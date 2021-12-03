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Jonathan Beason wins Midget prelim at Thursday’s Gateway Dirt Nationals!

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Jonathan Beason

25 entries

MIDGETS

A Feature 1 (20 Laps): 1. 8J-Jonathan Beason[5]; 2. 2H-Nick Hoffman[2]; 3. 3N-Jake Neuman[1]; 4. 21K-Karter Sarff[11]; 5. 14S-Zach Daum[3]; 6. 56X-Daniel Robinson[9]; 7. 00-Landon Crawley[6]; 8. 72-Sam Johnson[10]; 9. 57-Shane Cottle[8]; 10. 22-Sean McClelland[13]; 11. 10-Chett Gehrke[7]; 12. 57B-Ronnie Gardner[14]; 13. 36D-Rylan Gray[15]; 14. 24-Landon Simon[17]; 15. 75AU-Bryan Stanfill[16]; 16. 5F-Danny Frye III[18]; 17. 88-Terry Babb[12]; 18. 89-Chris Windom[4]; 19. 17A-Austin Brown[19]; 20. 17K-Kurt Stellhorn[20]

Heat 1 (8 Laps): 1. 89-Chris Windom[1]; 2. 3N-Jake Neuman[2]; 3. 8J-Jonathan Beason[3]; 4. 10-Chett Gehrke[4]; 5. 56X-Daniel Robinson[9]; 6. 21K-Karter Sarff[5]; 7. 22-Sean McClelland[6]; 8. 36D-Rylan Gray[8]; 9. 24-Landon Simon[7]; 10. 17K-Kurt Stellhorn[10]

Heat 2 (8 Laps): 1. 2H-Nick Hoffman[1]; 2. 14S-Zach Daum[2]; 3. 00-Landon Crawley[5]; 4. 57-Shane Cottle[7]; 5. 72-Sam Johnson[6]; 6. 88-Terry Babb[4]; 7. 57B-Ronnie Gardner[9]; 8. 75AU-Bryan Stanfill[10]; 9. 5F-Danny Frye III[8]; 10. 17A-Austin Brown[3]

Qualifying 1: 1. 89-Chris Windom, 00:11.770[10]; 2. 2H-Nick Hoffman, 00:11.851[1]; 3. 3N-Jake Neuman, 00:11.978[15]; 4. 14S-Zach Daum, 00:12.038[6]; 5. 8J-Jonathan Beason, 00:12.121[7]; 6. 17A-Austin Brown, 00:12.186[5]; 7. 10-Chett Gehrke, 00:12.188[2]; 8. 88-Terry Babb, 00:12.237[4]; 9. 21K-Karter Sarff, 00:12.280[8]; 10. 00-Landon Crawley, 00:12.367[9]; 11. 22-Sean McClelland, 00:12.404[14]; 12. 72-Sam Johnson, 00:12.515[11]; 13. 24-Landon Simon, 00:12.565[18]; 14. 57-Shane Cottle, 00:12.571[19]; 15. 36D-Rylan Gray, 00:12.815[12]; 16. 5F-Danny Frye III, 00:12.816; 17. 56X-Daniel Robinson[3]; 18. 57B-Ronnie Gardner[13]; 19. 17K-Kurt Stellhorn[16]; 20. 75AU-Bryan Stanfill[17]

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