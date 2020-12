Larson Lands Top Spot in 2020 STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings!

Lonnie Wheatley, BROKEN ARROW, Okla. (December 23, 2020) – Coming off an historic dirt track racing season, it is little surprise that Elk Grove, CA, native Kyle Larson topped the 2020 edition of the STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings.

Racking up in excess of $400,000 in 46 overall race wins alone, 32 of those came in the Winged 410 Sprint Car ranks to land Larson the number one ranking by 361 points over Brad Sweet.

Larson topped the win charts with both the World of Outlaws and All Star Circuit of Champions, posting a dozen WoO wins and 14 All Star triumphs along with another half-dozen in Central Pennsylvania including four en route to the Central PA Speedweek title.

Making his first appearance among the final STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings, Larson relegated 2019’s top-ranked Brad Sweet to second in 2020.

Sweet picked off ten wins in 2020 as he raced to a second consecutive World of Outlaws championship and finished among the final top two in STIDA Winged 410 Power Rankings for the fourth year in a row.

Logan Schuchart recorded seven wins in 2020 to post his best final ranking of third with David Gravel among the top-five for the fifth year in a row in fourth. After reeling off a third consecutive All Star title, Aaron Reutzel rounded out the 2020 top five for his second top-five ranking in as many years.

Sheldon Haudenschild climbed a pair of positions to sixth with Donny Schatz in seventh. Posse rep Danny Dietrich is among the top-ten for the seventh year in a row in eighth with Brent Marks and Anthony Macri completing the top ten.

Along with Larson, Marks and Macri both broke into the top ten for the first time while Schatz ranks as the only driver to finish among the top ten in the STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings each of the eight years since its inception in 2013.

The Winged 410 Sprint Car Power Rankings are brought you to by STIDA. Formed in 1998, STIDA (Short Track Independent Drivers and Associates) is an international company serving the safety and insurance needs of drivers competing in any country. Get covered now by calling 1-800-378-4608 or get more information by checking online at www.stida.com.

The STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings are a part of the Open Wheel Power Rankings that also includes Non-Wing Sprint Cars, Rod End Supply Winged 360s and Midget Madness Midgets along with the STIDA Late Model Power Rankings.

A look at this year’s Top 100 in STIDA Winged 410 Power Rankings is as follows:

