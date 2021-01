Kofoid and Arneson Score Schaeffer’s Oil Wild Wing Shootout Opener Wins

In Friday night’s Schaeffer’s Oil Wild Wing Shootout opener presented by O’Reilly Auto Parts, California’s Buddy Kofoid scored the $7,000 Sprint Car win, while North Dakota’s Casey Arneson won the $1,000 prize in the IMCA Modified feature.

410 Sprints – Winged

A Feature 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Michael Kofoid Penngrove, CA #19AZ 2 5 Donny Schatz Fargo, ND #15 3 4 Carson Macedo Lemoore, CA #21 4 2 Aaron Reutzel Clute, TX #83 5 8 Lance Dewease Fayetteville, PA #69K 6 10 Rico Abreu St. Helena, CA #57 7 6 Tony Stewart Columbus, IN #14 8 11 Cory Eliason Visalia, CA #26 9 3 Dominic Scelzi Fresno, CA #41 10 13 Tim Kaeding San Jose, CA #42X 11 7 D.J. Netto Hanford, CA #88N 12 12 Corey Day Clovis, CA #14D 13 9 Giovanni Scelzi Fresno, CA #18 14 15 Mitchell Faccinto Hanford, CA #37 15 19 Kalib Henry Sacramento, CA #93 16 23 Bill Balog North Pole, AK #13 17 14 Ryan Timms Oklahoma City, OK #5T 18 20 Tim Estenson Fargo, ND #14T 19 21 Mason Daniel Springville, CA #33M 20 16 Sean Watts Atwater, CA #98 21 22 Tanner Holmes Jacksonville, OR #18T 22 17 Robbie Price Cobble Hill, BC #1 23 24 A.J. Bender San Diego, CA #21B 24 18 Sammy Swindell Germantown, TN #56

B Feature 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 3 Kalib Henry Sacramento, CA #93 2 6 Tim Estenson Fargo, ND #14T 3 1 Mason Daniel Springville, CA #33M 4 4 Tanner Holmes Jacksonville, OR #18T 5 5 Bill Balog North Pole, AK #13 6 2 Jason Solwold Burlington, WA #18S 7 7 A.J. Bender San Diego, CA #21B 8 8 Brian Boswell Roseburg, OR #75

Heat 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 2 Carson Macedo Lemoore, CA #21 2 1 Rico Abreu St. Helena, CA #57 3 6 Corey Day Clovis, CA #14D 4 4 Donny Schatz Fargo, ND #15 5 3 D.J. Netto Hanford, CA #88N 6 9 Sammy Swindell Germantown, TN #56 7 5 Mason Daniel Springville, CA #33M 8 8 Bill Balog North Pole, AK #13 9 7 Jason Solwold Burlington, WA #18S

Heat 2

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Michael Kofoid Penngrove, CA #19AZ 2 2 Giovanni Scelzi Fresno, CA #18 3 3 Lance Dewease Fayetteville, PA #69K 4 4 Tony Stewart Columbus, IN #14 5 5 Ryan Timms Oklahoma City, OK #5T 6 6 Robbie Price Cobble Hill, BC #1 7 7 Kalib Henry Sacramento, CA #93 8 8 Tim Estenson Fargo, ND #14T 9 9 Brian Boswell Roseburg, OR #75

Heat 3

Pos Start Driver Hometown Car 1 2 Dominic Scelzi Fresno, CA #41 2 4 Aaron Reutzel Clute, TX #83 3 3 Cory Eliason Visalia, CA #26 4 5 Tim Kaeding San Jose, CA #42X 5 6 Mitchell Faccinto Hanford, CA #37 6 1 Sean Watts Atwater, CA #98 7 7 Tanner Holmes Jacksonville, OR #18T 8 8 A.J. Bender San Diego, CA #21B

