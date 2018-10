Heat Races Set the Field for Sunday’s World Short Track Championship Features

CONCORD, NC — Oct. 27, 2018 — After getting pushed forward a day by Friday rains at The Dirt Track at Charlotte, the Driven World Short Track Championship finally got going on Saturday just after 2PM with Timed Hot Laps for all nine divisions to set up the ensuing Heat Races for 405 registered drivers.

Despite a small cell of rain at 6PM at the top of the second FOX Racing SHOX Pro Late Model Heat Race, Heat Races got back underway just over an hour and a half later for eight division (except the DIRTVision FWD/Hornets) to set the starting field for Sunday’s Championships.

FOX Racing SHOX DIRTcar/SECA Pro Late Models – 6 Heats, Top 3 transfer to Feature, Top 1 Redraws

Qualifying Flight-A – 1. 313-Devin Dixon, 17.594; 2. 75-Brett Hamm, 17.608; 3. 78-Thomas Robinson, 17.757; 4. 12-Brandon Umberger, 17.786; 5. 17r-Logan Roberson, 17.947; 6. 27H-Justin Hudspeth, 18.147; 7. T1-Timbo Mangum, 18.167; 8. 38-Michael Goudie, 18.29; 9. 14c-Chuck Bowie, 18.374; 10. 14B-Eddie Baggs, 18.382; 11. 33-Jeff Matthews, 18.414; 12. OOjr-Rich Kuiken, 18.559; 13. 6r-Shane Riner, 18.567; 14. OT-Troy Frazier, 18.61; 15. 71-Mitchell Coble, 18.632; 16. 14-Braeden Dillinger, 18.79; 17. 62-Jacob Lehn, 18.808; 18. OO-Ethan Landers, 19.247; 19. 5s-Hunter Stinnett, NT

Qualifying Flight-B – 1. OO2-Tyler Arrington, 17.698; 2. 88-Trent Ivey, 17.702; 3. 6c-Clay Harris, 17.797; 4. 111-Max Blair, 17.827; 5. 21-Benji Hicks, 17.835; 6. 16-Daniel Allen, 17.894; 7. 6D-Dillon Brown, 17.898; 8. 90v-Michael Duritsky, 18.052; 9. 88D-Banjo Duke, 18.123; 10. 6j-Jacob Brown, 18.208; 11. 3-Kenny Peeples, 18.388; 12. 17-Jeff Johnson, 18.485; 13. 89-Timmie Hareldson, 18.568; 14. 28-Thomas Hedgpath, 18.572; 15. 136-David Pangrazio, 18.611; 16. 6-Harrison Hall, 18.739; 17. OF-Richard Frazier, 18.853; 18. 13m-JJ Mazur, 19.163; 19. 6p-Kyle Pierce, 19.461

Qualifying Flight-C – 1. 9-Ryan Atkins, 17.57; 2. 23-Ahnna Parkhurst, 17.887; 3. 67-Bryan Mullis, 17.917; 4. 32-Michael Brown, 17.93; 5. 5-Colby Quick, 17.937; 6. 55-Matt Long, 17.986; 7. 1/2 p-Damian Bidwell, 18.158; 8. 27-Andrew Durham, 18.244; 9. 29-Dale Morre, 18.292; 10. 74-Mike Franklin, 18.338; 11. 27B-Chastin Blackwell, 18.351; 12. 184-Kyle Lukon, 18.36; 13. 28s-Bob Schwartzmiller, 18.473; 14. 4-Jason Knowles, 18.613; 15. 20-Chub Gunter, 18.646; 16. 58-Tyler Clem, 18.659; 17. 54-Justin Wofford, 18.973; 18. 27p-James Plemmons, 19.407; 19. 13-Luke Fleming, NT

Heat #1 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 313-Devin Dixon [1]; 2. 17r-Logan Roberson [3]; 3. 78-Thomas Robinson [2]; 4. T1-Timbo Mangum [4]; 5. 33-Jeff Matthews [6]; 6. 71-Mitchell Coble [8]; 7. 14c-Chuck Bowie [5]; 8. 6r-Shane Riner [7]; 9. 62-Jacob Lehn [9]