Rank Name Hometown Wins Points 2019 Rank 2018 Rank 2017 Rank 2016 Rank 2015 Rank 2014 Rank 2013 Rank 1 Kyle Larson Elk Grove, CA 32 1431 34 25 32 48 199 NR 40 2 Brad Sweet Grass Valley, CA 10 1070 1 2 2 6 10 8 39 3 Logan Schuchart Hanover, PA 7 1003 5 11 24 16 42 81 19 4 David Gravel Watertown, CT 9 931 3 3 3 5 21 9 34 5 Aaron Reutzel Clute, TX 13 892 4 7 71 103 131 NR NR 6 Sheldon Haudenschild Wooster, OH 7 874 8 16 20 18 28 75 152 7 Donny Schatz Fargo, ND 5 848 2 1 1 1 1 1 1 8 Danny Dietrich Gettysburg, PA 13 781 7 6 7 9 4 10 12 9 Brent Marks Myerstown, PA 4 729 28 32 39 13 13 18 11 10 Anthony Macri Dillsburg, PA 9 703 26 42 99 NR NR NR NR 11 Carson Macedo Lemoore, CA 4 693 10 10 22 109 57 126 259 12 Cory Eliason Santa Cruz, CA 4 690 9 23 50 75 192 163 287 13 Freddie Rahmer Salfordville, PA 8 595 12 15 18 44 86 108 NR 14 Rico Abreu St. Helena, CA 5 582 16 22 19 17 24 22 35 15 Daryn Pittman Owasso, OK 2 556 6 5 5 2 9 2 2 16 Kerry Madsen St. Marys, NSW 0 544 22 13 6 14 7 3 20 17 Lance Dewease Fayetteville, PA 6 526 18 19 15 26 26 12 5 18 Brock Zearfoss Jonestown, PA 2 517 14 26 21 49 87 267 260 19 Shane Stewart Bixby, OK 2 482 11 9 4 4 3 11 26 20 Ian Madsen Sydney, NSW 0 437 17 21 10 19 20 15 43 21 Cap Henry Bellevue, OH 12 410 31 33 82 42 35 111 44 22 James McFadden Warnambool, QLD 1 366 24 82 52 132 61 62 220 23 Parker Price-Miller Kokomo, IN 1 362 33 20 37 36 47 231 NR 24 Brian Brown Grain Valley, MO 3 361 15 18 13 20 27 24 21 25 Jacob Allen Hanover, PA 1 350 51 35 254 89 305 443 187 26 Cole Duncan Lockbourne, OH 10 344 40 31 17 28 36 28 52 27 Giovanni Scelzi Fresno, CA 0 316 21 27 66 NR NR NR NR 28 Cale Conley Vienna, WV 2 312 62 65 121 NR NR NR NR 29 Paul McMahan Elk Grove, CA 0 282 32 17 44 63 11 4 4 30 Bill Balog Fairbanks, AK 12 278 30 37 16 23 33 31 17 31 Zeb Wise Angola, IN 1 268 178 NR NR NR NR NR NR 32 Dylan Cisney Port Royal, PA 2 266 48 90 64 117 119 294 86 33 Austin McCarl Altoona, IA 1 255 61 47 68 86 152 261 248 34 Dominic Scelzi Fresno, CA 2 241 36 53 89 100 74 138 118 35 Logan Wagner Harrisonville, PA 1 241 29 76 114 148 124 125 NR 36 Tim Shaffer Aliquippa, PA 4 234 13 4 8 29 30 30 9 37 Brian Montieth Phoenixville, PA 1 226 20 24 26 21 14 21 10 38 A.J Flick Apollo, PA 6 214 43 72 84 74 78 124 NR 39 Chad Kemenah Alvada, OH 1 208 59 14 12 10 18 40 37 40 Tim Kaeding San Jose, CA 0 208 35 50 38 31 22 50 7 41 Hunter Schuerenberg Sikeston, MO 3 207 113 60 72 107 129 403 NR 42 Ryan Smith Kunkletown, PA 0 206 23 28 23 34 38 46 95 43 Chase Dietz York, PA 0 186 60 172 166 156 162 NR NR 44 Nate Dussel Bradner, OH 2 178 65 129 NR NR 112 NR NR 45 Lucas Wolfe Mechanicsburg, PA 0 176 27 12 11 12 12 26 81 46 Trey Jacobs Wooster, OH 0 168 117 121 210 144 NR NR NR 47 Tyler Courtney Indianapolis, IN 1 165 NR NR NR 236 299 273 241 48 Tony Stewart Columbus, IN 0 165 38 36 74 NR NR 368 65 49 T.J. Stutts Liverpool, PA 0 162 56 55 53 135 207 NR 234 50 D.J. Foos Fremont, OH 2 159 37 136 34 119 90 139 75 51 Carl Bowser Cabot, PA 3 157 