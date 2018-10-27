Michael Long grabs win at Lee County Speedway!

Modifieds A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Michael Long (18L)
Fowler, Il.
|2.
|7.
|Bruce Hanford (61)
Davenport, Ia.
|3.
|3.
|Donavan Lodge (32)
Andover, Il.
|4.
|13.
|Logan Anderson (9A)
Eddyville, Ia.
|5.
|4.
|Mark Schulte (27M)
Delhi, Ia.
|6.
|17.
|Dennis Laveine (71)
West Burlington, Ia.
|7.
|11.
|Matt Werner (93)
Colona, Il.
|8.
|10.
|Kelly Meyer (21A)
Big Rock, Ia.
|9.
|12.
|Jeff Waterman (71W)
Quincy, Il.
|10.
|8.
|Matt Bodman (0)
Muscatine, Ia.
|11.
|15.
|Cody Hillgartner (15)
Harlan, Ia.
|12.
|16.
|Dustin Smith (4B)
Taylor Ridge, Il.
|13.
|20.
|John Oliver Jr. (2AC)
Danville, Ia.
|14.
|21.
|Bob Jennings (40x)
Mt. Pleasant, Ia.
|15.
|5.
|Milo Veloz (19)
Colona, Il.
|16.
|9.
|Levi Smith (19J)
Donnellson, Ia.
|17.
|2.
|Patrick Flannagan (57B)
Cedar Rapids, Ia.
|18.
|18.
|Rich Smith (s19)
Taylor Ridge, Il.
|19.
|19.
|Rob Jennings (37)
Ames, Ia.
|20.
|6.
|Derrick Stewart (43)
Ainsworth, Ia.
|21.
|14.
|Kory Meyer (31A)
Dixon, Ia.
Modifieds Heat 1
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|3.
|Jeff Waterman (71W)
Quincy, Il.
|2.
|2.
|Kelly Meyer (21A)
Big Rock, Ia.
|3.
|1.
|Patrick Flannagan (57B)
Cedar Rapids, Ia.
|4.
|7.
|Matt Bodman (0)
Muscatine, Ia.
|5.
|6.
|Logan Anderson (9A)
Eddyville, Ia.
|6.
|4.
|Dustin Smith (4B)
Taylor Ridge, Il.
|7.
|5.
|Rob Jennings (37)
Ames, Ia.
Modifieds Heat 2
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|1.
|Matt Werner (93)
Colona, Il.
|2.
|3.
|Bruce Hanford (61)
Davenport, Ia.
|3.
|2.
|Derrick Stewart (43)
Ainsworth, Ia.
|4.
|6.
|Mark Schulte (27M)
Delhi, Ia.
|5.
|4.
|Kory Meyer (31A)
Dixon, Ia.
|6.
|5.
|Dennis Laveine (71)
West Burlington, Ia.
|7.
|7.
|John Oliver Jr. (2AC)
Danville, Ia.
Modifieds Heat 3
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|3.
|Michael Long (18L)
Fowler, Il.
|2.
|7.
|Donavan Lodge (32)
Andover, Il.
|3.
|1.
|Milo Veloz (19)
Colona, Il.
|4.
|5.
|Levi Smith (19J)
Donnellson, Ia.
|5.
|2.
|Cody Hillgartner (15)
Harlan, Ia.
|6.
|4.
|Rich Smith (s19)
Taylor Ridge, Il.
|7.
|6.
|Bob Jennings (40x)
Mt. Pleasant, Ia.
Sport Mods A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|12.
|Brayton Carter (01)
Oskaloosa, Ia.
|2.
|3.
|Austin Heacock (22H)
Peosta, Ia.
|3.
|9.
|Tony Olson (T23)
Cedar Rapids, Ia.
|4.
|7.
|Logan Anderson (53)
Eddyville, Ia.
|5.
|11.
|Colton Livezey (29L)
New Sharon, Ia.
|6.
|5.
|Brandon Setser (57)
Davenport, Ia.
|7.
|19.
|Jeremy Gustaf (86)
East Moline, Il.
|8.
|22.
|Brandon Symmonds (68)
Keokuk, Ia.
|9.
|10.
|Jeff Frana (77F)
Ottumwa, Ia.
|10.
|2.
|Reed Wolfmeyer (2W)
Liberty, Il.
|11.
|15.
|Matt Lundry (95)
Wapello, Ia.
|12.
|17.
|James Roose (86R)
Grandview, Ia.
|13.
|6.
|Barry Dugan (21B)
Letts, Ia.
|14.
|20.
|Mike Schump (17)
West Branch, Ia.
|15.
|23.
|Jim Powell (15)
Hannibal, Mo.
|16.
|16.
|Patrick Profeta (20)
Keokuk, Ia.
|17.
|21.
|Colton Bowman (23)
Burlington, Ia.
|18.
|26.
|Kyle Hamelton (77k)
Keokuk, Ia.
|19.
|18.
|Lee Rouse (10)
Atkins, Ia.
|20.
|13.
|Tom Lathrop (8)
Ottumwa, Ia.
|21.
|1.
|John Oliver Jr. (89)
Danville, Ia.
|22.
|4.
|Kyle Olson (K3)
Cedar Rapids, Ia.
|23.
|8.
|Tyler Soppe (476X)
Sherrill, Ia.
|24.
|24.
|Doug Bergheger (29)
Keokuk, Ia.
|25.
|14.
|A.j. Tournear (14T)
Quincy, Il.
|DNS.
|25.
|Brandon Dale (12D)
Arbela, Mo.
Congratulations mike!