Qualifying 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 10 Donny Schatz Fargo, ND #15 2 1 Tony Stewart Columbus, IN #14 3 14 Aaron Reutzel Clute, TX #83 4 7 D.J. Netto Hanford, CA #88N 5 5 Lance Dewease Fayetteville, PA #69K 6 3 Cory Eliason Visalia, CA #26 7 25 Carson Macedo Lemoore, CA #21 8 13 Giovanni Scelzi Fresno, CA #18 9 18 Dominic Scelzi Fresno, CA #41 10 9 Rico Abreu St. Helena, CA #57 11 19 Michael Kofoid Penngrove, CA #19AZ 12 8 Sean Watts Atwater, CA #98 13 11 Mason Daniel Springville, CA #33M 14 6 Ryan Timms Oklahoma City, OK #5T 15 4 Tim Kaeding San Jose, CA #42X 16 23 Corey Day Clovis, CA #14D 17 16 Robbie Price Cobble Hill, BC #1 18 15 Mitchell Faccinto Hanford, CA #37 19 2 Brian Boswell Roseburg, OR #75 20 26 Jason Solwold Burlington, WA #18S 21 24 Kalib Henry Sacramento, CA #93 22 17 Tanner Holmes Jacksonville, OR #18T 23 20 Bill Balog North Pole, AK #13 24 21 Tim Estenson Fargo, ND #14T 25 22 A.J. Bender San Diego, CA #21B 26 12 Sammy Swindell Germantown, TN #56

Hot Laps 1

Pos Start Driver Hometown Car

IMCA Modifieds

A Feature 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 6 Casey Arneson Fargo, ND #2 2 2 Riley Simmons Susanville, CA #21R 3 4 D.J. Shannon Merced, CA #32 4 3 Bricen James Albany, OR #13 5 1 Collen Winebarger Corbett, OR #C9 6 7 Ethan Dotson Bakersfield, CA #174 7 5 Zachary Madrid Phoenix, AZ #5M 8 12 Tim Ward Chandler, AZ #4TW 9 11 Grey Ferrando Stayton, OR #V13 10 8 Chaz Baca Mesa, AZ #75JR 11 16 Spencer Wilson Minot, ND #75 12 19 Casey Skyberg Rapid City, SD #6 13 9 Jon Debenedetti Rogue River, OR #21J 14 18 Kelsie Foley Tucson, AZ #44K 15 24 Brandon Schmitt Beaver Dam, WI #20 16 13 Don Earven Globe, AZ #1X 17 20 Austin Kuehl Cave Creek, AZ #77X 18 23 Tom Smith Norco, CA #31T 19 10 Kellen Chadwick Oakley, CA #83 20 21 Tanner Black Otis, KS #44T 21 22 Cody Thompson Sioux City, IA #25C 22 14 Trevor Geist Burlington, CO #10G 23 17 Cody Laney Torrance, CA #5L 24 15 Paul Stone Winton, CA #66P

B Feature 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Casey Skyberg Rapid City, SD #6 2 4 Tanner Black Otis, KS #44T 3 2 Tom Smith Norco, CA #31T 4 7 Jake Pike Pahrump, NV #223 5 3 Troy Morris Jr Bakersfield, CA #07X 6 8 KC Dieckman Surprise, AZ #21 7 16 Paris Archie Sparks, NV #26A 8 6 Vinny Raucci Jr Las Vegas, NV #911 9 10 Kelly Johnson Peoria, AZ #93 10 11 Mark Gaylord Boring, OR #34X 11 14 Kersey Ferrando Stayton, OR #23K 12 13 Josh Sneed Sun City, AZ #97 13 5 Chad Stevens Gilbert, AZ #61 14 15 Jerry Schram Vancouver, WA #77S 15 9 David Spriggs Petaluma, CA #5 16 12 Steve Studebaker Santa Rosa, CA #46S

B Feature 2

Pos Start Driver Hometown Car 1 2 Austin Kuehl Cave Creek, AZ #77X 2 3 Cody Thompson Sioux City, IA #25C 3 8 Brandon Schmitt Beaver Dam, WI #20 4 6 Brenda Kirby Bullhead City, AZ #5B 5 4 Chuck Grohnke Gilbert, AZ #23C 6 9 Randy Ahrns Kingman, AZ #101 7 14 Jimmy Mills Queen Creek, AZ #16 8 7 John Pierce San Jose, CA #80 9 5 Jeremy Mills Clear Lake, IA #18Z 10 15 Justin McCreadie Phoenix, OR #15JT 11 1 Alyssa Smith Norco, CA #31A 12 11 Lucas Rodin Marion, ND #19 13 10 Joey Franklin Las Vegas, NV #15 14 12 Jeremy Richey Medford, OR #15J 15 13 Anthony Merritt Hemet, CA #98