70 101 83 94 109 39 68 52 Buddy Kofoid Penngrove, CA 3 157 25 104 107 268 NR NR NR 53 Lee Jacobs Dalton, OH 0 157 68 40 31 121 83 41 121 54 Brandon Spithaler Evans City, PA 2 155 141 146 147 133 138 122 82 55 Kyle Reinhardt New Oxford, PA 1 146 73 NR 257 311 212 190 376 56 Mike Wagner Harrisonville, PA 1 143 99 94 102 125 92 79 74 57 Spencer Bayston Lebanon, IN 2 141 88 49 58 191 NR NR NR 58 Justin Peck Monrovia, IN 0 135 42 115 146 NR NR NR NR 59 Jade Hastings Grand Forks, ND 6 134 89 85 109 147 151 245 NR 60 Austin Pierce Grand Forks, ND 8 132 92 69 42 60 52 60 59 61 Greg Wilson Benton Ridge, OH 0 131 47 71 59 58 19 37 46 62 Kraig Kinser Bloomington, IN 0 126 39 57 27 22 73 34 38 63 Brandon Rahmer Salfordville, PA 1 123 104 106 108 145 187 254 NR 64 Jac Haudenschild Wooster, OH 0 122 76 41 73 51 93 25 24 65 Stuart Brubaker Fremont, OH 1 118 115 62 90 76 66 113 203 66 Jeff Halligan Ephrata, PA 1 118 181 NR NR NR NR NR NR 67 Jordan Goldesberry Springfield, IL 1 117 112 128 175 151 103 141 165 68 Matt Juhl Tea, SD 0 117 105 74 138 160 228 403 NR 69 Kasey Kahne Enumclaw, WA 0 112 316 116 187 175 215 NR NR 70 Billy Dietrich Biglerville, PA 0 111 192 NR 151 127 183 136 124 71 Skylar Gee Leduc, AB 0 110 64 193 251 388 405 NR NR 72-tie Alan Krimes Denver, PA 1 109 45 66 49 27 39 23 15 72-tie Travis Philo Waterville, OH 1 109 63 58 54 53 195 99 132 74 Jack Sodeman, Jr. N. Jackson, OH 2 105 85 75 75 47 55 80 33 75 Joey Montgomery Fredericktown, MO 6 104 83 163 78 73 68 76 67 76 Craig Mintz Gibsonburg, OH 0 103 126 51 144 83 67 45 41 77 Steve Buckwalter Royersford, PA 1 102 93 77 119 99 48 118 71 78 Matt Campbell Fawn Grove, PA 0 102 134 158 69 222 NR NR NR 79 Tim Wagaman Hanover, PA 0 100 254 166 234 218 294 207 NR 80 Byron Reed Monclova, OH 0 99 78 70 35 30 32 35 47 81 Sye Lynch Apollo, PA 2 96 84 135 196 209 441 351 NR 82 Dan Kuriger New Brighton, PA 0 96 177 213 120 128 111 225 138 83 Scott Neitzel Beaver Dam, WI 0 95 101 112 67 65 72 74 70 84 Sammy Swindell Germantown, TN 0 95 146 97 112 35 43 42 22 85 Terry McCarl Altoona, IA 0 94 52 45 55 37 15 16 28 86 Cale Thomas Fairland, IN 0 93 199 86 128 130 171 277 NR 87 Lynton Jeffrey Prairie City, IA 0 92 110 107 111 102 71 91 129 88 Blane Heimbach Selinsgrove, PA 1 90 100 131 103 87 169 57 27 89 Chad Trout Dover, PA 1 90 54 63 116 338 NR NR NR 90 Josh Baughman Odessa, TX 0 90 157 269 300 276 327 NR NR 91 Jake Blackhurst Hanna City, IL 1 88 66 54 86 179 150 NR 440 92 Justin Henderson Tea, SD 1 87 103 84 87 64 41 56 85 93 Dean Jacobs Wooster, OH 4 85 96 272 125 56 50 55 103 94 T.J. Michael West Plano, TX 0 85 86 105 217 108 179 NR NR 95 Dan Shetler Johnstown, PA 1 83 143 125 127 142 298 220 286 96 Christopher Bell Norman, OK 0 83 53 79 57 98 77 67 122 97 Justin Sanders Prunedale, CA 1 82 108 110 132 173 NR 404 NR 98 Paul Nienhiser Chapin, IL 4 79 74 80 65 88 84 142 99 99 Scotty Thiel Sheboygan, WI 0 79 57 44 36 52 81 84 268 100 Brandon Wimmer Jonesboro, iN 1 77 94 81 101 93 139 95 169

