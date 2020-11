Ricky Stenhouse, Jr.. wins USCS Battle at the Beach World Finals preliminary at Southern Raceway on Friday

Milton, FL- November 13, 2020 – Ricky Stenhouse, Jr. won Friday night’s USCS Battle at the Beach night #1 with a last lap pass around race long leader Hayden Campbell to grab the win in tge 25-lap preliminary. Campbell, Derek Hagar, Mark Smith and Conner Leoffler completed the top five.

USCS Outlaw Thunder Tour presented by K&N Filters results for 11/13/2020 at Southern Raceway – Milton, FL

USCS Outlaw Thunder Sprint Cars 28 Entries

ROCKAUTO.COM Feature 25 Laps

1. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[7]; 2. 5C-Hayden Campbell[1]; 3. 9JR-Derek Hagar[5]; 4. M1-Mark Smith[10]; 5. 22-Connor Leoffler[9]; 6. 18J-RJ Jacobs[2]; 7. 24-Terry McCarl[8]; 8. 4M-Michael Miller[4]; 9. 4-Danny Smith[11]; 10. 47-Dale Howard[16]; 11. 16B-Zane Devault[15]; 12. 43-Terry Witherspoon[13]; 13. 13-Chase Howard[19]; 14. 49-Mallie Shuster[21]; 15. 88N-Frank Neill[22]; 16. 20-Jim Shuster[20]; 17. (DNF) 28-Jeff Willingham[23]; 18. (DNF) 5-Justin Barger[6]; 19. (DNF) 14M-Michael Magic[18]; 20. (DNF) 10-Terry Gray[12]; 21. (DNF) 44-Ronny Howard[14]; 22. (DNF) 28M-Conner Morrell[3]; 23. (DNF) 29-Kyle Amerson[17]

SHOENFELD HEADERS B Main 12 Laps

1. 16B-Zane Devault[2]; 2. 47-Dale Howard[4]; 3. 29-Kyle Amerson[6]; 4. 14M-Michael Magic[1]; 5. 13-Chase Howard[12]; 6. 20-Jim Shuster[7]; 7. 49-Mallie Shuster[13]; 8. 88N-Frank Neill[8]; 9. 28-Jeff Willingham[5]; 10. 7E-Eric Gunderson[9]; 11. (DNF) 52-Tristan Lee[3]; 12. (DNF) 97-Dale Day[11]; 13. (DNS) 07-Brandon Taylor; 14. (DNS) 88-Brandon Blenden

HOOSIER Speed Dash 6 Laps

1. 5C-Hayden Campbell[1]; 2. 4-Danny Smith[2]; 3. 22-Connor Leoffler[4]; 4. 29-Kyle Amerson[6]; 5. 5-Justin Barger[5]; 6. (DNF) 10-Terry Gray[3]

ENGLER Heat 1 8 Laps

1. 4M-Michael Miller[2]; 2. 5C-Hayden Campbell[4]; 3. 44-Ronny Howard[1]; 4. 14M-Michael Magic[3]; 5. 52-Tristan Lee[6]; 6. 7E-Eric Gunderson[5]; 7. 97-Dale Day[7]

BMRS Heat 2 8 Laps

1. 28M-Conner Morrell[2]; 2. 24-Terry McCarl[1]; 3. M1-Mark Smith[4]; 4. 16B-Zane Devault[3]; 5. 47-Dale Howard[6]; 6. 29-Kyle Amerson[7]; 7. 13-Chase Howard[5]

BUTLERBUILT Heat 3 8 Laps

1. 18J-RJ Jacobs[2]; 2. 22-Connor Leoffler[1]; 3. 17JR-Ricky Stenhouse Jr[5]; 4. 4-Danny Smith[6]; 5. 88N-Frank Neill[3]; 6. 20-Jim Shuster[7]; 7. 49-Mallie Shuster[4]

HERO GRAPHICS Heat 4 8 Laps

1. 5-Justin Barger[1]; 2. 9JR-Derek Hagar[5]; 3. 10-Terry Gray[3]; 4. 43-Terry Witherspoon[6]; 5. 28-Jeff Willingham[7]; 6. (DNF) 07-Brandon Taylor[2]; 7. (DNS) 88-Brandon Blenden