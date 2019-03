Brandon Sheppard wins fifth straight WoO Late Model Series event with Duck River win!

Lewisburg, TN – March 23, 2019 – Brandon Sheppard has won yet again; the 5th time in-a-row and 42nd time in his career with the World of Outlaws Morton Buildings Late Model Series. Chase Junghans led early, but Sheppard made the move on him after a restart just before halfway. He hung on for second, and Tanner English held strong inside the top 5 all night long to complete the podium.

Morton Buildings Feature (50 Laps) 1. 1-Brandon Sheppard [3][$10,000]; 2. 18-Chase Junghans [1][$5,000]; 3. 22-Tanner English [5][$3,000]; 4. 7-Ricky Weiss [8][$2,500]; 5. 40B-Kyle Bronson [6][$2,000]; 6. 29-Darrell Lanigan [16][$1,700]; 7. 14-Josh Richards [4][$1,400]; 8. 25-Shane Clanton [9][$1,300]; 9. 1m-Devin Moran [12][$1,200]; 10. 2-Brandon Overton [13][$1,100]; 11. 28-Dennis Erb [14][$1,050]; 12. 3s-Brian Shirley [22][$1,000]; 13. 50-Shanon Buckingham [15][$950]; 14. 33-David Brannon [10][$900]; 15. 44-Chris Madden [2][$850]; 16. 97-Cade Dillard [20][$800]; 17. 99B-Boom Briggs [23][$770]; 18. B1-Brent Larson [18][$750]; 19. 36v-Kyle Hardy [21][$730]; 20. 157-Mike Marlar [19][$700]; 21. 32-Bobby Pierce [11][$700]; 22. J0-John Ownbey [17][$700]; 23. 8-Jacob Hawkins [7][$700]; 24. 6-Blake Spencer [24][$700] Hard Charger: 29-Darrell Lanigan[+10] Lap Leaders – 18 Chase Junghans: 1-9,11-25; 1 Brandon Sheppard: 10, 26-50

Qualifying Flight-A 1. 18-Chase Junghans, 12.904; 2. 14-Josh Richards, 12.942; 3. 157-Mike Marlar, 12.954; 4. 8-Jacob Hawkins, 12.958; 5. 61-Caleb Ashby, 12.963; 6. 32-Bobby Pierce, 12.964; 7. 7-Ricky Weiss, 12.995; 8. 50-Shanon Buckingham, 13.062; 9. 2-Brandon Overton, 13.098; 10. 17r-Brad Skinner, 13.115; 11. 25-Shane Clanton, 13.192; 12. J0-John Ownbey, 13.32; 13. 36v-Kyle Hardy, 13.362; 14. 29h-Christian Hanger, 13.534; 15. 16-Tyler Bruening, 13.572; 16. 98-Eric Hickerson, 13.614; 17. 27-Joe Denby, 13.891; 18. 7n-Clint Nichols, NT; DNS. OF-Farrell Skelton, NT

Qualifying Flight-B 1. 1-Brandon Sheppard, 13.006; 2. 212-Josh Putnam, 13.007; 3. 22-Tanner English, 13.031; 4. 44-Chris Madden, 13.059; 5. 13-Scott Cook, 13.088; 6. 40B-Kyle Bronson, 13.15; 7. 33-David Brannon, 13.206; 8. 97-Cade Dillard, 13.215; 9. 99B-Boom Briggs, 13.242; 10. 1m-Devin Moran, 13.266; 11. 28-Dennis Erb, 13.34; 12. B1-Brent Larson, 13.353; 13. 5-Don O’Neal, 13.355; 14. 29-Darrell Lanigan, 13.384; 15. 97c-Michael Chilton, 13.413; 16. 3s-Brian Shirley, 13.44; 17. 18s-David Seibers, 13.676; 18. 6-Blake Spencer, 13.956

Heat #1 – Flight (A) (10 Laps) – Top 4 Transfer 1. 18-Chase Junghans [1]; 2. 7-Ricky Weiss [4]; 3. 25-Shane Clanton [6]; 4. 2-Brandon Overton [5]; 5. 61-Caleb Ashby [3]; 6. 36v-Kyle Hardy [7]; 7. 16-Tyler Bruening [8]; 8. 157-Mike Marlar [2]; 9. 27-Joe Denby [9]; 10. OF-Farrell Skelton [10]

Heat #2 – Flight (A) (10 Laps) – Top 4 Transfer 1. 14-Josh Richards [1]; 2. 8-Jacob Hawkins [2]; 3. 32-Bobby Pierce [3]; 4. 50-Shanon Buckingham [4]; 5. J0-John Ownbey [6]; 6. 17r-Brad Skinner [5]; 7. 98-Eric Hickerson [8]; 8. 29h-Christian Hanger [7]; 9. 7n-Clint Nichols [9]

Heat #3 – Flight (B) (10 Laps) – Top 4 Transfer 1. 1-Brandon Sheppard [1]; 2. 22-Tanner English [2]; 3. 33-David Brannon [4]; 4. 28-Dennis Erb [6]; 5. 13-Scott Cook [3]; 6. 5-Don O’Neal [7]; 7. 97c-Michael Chilton [8]; 8. 99B-Boom Briggs [5]; 9. 18s-David Seibers [9]

Heat #4 – Flight (B) (10 Laps) – Top 4 Transfer 1. 44-Chris Madden [2]; 2. 40B-Kyle Bronson [3]; 3. 1m-Devin Moran [5]; 4. 29-Darrell Lanigan [7]; 5. B1-Brent Larson [6]; 6. 3s-Brian Shirley [8]; 7. 97-Cade Dillard [4]; 8. 212-Josh Putnam [1]; 9. 6-Blake Spencer [9]

Last Chance Showdown 1 (10 Laps) – Top 3 Transfer 1. J0-John Ownbey [2][]; 2. 157-Mike Marlar [7][]; 3. 36v-Kyle Hardy [3][]; 4. 61-Caleb Ashby [1][$110]; 5. 98-Eric Hickerson [6][$110]; 6. 16-Tyler Bruening [5][]; 7. 17r-Brad Skinner [4][$110]; 8. 7n-Clint Nichols [10][$110]; 9. 29h-Christian Hanger [8][]; 10. 27-Joe Denby [9][]; 11. OF-Farrell Skelton [11][-]

Last Chance Showdown 2 (10 Laps) – Top 3 Transfer 1. B1-Brent Larson [2][]; 2. 97-Cade Dillard [6][]; 3. 3s-Brian Shirley [4][]; 4. 5-Don O’Neal [3][$110]; 5. 97c-Michael Chilton [5][$110]; 6. 99B-Boom Briggs [7][]; 7. 18s-David Seibers [9][$110]; 8. 13-Scott Cook [1][$110]; 9. 212-Josh Putnam [8][]; 10. 6-Blake Spencer [10]