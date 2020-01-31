Kyle Strickler takes North Florida Speedway opening night victory!

Heat 1
8 laps | 00:02:48
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|2
|Tyler Nicely
|Owensboro, KY
|25
|2
|1
|Curt Myers
|Cameron, WI
|1M
|3
|6
|Kyle Strickler
|Mooresville, NC
|8
|4
|3
|Mavrick Varnadore
|Dover, FL
|4
|5
|4
|Austin Holcombe
|Elm City, NC
|8A
|6
|5
|Nick Hoffman
|Mooresville, NC
|7H
|7
|7
|Joe Phillips
|Jay, FL
|27J
|8
|9
|Shane Taylor
|Trenton, FL
|82
|9
|10
|Josh Sanford
|Interlachen, FL
|3
|DNS
|–
|Mark Prewitt
|Middleburg, FL
|111
Heat 2
8 laps | 00:02:46
|Pos
|Start
|Driver
|Hometown
|Car
|1
|2
|Jason Garver
|Starke, FL
|27
|2
|5
|Brad Deyoung
|Wheatfield, IN
|7
|3
|1
|Ryan Fowler
|Pace, FL
|6
|4
|6
|Michael Wesselman
|Bargersville, IN
|418
|5
|9
|Todd Neiheiser
|Panama City, FL
|72
|6
|8
|Troy Johnson
|Sugar Grove, PA
|2J
|7
|10
|Shawn Taylor
|Newberry, FL
|83
|8
|4
|Terry Phillips
|Springfield, MO
|75
|9
|3
|Dave Wietholder
|Liberty, IL
|05
|10
|7
|Will Krup
|Mt. Carmel, IL
|K19
Feature:
1- Kyle Strickler
2- Tyler Nicely
3- Terry Phillips
4- Curt Meyers
5- Jason Garver
6- Maverick Varnadore
7- Todd Neiheiser
8- Shane Taylor
9- Austin Holcombe
10- Ryan Fowler
11- Brad deyoung
12- Shawn Taylor
13- will Krup
14- Michael Wesselman
15- Nick Hoffman
16- joe Phillips
17- josh Sanford
18- mark prewitt
19- Dave whietholder
20- Troy Johnson dns