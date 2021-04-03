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Legit Speedway Park Results – 4/3/21

Dirt Late Model NewsComp Cams Super Dirt Car SeriesMissouriLegit Speedway ParkRace Track News

CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCK A FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 R9 Chuck Russell Chuck Russell West Plains, MO 3
2 5 93 John Stiner John Stiner West Plains, MO 3
3 8 79 Corey Lambert Corey Lambert West Plains, MO 5
4 1 98 Kevin May Jr Kevin May Jr Pomona, MO -3
5 2 78 Brad Ball Brad Ball -3
6 3 55 Chris Skinner Chris Skinner Moody, MO -3
7 11 33H Kaleb Herring Kaleb Herring Hardy, AR 4
8 6 38 Clyde Shearin Jr Clyde Shearin Jr West Plains, MO -2
9 9 08 Duane Wake Duane Wake West Plains, MO
10 10 07 Lonnie Sitzes Lonnie Sitzes West Plains, MO
11 13 43 Michael Smith Michael Smith Mountain Home, AR 2
DNS 7 14JR Bobby Prosise Bobby Prosise Neelyville, MO
DNS 12 26S Will Smart Will Smart West Plains, MO
8 Laps

CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCKHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 55 Chris Skinner Chris Skinner Moody, MO 1
2 1 98 Kevin May Jr Kevin May Jr Pomona, MO -1
3 4 93 John Stiner John Stiner West Plains, MO 1
4 3 14JR Bobby Prosise Bobby Prosise Neelyville, MO -1
5 5 08 Duane Wake Duane Wake West Plains, MO
6 6 33H Kaleb Herring Kaleb Herring Hardy, AR
7 7 43 Michael Smith Michael Smith Mountain Home, AR
All transfer
8 Laps

CHECKERED FLAG TRUCK REPAIR HOBBY STOCKHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 6 R9 Chuck Russell Chuck Russell West Plains, MO 5
2 4 78 Brad Ball Brad Ball 2
3 1 38 Clyde Shearin Jr Clyde Shearin Jr West Plains, MO -2
4 3 79 Corey Lambert Corey Lambert West Plains, MO -1
5 5 07 Lonnie Sitzes Lonnie Sitzes West Plains, MO
DNS 2 26S Will Smart Will Smart West Plains, MO
All transfer
15 Laps

HOLIDAY INN EXPRESS SPORT MODA FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 1 Mark Tackitt Mark Tackitt Bakersfield, MO
2 2 X2M Cole Murphy Cole Murphy Caulfield, MO
6 Laps

HOLIDAY INN EXPRESS SPORT MODHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 1 Mark Tackitt Mark Tackitt Bakersfield, MO 1
2 1 X2M Cole Murphy Cole Murphy Caulfield, MO -1
All transfer
20 Laps

MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSA FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 6 1X Kris Lloyd Kris Lloyd Peach Orchard, AR 5
2 5 26M Donnie Miller Donnie Miller West Plains, MO 3
3 1 G1 Tony Anglin Tony Anglin Walnut Ridge, AR -2
4 2 12 Justin Jarrett Justin Jarrett Maynard, AR -2
5 7 J3 Jimmy Cornell Jimmy Cornell Poplar Bluff, MO 2
6 8 9 Dustin Tiger Dustin Tiger West Plains, MO 2
7 3 22 Lonnie Duncan Lonnie Duncan Alton, MO -4
8 11 55 Bobby Skinner Bobby Skinner Moody, MO 3
9 14 38 Jessie Shearin Jessie Shearin West Plains, MO 5
10 12 99 Becky Alford Becky Alford Poplar Bluff, MO 2
11 10 70 Bobby Bryant Bobby Bryant West Plains, MO -1
12 9 2K Tim Pulley Tim Pulley -3
13 16 56C Cody Cornett Cody Cornett Drasco, AR 3
14 15 4G Garry Tackitt Garry Tackitt Viola, AR 1
15 13 7 John Stiner John Stiner West Plains, MO -2
16 4 K7 Kevin Collins Kevin Collins West Plains, MO -12
8 Laps

MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 6 26M Donnie Miller Donnie Miller West Plains, MO 5
2 2 22 Lonnie Duncan Lonnie Duncan Alton, MO
3 3 G1 Tony Anglin Tony Anglin Walnut Ridge, AR
4 8 J3 Jimmy Cornell Jimmy Cornell Poplar Bluff, MO 4
5 7 2K Tim Pulley Tim Pulley 2
6 5 55 Bobby Skinner Bobby Skinner Moody, MO -1
7 4 7 John Stiner John Stiner West Plains, MO -3
8 1 4G Garry Tackitt Garry Tackitt Viola, AR -7
All transfer
8 Laps

MAYFIELD AUTO REPAIR POWRI SUPER STOCKSHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 2 1X Kris Lloyd Kris Lloyd Peach Orchard, AR 1
2 1 K7 Kevin Collins Kevin Collins West Plains, MO -1
3 7 12 Justin Jarrett Justin Jarrett Maynard, AR 4
4 5 9 Dustin Tiger Dustin Tiger West Plains, MO 1
5 6 70 Bobby Bryant Bobby Bryant West Plains, MO 1
6 4 99 Becky Alford Becky Alford Poplar Bluff, MO -2
7 8 38 Jessie Shearin Jessie Shearin West Plains, MO 1
8 3 56C Cody Cornett Cody Cornett Drasco, AR -5
All transfer
20 Laps

WESTGATE REALTY SPORTSMAN LATE MODELA FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 18 Billy Romans Billy Romans Republic, MO 2
2 1 35E Luke Aitken Luke Aitken West Plains, MO -1
3 4 13 Ben Piper Ben Piper West Plains, MO 1
4 5 31 Justin Kraft Justin Kraft West Plains, MO 1
5 2 62 Shannon Clinton Shannon Clinton Willow Springs, MO -3
DNS 6 14C Jerry Croney Jerry Croney West Plains, MO
8 Laps

WESTGATE REALTY SPORTSMAN LATE MODELHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 35E Luke Aitken Luke Aitken West Plains, MO 2
2 4 62 Shannon Clinton Shannon Clinton Willow Springs, MO 2
3 5 18 Billy Romans Billy Romans Republic, MO 2
4 6 13 Ben Piper Ben Piper West Plains, MO 2
5 2 31 Justin Kraft Justin Kraft West Plains, MO -3
6 1 14C Jerry Croney Jerry Croney West Plains, MO -5
All transfer
20 Laps

RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDA FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 9 11 Sawyer Crigler Sawyer Crigler Alton, MO 8
2 8 73W Shawn Walsh Shawn Walsh Ash Flat, AR 6
3 6 13 Brandon Baldridge Brandon Baldridge Alton, MO 3
4 5 9 Brint Hartwick Brint Hartwick Quitman, AR 1
5 4 18C Landon Clinton Landon Clinton Willow Springs, MO -1
6 10 G1X Tony Anglin Tony Anglin Walnut Ridge, AR 4
7 7 27B Matt Barry Matt Barry West Plains, MO
8 2 9JR Spencer Hartwick Spencer Hartwick Quitman, AR -6
9 1 00 Coy Flippin Coy Flippin Flippin, AR -8
10 12 3 Trever Vandiver Trever Vandiver West Plains, MO 2
11 11 93 Jay Croney Jay Croney West Plains, MO
12 3 27 Cayden Mitchell Cayden Mitchell Kennett, MO -9
8 Laps

RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 5 73W Shawn Walsh Shawn Walsh Ash Flat, AR 4
2 6 G1X Tony Anglin Tony Anglin Walnut Ridge, AR 4
3 3 18C Landon Clinton Landon Clinton Willow Springs, MO
4 2 9JR Spencer Hartwick Spencer Hartwick Quitman, AR -2
5 4 13 Brandon Baldridge Brandon Baldridge Alton, MO -1
6 1 93 Jay Croney Jay Croney West Plains, MO -5
All transfer
8 Laps

