HOFFMAN, STRICKLER & RAHE SHINE IN LIDLIFTER AT ELDORA SPEEDWAY

Jason Jameson came up light at the scales following the Sunoco American Late Model Series race, handing the victory to Nick Hoffman, who crossed the line originally in second behind Jameson. In DIRTcar Modified action, Kyle Strickler held off a late charge from David Stremme to grab the victory. Gary Rahe Jr went third to first with just a couple laps to go in the Stock Car Feature to steal the win from Paul Pardo.

EVENT BOX SCORE

SUNOCO AMERICAN LATE MODEL SERIES

Qualifying

1. 7R-Kent Robinson, 15.520; 2. 5N-Dustin Nobbe, 15.599; 3. 1G-Devin Gilpin, 15.670; 4. 28M-Jimmy Mars, 15.938; 5. 2H-Nick Hoffman, 16.203; 6. 20C-Duane Chamberlain, 16.311; 7. 22F-Nick Fenner, 19.233; 8. 15H-Jon Henry, 99.991; 9. 12-Jason Jameson, 15.510; 10. 2-Travis Stemler, 15.894; 11. 95J-Jerry Bowersock, 16.164; 12. 49-Brian Ruhlman, 16.408; 13. OK-Freddie Carpenter, 16.513; 14. 8-Rob Anderzack, 16.722; 15. 39-Hillard Miller, 17.232; 16. 10-Brett Miller, 99.992; 17. 55-Jeep VanWormer, 15.649; 18. 4G-Kody Evans, 15.698; 19. CJ1-Rusty Schlenk, 15.708; 20. C9-Steve Casebolt, 15.827; 21. 50Y-Ryan Missler, 16.274; 22. 1N-Casey Noonan, 16.483; 23. 3-Matt Miller, 16.801; 24. 69-Jeff Warnick, 99.993;

Heat #1 – Group A – (8) Laps

1. 1G-Devin Gilpin[2]; 2. 28M-Jimmy Mars[1]; 3. 15H-Jon Henry[8]; 4. 2H-Nick Hoffman[5]; 5. 20C-Duane Chamberlain[6]; 6. 5N-Dustin Nobbe[3]; 7. 7R-Kent Robinson[4]; 8. 22F-Nick Fenner[7];

Heat #2 – Group B – (8) Laps

1. 12-Jason Jameson[4]; 2. 2-Travis Stemler[3]; 3. 95J-Jerry Bowersock[2]; 4. 8-Rob Anderzack[6]; 5. 49-Brian Ruhlman[1]; 6. OK-Freddie Carpenter[5]; 7. 39-Hillard Miller[7]; 8. 10-Brett Miller[8];

Heat #3 – Group C – (8)Laps

1. 4G-Kody Evans[3]; 2. 55-Jeep VanWormer[4]; 3. C9-Steve Casebolt[1]; 4. CJ1-Rusty Schlenk[2]; 5. 3-Matt Miller[7]; 6. 50Y-Ryan Missler[5]; 7. 1N-Casey Noonan[6]; 8. 69-Jeff Warnick[8];

A-Feature – (25) Laps

1. 2H-Nick Hoffman[10]; 2. 1G-Devin Gilpin[1]; 3. 28M-Jimmy Mars[4]; 4. 4G-Kody Evans[3]; 5. 15H-Jon Henry[7]; 6. CJ1-Rusty Schlenk[12]; 7. 5N-Dustin Nobbe[16]; 8. 7R-Kent Robinson[19]; 9. 3-Matt Miller[15]; 10. 8-Rob Anderzack[11]; 11. 1N-Casey Noonan[21]; 12. 95J-Jerry Bowersock[8]; 13. 20C-Duane Chamberlain[13]; 14. 10-Brett Miller[23]; 15. C9-Steve Casebolt[9]; 16. 69-Jeff Warnick[24]; 17. 22F-Nick Fenner[22]; 18. OK-Freddie Carpenter[17]; 19. 39-Hillard Miller[20]; 20. 49-Brian Ruhlman[14]; 21. 2-Travis Stemler[5]; 22. 50Y-Ryan Missler[18]; 23. 55-Jeep VanWormer[6]; 24. 12-Jason Jameson-[DQ];

————————–

MODIFIEDS

Heat #1 – (10) Laps – Top 4 Transfer

1. 3W-Dylan Woodling[2]; 2. O9D-Joel Dick[4]; 3. 49-Brian Ruhlman[9]; 4. 3G-Brian Gray[8]; 5. 22T-Tony Anderson[3]; 6. 95J-Jerry Bowersock[7]; 7. 7C-Jordan Conover[6]; 8. 2D-Curtis Deisenroth[5]; 9. 36S-Adam Schaeff[10]; 10. 7T-Evan Taylor[1]; 11. 47B-Joe Brosseau[11];