Heat 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Zachary Madrid Phoenix, AZ #5M 2 5 Ethan Dotson Bakersfield, CA #174 3 2 Don Earven Globe, AZ #1X 4 6 Casey Skyberg Rapid City, SD #6 5 4 Tanner Black Otis, KS #44T 6 7 Jake Pike Pahrump, NV #223 7 8 Kelly Johnson Peoria, AZ #93 8 9 Josh Sneed Sun City, AZ #97 9 3 Paris Archie Sparks, NV #26A

Heat 2

Pos Start Driver Hometown Car 1 2 Riley Simmons Susanville, CA #21R 2 3 Jon Debenedetti Rogue River, OR #21J 3 1 Paul Stone Winton, CA #66P 4 6 Tom Smith Norco, CA #31T 5 4 Chad Stevens Gilbert, AZ #61 6 5 KC Dieckman Surprise, AZ #21 7 7 Mark Gaylord Boring, OR #34X 8 8 Kersey Ferrando Stayton, OR #23K

Heat 3

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Casey Arneson Fargo, ND #2 2 4 Grey Ferrando Stayton, OR #V13 3 3 Cody Laney Torrance, CA #5L 4 5 Troy Morris Jr Bakersfield, CA #07X 5 6 Vinny Raucci Jr Las Vegas, NV #911 6 7 David Spriggs Petaluma, CA #5 7 2 Steve Studebaker Santa Rosa, CA #46S 8 8 Jerry Schram Vancouver, WA #77S

Heat 4

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 D.J. Shannon Merced, CA #32 2 2 Chaz Baca Mesa, AZ #75JR 3 6 Trevor Geist Burlington, CO #10G 4 7 Alyssa Smith Norco, CA #31A 5 5 Chuck Grohnke Gilbert, AZ #23C 6 8 John Pierce San Jose, CA #80 7 4 Joey Franklin Las Vegas, NV #15 8 3 Anthony Merritt Hemet, CA #98

Heat 5

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Collen Winebarger Corbett, OR #C9 2 2 Kellen Chadwick Oakley, CA #83 3 4 Spencer Wilson Minot, ND #75 4 6 Austin Kuehl Cave Creek, AZ #77X 5 8 Jeremy Mills Clear Lake, IA #18Z 6 5 Brandon Schmitt Beaver Dam, WI #20 7 3 Lucas Rodin Marion, ND #19 8 7 Jimmy Mills Queen Creek, AZ #16

Heat 6

Pos Start Driver Hometown Car 1 1 Bricen James Albany, OR #13 2 4 Tim Ward Chandler, AZ #4TW 3 5 Kelsie Foley Tucson, AZ #44K 4 7 Cody Thompson Sioux City, IA #25C 5 3 Brenda Kirby Bullhead City, AZ #5B 6 8 Randy Ahrns Kingman, AZ #101 7 2 Jeremy Richey Medford, OR #15J 8 6 Justin McCreadie Phoenix, OR #15JT

Qualifying 1

Pos Start Driver Hometown Car 1 12 Zachary Madrid Phoenix, AZ #5M 2 17 Paul Stone Winton, CA #66P 3 1 Casey Arneson Fargo, ND #2 4 15 Don Earven Globe, AZ #1X 5 19 Riley Simmons Susanville, CA #21R 6 8 Steve Studebaker Santa Rosa, CA #46S 7 22 Paris Archie Sparks, NV #26A 8 10 Jon Debenedetti Rogue River, OR #21J 9 13 Cody Laney Torrance, CA #5L 10 7 Tanner Black Otis, KS #44T 11 21 Chad Stevens Gilbert, AZ #61 12 2 Grey Ferrando Stayton, OR #V13 13 5 Ethan Dotson Bakersfield, CA #174 14 14 KC Dieckman Surprise, AZ #21 15 16 Troy Morris Jr Bakersfield, CA #07X 16 6 Casey Skyberg Rapid City, SD #6 17 18 Tom Smith Norco, CA #31T 18 20 Vinny Raucci Jr Las Vegas, NV #911 19 23 Jake Pike Pahrump, NV #223 20 11 Mark Gaylord Boring, OR #34X 21 24 David Spriggs Petaluma, CA #5 22 3 Kelly Johnson Peoria, AZ #93 23 4 Kersey Ferrando Stayton, OR #23K 24 9 Jerry Schram Vancouver, WA #77S

Qualifying 2