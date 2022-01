Craig Ronk Leads Entire Outlaw Feature At The Tulsa Shootout

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 1, 2022) Delivering a Golden Driller to the state of Indiana, Craig Ronk captured his first career Lucas Oil Tulsa Shootout victory.

Leading the entire 55 lap affair, Ronk never vacated the bottom groove of the Tulsa Expo Raceway. Getting a couple of taps in the closing laps from Thomas Kunsman, the No. 21k was unable to shake the No. 94 from the line.

Settling for second, Thomas was chased to the line by Jonathan Beason.

KJ Snow rolled to fourth with Gunnar Setser fifth. Laydon Pearson was sixth, followed by Kevin Thomas, Jr. in seventh. Advancing from 16th to eighth was Emerson Axsom with Cody Christenson rolling from 15th to ninth. Scotty Milan followed the trend; going from 18th to complete the top ten.

The 37th annual Lucas Oil Tulsa Shootout set records across the board with 1,739 entries received. Of those, 1,661 were confirmed at check-in. Other winners on Saturday night included Emerson Axsom in Stock Non-Wing, Jett Nunley in Restricted A-Class, Jake Hagopian in A-Class, Jeffrey Newell in Non-Wing Outlaw, and for the second year in a row Lucas Mauldin topped Junior Sprints.

A total of 359 races were contested (172 Heat Races, 24 E-Mains, 32 D-Mains, 36 C-Mains, 44 Qualifiers, 40 B-Mains, 5 LCQ, and 6 A-Features) across four days with 3,418 green flag laps contested.

The dates for the 2023 Lucas Oil Tulsa Shootout and other details will be released in the coming months.

Race Results:

37th Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 1, 2022

Winged Outlaw

Top 112 in passing points from Heat Races advance to 8 Qualifying Races

Race 54 (8 Laps): 1. 1F-Jason Friesen[2]; 2. 93-Matthew Riggs Carr[3]; 3. 7L-Logan Trevino[1]; 4. 12P-Quinn Roberts[6]; 5. 71P-Chuck Gurney Jr[9]; 6. 83V-Tim Vaught[7]; 7. 08$-Trey Gropp[8]; 8. 77A-Preston Norbury[10]; 9. 40S-Shain Kaiser[5]; 10. 5J-Austin Hawkins[4]

Race 55 (8 Laps): 1. 14X-Braxston Wilson[4]; 2. 77C-Cooper Sullivan[3]; 3. 14L-Kurt Westerfield[8]; 4. 61-Chris Parmley[2]; 5. 26S-Jonathan Shafer[9]; 6. 1E-Eric Braundmeier[7]; 7. 5A-Ava Gropp[6]; 8. 78G-Justin Giddings[5]; 9. 2X-Joshua Spatola[1]; 10. 91-Alec Frisell[10]

Race 56 (8 Laps): 1. 23C-Josh Castro[2]; 2. 49-Max Mittry[1]; 3. 08G-Cannon McIntosh[6]; 4. 5K-Gavan Boschele[5]; 5. 9L-Laramie Freeny[4]; 6. 71M-Gavin Miller[8]; 7. 44-Samuel Holt[7]; 8. 20Q-Brecken Reese[10]; 9. 17J-Jacob Johnston[3]; 10. 51P-Paul Hendrix[9]

Race 57 (8 Laps): 1. 2V-DJ Vanderley[1]; 2. 47B-Emerson Axsom[8]; 3. 14R-Jake Nail[2]; 4. 48T-Tanner Holm[9]; 5. 36C-Kris Carroll[6]; 6. 55C-Trevor Cline[3]; 7. B2-Carson Bolden[10]; 8. 41D-Chuck Dunlap[5]; 9. 4H-Spencer Hill[4]; 10. 37-Wade Olmsted[7]

Race 58 (8 Laps): 1. 20R-Alex Bright[1]; 2. 10S-Logan Seavey[3]; 3. 88-Austin Torgerson[2]; 4. 18H-Nicholas Howard[7]; 5. 21T-Dylan Kadous[6]; 6. 29A-Austin Stone[8]; 7. 938-Bradley Fezard[5]; 8. 88C-Dominic Carter[9]; 9. 38X-Kyle Gray[4]; 10. 9B-Brad Sutton[10]