RELIABLE CHEVROLET IMCA MODIFIEDHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 4 27B Matt Barry Matt Barry West Plains, MO 3
2 5 11 Sawyer Crigler Sawyer Crigler Alton, MO 3
3 3 9 Brint Hartwick Brint Hartwick Quitman, AR
4 2 27 Cayden Mitchell Cayden Mitchell Kennett, MO -2
5 1 00 Coy Flippin Coy Flippin Flippin, AR -4
6 6 3 Trever Vandiver Trever Vandiver West Plains, MO
All transfer
40 Laps

COMP CAM LATE MODELSA FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 3 86R Brian Rickman Brian Rickman Columbus, MS 2
2 1 R5 Hunter Rasdon Hunter Rasdon Jonesboro, AR -1
3 2 21JR Billy Moyer Jr Billy Moyer Jr Batesville, AR -1
4 4 21 Billy Moyer Billy Moyer Batesville, AR
5 17 86 Kyle Beard Kyle Beard Trumann, AR 12
6 7 12W Ashton Winger Ashton Winger Senoia, GA 1
7 5 36M Logan Martin Logan Martin West Plains, MO -2
8 10 12 Scott Crigler Scott Crigler Alton, MO 2
9 12 1 BJ Robinson BJ Robinson Bossier City, LA 3
10 15 94 Austin Rettig Austin Rettig Sikeston, MO 5
11 13 66M Robby Moore Robby Moore Broseley, MO 2
12 14 33S Kaleb Stolba Kaleb Stolba Willow Springs, MO 2
13 16 00 Jesse Stovall Jesse Stovall Billings, MO 3
14 9 14 Morgan Bagley Morgan Bagley Gladewater, TX -5
15 22 3 Mike Collins Mike Collins New Orleans, LA 7
16 19 18P Brayden Proctor Brayden Proctor Hector, AR 3
17 11 3W Brennon Willard Brennon Willard Lebanon, MO -6
18 6 93 Mason Oberkramer Mason Oberkramer Broseley, MO -12
19 18 50 Kaeden Cornell Kaeden Cornell Willard, MO -1
20 8 56 Tony Jackson Jr Tony Jackson Jr Lebanon, MO -12
21 20 F1 Brett Frazier Brett Frazier Vivian, LA -1
22 21 92 Chad Mallett Chad Mallett Greenbrier, AR -1
10 Laps

COMP CAM LATE MODELSB FEATURE 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 86 Kyle Beard Kyle Beard Trumann, AR
2 3 50 Kaeden Cornell Kaeden Cornell Willard, MO 1
3 4 18P Brayden Proctor Brayden Proctor Hector, AR 1
4 5 F1 Brett Frazier Brett Frazier Vivian, LA 1
Top 4 transfer
5 7 5 Austin Vincent Austin Vincent Moody, MO 2
6 6 3 Mike Collins Mike Collins New Orleans, LA
7 11 91 Chris Jones Chris Jones Neelyville, MO 4
8 9 13 Joey Smith Joey Smith Pomona, MO 1
9 8 7W Wesley Wise Wesley Wise Perryville, AR -1
DNS 2 92 Chad Mallett Chad Mallett Greenbrier, AR
DNS 10 29 Blonde Bomber Blonde Bomber Pea Ridge, AR
DNS 12 55 Danny Miller Danny Miller Purdy, MO
8 Laps

COMP CAM LATE MODELSHEAT 1

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 R5 Hunter Rasdon Hunter Rasdon Jonesboro, AR
2 2 36M Logan Martin Logan Martin West Plains, MO
3 3 14 Morgan Bagley Morgan Bagley Gladewater, TX
4 6 66M Robby Moore Robby Moore Broseley, MO 2
Top 4 transfer
5 5 86 Kyle Beard Kyle Beard Trumann, AR
6 4 F1 Brett Frazier Brett Frazier Vivian, LA -2
7 7 13 Joey Smith Joey Smith Pomona, MO
8 Laps

COMP CAM LATE MODELSHEAT 2

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 86R Brian Rickman Brian Rickman Columbus, MS
2 2 12W Ashton Winger Ashton Winger Senoia, GA
3 3 3W Brennon Willard Brennon Willard Lebanon, MO
4 4 94 Austin Rettig Austin Rettig Sikeston, MO
Top 4 transfer
5 6 50 Kaeden Cornell Kaeden Cornell Willard, MO 1
6 7 5 Austin Vincent Austin Vincent Moody, MO 1
7 5 91 Chris Jones Chris Jones Neelyville, MO -2
8 Laps