Heat #2 – (10) Laps – Top 4 Transfer

1. 111-Josh Rice[2]; 2. 13H-Jacob Hawkins[8]; 3. 71D-Dan Davies[10]; 4. 1S-Steve Stevenson[1]; 5. 36-Brandon Vaughan[11]; 6. 27-Frank Paladino[4]; 7. 52-Weasel Phlipot[7]; 8. 18-Ryan Sutter[3]; 9. AK47-Alan Ketcham[9]; 10. 16-Jeff Koz[5]; 11. 555-Justin Coulter[6];

Heat #3 – (10) Laps – Top 4 Transfer

1. 8-Kyle Strickler[2]; 2. 96-Slade Parsons[1]; 3. 35S-David Stremme[10]; 4. 4L-Mike Learman[4]; 5. 77-Joey Kramer[9]; 6. 51-RJ Otto[3]; 7. 5X-Tim Richardson[7]; 8. 68-Adam Stricker[8]; 9. 88-Scott Orr[6]; 10. 24-Justin Haley[5];

Heat #4 – (10) Laps – Top 4 Transfer

1. 21C-Taylor Cook[5]; 2. 5-Jonathan Taylor[3]; 3. 2J-Troy Johnson[8]; 4. 20M-Josh Morton[1]; 5. 11H-Mike Hohlbein[2]; 6. 47-Collin Thirlby[4]; 7. O1-Earnie Woodard[9]; 8. 1W-Scott Williams[10]; 9. 188-Aaron Orr[6]; 10. 74-Lenny Guyton[7];

B-Main #1 – (8) Laps – Top 4 Transfer

1. 22T-Tony Anderson[1]; 2. 95J-Jerry Bowersock[3]; 3. 52-Weasel Phlipot[6]; 4. 7T-Evan Taylor[11]; 5. 36-Brandon Vaughan[2]; 6. 18-Ryan Sutter[8]; 7. 7C-Jordan Conover[5]; 8. 2D-Curtis Deisenroth[7]; 9. 27-Frank Paladino[4]; 10. 47B-Joe Brosseau[13]; 11. AK47-Alan Ketcham[10]; 12. 36S-Adam Schaeff[9];

B-Feature #2 – (8) Laps – Top 4 Transfer

1. 77-Joey Kramer[1]; 2. 51-RJ Otto[3]; 3. 11H-Mike Hohlbein[2]; 4. 1W-Scott Williams[8]; 5. 5X-Tim Richardson[5]; 6. 47-Collin Thirlby[4]; 7. 74-Lenny Guyton[12]; 8. 88-Scott Orr[9]; 9. 188-Aaron Orr[10];

A-Feature – (20) Laps

1. 8-Kyle Strickler[5]; 2. 35S-David Stremme[1]; 3. 21C-Taylor Cook[11]; 4. 13H-Jacob Hawkins[10]; 5. 49-Brian Ruhlman[6]; 6. 3W-Dylan Woodling[7]; 7. O9D-Joel Dick[2]; 8. 5-Jonathan Taylor[4]; 9. 96-Slade Parsons[12]; 10. 111-Josh Rice[9]; 11. 2J-Troy Johnson[8]; 12. 51-RJ Otto[20]; 13. 77-Joey Kramer[18]; 14. 3G-Brian Gray[13]; 15. 4L-Mike Learman[15]; 16. 20M-Josh Morton[16]; 17. 1S-Steve Stevenson[14]; 18. 71D-Dan Davies[3]; 19. 7T-Evan Taylor[23]; 20. 1W-Scott Williams[24]; 21. 11H-Mike Hohlbein[22]; 22. 95J-Jerry Bowersock[19]; 23. 22T-Tony Anderson[17]; 24. 52-Weasel Phlipot[21];

———————————

STOCK CARS

Heat #1 – (8) Laps

1. 99J-Donnie Jeschke[3]; 2. 91-Rob Trent[8]; 3. 22T-Tony Anderson[6]; 4. 82-Chris Douglas[9]; 5. 27-Frank Paladino[5]; 6. 87-Andy Welch[7]; 7. 33-Erik Skaggs[2]; 8. 23-Casey Barr[1]; 9. 463-Daniel Sanchez[4];

Heat #2 – (8) Laps

1. 410-Paul Pardo[4]; 2. O1-Earnie Woodard[9]; 3. 11-TJ Smith[1]; 4. 95-Gary Rahe Jr[7]; 5. OOP-Dean Pitts[3]; 6. 15-Drew Trick[2]; 7. J2-Keith Lyall[8]; 8. 17-Jeremy Creech[6];

A-Main – (15) Laps

1. 95-Gary Rahe Jr[8]; 2. 410-Paul Pardo[2]; 3. 99J-Donnie Jeschke[3]; 4. 22T-Tony Anderson[5]; 5. 27-Frank Paladino[9]; 6. 11-TJ Smith[6]; 7. 82-Chris Douglas[7]; 8. 91-Rob Trent[1]; 9. O1-Earnie Woodard[4]; 10. 33-Erik Skaggs[13]; 11. 87-Andy Welch[11]; 12. OOP-Dean Pitts[10]; 13. J2-Keith Lyall[14]; 14. 15-Drew Trick[12]; 15. 23-Casey Barr[15]; 16. 463-Daniel Sanchez[17];