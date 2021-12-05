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Jonathan Beason completes Midget sweep at Gateway Dirt Nationals!

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Jonathan Beason

25 entries

MIDGETS

A Feature 1 (30 Laps): 1. 8J-Jonathan Beason[5]; 2. 89-Chris Windom[2]; 3. 2H-Nick Hoffman[4]; 4. 56X-Daniel Robinson[7]; 5. 3N-Jake Neuman[8]; 6. 57B-Ronnie Gardner[11]; 7. 17A-Austin Brown[15]; 8. 75AU-Bryan Stanfill[14]; 9. 22-Sean McClelland[9]; 10. 57-Shane Cottle[13]; 11. 36D-Rylan Gray[17]; 12. 00-Landon Crawley[10]; 13. 10-Chett Gehrke[3]; 14. 88-Terry Babb[20]; 15. 14S-Zach Daum[6]; 16. 5F-Danny Frye III[16]; 17. 17K-Kurt Stellhorn[19]; 18. 24-Landon Simon[18]; 19. 21K-Karter Sarff[1]; 20. 72-Sam Johnson[12]

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