COMP CAM LATE MODELSHEAT 3

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 21JR Billy Moyer Jr Billy Moyer Jr Batesville, AR
2 3 93 Mason Oberkramer Mason Oberkramer Broseley, MO 1
3 2 12 Scott Crigler Scott Crigler Alton, MO -1
4 4 33S Kaleb Stolba Kaleb Stolba Willow Springs, MO
Top 4 transfer
5 5 92 Chad Mallett Chad Mallett Greenbrier, AR
DNS 6 29 Blonde Bomber Blonde Bomber Pea Ridge, AR
DNS 7 55 Danny Miller Danny Miller Purdy, MO
8 Laps

COMP CAM LATE MODELSHEAT 4

Finish Start # Competitor Hometown +/-
1 1 21 Billy Moyer Billy Moyer Batesville, AR
2 3 56 Tony Jackson Jr Tony Jackson Jr Lebanon, MO 1
3 4 1 BJ Robinson BJ Robinson Bossier City, LA 1
4 2 00 Jesse Stovall Jesse Stovall Billings, MO -2
Top 4 transfer
5 6 18P Brayden Proctor Brayden Proctor Hector, AR 1
6 5 3 Mike Collins Mike Collins New Orleans, LA -1
7 7 7W Wesley Wise Wesley Wise Perryville, AR
0 Laps

COMP CAM LATE MODELSQUALIFYING 1

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 1 R5 Hunter Rasdon Hunter Rasdon Jonesboro, AR 14.050
2 5 86R Brian Rickman Brian Rickman Columbus, MS 14.287
3 14 36M Logan Martin Logan Martin West Plains, MO 14.419
4 2 12W Ashton Winger Ashton Winger Senoia, GA 14.454
5 3 14 Morgan Bagley Morgan Bagley Gladewater, TX 14.671
6 11 3W Brennon Willard Brennon Willard Lebanon, MO 14.676
7 4 F1 Brett Frazier Brett Frazier Vivian, LA 14.687
8 13 94 Austin Rettig Austin Rettig Sikeston, MO 14.774
9 10 86 Kyle Beard Kyle Beard Trumann, AR 14.831
10 8 91 Chris Jones Chris Jones Neelyville, MO 14.834
11 12 66M Robby Moore Robby Moore Broseley, MO 14.863
12 7 50 Kaeden Cornell Kaeden Cornell Willard, MO 14.975
13 9 13 Joey Smith Joey Smith Pomona, MO 15.002
DQ 6 5 Austin Vincent Austin Vincent Moody, MO 14.597
0 Laps

COMP CAM LATE MODELSQUALIFYING 2

Finish Start # Competitor Hometown Time
1 8 21JR Billy Moyer Jr Billy Moyer Jr Batesville, AR 14.433
2 10 21 Billy Moyer Billy Moyer Batesville, AR 14.438
3 3 12 Scott Crigler Scott Crigler Alton, MO 14.490
4 5 00 Jesse Stovall Jesse Stovall Billings, MO 14.548
5 13 93 Mason Oberkramer Mason Oberkramer Broseley, MO 14.558
6 6 56 Tony Jackson Jr Tony Jackson Jr Lebanon, MO 14.568
7 4 33S Kaleb Stolba Kaleb Stolba Willow Springs, MO 14.699
8 11 1 BJ Robinson BJ Robinson Bossier City, LA 14.777
9 2 92 Chad Mallett Chad Mallett Greenbrier, AR 14.826
10 12 3 Mike Collins Mike Collins New Orleans, LA 15.018
11 7 29 Blonde Bomber Blonde Bomber Pea Ridge, AR 15.018
12 9 18P Brayden Proctor Brayden Proctor Hector, AR 15.018
13 14 55 Danny Miller Danny Miller Purdy, MO 15.018
DQ 1 7W Wesley Wise Wesley Wise Perryville, AR 15.012
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