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Michael Long grabs win at Lee County Speedway!

Michael Long – Dani Farr photo

Modifieds A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Michael Long (18L)
Fowler, Il.
2. 7. Bruce Hanford (61)
Davenport, Ia.
3. 3. Donavan Lodge (32)
Andover, Il.
4. 13. Logan Anderson (9A)
Eddyville, Ia.
5. 4. Mark Schulte (27M)
Delhi, Ia.
6. 17. Dennis Laveine (71)
West Burlington, Ia.
7. 11. Matt Werner (93)
Colona, Il.
8. 10. Kelly Meyer (21A)
Big Rock, Ia.
9. 12. Jeff Waterman (71W)
Quincy, Il.
10. 8. Matt Bodman (0)
Muscatine, Ia.
11. 15. Cody Hillgartner (15)
Harlan, Ia.
12. 16. Dustin Smith (4B)
Taylor Ridge, Il.
13. 20. John Oliver Jr. (2AC)
Danville, Ia.
14. 21. Bob Jennings (40x)
Mt. Pleasant, Ia.
15. 5. Milo Veloz (19)
Colona, Il.
16. 9. Levi Smith (19J)
Donnellson, Ia.
17. 2. Patrick Flannagan (57B)
Cedar Rapids, Ia.
18. 18. Rich Smith (s19)
Taylor Ridge, Il.
19. 19. Rob Jennings (37)
Ames, Ia.
20. 6. Derrick Stewart (43)
Ainsworth, Ia.
21. 14. Kory Meyer (31A)
Dixon, Ia.

Modifieds Heat 1

PLACE START DRIVER POINTS
1. 3. Jeff Waterman (71W)
Quincy, Il.
2. 2. Kelly Meyer (21A)
Big Rock, Ia.
3. 1. Patrick Flannagan (57B)
Cedar Rapids, Ia.
4. 7. Matt Bodman (0)
Muscatine, Ia.
5. 6. Logan Anderson (9A)
Eddyville, Ia.
6. 4. Dustin Smith (4B)
Taylor Ridge, Il.
7. 5. Rob Jennings (37)
Ames, Ia.

Modifieds Heat 2

PLACE START DRIVER POINTS
1. 1. Matt Werner (93)
Colona, Il.
2. 3. Bruce Hanford (61)
Davenport, Ia.
3. 2. Derrick Stewart (43)
Ainsworth, Ia.
4. 6. Mark Schulte (27M)
Delhi, Ia.
5. 4. Kory Meyer (31A)
Dixon, Ia.
6. 5. Dennis Laveine (71)
West Burlington, Ia.
7. 7. John Oliver Jr. (2AC)
Danville, Ia.

Modifieds Heat 3

PLACE START DRIVER POINTS
1. 3. Michael Long (18L)
Fowler, Il.
2. 7. Donavan Lodge (32)
Andover, Il.
3. 1. Milo Veloz (19)
Colona, Il.
4. 5. Levi Smith (19J)
Donnellson, Ia.
5. 2. Cody Hillgartner (15)
Harlan, Ia.
6. 4. Rich Smith (s19)
Taylor Ridge, Il.
7. 6. Bob Jennings (40x)
Mt. Pleasant, Ia.

Sport Mods A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 12. Brayton Carter (01)
Oskaloosa, Ia.
2. 3. Austin Heacock (22H)
Peosta, Ia.
3. 9. Tony Olson (T23)
Cedar Rapids, Ia.
4. 7. Logan Anderson (53)
Eddyville, Ia.
5. 11. Colton Livezey (29L)
New Sharon, Ia.
6. 5. Brandon Setser (57)
Davenport, Ia.
7. 19. Jeremy Gustaf (86)
East Moline, Il.
8. 22. Brandon Symmonds (68)
Keokuk, Ia.
9. 10. Jeff Frana (77F)
Ottumwa, Ia.
10. 2. Reed Wolfmeyer (2W)
Liberty, Il.
11. 15. Matt Lundry (95)
Wapello, Ia.
12. 17. James Roose (86R)
Grandview, Ia.
13. 6. Barry Dugan (21B)
Letts, Ia.
14. 20. Mike Schump (17)
West Branch, Ia.
15. 23. Jim Powell (15)
Hannibal, Mo.
16. 16. Patrick Profeta (20)
Keokuk, Ia.
17. 21. Colton Bowman (23)
Burlington, Ia.
18. 26. Kyle Hamelton (77k)
Keokuk, Ia.
19. 18. Lee Rouse (10)
Atkins, Ia.
20. 13. Tom Lathrop (8)
Ottumwa, Ia.
21. 1. John Oliver Jr. (89)
Danville, Ia.
22. 4. Kyle Olson (K3)
Cedar Rapids, Ia.
23. 8. Tyler Soppe (476X)
Sherrill, Ia.
24. 24. Doug Bergheger (29)
Keokuk, Ia.
25. 14. A.j. Tournear (14T)
Quincy, Il.
DNS. 25. Brandon Dale (12D)
Arbela, Mo.
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One comment

  1. Jeff Bornemann
    October 27, 2018 at 11:31 am

    Congratulations mike!

    Reply

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