Heat #2 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 75-Brett Hamm [1]; 2. 12-Brandon Umberger [2]; 3. 27H-Justin Hudspeth [3]; 4. OOjr-Rich Kuiken [6]; 5. OT-Troy Frazier [7]; 6. 14-Braeden Dillinger [8]; 7. 14B-Eddie Baggs [5]; 8. OO-Ethan Landers [9]; 9. 38-Michael Goudie [4]

Heat #3 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 6c-Clay Harris [2]; 2. 6D-Dillon Brown [4]; 3. OO2-Tyler Arrington [1]; 4. 21-Benji Hicks [3]; 5. 88D-Banjo Duke [5]; 6. 89-Timmie Hareldson [7]; 7. 136-David Pangrazio [8]; 8. OF-Richard Frazier [9]; 9. 3-Kenny Peeples [6]; 10. 6p-Kyle Pierce [10]

Heat #4 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 88-Trent Ivey [1]; 2. 111-Max Blair [2]; 3. 90v-Michael Duritsky [4]; 4. 6j-Jacob Brown [5]; 5. 28-Thomas Hedgpath [7]; 6. 17-Jeff Johnson [6]; 7. 13m-JJ Mazur [9]; 8. 6-Harrison Hall [8]; 9. 16-Daniel Allen [3]

Heat #5 – Flight (C) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 9-Ryan Atkins [1]; 2. 67-Bryan Mullis [2]; 3. 29-Dale Morre [5]; 4. 5-Colby Quick [3]; 5. 1/2 p-Damian Bidwell [4]; 6. 27B-Chastin Blackwell [6]; 7. 28s-Bob Schwartzmiller [7]; 8. 54-Justin Wofford [9]; 9. 20-Chub Gunter [8]; 10. 13-Luke Fleming [10]

Heat #6 – Flight (C) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 32-Michael Brown [2]; 2. 55-Matt Long [3]; 3. 23-Ahnna Parkhurst [1]; 4. 184-Kyle Lukon [6]; 5. 74-Mike Franklin [5]; 6. 58-Tyler Clem [8]; 7. 4-Jason Knowles [7]; 8. 27p-James Plemmons [9]; 9. 27-Andrew Durham [4]

Summit Racing Equipment DIRTcar UMP Modifieds – 6 Heats, Top 3 transfer to Feature, Top 1 Redraws

Qualifying Flight-A – 1. 96-Slade Parsons, 17.761; 2. 8a-Austin Holcombe, 17.776; 3. 44-KC Burdette, 17.793; 4. 9-Ken Schrader, 17.959; 5. 46-Tim Rivers, 18.194; 6. 25-Michael Corbin, 18.199; 7. M20-Mike Potosky, 18.33; 8. 71-Jessie Hoskins, 18.433; 9. 6a-Ryan Ayers, 18.504; 10. 7-Justin Allgaier, 18.553; 11. 6-Dylan Browning, 18.814; 12. 3w-Dylan Woodling, 18.84; 13. 61-Eric Hill, 19.008; 14. 112-Miachael Reynolds, 19.055; 15. 10-Daniel Parker, 19.865; 16. 99-Kurt Thorpe, 19.979; 17. 7x-Tommy Fleegle, 20.416; 18. 43c-David Calabrese, NT

Qualifying Flight-B – 1. 7D-Drake Troutman, 17.716; 2. 2D-Devin Dixon, 17.839; 3. 95-Michael Altoloelli, 17.885; 4. 94-Bill Pritchard, 17.975; 5. 35-David Stremme, 18; 6. 19k-Will Krup, 18.025; 7. 71D-Dan Davies, 18.074; 8. 11-Troy Loomis, 18.097; 9. 21-Taylor Cook, 18.228; 10. 17T-Tyler Evans, 18.324; 11. 14J-Jordan Taylor, 18.728; 12. 7+7-Jeff Solinger, 19.314; 13. 2m-Shawn Martin, 19.348; 14. 1st-Brett Hamilton, 19.851; 15. 43-Josh Harris, 19.854; 16. 55-Alyssa Rowe, 20.367; DNS. 7T-Christian Thomas, NT; DNS. 18-Brent Glastetter, NT