Features Completed: 316 (377 in 2019, 382 in 2018, 446 in 2017, 472 in 2016, 462 in 2015, 452 in 2014, 447 in 2013)

Number of Different Winners: 97 (123 in 2019, 121 in 2018, 141 in 2017, 146 in 2016, 156 in 2015, 148 in 2014, 147 in 2013)

Number of Drivers to Earn Points: 331 (344 in 2019, 376 in 2018, 406 in 2017, 439 in 2016, 451 in 2015, 470 in 2014, 468 in 2013)

Past Top Tens in STIDA Winged 410 Sprint Car Power Rankings:

2019 – 1. Brad Sweet (17) 1,251, 2. Donny Schatz (11) 1,184, 3. David Gravel (14) 1,171, 4. Aaron Reutzel (18) 985, 5. Logan Schuchart (8) 978, 6. Daryn Pittman (5) 940, 7. Danny Dietrich (15) 937, 8. Sheldon Haudenschild (2) 674, 9. Cory Eliason (4) 672, 10. Carson Macedo (4) 594.

2018 – 1. Donny Schatz (24) 1,398, 2. Brad Sweet (11) 1,192, 3. David Gravel (5) 883, 4. Tim Shaffer (9) 804, 5. Daryn Pittman (9) 772, 6. Danny Dietrich (10) 753, 7. Aaron Reutzel (11) 707, 8. Greg Hodnett (5) 685, 9. Shane Stewart (1) 682, 10. Carson Macedo (6) 665.

2017 – 1. Donny Schatz (23) 1,631, 2. Brad Sweet (5) 1,324, 3. David Gravel (20) 1,225, 4. Shane Stewart (8) 909, 5. Daryn Pittman (3) 892, 6. Kerry Madsen (8) 874, 7. Danny Dietrich (13) 842, 8. Tim Shaffer (9) 811, 9. Jason Johnson (5) 747, 10. Ian Madsen (7) 739.

2016 – 1. Donny Schatz (26) 1,516, 2. Daryn Pittman (9) 1,292, 3. Greg Hodnett (19) 1,283, 4. Shane Stewart (12) 1,172, 5. David Gravel (9) 1,172, 6. Brad Sweet (8) 1,114, 7. Joey Saldana (5) 966, 8. Dale Blaney (8) 877, 9. Danny Dietrich (9) 816, 10. Chad Kemenah (2) 784.

2015 – 1. Donny Schatz (31) 1,480, 2. Greg Hodnett (17) 1,089, 3. Shane Stewart (11) 1,033, 4. Danny Dietrich (16) 961, 5. Dale Blaney (16) 931, 6. Joey Saldana (3) 923, 7. Kerry Madsen (4) 920, 8. Danny Lasoski (14) 903, 9. Daryn Pittman (6) 876, 10. Brad Sweet (6) 874.

2014 – 1. Donny Schatz (26) 1,476, 2. Daryn Pittman (14) 1,219, 3. Kerry Madsen (7) 1,083, 4. Paul McMahan (5) 1,040, 5. Dale Blaney (21) 975, 6. Joey Saldana (8) 895, 7. Greg Hodnett (11) 871, 8. Brad Sweet (5) 783, 9. David Gravel (5) 715, 10. Danny Dietrich (10) 624.

2013 – 1. Donny Schatz (26) 1,089, 2. Daryn Pittman (8) 925, 3. Fred Rahmer (7) 764, 4. Paul McMahan (4) 728, 5. Lance Dewease (3) 673, 6. Greg Hodnett (8) 668, 7. Tim Kaeding (12) 624, 8. Dale Blaney (7) 591, 9. Tim Shaffer (3) 549, 10. Brian Montieth (9) 545.

The Open Wheel Power Rankings are determined by cumulative points based on a sliding scale dependent upon car count at Sprint Car and Midget events across all sanctions and non-sanctions throughout North America.