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Tres Mehler & J. Kinder take Tri-City Speedway wins!

Race Track NewsIllinoisSprint Car & Midget NewsTri-City Speedway

Tres Mehler

600CC OUTLAW NON WINGED MICROS A FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 3M Tres Mehler Tres Mehler Oblong, IL 1
2 18 71 Jake Cheatham Jake Cheatham Bethalto, IL 16
3 1 6 Kyle Touchette Kyle Touchette Collinsville, IL -2
4 19 4D Matt Diercks Matt Diercks Murphysboro, IL 15
5 20 21M Sean Robbins Sean Robbins Collinsville, IL 15
6 13 59 Damon Heck Damon Heck Mt. Vernon, IL 7
7 11 20M Mattison Lienemann Mattison Lienemann Granite City, IL 4
8 8 55 Charlie Heck Charlie Heck Mt Vernon, IL
9 16 401 Cliff Powell Cliff Powell Hannibal, MO 7
10 9 5 Austin Hawkins Austin Hawkins Bridgeport, IL -1
11 7 22 Landon Baldwin Landon Baldwin Greenville, IL -4
12 6 8C LeRoy Carley LeRoy Carley Cuningham, TN -6
13 4 35 Tyler Robbins Tyler Robbins Collinsville, IL -9
14 10 1B Lane Burnett Lane Burnett Opdyke, IL -4
15 17 41 Shane Heck Shane Heck Mt. Vernon, IL 2
16 3 11 Alex Midkiff Alex Midkiff Belleville, IL -13
17 14 101 Tobias Midkiff Tobias Midkiff -3
18 5 20F Bobby Francis Bobby Francis Fredricktown, MO -13
19 12 96 Alex Burgener Alex Burgener Marion, IL -7
20 15 X1 Chad Despain Chad Despain Patton, MO -5
12 Laps

600CC OUTLAW NON WINGED MICROSB FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 41 Shane Heck Shane Heck Mt. Vernon, IL 1
2 9 71 Jake Cheatham Jake Cheatham Bethalto, IL 7
3 5 4D Matt Diercks Matt Diercks Murphysboro, IL 2
4 8 21M Sean Robbins Sean Robbins Collinsville, IL 4
Top 4 transfer
5 7 25B Chevy Boyer Chevy Boyer New Haven, MO 2
6 4 66 Kevin Powell Kevin Powell Hannibal, MO -2
7 1 22X Anna Tripp Anna Tripp Fredericktown, MO -6
DNS 3 22P John Potter John Potter Columbia, IL
DNS 6 17X Kurt Stellhorn Kurt Stellhorn Baldwin, IL
10 Laps

600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 7 35 Tyler Robbins Tyler Robbins Collinsville, IL 6
2 5 20F Bobby Francis Bobby Francis Fredricktown, MO 3
3 4 5 Austin Hawkins Austin Hawkins Bridgeport, IL 1
4 6 1B Lane Burnett Lane Burnett Opdyke, IL 2
5 3 401 Cliff Powell Cliff Powell Hannibal, MO -2
6 9 59 Damon Heck Damon Heck Mt. Vernon, IL 3
7 8 41 Shane Heck Shane Heck Mt. Vernon, IL 1
8 2 25B Chevy Boyer Chevy Boyer New Haven, MO -6
9 1 21M Sean Robbins Sean Robbins Collinsville, IL -8
10 Laps

600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 5 11 Alex Midkiff Alex Midkiff Belleville, IL 4
2 1 22 Landon Baldwin Landon Baldwin Greenville, IL -1
3 8 6 Kyle Touchette Kyle Touchette Collinsville, IL 5
4 6 20M Mattison Lienemann Mattison Lienemann Granite City, IL 2
5 4 101 Tobias Midkiff Tobias Midkiff -1
6 2 22P John Potter John Potter Columbia, IL -4
7 3 4D Matt Diercks Matt Diercks Murphysboro, IL -4
DNS 7 71 Jake Cheatham Jake Cheatham Bethalto, IL
10 Laps

600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 8C LeRoy Carley LeRoy Carley Cuningham, TN 2
2 1 55 Charlie Heck Charlie Heck Mt Vernon, IL -1
3 2 96 Alex Burgener Alex Burgener Marion, IL -1
4 8 3M Tres Mehler Tres Mehler Oblong, IL 4
5 4 X1 Chad Despain Chad Despain Patton, MO -1
6 6 22X Anna Tripp Anna Tripp Fredericktown, MO
7 7 66 Kevin Powell Kevin Powell Hannibal, MO
8 5 17X Kurt Stellhorn Kurt Stellhorn Baldwin, IL -3

 

305 SPRINTS – WINGED A FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 88 J Kinder J Kinder Holts Summit, MO
2 4 4 Tyler Duff Tyler Duff Weldon, IL 2
3 2 02 Austin Crane Austin Crane Ashland, MO -1
4 8 122 Lane Warner Lane Warner Bloomfield, MO 4
5 5 44 Jeff Matta Jeff Matta Litchfield, IL
6 6 15K Kaitlyn Boland Kaitlyn Boland Columbia, MO
7 10 9T Tyler Shoemaker Tyler Shoemaker Clinton, IL 3
8 7 00 Matt Fair Matt Fair Ofallon, MO -1
DNS 3 17 Paul Haley Paul Haley Springfield, IL
DNS 9 32 Jeff Tuxhorn Jeff Tuxhorn Pawnee, IL
8 Laps

305 SPRINTS – WINGEDHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 88 J Kinder J Kinder Holts Summit, MO 3
2 2 17 Paul Haley Paul Haley Springfield, IL
3 5 44 Jeff Matta Jeff Matta Litchfield, IL 2
4 3 00 Matt Fair Matt Fair Ofallon, MO -1
5 1 32 Jeff Tuxhorn Jeff Tuxhorn Pawnee, IL -4
All transfer
8 Laps

305 SPRINTS – WINGEDHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 02 Austin Crane Austin Crane Ashland, MO 2
2 5 4 Tyler Duff Tyler Duff Weldon, IL 3
3 4 15K Kaitlyn Boland Kaitlyn Boland Columbia, MO 1
4 1 122 Lane Warner Lane Warner Bloomfield, MO -3
5 2 9T Tyler Shoemaker Tyler Shoemaker Clinton, IL -3
All transfer
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