Race 59 (8 Laps): 1. 12-Frank Galusha[3]; 2. 75X-James Morris[7]; 3. 117-James Scott[2]; 4. 19-Sam Johnson[1]; 5. 27L-Nate Lauderbaugh[8]; 6. 12U-Tyler Devenport[4]; 7. 12C-Chase Spicola[10]; 8. 7H-Skylar Hunter[9]; 9. 29M-Dylan Menditto[5]; 10. 73-Jason McDougal[6]

Race 60 (8 Laps): 1. 38-Karson Battarbee[1]; 2. 14K-Noah Key[2]; 3. 21X-Christopher Bell[8]; 4. 10H-Thomas Hassler[4]; 5. 41J-Caden Kvapil[5]; 6. 14W-Dacin Roberson[3]; 7. 74N-Natalie Doney[6]; 8. 9X-Casey Bauman[7]; 9. 95-Paige Moss[9]; 10. (DNS) 20K-Kevin Ulmer

Race 61 (8 Laps): 1. 94-Craig Ronk[8]; 2. 98-James Roselli[2]; 3. 88R-Ryder Laplante[9]; 4. 242-Izaak Sharp[5]; 5. 2P-Chase Porter[4]; 6. 17R-Molly Day[7]; 7. 35G-Gaige Weldon[3]; 8. 4J-Ayden Hare[10]; 9. 22C-John Campbell[1]; 10. 9F-Mike Frantz[6]

Race 62 (8 Laps): 1. 65-Michael Faccinto[1]; 2. 14Q-Jake Hagopian[3]; 3. 2B-Jonathan Beason[7]; 4. 14E-Mariah Ede[4]; 5. 3C-Cole Roberts[2]; 6. 7F-Ryan Frantz[8]; 7. 6B-Blake Parmley[5]; 8. 88S-Cale Crawford[6]; 9. (DNS) 22-Curtis Jones; 10. (DNS) 71T-Tim Buckwalter

Race 63 (8 Laps): 1. 52-Blake Hahn[3]; 2. 21L-Brady Bacon[2]; 3. 11-Laydon Pearson[8]; 4. 29T-Tanner Thorson[7]; 5. 22X-Daniel Robinson[10]; 6. 8K-Tyler Kuykendall[9]; 7. Z17-Michael Nolf[6]; 8. 13S-Greg Stevens[4]; 9. 60-Robert Lee[1]; 10. 11X-Brent Crews[5]

Race 64 (8 Laps): 1. 51T-Kevin Thomas Jr[1]; 2. 2F-Jadyn Friesen[4]; 3. 51-Kyle Busch[5]; 4. 15N-Neal Allison[2]; 5. 7N-Darin Naida[8]; 6. 74-Xavier Doney[6]; 7. 78B-Brody Wake[7]; 8. Z78-Zach Drummond[10]; 9. 123-Brant Woods[9]; 10. 570-Johnny Smith[3]

Race 65 (8 Laps): 1. 51F-Gary Taylor[1]; 2. 8G-Tyler Smith[2]; 3. 29K-Levi Kuntz[3]; 4. 2G-Garrett Benson[9]; 5. 67J-JJ Loss[10]; 6. 122-Lane Warner[7]; 7. 110-Karter Battarbee[8]; 8. 7T-Derrick Mcgrew Jr[6]; 9. 95M-Noah Mehl[4]; 10. 44C-Cheyenne Potter[5]

Race 66 (8 Laps): 1. 24S-Colby Sokol[1]; 2. 23-Alec Quiggle[2]; 3. 95A-Eli Adams[4]; 4. 144-Damon Paul[7]; 5. 78-Ethan Ayars[9]; 6. 07-Allard Rains III[5]; 7. 18K-Brayden Kongdara[3]; 8. 2N-Dawson Nunnenkamp[6]; 9. 41B-Cody Bryson[8]; 10. 58-Carl Lebo[10]

Race 67 (8 Laps): 1. 51B-Joe B Miller[1]; 2. 121-Caeden Steele[2]; 3. 24-KJ Snow[8]; 4. 3M-Collin Mitchell[6]; 5. 2J-Joshua Shipley[4]; 6. 52L-Cameron La Rose[3]; 7. 17S-Baron Silva[7]; 8. 35S-Aubrey Smith[5]; 9. 40F-Devin Feger[9]; 10. (DNS) 59-Brody Mclaughlin

