Jr)
Hopkinsville, Ky.		 59
3. 2. Lee Williams (17)
Haubstadt, In.		 58
DNS. 4. Jeremy Anderson (89)
Princeton, Ky.		 0

 

PURE STREET A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 2. Brian Markham (21M)
Princeton, Ky.		 65
2. 1. Floyd Clinard Jr. (05)
Clarksville, Tn.		 59
3. 8. Brandon Duvall (12)
Hopkinsville, Ky.		 58
4. 5. J T Dossett (44)
Hopkinsville, Ky.		 57
5. 9. Parker Neblett (4P)
Pleasant View, Tn.		 56
6. 3. Eli English (06)
Benton, Ky.		 50
7. 4. David Beall (27)
Clarksville, Tn.		 49
8. 6. Michael Williams (5M)
Woodlawn, Tn.		 48
9. 10. Austin Lacy (10)
Hopkinsville, Ky.		 47
10. 7. Shaun Cole (22K)
Oak Grove, Ky.		 46
DNS. 11. Doug Belew (65)
Clarksville, Tn.		 0

 

PURE MINI STOCK A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Michael Rittenberry (10)
Oak Grove, Ky.		 65
2. 4. Edward Abbitt, Jr. (8K) 59
3. 3. Jimmy Husk (5K)
Evansville, In.		 58
4. 5. Chevy Burgess (13)
Hopkinsville, Ky.		 57
5. 6. Charles Lavell (7)
Clarksville, Tn.		 56
DNS. 2. Jimmy Waters (2)
Newburgh, In.		 0

 

MOD LITE A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Logan Phillips (P5)
Burns, Tn.		 65
2. 2. Tommy Garrett (16)
Grand Rivers, Ky.		 59
3. 7. Brian Carrigan (4)
Clarksville, Tn.		 58
4. 4. Brandon Mickle (F1)
Clarksville, Tn.		 57
5. 8. Corey Lowe (86)
Sikeston, Mo.		 56
6. 6. Tate Lee (10)
Paris, Tn.		 50
7. 11. Keith Fain (6)
Palmyra, Tn.		 49
8. 10. Chansey Markham (19M) 48
9. 3. Charles Seabaugh (10E)
Oran, Mo.		 47
10. 12. Austin Hedrick (23)
Clarksville, Tn.		 46
11. 5. Kelley Parker (19)
West Paducah, Ky.		 35
DNS. 9. Michael Lee (55)
Paris, Tn.		 0

 

MINI SPRINTS A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 2. Travis Senter Jr. (22)
Osceola, Ar.		 65
2. 1. Andy Bishop (42)
Harrisburg, Il.		 59
3. 4. Tyler Rust (2R)
Evansville, In.		 58
4. 11. Chris Cobin (2C)
Royalton, Il.		 57
5. 5. B J Gatewood (88)
Caruthersville, Mo.		 56
6. 3. Jaxon Bishop (2)
Toney, Al.		 50
7. 7. Jordan Latham (51)
Elkton, Ky.		 49
8. 14. Abbie Gatewood (88G)
Caruthersville, Mo.		 48
9. 10. Ayden Gatewood (888)
Caruthersville, Mo.		 47
10. 13. Dewayne Emberton (43)
Clarksville, Tn.		 46
11. 15. Ben McFarland (26)
Harvest, Al.		 35
12. 9. Billy Williams (9)
Clarksville, Tn.		 34
13. 12. Darl Parvin (14D)
Rienzi, Ms.		 33
14. 6. Nick Bailey (89)
Cabot, Ar.		 32
15. 8. Eric Wright (88W)
Springfield, Tn.		 31
16. 16. Corey Lowe (13)
Sikeston, Mo.		 30
DNS. 17. Brian Hayden (27)
Owensboro, Ky.		 0
DNS. 18. Kyle Carpenter (13C)
Baldwyn, Ms.		 0

 

MINI MOD A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Jimmy Waters (2w)
Newburgh, In.		 65
2. 2. Michael Rittenberry (10)
Oak Grove, Ky.		 59
3. 6. Ben Yates (17)
Franklin, Tn.		 58
4. 3. Andrew Green (00)
Clarksville, Tn.		 57
5. 4. Justin Merrell (2)
Camden, Tn.		 56
6. 5. Jeffrey Huttman (22J)
Ashland City, Tn.		 50
DNS. 7. Landon Belew (9)
Oak Grove, Ky.		 0

 

CRATE MODEL A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Hunter Blackwell (2)
Clarksville, Tn.		 65
2. 2. Ricky Knight Jr (65)
Clarksville, Tn.		 59
3. 3. Garrett Schmidt (19)
Tennessee Ridge, Tn.		 58
4. 4. Johnnie Knight (23)
Clarksville, Tn.		 57
DNS. 5. Keith Richardson (95)
Cumberland City, Tn.		 0
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