Qualifying Flight-C – 1. 8-Kyle Strickler, 17.555; 2. 2J-Troy Johnson, 17.719; 3. 2-Nick Hoffman, 17.818; 4. 33-Brandon Matthews, 17.943; 5. 17c-Coleman Evans, 18.009; 6. 45-William Long, 18.011; 7. 14D-David Taylor, 18.075; 8. 5T-Jonathan Taylor, 18.171; 9. OOk-Kyle Peterson, 18.193; 10. 96T-RC Whitwell, 18.484; 11. 19-Chad Bauer, 18.508; 12. 24-A.J. Belanger, 18.606; 13. 7e-Evan Taylor, 18.632; 14. 6r-Derrick Ramey, 18.756; 15. 51-R.J. Otto, 18.887; 16. 5-Mack Coxe, 19.012; 17. 3-Dennis Brewer, 19.332; 18. 9T-Todd Canter, 20.13

Heat #1 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 44-KC Burdette [2]; 2. 96-Slade Parsons [1]; 3. 6a-Ryan Ayers [5]; 4. M20-Mike Potosky [4]; 5. 46-Tim Rivers [3]; 6. 61-Eric Hill [7]; 7. 10-Daniel Parker [8]; 8. 6-Dylan Browning [6]; 9. 7x-Tommy Fleegle [9]

Heat #2 – Flight (A) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 9-Ken Schrader [2]; 2. 7-Justin Allgaier [5]; 3. 25-Michael Corbin [3]; 4. 112-Miachael Reynolds [7]; 5. 3w-Dylan Woodling [6]; 6. 71-Jessie Hoskins [4]; 7. 99-Kurt Thorpe [8]; 8. 8a-Austin Holcombe [1]; 9. 43c-David Calabrese [9]

Heat #3 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 95-Michael Altoloelli [2]; 2. 7D-Drake Troutman [1]; 3. 71D-Dan Davies [4]; 4. 35-David Stremme [3]; 5. 14J-Jordan Taylor [6]; 6. 21-Taylor Cook [5]; 7. 43-Josh Harris [8]; 8. 2m-Shawn Martin [7]

Heat #4 – Flight (B) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 2D-Devin Dixon [1]; 2. 19k-Will Krup [3]; 3. 17T-Tyler Evans [5]; 4. 94-Bill Pritchard [2]; 5. 1st-Brett Hamilton [7]; 6. 11-Troy Loomis [4]; 7. 55-Alyssa Rowe [8]; 8. 7+7-Jeff Solinger [6]; 9. 18-Brent Glastetter [9]

Heat #5 – Flight (C) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 2-Nick Hoffman [2]; 2. 8-Kyle Strickler [1]; 3. 17c-Coleman Evans [3]; 4. 14D-David Taylor [4]; 5. 19-Chad Bauer [6]; 6. 7e-Evan Taylor [7]; 7. OOk-Kyle Peterson [5]; 8. 3-Dennis Brewer [9]; 9. 51-R.J. Otto [8]

Heat #6 – Flight (C) (8 Laps) – Top 3 Transfer – 1. 2J-Troy Johnson [1]; 2. 5T-Jonathan Taylor [4]; 3. 33-Brandon Matthews [2]; 4. 45-William Long [3]; 5. 96T-RC Whitwell [5]; 6. 6r-Derrick Ramey [7]; 7. 5-Mack Coxe [8]; 8. 24-A.J. Belanger [6]; 9. 9T-Todd Canter [9]

VP Racing Fuels DIRTcar NE Sportsman Modifieds – 4 Heats, Top 5 Transfer to Feature, Top 2 Redraw

