Tres Mehler & J. Kinder take Tri-City Speedway wins!

600CC OUTLAW NON WINGED MICROS A FEATURE 1
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|2
|3M
|Tres Mehler
|Oblong, IL
|1
|2
|18
|71
|Jake Cheatham
|Bethalto, IL
|16
|3
|1
|6
|Kyle Touchette
|Collinsville, IL
|-2
|4
|19
|4D
|Matt Diercks
|Murphysboro, IL
|15
|5
|20
|21M
|Sean Robbins
|Collinsville, IL
|15
|6
|13
|59
|Damon Heck
|Mt. Vernon, IL
|7
|7
|11
|20M
|Mattison Lienemann
|Granite City, IL
|4
|8
|8
|55
|Charlie Heck
|Mt Vernon, IL
|–
|9
|16
|401
|Cliff Powell
|Hannibal, MO
|7
|10
|9
|5
|Austin Hawkins
|Bridgeport, IL
|-1
|11
|7
|22
|Landon Baldwin
|Greenville, IL
|-4
|12
|6
|8C
|LeRoy Carley
|Cuningham, TN
|-6
|13
|4
|35
|Tyler Robbins
|Collinsville, IL
|-9
|14
|10
|1B
|Lane Burnett
|Opdyke, IL
|-4
|15
|17
|41
|Shane Heck
|Mt. Vernon, IL
|2
|16
|3
|11
|Alex Midkiff
|Belleville, IL
|-13
|17
|14
|101
|Tobias Midkiff
|-3
|18
|5
|20F
|Bobby Francis
|Fredricktown, MO
|-13
|19
|12
|96
|Alex Burgener
|Marion, IL
|-7
|20
|15
|X1
|Chad Despain
|Patton, MO
|-5
600CC OUTLAW NON WINGED MICROSB FEATURE 1
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|2
|41
|Shane Heck
|Mt. Vernon, IL
|1
|2
|9
|71
|Jake Cheatham
|Bethalto, IL
|7
|3
|5
|4D
|Matt Diercks
|Murphysboro, IL
|2
|4
|8
|21M
|Sean Robbins
|Collinsville, IL
|4
|Top 4 transfer
|5
|7
|25B
|Chevy Boyer
|New Haven, MO
|2
|6
|4
|66
|Kevin Powell
|Hannibal, MO
|-2
|7
|1
|22X
|Anna Tripp
|Fredericktown, MO
|-6
|DNS
|3
|22P
|John Potter
|Columbia, IL
|–
|DNS
|6
|17X
|Kurt Stellhorn
|Baldwin, IL
|–
600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 1
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|7
|35
|Tyler Robbins
|Collinsville, IL
|6
|2
|5
|20F
|Bobby Francis
|Fredricktown, MO
|3
|3
|4
|5
|Austin Hawkins
|Bridgeport, IL
|1
|4
|6
|1B
|Lane Burnett
|Opdyke, IL
|2
|5
|3
|401
|Cliff Powell
|Hannibal, MO
|-2
|6
|9
|59
|Damon Heck
|Mt. Vernon, IL
|3
|7
|8
|41
|Shane Heck
|Mt. Vernon, IL
|1
|8
|2
|25B
|Chevy Boyer
|New Haven, MO
|-6
|9
|1
|21M
|Sean Robbins
|Collinsville, IL
|-8
600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 2
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|5
|11
|Alex Midkiff
|Belleville, IL
|4
|2
|1
|22
|Landon Baldwin
|Greenville, IL
|-1
|3
|8
|6
|Kyle Touchette
|Collinsville, IL
|5
|4
|6
|20M
|Mattison Lienemann
|Granite City, IL
|2
|5
|4
|101
|Tobias Midkiff
|-1
|6
|2
|22P
|John Potter
|Columbia, IL
|-4
|7
|3
|4D
|Matt Diercks
|Murphysboro, IL
|-4
|DNS
|7
|71
|Jake Cheatham
|Bethalto, IL
|–
600CC OUTLAW NON WINGED MICROSHEAT 3
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|3
|8C
|LeRoy Carley
|Cuningham, TN
|2
|2
|1
|55
|Charlie Heck
|Mt Vernon, IL
|-1
|3
|2
|96
|Alex Burgener
|Marion, IL
|-1
|4
|8
|3M
|Tres Mehler
|Oblong, IL
|4
|5
|4
|X1
|Chad Despain
|Patton, MO
|-1
|6
|6
|22X
|Anna Tripp
|Fredericktown, MO
|–
|7
|7
|66
|Kevin Powell
|Hannibal, MO
|–
|8
|5
|17X
|Kurt Stellhorn
|Baldwin, IL
|-3
305 SPRINTS – WINGED A FEATURE 1
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|1
|88
|J Kinder
|Holts Summit, MO
|–
|2
|4
|4
|Tyler Duff
|Weldon, IL
|2
|3
|2
|02
|Austin Crane
|Ashland, MO
|-1
|4
|8
|122
|Lane Warner
|Bloomfield, MO
|4
|5
|5
|44
|Jeff Matta
|Litchfield, IL
|–
|6
|6
|15K
|Kaitlyn Boland
|Columbia, MO
|–
|7
|10
|9T
|Tyler Shoemaker
|Clinton, IL
|3
|8
|7
|00
|Matt Fair
|Ofallon, MO
|-1
|DNS
|3
|17
|Paul Haley
|Springfield, IL
|–
|DNS
|9
|32
|Jeff Tuxhorn
|Pawnee, IL
|–
305 SPRINTS – WINGEDHEAT 1
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|4
|88
|J Kinder
|Holts Summit, MO
|3
|2
|2
|17
|Paul Haley
|Springfield, IL
|–
|3
|5
|44
|Jeff Matta
|Litchfield, IL
|2
|4
|3
|00
|Matt Fair
|Ofallon, MO
|-1
|5
|1
|32
|Jeff Tuxhorn
|Pawnee, IL
|-4
|All transfer
305 SPRINTS – WINGEDHEAT 2
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|1
|3
|02
|Austin Crane
|Ashland, MO
|2
|2
|5
|4
|Tyler Duff
|Weldon, IL
|3
|3
|4
|15K
|Kaitlyn Boland
|Columbia, MO
|1
|4
|1
|122
|Lane Warner
|Bloomfield, MO
|-3
|5
|2
|9T
|Tyler Shoemaker
|Clinton, IL
|-3
|All transfer