Race 68 (8 Laps): 1. 41H-Colton Hardy[2]; 2. 15C-Blake Clouser[1]; 3. 21K-Thomas Kunsman[10]; 4. 38J-Jackson Frisbie[5]; 5. 22M-Sammy McNabb[4]; 6. 16F-Matthew Francis[8]; 7. 1V-Johnny Boland[6]; 8. 14B-Ethan Burdett[7]; 9. 51X-Joshua Huish[3]; 10. 88L-Billy Lieb[9]

Race 69 (8 Laps): 1. 10J-Dominic Gorden[4]; 2. 74C-Sheldon Creed[1]; 3. 87C-Chase Randall[7]; 4. 14Z-Junior Ankiewicz[3]; 5. 22R-Gage Laney[5]; 6. 11T-Tom Curran[9]; 7. 14H-Harley Hollan[8]; 8. 1M-Mason Hannagan[10]; 9. 44E-Eric Ankiewicz[6]; 10. 31-Chad Lobb[2]

Race 70 (8 Laps): 1. 81-Frank Flud[2]; 2. 25J-Delaney Jost[4]; 3. 7-Nick Skias[8]; 4. 73J-Jadon Rogers[1]; 5. 11J-Cameron Paul[7]; 6. 10R-Rylee Whitehouse[10]; 7. 68-Paul Day[9]; 8. 5E-Bobby Elliott[5]; 9. 7K-Mason Keefer[3]; 10. 20T-Ricky Thornton Jr[6]

Race 71 (8 Laps): 1. 17M-Johnny Mordock[1]; 2. 21N-Steven Snyder Jr[2]; 3. R7-Kyle Spence[6]; 4. 5-Bradley Huish[3]; 5. 71-Jaxton Wiggs[4]; 6. 27H-Brandon Shaw[7]; 7. 77R-Robbie Smith[8]; 8. 19J-Justin Robison[5]; 9. 33-Hayden Holt[9]; 10. (DNS) 3Z-Trey Zorn

Race 72 (8 Laps): 1. 14J-Jade Avedisian[3]; 2. 05R-Brandon Riveira[7]; 3. 28C-Chelby Hinton[2]; 4. 5T-Ryan Timms[6]; 5. 88P-Tony Penick[5]; 6. 9-Keith McIntyre Jr[9]; 7. 10-Patrick Lundy[1]; 8. 10K-Koda Oller[4]; 9. 28U-Austin Ullstrom[8]; 10. 1K-Kortland Stephens[10]

Race 73 (8 Laps): 1. 9S-Kevin Bayer[2]; 2. 5G-Heath Hehnley[1]; 3. 20S-Steven Curbow[4]; 4. 13-Mitchel Moles[7]; 5. 4-Garrett Twitty[3]; 6. 66-Broedy Graham[10]; 7. 25B-Chevy Boyer[9]; 8. 40B-Dylan Beal[5]; 9. 52B-Brianna Lawson[6]; 10. 9A-Austin Lewis[8]

Race 74 (8 Laps): 1. 97-Scotty Milan[4]; 2. 10X-Kole Kirkman[2]; 3. 10B-Brock Berreth[1]; 4. 21G-Garth Kasiner[3]; 5. 157-Camren Sorrels[7]; 6. 26-Corbin Rueschenberg[6]; 7. 44T-Austin Taborski[9]; 8. 48X-Dylan Hull Del[5]; 9. 72-Jesse Maurer[8]

Race 75 (8 Laps): 1. 12X-Cody Christensen[3]; 2. 20-James Andrichuk[1]; 3. 21J-Kameron Key[5]; 4. 15D-Mason Daugherty[4]; 5. 8H-Matthew Howard[7]; 6. 47H-Hunter Wise[6]; 7. 9H-Kaden Holm[2]; 8. 57K-Kyle Chady[8]; 9. (DNS) 2K-Todd Kirkman

Race 76 (8 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[1]; 2. 21S-Jimmy Staton[2]; 3. 48-Hunter Kohn[3]; 4. 131-Dusty Young[7]; 5. 3-Cole Schroeder[9]; 6. 99D-Bryant Dawson[4]; 7. 94S-Sophie Frazier[8]; 8. 4X-Tyler Courtney[6]; 9. 56-Jace Park[5]