Qualifying Flight-A – 1. 18r-Brad Rouse, 17.946; 2. 98T-Tyler Thompson, 17.953; 3. 18-Brandon Ford, 18.065; 4. 7H-Nicole Hoag, 18.069; 5. 57-Anthony Stockman, 18.163; 6. 52-Jessica Power, 18.21; 7. 15-Stevie Hartman, 18.213; 8. 48A-Chris Corbett, 18.247; 9. 60-Jackson Gill, 18.249; 10. 20x-Kevin Ridley, 18.279; 11. 8f-Alan Fink, 18.3; 12. 410-Mike Fowler, 18.31; 13. 631-Todd Buckwold, 18.338; 14. 27b-Robert Bublak, 18.378; 15. 35-Chris Curtis, 18.379; 16. C3-Chas Wolbert, 18.399; 17. 1r-Ricky Thompson, 18.687; 18. 21x-Eric Williams, 18.892

Qualifying Flight-B – 1. M1-David Marcuccilli, 17.682; 2. 34-Kevin Root, 18.117; 3. 20k-Kyle Inman, 18.128; 4. 12g-Matt Guererri, 18.143; 5. 11T-Jeff Taylor, 18.231; 6. 19x-Rob Lanfear, 18.284; 7. 79-Bob Henry, 18.334; 8. 21p-Adam Pierson, 18.433; 9. 73c-Kevin Chaffee, 18.481; 10. 20-David Schilling, 18.533; 11. 64-Tyler Corcoran, 18.576; 12. 87-Rocco Leone, 18.66; 13. 11B-Don Blaney, 18.835; 14. 8-Steve Lary, 18.933; 15. 11J-David Kalb, 19.086; 16. 21-Adam Gage, 19.225; 17. 18m-Ryan Macartney, NT

Heat #1 – Flight (A) (8 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 18r-Brad Rouse [1]; 2. 57-Anthony Stockman [3]; 3. 60-Jackson Gill [5]; 4. 8f-Alan Fink [6]; 5. 35-Chris Curtis [8]; 6. 631-Todd Buckwold [7]; 7. 15-Stevie Hartman [4]; 8. 1r-Ricky Thompson [9]; 9. 18-Brandon Ford [2]

Heat #2 – Flight (A) (8 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 98T-Tyler Thompson [1]; 2. 52-Jessica Power [3]; 3. 48A-Chris Corbett [4]; 4. 27b-Robert Bublak [7]; 5. 7H-Nicole Hoag [2]; 6. 410-Mike Fowler [6]; 7. 21x-Eric Williams [9]; 8. C3-Chas Wolbert [8]; 9. 20x-Kevin Ridley [5]

Heat #3 – Flight (B) (8 Laps) – Top 5 Transfer – 1. M1-David Marcuccilli [1]; 2. 11T-Jeff Taylor [3]; 3. 79-Bob Henry [4]; 4. 20k-Kyle Inman [2]; 5. 73c-Kevin Chaffee [5]; 6. 64-Tyler Corcoran [6]; 7. 18m-Ryan Macartney [9]; 8. 11B-Don Blaney [7]; 9. 11J-David Kalb [8]

Heat #4 – Flight (B) (8 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 12g-Matt Guererri [2]; 2. 34-Kevin Root [1]; 3. 20-David Schilling [5]; 4. 21p-Adam Pierson [4]; 5. 87-Rocco Leone [6]; 6. 19x-Rob Lanfear [3]; 7. 21-Adam Gage [8]; 8. 8-Steve Lary [7]

RacerTents.com DIRTcar NE Pro Stocks – 2 Heats, All Transfer to Feature, Top 4 Redraw

Qualifying – 1. 322-Jay Casey, 20.2; 2. 97-Dan Older, 20.301; 3. 324-Jason Casey, 20.52; 4. 7D-Chucky Dumblewski, 20.58; 5. 93-Kenneth Martin, 20.615; 6. 51-Nick Stone, 20.682; 7. 2h-Luke Horning, 20.756; 8. 33-Bruno Cyr, 20.816; 9. 711-Rich Crane, 20.86; 10. 8-Marc Lalonde, 20.953; 11. 315-Jonathan Routhier, 21.003; 12. 48-Jocelyn Roy, 21.091; 13. 4-Rock Aubin, 21.121; 14. 35-Kenny Gates, 21.24; 15. 8c-Sean Corr, 21.242; 16. 44B-Marco Gilbert, 21.29; 17. 29-Rick Duzlak, 21.382; 18. 6c-Brian Carter, 21.483

