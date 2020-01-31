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Kyle Strickler takes North Florida Speedway opening night victory!

Kyle Strickler

Heat 1

8 laps | 00:02:48

Pos Start Driver Hometown Car
1 2 Tyler Nicely Owensboro, KY 25
2 1 Curt Myers Cameron, WI 1M
3 6 Kyle Strickler Mooresville, NC 8
4 3 Mavrick Varnadore Dover, FL 4
5 4 Austin Holcombe Elm City, NC 8A
6 5 Nick Hoffman Mooresville, NC 7H
7 7 Joe Phillips Jay, FL 27J
8 9 Shane Taylor Trenton, FL 82
9 10 Josh Sanford Interlachen, FL 3
DNS Mark Prewitt Middleburg, FL 111

Heat 2

8 laps | 00:02:46

Pos Start Driver Hometown Car
1 2 Jason Garver Starke, FL 27
2 5 Brad Deyoung Wheatfield, IN 7
3 1 Ryan Fowler Pace, FL 6
4 6 Michael Wesselman Bargersville, IN 418
5 9 Todd Neiheiser Panama City, FL 72
6 8 Troy Johnson Sugar Grove, PA 2J
7 10 Shawn Taylor Newberry, FL 83
8 4 Terry Phillips Springfield, MO 75
9 3 Dave Wietholder Liberty, IL 05
10 7 Will Krup Mt. Carmel, IL K19

Feature:

1- Kyle Strickler
2- Tyler Nicely
3- Terry Phillips
4- Curt Meyers
5- Jason Garver
6- Maverick Varnadore
7- Todd Neiheiser
8- Shane Taylor
9- Austin Holcombe
10- Ryan Fowler
11- Brad deyoung
12- Shawn Taylor
13- will Krup
14- Michael Wesselman
15- Nick Hoffman
16- joe Phillips
17- josh Sanford
18- mark prewitt
19- Dave whietholder
20- Troy Johnson dns

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