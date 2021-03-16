Trey Mills, Spencer Singleton & Seth Wimpy take 602 Crate Late Model wins at Bristol Dirt Nationals!

602 Late Model A-Feature 1
|Finish
|Start
|Driver
|Points
|1
|
1
|Trey Mills (14JR)
St. Augustine, Fl.
|200
|2
|
7
|Gage Griffin (O7)
Folkston, Ga.
|197
|3
|
19
|Logan Walston (L4)
Dalton, Ga.
|194
|4
|
9
|Kevin Powell (12P)
Winston Salem, Nc.
|191
|5
|
13
|Curtis Thomas (5)
Knoxville, Tn.
|188
|6
|
12
|Jeremy Fowler (33)
Landrum, Sc.
|185
|7
|
2
|Brenden Smith (17SSJR)
Dade City, Fl.
|182
|8
|
14
|Victoria Purcell (20)
Hanceville, Al.
|179
|9
|
10
|Garrett Loyd (43)
Centre, Al.
|176
|10
|
16
|Tucker Anderson (22)
Murphy, Nc.
|173
|11
|
20
|Bronson Rutledge (15)
Centre, Al.
|170
|12
|
15
|Kyle Beck (4)
Rome, Ga.
|167
|13
|
18
|Steven Gaines (50)
Smiths Station, Al.
|164
|14
|
17
|Baron McDowell (14M)
Fountain Iron, Sc.
|161
|15
|
3
|Pete Cochran (127)
Dallas, Ga.
|158
|16
|
5
|John Brooks (OO)
Wayne, Oh.
|155
|17
|
4
|John Eller (5E)
Oxford, Nc.
|152
|18
|
6
|Joe Belkey (58)
Deland, Fl.
|149
|19
|
8
|Shawn Speegle (60S)
Cullman, Al.
|146
|20
|
11
|Dillon Johnson (3D)
Sundance, Wy.
|143
|DNS
|
21
|Cody Newton (14C)
Marietta, Ga.
|0
602 Late Model A-Feature 2
|Finish
|Start
|Driver
|Points
|1
|
1
|Spencer Singleton (30)
Dalton, Ga.
|200
|2
|
3
|Cass Fowler (C9)
Acworth, Ga.
|197
|3
|
7
|Andy Morris (5M)
Canton, Ga.
|194
|4
|
6
|Paul Jorgensen (J3)
Waycross, Ga.
|191
|5
|
21
|Matthew Rollins (46)
Princeton, Ky.
|188
|6
|
12
|Tanner Fortune (92)
Flat Rock, Nc.
|185
|7
|
2
|Ethan Putman (11P)
Lexington, Al.
|182
|8
|
14
|Logan Carlyle (15C)
Bethlehem, Ga.
|179
|9
|
10
|Justin Taylor (12T)
King, Nc.
|176
|10
|
18
|Dalton Jacobs (7J)
Reidsville, Nc.
|173
|11
|
19
|Ty Giles (10)
Norman Park, Ga.
|170
|12
|
11
|Brandon Buhler (61)
Denham Springs, La.
|167
|13
|
20
|Randy Brewer (B3)
Muscle Shoals, Al.
|164
|14
|
5
|Josh Stansell (32S)
Cullman, Al.
|161
|15
|
16
|Chuck Hargrove (H28)
Hazlehurst, Ga.
|158
|16
|
17
|Charlie Ray Howell (75)
Mt. Pleasant, Tn.
|155
|17
|
13
|Bruce Collins Jr. (3JR)
Brunswick, Ga.
|152
|18
|
15
|Jamie Maurice (17C)
Forsyth, Ga.
|149
|19
|
8
|Logan Stinchcomb (85)
Winder, Ga.
|146
|20
|
4
|Steven Stratton Jr. (30S)
East Palatka, Fl.
|143
|21
|
9
|Colton Trouille (615)
Lake Park, Ga.
|140
602 Late Model A-Feature 3
|Finish
|Start
|Driver
|Points
|1
|
2
|Seth Wimpey (24)
Blue Ridge, Ga.
|200
|2
|
4
|Dustin Diem (D9)
Ellaville, Ga.
|197
|3
|
1
|Morgan Alexander (711)
Griffin, Ga.
|194
|4
|
6
|Garrett Mosley (38)
Lawtey, Fl.
|191
|5
|
10
|Jonathan Warnicke (13X)
Booneville, Ms.
|188
|6
|
5
|Ken Ellefson (11E)
North Ft. Myers, Fl.
|185
|7
|
14
|Mario Gresham (21)
Rome, Ga.
|182
|8
|
16
|Tristan Clawson (32)
Mountain City, Tn.
|179
|9
|
7
|Heath Martin (23)
Wytheville, Va.
|176
|10
|
15
|David Smith (171)
Spartanburg, Sc.
|173
|11
|
9
|Eric Register (12R)
Portal, Ga.
|170
|12
|
11
|Hayden Swaney (52)
Dalton, Ga.
|167
|13
|
19
|Kevin Johnson (98)
Monroe, Ga.
|164
|14
|
13
|Dan Duggan (25)
Lenoir City, Tn.
|161
|15
|
8
|Vic Chandler (88C)
Weaverville, Nc.
|158
|16
|
20
|Brady Lear (9)
Brodhead, Ky.
|155
|17
|
17
|Keven Kuss (206)
Murfreesboro, Tn.
|152
|18
|
12
|John Strickland (43s)
Jackson, Ga.
|149
|19
|
18
|Jackson Hise (388)
Ocala, Fl.
|146
|20
|
3
|Griffin Alexander (11)
Griffin, Ga.
|143