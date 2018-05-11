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Farmer City Raceway Results – 5/10/18

AJ May – Jim Denhamer photo

Pro Late Model

A Feature 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 1 AJ May Creve Coure, IL A9
2 2 Torin Mettille 116
3 4 Randy Shuman Danville, IL 39
4 8 Shawn Diggs Leroy, IL 78
5 6 Guy Taylor Springfield, IL 4T
6 5 Roben Huffman Midland City, IL 33H
7 7 Dakota Ewing Warrensburg, IL 25
8 9 Kyle McMahon Opdyke, IL 45M
9 3 Derrick Hufford 27
10 14 Trevor Gundaker St. Charles, MO 11
11 10 Patrick Younger Decatur, IL 77
12 18 Tegan Evans Clinton, IA T22
13 17 Troy Fulks 62
14 12 Rudy Zaragoza Jacksonville, IL 67R
15 13 Curtis Hobbs Farmer City, IL 53
16 15 Russ Adams Princeville, IL 74
17 11 Eric Wilson Downs, IL 46
18 20 Aaron Hubner Laffayette, IN 4B
DNS jarrod shasteen East Peoria, IL 23Z
DNS Jeremy McLaughlin Danforth, IL 34

Heat 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 3 AJ May Creve Coure, IL A9
2 1 Derrick Hufford 27
3 2 Roben Huffman Midland City, IL 33H
4 6 Dakota Ewing Warrensburg, IL 25
5 5 Kyle McMahon Opdyke, IL 45M
6 7 Eric Wilson Downs, IL 46
7 8 Curtis Hobbs Farmer City, IL 53
8 9 Russ Adams Princeville, IL 74
DNS Troy Fulks 62
DNS Jeremy McLaughlin Danforth, IL 34

Heat 2

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 1 Torin Mettille 116
2 2 Randy Shuman Danville, IL 39
3 3 Guy Taylor Springfield, IL 4T
4 6 Shawn Diggs Leroy, IL 78
5 5 Patrick Younger Decatur, IL 77
6 7 Rudy Zaragoza Jacksonville, IL 67R
7 4 Trevor Gundaker St. Charles, MO 11
8 8 jarrod shasteen East Peoria, IL 23Z
9 10 Tegan Evans Clinton, IA T22
10 9 Aaron Hubner Laffayette, IN 4B

Qualifying 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car Time
1 17 Derrick Hufford 27 13.640
2 20 Torin Mettille 116 13.640
3 3 Roben Huffman Midland City, IL 33H 13.960
4 4 Randy Shuman Danville, IL 39 13.960
5 7 AJ May Creve Coure, IL A9 13.960
6 15 Guy Taylor Springfield, IL 4T 14.040
7 19 Jeremy McLaughlin Danforth, IL 34 14.070
8 10 Trevor Gundaker St. Charles, MO 11 14.120
9 9 Kyle McMahon Opdyke, IL 45M 14.240
10 16 Patrick Younger Decatur, IL 77 14.240
11 12 Dakota Ewing Warrensburg, IL 25 14.250
12 1 Shawn Diggs Leroy, IL 78 14.300
13 2 Eric Wilson Downs, IL 46 14.310
14 13 Rudy Zaragoza Jacksonville, IL 67R 14.800
15 18 Curtis Hobbs Farmer City, IL 53 14.890
16 14 jarrod shasteen East Peoria, IL 23Z 14.910
17 11 Russ Adams Princeville, IL 74 15.020
18 6 Aaron Hubner Laffayette, IN 4B 15.140
19 5 Troy Fulks 62 15.160
20 8 Tegan Evans Clinton, IA T22 0.000

Street Stocks

A Feature 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 3 Tanner Sullivan Pontiac, IL 20
2 1 Joe Brown Wilmington, IL B9
3 4 Matt Maier Thomasboro, IL 7
4 5 Darrell Dick Monticello, IL 22
5 10 Terry Reed Decatur, IL 11
6 6 Josh Griffith Charleston, IL 97
7 8 Billy Nail Decatur, IL B21
8 9 Shawn Ziemer Boody, IL Z23
9 7 Andy Thompson Paxton, IL 63
10 12 Andrew Alwood 16
11 11 Josh Hetherington Fairbury, IL 15
12 2 Jason Maier Thomasboro, IL 99
13 14 Nathan Mcneese Westville, IL 50
DNS Chris Dick Deland, IL 22C

Heat 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 1 Joe Brown Wilmington, IL B9
2 3 Tanner Sullivan Pontiac, IL 20
3 2 Darrell Dick Monticello, IL 22
4 4 Andy Thompson Paxton, IL 63
5 5 Shawn Ziemer Boody, IL Z23
6 6 Josh Hetherington Fairbury, IL 15
DNS Chris Dick Deland, IL 22C

Heat 2

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car
1 3 Jason Maier Thomasboro, IL 99
2 2 Matt Maier Thomasboro, IL 7
3 1 Josh Griffith Charleston, IL 97
4 4 Billy Nail Decatur, IL B21
5 5 Terry Reed Decatur, IL 11
6 6 Andrew Alwood 16
7 7 Nathan Mcneese Westville, IL 50

Qualifying 1

00:00:00

Pos Start Driver Hometown Car Time
1 3 Joe Brown Wilmington, IL B9 15.570
2 13 Josh Griffith Charleston, IL 97 15.740
3 2 Darrell Dick Monticello, IL 22 15.910
4 7 Matt Maier Thomasboro, IL 7 15.950
5 14 Tanner Sullivan Pontiac, IL 20 16.060
6 11 Jason Maier Thomasboro, IL 99 16.190
7 8 Andy Thompson Paxton, IL 63 16.380
8 6 Billy Nail Decatur, IL B21 16.410
9 10 Shawn Ziemer Boody, IL Z23 16.500
10 4 Terry Reed Decatur, IL 11 16.610
11 5 Josh Hetherington Fairbury, IL 15 17.100
12 1 Andrew Alwood 16 17.160
13 9 Chris Dick Deland, IL 22C 0.000
14 12 Nathan Mcneese Westville, IL 50 0.000
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