Heat #1 – Flight (A) (6 Laps) – Top 10 Transfer – 1. 324-Jason Casey [2]; 2. 322-Jay Casey [1]; 3. 2h-Luke Horning [4]; 4. 315-Jonathan Routhier [6]; 5. 4-Rock Aubin [7]; 6. 8c-Sean Corr [8]; 7. 711-Rich Crane [5]; 8. 93-Kenneth Martin [3]; 9. 29-Rick Duzlak [9]

Heat #2 – Flight (A) (6 Laps) – Top 10 Transfer – 1. 97-Dan Older [1]; 2. 7D-Chucky Dumblewski [2]; 3. 33-Bruno Cyr [4]; 4. 51-Nick Stone [3]; 5. 48-Jocelyn Roy [6]; 6. 35-Kenny Gates [7]; 7. 8-Marc Lalonde [5]; 8. 6c-Brian Carter [9]; 9. 44B-Marco Gilbert [8]

Driven Racing Oil SECA Crate Sportsman – 4 Heats, Top 5 Transfer to Feature, Top 2 Redraw

Qualifying Flight-A – 1. 78-Blake Pryor, 20.197; 2. 3-Kris Frost, 20.217; 3. 40-John Reid, 20.275; 4. 18g-Ricky Greene, 20.382; 5. S22-Shannon Adams, 20.383; 6. 15-Colton Dimsdale, 20.513; 7. 14-Russell Williford, 20.536; 8. 18w-Bradley Weaver, 20.548; 9. P4-John Price, 20.603; 10. OOj-Jackson Thomasson, 20.617; 11. 76-Chris Rice, 20.703; 12. 33-David Lucas, 20.764; 13. 35-William Knight, 20.784; 14. 11-Joseph Johnson, 20.789; 15. 18-Bryant Rayfield, 20.858; 16. 84-Brett Cooper, 21.04; 17. 87-Chris Smith, 21.05; 18. 28xl-Johnny Hipp, 21.519; DNS. 30-Brit Dover, NT

Qualifying Flight-B – 1. 92T-Tyler Love, 19.963; 2. 57-Andy Blackwood, 20.085; 3. 66w-Johnny Westmoreland, 20.124; 4. 99-Ron Scully, 20.178; 5. 5-Dustin Taylor, 20.26; 6. 5D-Mitchell Duvall, 20.322; 7. 3B-Barrett Bishop, 20.409; 8. 51-Lee Higdon, 20.49; 9. O8-Calob Mclaughlin, 20.616; 10. 52-Chris Stowe, 20.714; 11. 66-Mitchell Henderson, 20.776; 12. 9-Ronnie Mosley, 20.793; 13. 12-Devon Morgan, 20.938; 14. 29-Bryan Harrelson, 21.082; 15. 90-Eli Davis, 21.103; 16. 611-Rodney Lawter, 22.064; 17. 14c-Landon Carson, 22.197; 18. 86-Lynn Guest, 23.333; DNS. 23-Ronald Rhodes, NT

Heat #1 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 78-Blake Pryor [1]; 2. S22-Shannon Adams [3]; 3. 18-Bryant Rayfield [8]; 4. 35-William Knight [7]; 5. 76-Chris Rice [6]; 6. P4-John Price [5]; 7. 87-Chris Smith [9]; 8. 14-Russell Williford [4]; 9. 40-John Reid [2]; 10. 30-Brit Dover [10]

Heat #2 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 3-Kris Frost [1]; 2. 18g-Ricky Greene [2]; 3. 15-Colton Dimsdale [3]; 4. 11-Joseph Johnson [7]; 5. 84-Brett Cooper [8]; 6. 28xl-Johnny Hipp [9]; 7. 33-David Lucas [6]; 8. OOj-Jackson Thomasson [5]; 9. 18w-Bradley Weaver [4]