Race 77 (8 Laps): 1. 39-Russ Disinger[1]; 2. 69X-Devin Crawley[2]; 3. 11K-Kaylee Bryson[4]; 4. 10T-Talin Turner[3]; 5. 24G-Greyson Springer[5]; 6. 5L-Derek Hagar[9]; 7. 8B-Mickey Bullock[7]; 8. 1C-Connor Lee[8]; 9. 16C-Cody Parmley[6]

Race 78 (8 Laps): 1. 16T-Brittany Trogdon[1]; 2. 6W-Colin White[5]; 3. 2-Travis Sullivan[9]; 4. 72A-Alex Karpowicz[4]; 5. 57P-Peter Walker[2]; 6. 12F-Dawson Faria[8]; 7. 5X-Reece Shelton[6]; 8. 01J-Kory Lira[3]; 9. 82H-Hunter Pruitt[7]

Race 79 (8 Laps): 1. 3D-Caleb Debem[1]; 2. 88J-Joey Amantea[2]; 3. 5S-Gunnar Setser[8]; 4. 1-Brenham Crouch[7]; 5. 82-Austin Saunders[6]; 6. 15-Cody Key[9]; 7. 126-Autumn Criste[4]; 8. 6T-Robert Tidabach[3]; 9. 2E-Jake Galusha[5]

D-Features (Top 4 to corresponding C-Feature)

Race 221 – D1 (8 Laps): 1. 44E-Eric Ankiewicz[2]; 2. 11X-Brent Crews[5]; 3. 4X-Tyler Courtney[7]; 4. 91-Alec Frisell[3]; 5. 9A-Austin Lewis[4]; 6. 41B-Cody Bryson[1]; 7. 31-Chad Lobb[6]; 8. 123-Brant Woods[8]; 9. 38X-Kyle Gray[9]; 10. 17J-Jacob Johnston[10]; 11. 60-Robert Lee[11]; 12. 22-Curtis Jones[12]

Race 222 – D2 (8 Laps): 1. 40F-Devin Feger[1]; 2. 28U-Austin Ullstrom[2]; 3. 52B-Brianna Lawson[3]; 4. 2K-Todd Kirkman[9]; 5. 95M-Noah Mehl[5]; 6. 9B-Brad Sutton[4]; 7. 51X-Joshua Huish[6]; 8. 44C-Cheyenne Potter[8]; 9. 37-Wade Olmsted[7]; 10. 73-Jason McDougal[10]; 11. 20K-Kevin Ulmer[11]; 12. 16C-Cody Parmley[12]

Race 223 – D3 (8 Laps): 1. 72-Jesse Maurer[2]; 2. 40S-Shain Kaiser[3]; 3. 3Z-Trey Zorn[6]; 4. 33-Hayden Holt[1]; 5. 5J-Austin Hawkins[5]; 6. 51P-Paul Hendrix[4]; 7. 71T-Tim Buckwalter[7]; 8. 58-Carl Lebo[8]; 9. 7K-Mason Keefer[9]; 10. 2X-Joshua Spatola[10]; 11. 9F-Mike Frantz[11]

Race 224 – D4 (8 Laps): 1. 1K-Kortland Stephens[10]; 2. 20T-Ricky Thornton Jr[5]; 3. 29M-Dylan Menditto[2]; 4. 01J-Kory Lira[1]; 5. 6T-Robert Tidabach[3]; 6. 22C-John Campbell[4]; 7. 570-Johnny Smith[6]; 8. 59-Brody Mclaughlin[8]; 9. 88L-Billy Lieb[9]; 10. 4H-Spencer Hill[7]; 11. 82H-Hunter Pruitt[11]

C-Features (Top B to corresponding C-Feature)

Race 225 – C1 (10 Laps): 1. 74-Xavier Doney[6]; 2. 72A-Alex Karpowicz[1]; 3. 19-Sam Johnson[3]; 4. 9L-Laramie Freeny[4]; 5. 122-Lane Warner[5]; 6. 2E-Jake Galusha[10]; 7. 11X-Brent Crews[13]; 8. 12U-Tyler Devenport[7]; 9. 88S-Cale Crawford[11]; 10. 14W-Dacin Roberson[8]; 11. 19J-Justin Robison[12]; 12. Z17-Michael Nolf[9]; 13. 61-Chris Parmley[2]; 14. 91-Alec Frisell[14]

