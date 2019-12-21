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Kyle Larson takes Friday’s Gateway Dirt Nationals Midget win!

Kyle Larson

Midgets A-Feature

PLACE START DRIVER POINTS
1. 2. Kyle Larson (1K)
Elk Grove, Ca.
2. 6. Cannon McIntosh (08)
Bixby, Ok.
3. 1. Michael Pickens (1NZ)
Auckland, Nl.
4. 4. Tanner Thorson (19)
Caron City, Nv.
5. 14. Cole Bodine (39BC)
Rossville, In.
6. 15. Dillon Welch (81)
Indianapolis, In.
7. 12. Gio Scelzi (84S)
Fresno, Ca.
8. 8. Jonathan Beason (8J)
Broken Arrow, Ok.
9. 7. Sean McClelland (22)
Owasso, Ok.
10. 16. Robert Dalby (4)
Anaheim, Ca.
11. 18. Dave Darland (15)
Atlanta, In.
12. 5. Chase Briscoe (5)
Broken Arrow, In.
13. 11. Carson Garrett (15X)
Littleton, Co.
14. 10. Jake Neuman (3N)
New Berlin, Il.
15. 3. Sammy Swindell (1)
Bartlett, Tn.
16. 9. Ricky Stenhouse Jr (17JR)
Mooresville, Nc.
17. 17. Clinton Boyles (98)
Indianapolis, In.
18. 13. Ethan Mitchell (19M)
Mooresville, Nc.
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