Heat #3 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 92T-Tyler Love [1]; 2. 5-Dustin Taylor [3]; 3. O8-Calob Mclaughlin [5]; 4. 66w-Johnny Westmoreland [2]; 5. 3B-Barrett Bishop [4]; 6. 12-Devon Morgan [7]; 7. 66-Mitchell Henderson [6]; 8. 90-Eli Davis [8]; 9. 14c-Landon Carson [9]; 10. 23-Ronald Rhodes [10]

Heat #4 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 57-Andy Blackwood [1]; 2. 5D-Mitchell Duvall [3]; 3. 9-Ronnie Mosley [6]; 4. 99-Ron Scully [2]; 5. 51-Lee Higdon [4]; 6. 29-Bryan Harrelson [7]; 7. 611-Rodney Lawter [8]; 8. 86-Lynn Guest [9]; 9. 52-Chris Stowe [5]

Chevy Performance 602 Thunder Late Models – 4 Heats, Top 5 Transfer to Feature, Top 2 Redraw

Qualifying Flight-A – 1. 22B-Chase McCormick, 17.797; 2. 87-Lance Chitwood, 17.865; 3. 11-David Smith, 17.899; 4. 99-Shun Thomas, 17.911; 5. 97-Cody Overton, 18.203; 6. 49-Jeremy Mayfield, 18.242; 7. 37-Michael Barnett, 18.277; 8. 44-Rod Roberts, 18.293; 9. 56-Randy Ring, 18.351; 10. 20-Bryson Harper, 18.457; 11. C5-Justin Sims, 18.76; 12. 83h-Clint Hodges, 18.765; 13. 3-Kevin Tullis, 19.338; 14. A1-Jimmy Watson, 19.339; 15. 17-Billy Rushton, 19.432; 16. 20H-Mark Handy, 19.532

Qualifying Flight-B – 1. 14r-Jeff Robinson, 17.418; 2. 11g-Lee Gray, 17.44; 3. 215-Jamison McBride, 17.58; 4. O7-Dale Timms, 17.733; 5. 27-Michael Davidson, 17.841; 6. 21g-Mario Gresham, 17.95; 7. 85-Logan Stinchcomb, 17.966; 8. 29-Keith Baker, 18.049; 9. 6-Mark Wilbanks, 18.191; 10. P2-Martin Patterson, 18.409; 11. 41-Brad Abercrombie, 18.515; 12. 14-Baron McDowell, 19; 13. 4-Lucas Motte, 19.013; 14. P8-Chris Patterson, 19.058; 15. 72-David Stone, 19.358; 16. 35-Dillion Davis, 19.637

Heat #1 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 22B-Chase McCormick [1]; 2. 11-David Smith [2]; 3. 97-Cody Overton [3]; 4. C5-Justin Sims [6]; 5. 56-Randy Ring [5]; 6. 17-Billy Rushton [8]; 7. 3-Kevin Tullis [7]; 8. 37-Michael Barnett [4]

Heat #2 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 87-Lance Chitwood [1]; 2. 44-Rod Roberts [4]; 3. 49-Jeremy Mayfield [3]; 4. 20-Bryson Harper [5]; 5. 83h-Clint Hodges [6]; 6. 20H-Mark Handy [8]; 7. 99-Shun Thomas [2]; 8. A1-Jimmy Watson [7]

Heat #3 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 14r-Jeff Robinson [1]; 2. 215-Jamison McBride [2]; 3. 27-Michael Davidson [3]; 4. 6-Mark Wilbanks [5]; 5. 85-Logan Stinchcomb [4]; 6. 41-Brad Abercrombie [6]; 7. 72-David Stone [8]; 8. 4-Lucas Motte [7]

Heat #4 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. O7-Dale Timms [2]; 2. 11g-Lee Gray [1]; 3. 29-Keith Baker [4]; 4. 21g-Mario Gresham [3]; 5. P2-Martin Patterson [5]; 6. P8-Chris Patterson [7]; 7. 14-Baron McDowell [6]; 8. 35-Dillion Davis [8]

Hoosier Racing Tire DIRTcar/SECA Pro Modifieds – 4 Heats, Top 5 Transfer to Feature, Top 2 Redraw

