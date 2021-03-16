Home Tennessee Bristol Motor Speedway Trey Mills, Spencer Singleton & Seth Wimpy take 602 Crate Late Model...

Trey Mills, Spencer Singleton & Seth Wimpy take 602 Crate Late Model wins at Bristol Dirt Nationals!

TennesseeBristol Motor SpeedwayDirt Late Model NewsCrate Late Model Series NewsRace Track News
Finish Start Driver Points
1
1
 Trey Mills (14JR)
St. Augustine, Fl.		 200
2
7
 Gage Griffin (O7)
Folkston, Ga.		 197
3
19
 Logan Walston (L4)
Dalton, Ga.		 194
4
9
 Kevin Powell (12P)
Winston Salem, Nc.		 191
5
13
 Curtis Thomas (5)
Knoxville, Tn.		 188
6
12
 Jeremy Fowler (33)
Landrum, Sc.		 185
7
2
 Brenden Smith (17SSJR)
Dade City, Fl.		 182
8
14
 Victoria Purcell (20)
Hanceville, Al.		 179
9
10
 Garrett Loyd (43)
Centre, Al.		 176
10
16
 Tucker Anderson (22)
Murphy, Nc.		 173
11
20
 Bronson Rutledge (15)
Centre, Al.		 170
12
15
 Kyle Beck (4)
Rome, Ga.		 167
13
18
 Steven Gaines (50)
Smiths Station, Al.		 164
14
17
 Baron McDowell (14M)
Fountain Iron, Sc.		 161
15
3
 Pete Cochran (127)
Dallas, Ga.		 158
16
5
 John Brooks (OO)
Wayne, Oh.		 155
17
4
 John Eller (5E)
Oxford, Nc.		 152
18
6
 Joe Belkey (58)
Deland, Fl.		 149
19
8
 Shawn Speegle (60S)
Cullman, Al.		 146
20
11
 Dillon Johnson (3D)
Sundance, Wy.		 143
DNS
21
 Cody Newton (14C)
Marietta, Ga.		 0

 

Finish Start Driver Points
1
1
 Spencer Singleton (30)
Dalton, Ga.		 200
2
3
 Cass Fowler (C9)
Acworth, Ga.		 197
3
7
 Andy Morris (5M)
Canton, Ga.		 194
4
6
 Paul Jorgensen (J3)
Waycross, Ga.		 191
5
21
 Matthew Rollins (46)
Princeton, Ky.		 188
6
12
 Tanner Fortune (92)
Flat Rock, Nc.		 185
7
2
 Ethan Putman (11P)
Lexington, Al.		 182
8
14
 Logan Carlyle (15C)
Bethlehem, Ga.		 179
9
10
 Justin Taylor (12T)
King, Nc.		 176
10
18
 Dalton Jacobs (7J)
Reidsville, Nc.		 173
11
19
 Ty Giles (10)
Norman Park, Ga.		 170
12
11
 Brandon Buhler (61)
Denham Springs, La.		 167
13
20
 Randy Brewer (B3)
Muscle Shoals, Al.		 164
14
5
 Josh Stansell (32S)
Cullman, Al.		 161
15
16
 Chuck Hargrove (H28)
Hazlehurst, Ga.		 158
16
17
 Charlie Ray Howell (75)
Mt. Pleasant, Tn.		 155
17
13
 Bruce Collins Jr. (3JR)
Brunswick, Ga.		 152
18
15
 Jamie Maurice (17C)
Forsyth, Ga.		 149
19
8
 Logan Stinchcomb (85)
Winder, Ga.		 146
20
4
 Steven Stratton Jr. (30S)
East Palatka, Fl.		 143
21
9
 Colton Trouille (615)
Lake Park, Ga.		 140

 

Finish Start Driver Points
1
2
 Seth Wimpey (24)
Blue Ridge, Ga.		 200
2
4
 Dustin Diem (D9)
Ellaville, Ga.		 197
3
1
 Morgan Alexander (711)
Griffin, Ga.		 194
4
6
 Garrett Mosley (38)
Lawtey, Fl.		 191
5
10
 Jonathan Warnicke (13X)
Booneville, Ms.		 188
6
5
 Ken Ellefson (11E)
North Ft. Myers, Fl.		 185
7
14
 Mario Gresham (21)
Rome, Ga.		 182
8
16
 Tristan Clawson (32)
Mountain City, Tn.		 179
9
7
 Heath Martin (23)
Wytheville, Va.		 176
10
15
 David Smith (171)
Spartanburg, Sc.		 173
11
9
 Eric Register (12R)
Portal, Ga.		 170
12
11
 Hayden Swaney (52)
Dalton, Ga.		 167
13
19
 Kevin Johnson (98)
Monroe, Ga.		 164
14
13
 Dan Duggan (25)
Lenoir City, Tn.		 161
15
8
 Vic Chandler (88C)
Weaverville, Nc.		 158
16
20
 Brady Lear (9)
Brodhead, Ky.		 155
17
17
 Keven Kuss (206)
Murfreesboro, Tn.		 152
18
12
 John Strickland (43s)
Jackson, Ga.		 149
19
18
 Jackson Hise (388)
Ocala, Fl.		 146
20
3
 Griffin Alexander (11)
Griffin, Ga.		 143
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