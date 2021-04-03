Legit Speedway Park Results – 4/3/21
CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCK A FEATURE 1
8 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|4
|R9
|
|Chuck Russell
|West Plains, MO
|3
|
|2
|5
|93
|
|John Stiner
|West Plains, MO
|3
|
|3
|8
|79
|
|Corey Lambert
|West Plains, MO
|5
|
|4
|1
|98
|
|Kevin May Jr
|Pomona, MO
|-3
|
|5
|2
|78
|
|Brad Ball
|
|-3
|
|6
|3
|55
|
|Chris Skinner
|Moody, MO
|-3
|
|7
|11
|33H
|
|Kaleb Herring
|Hardy, AR
|4
|
|8
|6
|38
|
|Clyde Shearin Jr
|West Plains, MO
|-2
|
|9
|9
|08
|
|Duane Wake
|West Plains, MO
|–
|
|10
|10
|07
|
|Lonnie Sitzes
|West Plains, MO
|–
|
|11
|13
|43
|
|Michael Smith
|Mountain Home, AR
|2
|
|DNS
|7
|14JR
|
|Bobby Prosise
|Neelyville, MO
|–
|
|DNS
|12
|26S
|
|Will Smart
|West Plains, MO
|–
|
CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCKHEAT 1
8 Laps
CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCKHEAT 2
15 Laps
HOLIDAY INN EXPRESS SPORT MODA FEATURE 1
6 Laps
HOLIDAY INN EXPRESS SPORT MODHEAT 1
20 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|2
|1
|
|Mark Tackitt
|Bakersfield, MO
|1
|
|2
|1
|X2M
|
|Cole Murphy
|Caulfield, MO
|-1
|
|All transfer
MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSA FEATURE 1
8 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|6
|1X
|
|Kris Lloyd
|Peach Orchard, AR
|5
|
|2
|5
|26M
|
|Donnie Miller
|West Plains, MO
|3
|
|3
|1
|G1
|
|Tony Anglin
|Walnut Ridge, AR
|-2
|
|4
|2
|12
|
|Justin Jarrett
|Maynard, AR
|-2
|
|5
|7
|J3
|
|Jimmy Cornell
|Poplar Bluff, MO
|2
|
|6
|8
|9
|
|Dustin Tiger
|West Plains, MO
|2
|
|7
|3
|22
|
|Lonnie Duncan
|Alton, MO
|-4
|
|8
|11
|55
|
|Bobby Skinner
|Moody, MO
|3
|
|9
|14
|38
|
|Jessie Shearin
|West Plains, MO
|5
|
|10
|12
|99
|
|Becky Alford
|Poplar Bluff, MO
|2
|
|11
|10
|70
|
|Bobby Bryant
|West Plains, MO
|-1
|
|12
|9
|2K
|
|Tim Pulley
|
|-3
|
|13
|16
|56C
|
|Cody Cornett
|Drasco, AR
|3
|
|14
|15
|4G
|
|Garry Tackitt
|Viola, AR
|1
|
|15
|13
|7
|
|John Stiner
|West Plains, MO
|-2
|
|16
|4
|K7
|
|Kevin Collins
|West Plains, MO
|-12
|
MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSHEAT 1
8 Laps
MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSHEAT 2
20 Laps
WESTGATE REALTY SPORTSMAN LATE MODELA FEATURE 1
8 Laps
WESTGATE REALTY SPORTSMAN LATE MODELHEAT 1
20 Laps
RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDA FEATURE 1
8 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|9
|11
|
|Sawyer Crigler
|Alton, MO
|8
|
|2
|8
|73W
|
|Shawn Walsh
|Ash Flat, AR
|6
|
|3
|6
|13
|
|Brandon Baldridge
|Alton, MO
|3
|
|4
|5
|9
|
|Brint Hartwick
|Quitman, AR
|1
|
|5
|4
|18C
|
|Landon Clinton
|Willow Springs, MO
|-1
|
|6
|10
|G1X
|
|Tony Anglin
|Walnut Ridge, AR
|4
|
|7
|7
|27B
|
|Matt Barry
|West Plains, MO
|–
|
|8
|2
|9JR
|
|Spencer Hartwick
|Quitman, AR
|-6
|
|9
|1
|00
|
|Coy Flippin
|Flippin, AR
|-8
|
|10
|12
|3
|
|Trever Vandiver
|West Plains, MO
|2
|
|11
|11
|93
|
|Jay Croney
|West Plains, MO
|–
|
|12
|3
|27
|
|Cayden Mitchell
|Kennett, MO
|-9
|
RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDHEAT 1
8 Laps
RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDHEAT 2
40 Laps
COMP CAM LATE MODELSA FEATURE 1
10 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|3
|86R
|
|Brian Rickman
|Columbus, MS
|2
|
|2
|1
|R5
|
|Hunter Rasdon
|Jonesboro, AR
|-1
|
|3
|2
|21JR
|
|Billy Moyer Jr