Qualifying Flight-A – 1. 99L-Landen Lewis, 18.843; 2. 78T-Hank Taylor, 19.049; 3. 57-Andrew Blackwood, 19.136; 4. 2-Jeremy Steele, 19.171; 5. 25-Robert Poole, 19.249; 6. 537-Jesse Rockett, 19.286; 7. 69-Harley Stanley, 19.357; 8. 60x-Robbie Bailey, 19.405; 9. 37-Shawn Robinson, 19.439; 10. 2s-Katherine Kudla, 19.446; 11. 92-Larry Martin, 19.508; 12. 4-Mike Fain, 19.588; 13. O75-Andrew Durham, 19.603; 14. 52-Chris Stowe, 19.824; 15. 33-Patrick Wheeler, 20.067; 16. 117-Rich Reakes, 20.202; 17. O-Brandon McClure, 20.268; 18. 47-George Pierce, 20.283

Qualifying Flight-B – 1. 15w-Morgan Widener, 19.221; 2. 10-Chris Steele, 19.28; 3. 1-Jake Gibbons, 19.305; 4. 44-Jeff Parsons, 19.383; 5. 42-Kevin Pangrazio, 19.397; 6. 12r-Ty Rhoades, 19.442; 7. 22-Jake Barneycastle, 19.446; 8. 12-Jason Wallace, 19.497; 9. OO-Preston Blalock, 19.499; 10. 21T-Tam Topham, 19.512; 11. 77-Bobby Jones, 19.534; 12. O3-Dylan Smith, 19.588; 13. 78-Michael Harrell, 19.778; 14. T13-Johnny Stovall, 19.851; 15. 113-Luke Fleming, 19.864; 16. 21-Chris Mckeehan, 20.032; 17. 23k-Kenny Kallam, 20.314

Heat #1 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 99L-Landen Lewis [1]; 2. 25-Robert Poole [3]; 3. 57-Andrew Blackwood [2]; 4. O75-Andrew Durham [7]; 5. 37-Shawn Robinson [5]; 6. 69-Harley Stanley [4]; 7. 92-Larry Martin [6]; 8. 33-Patrick Wheeler [8]; 9. O-Brandon McClure [9]

Heat #2 – Flight (A) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 78T-Hank Taylor [1]; 2. 537-Jesse Rockett [3]; 3. 60x-Robbie Bailey [4]; 4. 2s-Katherine Kudla [5]; 5. 52-Chris Stowe [7]; 6. 47-George Pierce [9]; 7. 117-Rich Reakes [8]; 8. 2-Jeremy Steele [2]; 9. 4-Mike Fain [6]

Heat #3 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. OO-Preston Blalock [5]; 2. 42-Kevin Pangrazio [3]; 3. 15w-Morgan Widener [1]; 4. 113-Luke Fleming [8]; 5. 22-Jake Barneycastle [4]; 6. 1-Jake Gibbons [2]; 7. 77-Bobby Jones [6]; 8. 78-Michael Harrell [7]; 9. 23k-Kenny Kallam [9]

Heat #4 – Flight (B) (6 Laps) – Top 5 Transfer – 1. 10-Chris Steele [1]; 2. 44-Jeff Parsons [2]; 3. 21T-Tam Topham [5]; 4. 12-Jason Wallace [4]; 5. T13-Johnny Stovall [7]; 6. O3-Dylan Smith [6]; 7. 21-Chris Mckeehan [8]; 8. 12r-Ty Rhoades [3]

COMP CAMS MMSA Mini Stocks – 6 Heats, Top 3 transfer to Feature, Top 1 Redraws

Sunday’s program will commence at noon with the final two COMP CAMS MMSA Mini Stocks Heats and the two 15-lap DIRTVision FWD/Hornets features originally scheduled for Friday. The previously scheduled program will then continue with Last Chance Showdowns and Championship Features. If time permits, the All-Star Invitationals will run at the end of the night. See the revised schedule. Follow @DIRTcar_Racingand @DIRTcarNE for the latest updates.