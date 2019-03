Jimmy Owens claims Smoky Mountain Outlaw win!

MARYVILLE, TN – March 23, 2019 – Jimmy Owens put on quite a show in front of his home-state crowd on Saturday night at the Smoky Mountain Speedway, leading all 60 laps en route to his first World of Outlaws Morton Buildings Late Model Series win since June 2, 2018. Brandon Sheppard did all he could to keep his win streak alive, but fell just one spot short after a great run, putting constant pressure on Owens throughout the race. Rookie of the Year contender Ricky Weiss posted the best finish of his career with the Outlaws, coming home in third from his ninth-place starting spot.

Morton Buildings Feature (60 Laps) 1. 20-Jimmy Owens [2][$12,000]; 2. 1-Brandon Sheppard [1][$6,000]; 3. 7-Ricky Weiss [9][$4,500]; 4. 29-Darrell Lanigan [4][$3,500]; 5. 44-Chris Madden [6][$3,000]; 6. 49-Jonathan Davenport [10][$2,500]; 7. 157-Mike Marlar [5][$2,000]; 8. 5-Don O’Neal [16][$1,700]; 9. 25-Shane Clanton [19][$1,500]; 10. 50-Shanon Buckingham [8][$1,350]; 11. 2-Brandon Overton [11][$1,250]; 12. 18-Chase Junghans [12][$1,200]; 13. B1-Brent Larson [14][$1,150]; 14. 1v-Vic Hill [7][$1,100]; 15. 97-Cade Dillard [21][$1,050]; 16. 36v-Kyle Hardy [23][$1,000]; 17. 99B-Boom Briggs [24][$950]; 18. 28-Dennis Erb [20][$900]; 19. 4T-Tommy Kerr [18][$850]; 20. 1m-Devin Moran [3][$800]; 21. 3s-Brian Shirley [13][$800]; 22. 14-Josh Richards [15][$800]; 23. 9-Cory Hedgecock [17][$800]; 24. 97c-Michael Chilton [22][$800] Hard Charger: 25-Shane Clanton[+10] Lap Leaders – Jimmy Owens – Lap 1-60

Qualifying Flight-A 1. 1v-Vic Hill, 17.125; 2. 1-Brandon Sheppard, 17.151; 3. 29-Darrell Lanigan, 17.173; 4. 14-Josh Richards, 17.233; 5. 7-Ricky Weiss, 17.258; 6. 50-Shanon Buckingham, 17.339; 7. 3s-Brian Shirley, 17.414; 8. 2-Brandon Overton, 17.457; 9. 25-Shane Clanton, 17.485; 10. 16-Tyler Bruening, 17.489; 11. 1G-Ryan King, 17.498; 12. 36v-Kyle Hardy, 17.511; 13. 97-Cade Dillard, 17.531; 14. 9-Cory Hedgecock, 17.6; 15. 21-Robby Moses, 17.645; 16. 21k-Dakotah Knuckles, 18.271; 17. 6-Blake Spencer, 18.458

Qualifying Flight-B 1. 49-Jonathan Davenport, 16.954; 2. 44-Chris Madden, 17.083; 3. 20-Jimmy Owens, 17.202; 4. 18-Chase Junghans, 17.286; 5. 157-Mike Marlar, 17.316; 6. 5-Don O’Neal, 17.338; 7. 4T-Tommy Kerr, 17.433; 8. 1m-Devin Moran, 17.462; 9. B1-Brent Larson, 17.549; 10. 28-Dennis Erb, 17.654; 11. 99B-Boom Briggs, 17.675; 12. 97c-Michael Chilton, 17.698; 13. 101-Forrest Trent, 17.787; 14. 215-Patrick Duggan, 17.985; 15. OO-Dalton Polston, 18.021; 16. 29h-Christian Hanger, 18.884

Drydene Heat #1 – Flight (A) (10 Laps) – Top 4 Transfer

1. 29-Darrell Lanigan [2]; 2. 1v-Vic Hill [1]; 3. 7-Ricky Weiss [3]; 4. 3s-Brian Shirley [4]; 5. 97-Cade Dillard [7]; 6. 25-Shane Clanton [5]; 7. 1G-Ryan King [6]; 8. 21-Robby Moses [8]; 9. 6-Blake Spencer [9]

Drydene Heat #2 – Flight (A) (10 Laps) – Top 4 Transfer

1. 1-Brandon Sheppard [1]; 2. 50-Shanon Buckingham [3]; 3. 2-Brandon Overton [4]; 4. 14-Josh Richards [2]; 5. 9-Cory Hedgecock [7]; 6. 16-Tyler Bruening [5]; 7. 36v-Kyle Hardy [6]; 8. 21k-Dakotah Knuckles [8]

Drydene Heat #3 – Flight (B) (10 Laps) – Top 4 Transfer

1. 20-Jimmy Owens [2]; 2. 157-Mike Marlar [3]; 3. 49-Jonathan Davenport [1]; 4. B1-Brent Larson [5]; 5. 4T-Tommy Kerr [4]; 6. OO-Dalton Polston [8]; 7. 99B-Boom Briggs [6]; 8. 101-Forrest Trent [7]

Drydene Heat #4 – Flight (B) (10 Laps) – Top 4 Transfer

1. 1m-Devin Moran [4]; 2. 44-Chris Madden [1]; 3. 18-Chase Junghans [2]; 4. 5-Don O’Neal [3]; 5. 97c-Michael Chilton [6]; 6. 28-Dennis Erb [5]; 7. 29h-Christian Hanger [8]; 8. 215-Patrick Duggan [7]

Last Chance Showdown 1 (10 Laps) – Top 3 Transfer

1. 9-Cory Hedgecock [2][-]; 2. 25-Shane Clanton [3][-]; 3. 97-Cade Dillard [1][-]; 4. 16-Tyler Bruening [4][]; 5. 21-Robby Moses [7][$110]; 6. 36v-Kyle Hardy [6][$110]; 7. 21k-Dakotah Knuckles [8][$110]; 8. 1G-Ryan King [5][]

Last Chance Showdown 2 (10 Laps) – Top 3 Transfer

1. 4T-Tommy Kerr [1][-]; 2. 28-Dennis Erb [4][-]; 3. 97c-Michael Chilton [2][-]; 4. 99B-Boom Briggs [5][]; 5. 215-Patrick Duggan [8][$110]; 6. 29h-Christian Hanger [6][$110]; 7. OO-Dalton Polston [3][$110]; 8. 101-Forrest Trent [7]