|Batesville, AR
|-1
|
|4
|4
|21
|
|Billy Moyer
|Batesville, AR
|–
|
|5
|17
|86
|
|Kyle Beard
|Trumann, AR
|12
|
|6
|7
|12W
|
|Ashton Winger
|Senoia, GA
|1
|
|7
|5
|36M
|
|Logan Martin
|West Plains, MO
|-2
|
|8
|10
|12
|
|Scott Crigler
|Alton, MO
|2
|
|9
|12
|1
|
|BJ Robinson
|Bossier City, LA
|3
|
|10
|15
|94
|
|Austin Rettig
|Sikeston, MO
|5
|
|11
|13
|66M
|
|Robby Moore
|Broseley, MO
|2
|
|12
|14
|33S
|
|Kaleb Stolba
|Willow Springs, MO
|2
|
|13
|16
|00
|
|Jesse Stovall
|Billings, MO
|3
|
|14
|9
|14
|
|Morgan Bagley
|Gladewater, TX
|-5
|
|15
|22
|3
|
|Mike Collins
|New Orleans, LA
|7
|
|16
|19
|18P
|
|Brayden Proctor
|Hector, AR
|3
|
|17
|11
|3W
|
|Brennon Willard
|Lebanon, MO
|-6
|
|18
|6
|93
|
|Mason Oberkramer
|Broseley, MO
|-12
|
|19
|18
|50
|
|Kaeden Cornell
|Willard, MO
|-1
|
|20
|8
|56
|
|Tony Jackson Jr
|Lebanon, MO
|-12
|
|21
|20
|F1
|
|Brett Frazier
|Vivian, LA
|-1
|
|22
|21
|92
|
|Chad Mallett
|Greenbrier, AR
|-1
|
COMP CAM LATE MODELSB FEATURE 1
8 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|+/-
|
|1
|1
|86
|
|Kyle Beard
|Trumann, AR
|–
|
|2
|3
|50
|
|Kaeden Cornell
|Willard, MO
|1
|
|3
|4
|18P
|
|Brayden Proctor
|Hector, AR
|1
|
|4
|5
|F1
|
|Brett Frazier
|Vivian, LA
|1
|
|Top 4 transfer
|5
|7
|5
|
|Austin Vincent
|Moody, MO
|2
|
|6
|6
|3
|
|Mike Collins
|New Orleans, LA
|–
|
|7
|11
|91
|
|Chris Jones
|Neelyville, MO
|4
|
|8
|9
|13
|
|Joey Smith
|Pomona, MO
|1
|
|9
|8
|7W
|
|Wesley Wise
|Perryville, AR
|-1
|
|DNS
|2
|92
|
|Chad Mallett
|Greenbrier, AR
|–
|
|DNS
|10
|29
|
|Blonde Bomber
|Pea Ridge, AR
|–
|
|DNS
|12
|55
|
|Danny Miller
|Purdy, MO
|–
|
COMP CAM LATE MODELSHEAT 1
8 Laps
COMP CAM LATE MODELSHEAT 2
8 Laps
COMP CAM LATE MODELSHEAT 3
8 Laps
COMP CAM LATE MODELSHEAT 4
0 Laps
COMP CAM LATE MODELSQUALIFYING 1
0 Laps
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|Time
|
|1
|1
|R5
|
|Hunter Rasdon
|Jonesboro, AR
|14.050
|
|2
|5
|86R
|
|Brian Rickman
|Columbus, MS
|14.287
|
|3
|14
|36M
|
|Logan Martin
|West Plains, MO
|14.419
|
|4
|2
|12W
|
|Ashton Winger
|Senoia, GA
|14.454
|
|5
|3
|14
|
|Morgan Bagley
|Gladewater, TX
|14.671
|
|6
|11
|3W
|
|Brennon Willard
|Lebanon, MO
|14.676
|
|7
|4
|F1
|
|Brett Frazier
|Vivian, LA
|14.687
|
|8
|13
|94
|
|Austin Rettig
|Sikeston, MO
|14.774
|
|9
|10
|86
|
|Kyle Beard
|Trumann, AR
|14.831
|
|10
|8
|91
|
|Chris Jones
|Neelyville, MO
|14.834
|
|11
|12
|66M
|
|Robby Moore
|Broseley, MO
|14.863
|
|12
|7
|50
|
|Kaeden Cornell
|Willard, MO
|14.975
|
|13
|9
|13
|
|Joey Smith
|Pomona, MO
|15.002
|
|DQ
|6
|5
|
|Austin Vincent
|Moody, MO
|14.597
|
COMP CAM LATE MODELSQUALIFYING 2
|Finish
|Start
|#
|Competitor
|Hometown
|Time
|
|1
|8
|21JR
|
|Billy Moyer Jr
|Batesville, AR
|14.433
|
|2
|10
|21
|
|Billy Moyer
|Batesville, AR
|14.438
|
|3
|3
|12
|
|Scott Crigler
|Alton, MO
|14.490
|
|4
|5
|00
|
|Jesse Stovall
|Billings, MO
|14.548
|
|5
|13
|93
|
|Mason Oberkramer
|Broseley, MO
|14.558
|
|6
|6
|56
|
|Tony Jackson Jr
|Lebanon, MO
|14.568
|
|7
|4
|33S
|
|Kaleb Stolba
|Willow Springs, MO
|14.699
|
|8
|11
|1
|
|BJ Robinson
|Bossier City, LA
|14.777
|
|9
|2
|92
|
|Chad Mallett
|Greenbrier, AR
|14.826
|
|10
|12
|3
|
|Mike Collins
|New Orleans, LA
|15.018
|
|11
|7
|29
|
|Blonde Bomber
|Pea Ridge, AR
|15.018
|
|12
|9
|18P
|
|Brayden Proctor
|Hector, AR
|15.018
|
|13
|14
|55
|
|Danny Miller
|Purdy, MO
|15.018
|
|DQ
|1
|7W
|
|Wesley Wise
|Perryville, AR
|15.012
|
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