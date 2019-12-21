Kyle Larson takes Friday’s Gateway Dirt Nationals Midget win!

Midgets A-Feature
|PLACE
|START
|DRIVER
|POINTS
|1.
|2.
|Kyle Larson (1K)
Elk Grove, Ca.
|2.
|6.
|Cannon McIntosh (08)
Bixby, Ok.
|3.
|1.
|Michael Pickens (1NZ)
Auckland, Nl.
|4.
|4.
|Tanner Thorson (19)
Caron City, Nv.
|5.
|14.
|Cole Bodine (39BC)
Rossville, In.
|6.
|15.
|Dillon Welch (81)
Indianapolis, In.
|7.
|12.
|Gio Scelzi (84S)
Fresno, Ca.
|8.
|8.
|Jonathan Beason (8J)
Broken Arrow, Ok.
|9.
|7.
|Sean McClelland (22)
Owasso, Ok.
|10.
|16.
|Robert Dalby (4)
Anaheim, Ca.
|11.
|18.
|Dave Darland (15)
Atlanta, In.
|12.
|5.
|Chase Briscoe (5)
Broken Arrow, In.
|13.
|11.
|Carson Garrett (15X)
Littleton, Co.
|14.
|10.
|Jake Neuman (3N)
New Berlin, Il.
|15.
|3.
|Sammy Swindell (1)
Bartlett, Tn.
|16.
|9.
|Ricky Stenhouse Jr (17JR)
Mooresville, Nc.
|17.
|17.
|Clinton Boyles (98)
Indianapolis, In.
|18.
|13.
|Ethan Mitchell (19M)
Mooresville, Nc.