Race 226 – C2 (10 Laps): 1. 15N-Neal Allison[2]; 2. 4X-Tyler Courtney[12]; 3. 73J-Jadon Rogers[3]; 4. 2P-Chase Porter[4]; 5. 26-Corbin Rueschenberg[6]; 6. 27H-Brandon Shaw[5]; 7. 14Z-Junior Ankiewicz[1]; 8. 52L-Cameron La Rose[8]; 9. 44E-Eric Ankiewicz[11]; 10. 99D-Bryant Dawson[7]; 11. 7T-Derrick Mcgrew Jr[9]; 12. 40B-Dylan Beal[10]; 13. (DNS) 1V-Johnny Boland; 14. (DNS) 35G-Gaige Weldon

Race 227 – C3 (10 Laps): 1. 71M-Gavin Miller[2]; 2. 2J-Joshua Shipley[4]; 3. 5-Bradley Huish[1]; 4. 4-Garrett Twitty[5]; 5. 77A-Preston Norbury[7]; 6. 40F-Devin Feger[13]; 7. B2-Carson Bolden[3]; 8. 48X-Dylan Hull[12]; 9. 18K-Brayden Kongdara[10]; 10. 52B-Brianna Lawson[14]; 11. 47H-Hunter Wise[6]; 12. 94S-Sophie Frazier[9]; 13. 2N-Dawson Nunnenkamp[11]; 14. 44-Samuel Holt[8]

Race 228 – C4 (10 Laps): 1. 21G-Garth Kasiner[1]; 2. 12C-Chase Spicola[3]; 3. 56-Jace Park[12]; 4. 20Q-Brecken Reese[7]; 5. 5X-Reece Shelton[9]; 6. 78B-Brody Wake[8]; 7. 68-Paul Day[5]; 8. 57K-Kyle Chady[10]; 9. 28U-Austin Ullstrom[13]; 10. 07-Allard Rains III[6]; 11. 2K-Todd Kirkman[14]; 12. 22M-Sammy McNabb[4]; 13. 29A-Austin Stone[2]; 14. 1C-Connor Lee[11]

Race 229 – C5 (10 Laps): 1. 10T-Talin Turner[1]; 2. 7F-Ryan Frantz[2]; 3. 08$-Trey Gropp[6]; 4. 71-Jaxton Wiggs[4]; 5. 17S-Baron Silva[8]; 6. 88C-Dominic Carter[9]; 7. 3Z-Trey Zorn[14]; 8. 13S-Greg Stevens[12]; 9. 4J-Ayden Hare[7]; 10. 78G-Justin Giddings[11]; 11. 9H-Kaden Holm[10]; 12. 41J-Caden Kvapil[3]; 13. 25B-Chevy Boyer[5]; 14. 72-Jesse Maurer[13]

Race 230 – C6 (10 Laps): 1. 36C-Kris Carroll[1]; 2. 83V-Tim Vaught[4]; 3. 44T-Austin Taborski[5]; 4. 16F-Matthew Francis[2]; 5. 8B-Mickey Bullock[8]; 6. Z78-Zach Drummond[7]; 7. 7H-Skylar Hunter[9]; 8. 9X-Casey Bauman[10]; 9. 41D-Chuck Dunlap[11]; 10. 33-Hayden Holt[14]; 11. 40S-Shain Kaiser[13]; 12. 10K-Koda Oller[12]; 13. 110-Karter Battarbee[6]; 14. 22R-Gage Laney[3]

Race 231 – C7 (10 Laps): 1. 21T-Dylan Kadous[1]; 2. 5L-Derek Hagar[2]; 3. 3C-Cole Roberts[5]; 4. 14H-Harley Hollan[6]; 5. 35S-Aubrey Smith[11]; 6. 1M-Mason Hannagan[7]; 7. 938-Bradley Fezard[9]; 8. 5A-Ava Gropp[8]; 9. 88P-Tony Penick[3]; 10. 20T-Ricky Thornton Jr[13]; 11. 126-Autumn Criste[12]; 12. 01J-Kory Lira[14]; 13. 1E-Eric Braundmeier[4]; 14. 14B-Ethan Burdett[10]

