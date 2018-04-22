Clarksville Speedway Results – 4/21/18

UMP OPEN WHEEL A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|3.
|Michael Lee (12M)
Paris, Tn.
|65
|2.
|1.
|Lucas Lee (12)
Paris, Tn.
|59
|3.
|4.
|Matt Markham (19M)
Fredonia, Ky.
|58
|4.
|2.
|Todd Riley (17TL)
Benton, Ky.
|57
|5.
|6.
|Skip Wilson (14W)
Elkton, Ky.
|56
|6.
|5.
|Dane Heilman (07)
Richland, In.
|50
|DNS.
|7.
|Reece Shelton (86AA)
Lebanon, Tn.
|0
UMP LATE MODEL A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Gavin Schmidt (19)
Tennessee Ridge, Tn.
|65
|2.
|3.
|Larry Barber Jr. (54Jr)
Hopkinsville, Ky.
|59
|3.
|2.
|Lee Williams (17)
Haubstadt, In.
|58
|DNS.
|4.
|Jeremy Anderson (89)
Princeton, Ky.
|0
PURE STREET A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|2.
|Brian Markham (21M)
Princeton, Ky.
|65
|2.
|1.
|Floyd Clinard Jr. (05)
Clarksville, Tn.
|59
|3.
|8.
|Brandon Duvall (12)
Hopkinsville, Ky.
|58
|4.
|5.
|J T Dossett (44)
Hopkinsville, Ky.
|57
|5.
|9.
|Parker Neblett (4P)
Pleasant View, Tn.
|56
|6.
|3.
|Eli English (06)
Benton, Ky.
|50
|7.
|4.
|David Beall (27)
Clarksville, Tn.
|49
|8.
|6.
|Michael Williams (5M)
Woodlawn, Tn.
|48
|9.
|10.
|Austin Lacy (10)
Hopkinsville, Ky.
|47
|10.
|7.
|Shaun Cole (22K)
Oak Grove, Ky.
|46
|DNS.
|11.
|Doug Belew (65)
Clarksville, Tn.
|0
PURE MINI STOCK A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Michael Rittenberry (10)
Oak Grove, Ky.
|65
|2.
|4.
|Edward Abbitt, Jr. (8K)
|59
|3.
|3.
|Jimmy Husk (5K)
Evansville, In.
|58
|4.
|5.
|Chevy Burgess (13)
Hopkinsville, Ky.
|57
|5.
|6.
|Charles Lavell (7)
Clarksville, Tn.
|56
|DNS.
|2.
|Jimmy Waters (2)
Newburgh, In.
|0
MOD LITE A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Logan Phillips (P5)
Burns, Tn.
|65
|2.
|2.
|Tommy Garrett (16)
Grand Rivers, Ky.
|59
|3.
|7.
|Brian Carrigan (4)
Clarksville, Tn.
|58
|4.
|4.
|Brandon Mickle (F1)
Clarksville, Tn.
|57
|5.
|8.
|Corey Lowe (86)
Sikeston, Mo.
|56
|6.
|6.
|Tate Lee (10)
Paris, Tn.
|50
|7.
|11.
|Keith Fain (6)
Palmyra, Tn.
|49
|8.
|10.
|Chansey Markham (19M)
|48
|9.
|3.
|Charles Seabaugh (10E)
Oran, Mo.
|47
|10.
|12.
|Austin Hedrick (23)
Clarksville, Tn.
|46
|11.
|5.
|Kelley Parker (19)
West Paducah, Ky.
|35
|DNS.
|9.
|Michael Lee (55)
Paris, Tn.
|0
MINI SPRINTS A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|2.
|Travis Senter Jr. (22)
Osceola, Ar.
|65
|2.
|1.
|Andy Bishop (42)
Harrisburg, Il.
|59
|3.
|4.
|Tyler Rust (2R)
Evansville, In.
|58
|4.
|11.
|Chris Cobin (2C)
Royalton, Il.
|57
|5.
|5.
|B J Gatewood (88)
Caruthersville, Mo.
|56
|6.
|3.
|Jaxon Bishop (2)
Toney, Al.
|50
|7.
|7.
|Jordan Latham (51)
Elkton, Ky.
|49
|8.
|14.
|Abbie Gatewood (88G)
Caruthersville, Mo.
|48
|9.
|10.
|Ayden Gatewood (888)
Caruthersville, Mo.
|47
|10.
|13.
|Dewayne Emberton (43)
Clarksville, Tn.
|46
|11.
|15.
|Ben McFarland (26)
Harvest, Al.
|35
|12.
|9.
|Billy Williams (9)
Clarksville, Tn.
|34
|13.
|12.
|Darl Parvin (14D)
Rienzi, Ms.
|33
|14.
|6.
|Nick Bailey (89)
Cabot, Ar.
|32
|15.
|8.
|Eric Wright (88W)
Springfield, Tn.
|31
|16.
|16.
|Corey Lowe (13)
Sikeston, Mo.
|30
|DNS.
|17.
|Brian Hayden (27)
Owensboro, Ky.
|0
|DNS.
|18.
|Kyle Carpenter (13C)
Baldwyn, Ms.
|0
MINI MOD A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Jimmy Waters (2w)
Newburgh, In.
|65
|2.
|2.
|Michael Rittenberry (10)
Oak Grove, Ky.
|59
|3.
|6.
|Ben Yates (17)
Franklin, Tn.
|58
|4.
|3.
|Andrew Green (00)
Clarksville, Tn.
|57
|5.
|4.
|Justin Merrell (2)
Camden, Tn.
|56
|6.
|5.
|Jeffrey Huttman (22J)
Ashland City, Tn.
|50
|DNS.
|7.
|Landon Belew (9)
Oak Grove, Ky.
|0
CRATE MODEL A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Hunter Blackwell (2)
Clarksville, Tn.
|65
|2.
|2.
|Ricky Knight Jr (65)
Clarksville, Tn.
|59
|3.
|3.
|Garrett Schmidt (19)
Tennessee Ridge, Tn.
|58
|4.
|4.
|Johnnie Knight (23)
Clarksville, Tn.
|57
|DNS.
|5.
|Keith Richardson (95)
Cumberland City, Tn.
|0