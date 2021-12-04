Jonathan Beason doubles up with night two Midget win at Gateway Dirt Nationals

25 entries
MIDGETS
A Feature 1 (20 Laps): 1. 8J-Jonathan Beason[2]; 2. 14S-Zach Daum[4]; 3. 2H-Nick Hoffman[3]; 4. 3N-Jake Neuman[6]; 5. 10-Chett Gehrke[11]; 6. 89-Chris Windom[7]; 7. 22-Sean McClelland[13]; 8. 57B-Ronnie Gardner[18]; 9. 75AU-Bryan Stanfill[15]; 10. 56X-Daniel Robinson[8]; 11. 17A-Austin Brown[14]; 12. 5F-Danny Frye III[16]; 13. 00-Landon Crawley[9]; 14. 57-Shane Cottle[5]; 15. 17K-Kurt Stellhorn[17]; 16. 21K-Karter Sarff[1]; 17. 36D-Rylan Gray[12]; 18. 24-Landon Simon[10]; 19. 72-Sam Johnson[19]; 20. (DNS) 88-Terry Babb
Heat 1 (8 Laps): 1. 8J-Jonathan Beason[2]; 2. 2H-Nick Hoffman[1]; 3. 57-Shane Cottle[4]; 4. 89-Chris Windom[3]; 5. 00-Landon Crawley[8]; 6. 10-Chett Gehrke[6]; 7. 22-Sean McClelland[7]; 8. 75AU-Bryan Stanfill[9]; 9. 88-Terry Babb; 10. 17K-Kurt Stellhorn[10]; 11. 72-Sam Johnson[5]
Heat 2 (8 Laps): 1. 21K-Karter Sarff[1]; 2. 14S-Zach Daum[3]; 3. 3N-Jake Neuman[6]; 4. 56X-Daniel Robinson[5]; 5. 24-Landon Simon[9]; 6. 36D-Rylan Gray[4]; 7. 17A-Austin Brown[7]; 8. 5F-Danny Frye III[8]; 9. 57B-Ronnie Gardner[2]; 10. (DNS) 88-Terry Babb
Qualifying 1: 1. 2H-Nick Hoffman, 00:11.397[2]; 2. 21K-Karter Sarff, 00:11.450[9]; 3. 8J-Jonathan Beason, 00:11.463[16]; 4. 57B-Ronnie Gardner, 00:11.514[4]; 5. 89-Chris Windom, 00:11.518[20]; 6. 14S-Zach Daum, 00:11.567[12]; 7. 57-Shane Cottle, 00:11.577[10]; 8. 36D-Rylan Gray, 00:11.586[11]; 9. 72-Sam Johnson, 00:11.634[19]; 10. 56X-Daniel Robinson, 00:11.670[17]; 11. 10-Chett Gehrke, 00:11.705[6]; 12. 3N-Jake Neuman, 00:11.710[14]; 13. 22-Sean McClelland, 00:11.735[13]; 14. 17A-Austin Brown, 00:11.795[7]; 15. 00-Landon Crawley, 00:11.823[18]; 16. 5F-Danny Frye III, 00:12.062[1]; 17. 75AU-Bryan Stanfill, 00:12.097[8]; 18. 24-Landon Simon, 00:12.230[15]; 19. 17K-Kurt Stellhorn, 00:12.299[3]; 20. 88-Terry Babb, 00:12.299[5]