Race 232 – C8 (10 Laps): 1. 24G-Greyson Springer[3]; 2. 12F-Dawson Faria[2]; 3. 77R-Robbie Smith[6]; 4. 82-Austin Saunders[1]; 5. 17R-Molly Day[4]; 6. 55C-Trevor Cline[7]; 7. 57P-Peter Walker[5]; 8. 10-Patrick Lundy[10]; 9. 29M-Dylan Menditto[14]; 10. 95-Paige Moss[12]; 11. 1K-Kortland Stephens[13]; 12. 74N-Natalie Doney[8]; 13. 6B-Blake Parmley[9]; 14. 5E-Bobby Elliott[11]

Qualifiers (Top 16 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Saturday night’s A Main)

Race 285 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 94-Craig Ronk[4]; 2. 23C-Josh Castro[1]; 3. 08G-Cannon McIntosh[5]; 4. 12-Frank Galusha[2]; 5. 8G-Tyler Smith[9]; 6. 29T-Tanner Thorson[8]; 7. 77C-Cooper Sullivan[7]; 8. 24S-Colby Sokol[6]; 9. 10J-Dominic Gorden[3]; 10. 28C-Chelby Hinton[13]; 11. 95A-Eli Adams[11]; 12. 3-Cole Schroeder[12]; 13. 71P-Chuck Gurney Jr[10]; 14. 8H-Matthew Howard[14]

Race 286 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 52-Blake Hahn[2]; 2. 41H-Colton Hardy[1]; 3. 97-Scotty Milan[3]; 4. 47B-Emerson Axsom[4]; 5. 51B-Joe B Miller[6]; 6. R7-Kyle Spence[5]; 7. 10S-Logan Seavey[7]; 8. 20S-Steven Curbow[11]; 9. 144-Damon Paul[8]; 10. 29K-Levi Kuntz[12]; 11. 23-Alec Quiggle[9]; 12. 5K-Gavan Boschele[13]; 13. 8K-Tyler Kuykendall[14]; 14. 26S-Jonathan Shafer[10]

Race 287 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 81-Frank Flud[1]; 2. 21K-Thomas Kunsman[4]; 3. 14J-Jade Avedisian[2]; 4. 14Q-Jake Hagopian[7]; 5. 14L-Kurt Westerfield[3]; 6. 13-Mitchel Moles[8]; 7. 121-Caeden Steele[9]; 8. 2V-DJ Vanderley[5]; 9. 242-Izaak Sharp[13]; 10. 17M-Johnny Mordock[6]; 11. 11K-Kaylee Bryson[11]; 12. 48-Hunter Kohn[12]; 13. 78-Ethan Ayars[10]; 14. (DNS) 11T-Tom Curran

Race 288 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 9S-Kevin Bayer[1]; 2. 12X-Cody Christensen[2]; 3. 02-Ashton Torgerson[6]; 4. 20R-Alex Bright[5]; 5. 21X-Christopher Bell[3]; 6. 49-Max Mittry[10]; 7. 21N-Steven Snyder Jr[9]; 8. 22X-Daniel Robinson[7]; 9. 12P-Quinn Roberts[11]; 10. 38J-Jackson Frisbie[13]; 11. 9-Keith McIntyre Jr[14]; 12. 10R-Rylee Whitehouse[12]; 13. 75X-James Morris[4]; 14. 131-Dusty Young[8]

Race 289 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 48T-Tanner Holm[1]; 2. 11-Laydon Pearson[3]; 3. 6W-Colin White[2]; 4. 05R-Brandon Riveira[4]; 5. 1-Brenham Crouch[8]; 6. 3M-Collin Mitchell[11]; 7. 67J-JJ Loss[7]; 8. 7L-Logan Trevino[13]; 9. 15-Cody Key[14]; 10. 10X-Kole Kirkman[9]; 11. 39-Russ Disinger[6]; 12. 66-Broedy Graham[12]; 13. 15C-Blake Clouser[10]; 14. 38-Karson Battarbee[5]

Race 290 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 2B-Jonathan Beason[2]; 2. 24-KJ Snow[3]; 3. 88R-Ryder Laplante[4]; 4. 2G-Garrett Benson[1]; 5. 65-Michael Faccinto[5]; 6. 51-Kyle Busch[7]; 7. 5T-Ryan Timms[11]; 8. 14K-Noah Key[8]; 9. 14R-Jake Nail[12]; 10. 10B-Brock Berreth[13]; 11. 21S-Jimmy Staton[9]; 12. 74C-Sheldon Creed[10]; 13. 10H-Thomas Hassler[14]; 14. 16T-Brittany Trogdon[6]

