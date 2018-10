Lebanon Midway Speedway Results – 9/29/18

Lebanon, Mo.- Lebanon Midway Results

USRA B Modifieds

1) Sam Petty 2) Robbie Ewing 3) Brian Myers 4) Donnie Jackson 5) Dillion McCowan 6) Michael Stake 7) Cale Turner 8) Ricky Watkins 9) Rich Reynolds 10) Brad McKinnon 11) Chris Wunder 12) Josh Gibson

Street Stocks

1) Joe Francis 2) Shane Bias 3) Danny Monroe 4) Jed Rogers 5) Josh Halbrook 6) Tim Petty 7) Jay Flinn 8) Grayson McKinney 9) James Keeran 10) Justin Grindstaff 11) Weldon Rothtramel

Midwest Modifieds-added money from Knudtson’s 32 Garage

1) Rob Muilenburg 2) Donnie Jackson 3) TR Phillips 4) Kyle Lafferty 5) Luke Gideon 6) Brian Piercy 7) Bill Joiner 8) Zack Cheever 9) Blake Rhoades 10) Seth Pendleton 11) John Dame 12) Jesse Hawkins 13) James Epperson 14) Phillip Jackson 15) Steve Price 16) Keith Cheever 17) Andrew Cheever

Pure Stocks

1) Jack Wood 2) Bryan White 3) William Garner 4) Bodie Gamble 5) Justin Roberts 6) Ron Duncan 7) Joshua Cowden 8) Jim Alexstates 9) Mike Piercy 10) Shannon Geller 11) Greg Dykstra 12) Justin McDowell 13) TJ Whited

Hornets

1) Tyson Moore 2) Ricky Reynolds 3) Dewey Resch 4) Jeff Helton 5) Dan Nelson 6) Shyanne Bauman 7) David

Dampier 8) Shannon Geller 9) Masson Rodden

Vintage Cars-Didn’t get a copy of Results but understood they had around 19 entries.

Next Race-Saturday October 6th-The 2nd Annual Bud Perry Memorial featuring The Malvern Bank Cash money Late Models-B mods, Midwest Modifieds, Hornets And Pure Stocks with added money for Pures From Knudtson’s 32 Garage And Sales-Payouts will be posted-along with more information