Farmer City Raceway Results – 5/10/18

Pro Late Model
A Feature 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|1
|AJ May
|Creve Coure, IL
|A9
|2
|2
|Torin Mettille
|116
|3
|4
|Randy Shuman
|Danville, IL
|39
|4
|8
|Shawn Diggs
|Leroy, IL
|78
|5
|6
|Guy Taylor
|Springfield, IL
|4T
|6
|5
|Roben Huffman
|Midland City, IL
|33H
|7
|7
|Dakota Ewing
|Warrensburg, IL
|25
|8
|9
|Kyle McMahon
|Opdyke, IL
|45M
|9
|3
|Derrick Hufford
|27
|10
|14
|Trevor Gundaker
|St. Charles, MO
|11
|11
|10
|Patrick Younger
|Decatur, IL
|77
|12
|18
|Tegan Evans
|Clinton, IA
|T22
|13
|17
|Troy Fulks
|62
|14
|12
|Rudy Zaragoza
|Jacksonville, IL
|67R
|15
|13
|Curtis Hobbs
|Farmer City, IL
|53
|16
|15
|Russ Adams
|Princeville, IL
|74
|17
|11
|Eric Wilson
|Downs, IL
|46
|18
|20
|Aaron Hubner
|Laffayette, IN
|4B
|DNS
|–
|jarrod shasteen
|East Peoria, IL
|23Z
|DNS
|–
|Jeremy McLaughlin
|Danforth, IL
|34
Heat 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|3
|AJ May
|Creve Coure, IL
|A9
|2
|1
|Derrick Hufford
|27
|3
|2
|Roben Huffman
|Midland City, IL
|33H
|4
|6
|Dakota Ewing
|Warrensburg, IL
|25
|5
|5
|Kyle McMahon
|Opdyke, IL
|45M
|6
|7
|Eric Wilson
|Downs, IL
|46
|7
|8
|Curtis Hobbs
|Farmer City, IL
|53
|8
|9
|Russ Adams
|Princeville, IL
|74
|DNS
|–
|Troy Fulks
|62
|DNS
|–
|Jeremy McLaughlin
|Danforth, IL
|34
Heat 2
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|1
|Torin Mettille
|116
|2
|2
|Randy Shuman
|Danville, IL
|39
|3
|3
|Guy Taylor
|Springfield, IL
|4T
|4
|6
|Shawn Diggs
|Leroy, IL
|78
|5
|5
|Patrick Younger
|Decatur, IL
|77
|6
|7
|Rudy Zaragoza
|Jacksonville, IL
|67R
|7
|4
|Trevor Gundaker
|St. Charles, MO
|11
|8
|8
|jarrod shasteen
|East Peoria, IL
|23Z
|9
|10
|Tegan Evans
|Clinton, IA
|T22
|10
|9
|Aaron Hubner
|Laffayette, IN
|4B
Qualifying 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|Time
|1
|17
|Derrick Hufford
|27
|13.640
|2
|20
|Torin Mettille
|116
|13.640
|3
|3
|Roben Huffman
|Midland City, IL
|33H
|13.960
|4
|4
|Randy Shuman
|Danville, IL
|39
|13.960
|5
|7
|AJ May
|Creve Coure, IL
|A9
|13.960
|6
|15
|Guy Taylor
|Springfield, IL
|4T
|14.040
|7
|19
|Jeremy McLaughlin
|Danforth, IL
|34
|14.070
|8
|10
|Trevor Gundaker
|St. Charles, MO
|11
|14.120
|9
|9
|Kyle McMahon
|Opdyke, IL
|45M
|14.240
|10
|16
|Patrick Younger
|Decatur, IL
|77
|14.240
|11
|12
|Dakota Ewing
|Warrensburg, IL
|25
|14.250
|12
|1
|Shawn Diggs
|Leroy, IL
|78
|14.300
|13
|2
|Eric Wilson
|Downs, IL
|46
|14.310
|14
|13
|Rudy Zaragoza
|Jacksonville, IL
|67R
|14.800
|15
|18
|Curtis Hobbs
|Farmer City, IL
|53
|14.890
|16
|14
|jarrod shasteen
|East Peoria, IL
|23Z
|14.910
|17
|11
|Russ Adams
|Princeville, IL
|74
|15.020
|18
|6
|Aaron Hubner
|Laffayette, IN
|4B
|15.140
|19
|5
|Troy Fulks
|62
|15.160
|20
|8
|Tegan Evans
|Clinton, IA
|T22
|0.000
Street Stocks
A Feature 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|3
|Tanner Sullivan
|Pontiac, IL
|20
|2
|1
|Joe Brown
|Wilmington, IL
|B9
|3
|4
|Matt Maier
|Thomasboro, IL
|7
|4
|5
|Darrell Dick
|Monticello, IL
|22
|5
|10
|Terry Reed
|Decatur, IL
|11
|6
|6
|Josh Griffith
|Charleston, IL
|97
|7
|8
|Billy Nail
|Decatur, IL
|B21
|8
|9
|Shawn Ziemer
|Boody, IL
|Z23
|9
|7
|Andy Thompson
|Paxton, IL
|63
|10
|12
|Andrew Alwood
|16
|11
|11
|Josh Hetherington
|Fairbury, IL
|15
|12
|2
|Jason Maier
|Thomasboro, IL
|99
|13
|14
|Nathan Mcneese
|Westville, IL
|50
|DNS
|–
|Chris Dick
|Deland, IL
|22C
Heat 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|1
|Joe Brown
|Wilmington, IL
|B9
|2
|3
|Tanner Sullivan
|Pontiac, IL
|20
|3
|2
|Darrell Dick
|Monticello, IL
|22
|4
|4
|Andy Thompson
|Paxton, IL
|63
|5
|5
|Shawn Ziemer
|Boody, IL
|Z23
|6
|6
|Josh Hetherington
|Fairbury, IL
|15
|DNS
|–
|Chris Dick
|Deland, IL
|22C
Heat 2
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|3
|Jason Maier
|Thomasboro, IL
|99
|2
|2
|Matt Maier
|Thomasboro, IL
|7
|3
|1
|Josh Griffith
|Charleston, IL
|97
|4
|4
|Billy Nail
|Decatur, IL
|B21
|5
|5
|Terry Reed
|Decatur, IL
|11
|6
|6
|Andrew Alwood
|16
|7
|7
|Nathan Mcneese
|Westville, IL
|50
Qualifying 1
00:00:00
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|Time
|1
|3
|Joe Brown
|Wilmington, IL
|B9
|15.570
|2
|13
|Josh Griffith
|Charleston, IL
|97
|15.740
|3
|2
|Darrell Dick
|Monticello, IL
|22
|15.910
|4
|7
|Matt Maier
|Thomasboro, IL
|7
|15.950
|5
|14
|Tanner Sullivan
|Pontiac, IL
|20
|16.060
|6
|11
|Jason Maier
|Thomasboro, IL
|99
|16.190
|7
|8
|Andy Thompson
|Paxton, IL
|63
|16.380
|8
|6
|Billy Nail
|Decatur, IL
|B21
|16.410
|9
|10
|Shawn Ziemer
|Boody, IL
|Z23
|16.500
|10
|4
|Terry Reed
|Decatur, IL
|11
|16.610
|11
|5
|Josh Hetherington
|Fairbury, IL
|15
|17.100
|12
|1
|Andrew Alwood
|16
|17.160
|13
|9
|Chris Dick
|Deland, IL
|22C
|0.000
|14
|12
|Nathan Mcneese
|Westville, IL
|50
|0.000