Race 291 – Qualifier 7 (10 Laps): 1. 87C-Chase Randall[2]; 2. 51T-Kevin Thomas Jr[5]; 3. 7-Nick Skias[3]; 4. 21J-Kameron Key[7]; 5. 2F-Jadyn Friesen[1]; 6. 88-Austin Torgerson[12]; 7. 2-Travis Sullivan[4]; 8. 11J-Cameron Paul[13]; 9. 5G-Heath Hehnley[10]; 10. 3D-Caleb Debem[6]; 11. 98-James Roselli[8]; 12. 27L-Nate Lauderbaugh[11]; 13. 14E-Mariah Ede[14]; 14. 69X-Devin Crawley[9]

Race 292 – Qualifier 8 (10 Laps): 1. 5S-Gunnar Setser[3]; 2. 25J-Delaney Jost[1]; 3. 14X-Braxston Wilson[4]; 4. 93-Matthew Riggs Carr[6]; 5. 21L-Brady Bacon[8]; 6. 1F-Jason Friesen[2]; 7. 18H-Nicholas Howard[7]; 8. 88J-Joey Amantea[9]; 9. 20-James Andrichuk[10]; 10. 157-Camren Sorrels[13]; 11. 15D-Mason Daugherty[14]; 12. 7N-Darin Naida[11]; 13. 117-James Scott[12]; 14. 51F-Gary Taylor[5]

B-Features (Top 2 advance to the LCQ)

Race 333 – B1 (12 Laps): 1. 97-Scotty Milan[1]; 2. 10S-Logan Seavey[6]; 3. R7-Kyle Spence[5]; 4. 74-Xavier Doney[13]; 5. 1-Brenham Crouch[3]; 6. 2V-DJ Vanderley[7]; 7. 66-Broedy Graham[11]; 8. 144-Damon Paul[8]; 9. 25J-Delaney Jost[2]; 10. 49-Max Mittry[4]; 11. 9-Keith McIntyre Jr[9]; 12. 98-James Roselli[10]; 13. 16T-Brittany Trogdon[12]; 14. 72A-Alex Karpowicz[14]

Race 334 – B2 (12 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[1]; 2. 6W-Colin White[2]; 3. 65-Michael Faccinto[4]; 4. 14L-Kurt Westerfield[3]; 5. 67J-JJ Loss[5]; 6. 38-Karson Battarbee[10]; 7. 4X-Tyler Courtney[12]; 8. 15D-Mason Daugherty[7]; 9. 38J-Jackson Frisbie[6]; 10. 15N-Neal Allison[11]; 11. 5K-Gavan Boschele[8]; 12. 71P-Chuck Gurney Jr[9]; 13. (DNS) 1F-Jason Friesen; 14. (DNS) 22X-Daniel Robinson

Race 335 – B3 (12 Laps): 1. 14Q-Jake Hagopian[2]; 2. 21X-Christopher Bell[3]; 3. 18H-Nicholas Howard[6]; 4. 08G-Cannon McIntosh[1]; 5. 121-Caeden Steele[5]; 6. 39-Russ Disinger[9]; 7. 10B-Brock Berreth[8]; 8. 71M-Gavin Miller[13]; 9. 74C-Sheldon Creed[10]; 10. 51F-Gary Taylor[12]; 11. 2J-Joshua Shipley[14]; 12. 78-Ethan Ayars[11]; 13. 14K-Noah Key[7]; 14. 2-Travis Sullivan[4]

Race 336 – B4 (12 Laps): 1. 05R-Brandon Riveira[1]; 2. 21L-Brady Bacon[3]; 3. 21J-Kameron Key[2]; 4. 21N-Steven Snyder Jr[5]; 5. 14R-Jake Nail[7]; 6. 29T-Tanner Thorson[4]; 7. 10J-Dominic Gorden[6]; 8. 95A-Eli Adams[9]; 9. 157-Camren Sorrels[8]; 10. 15C-Blake Clouser[11]; 11. 3-Cole Schroeder[10]; 12. 12C-Chase Spicola[14]; 13. 21G-Garth Kasiner[13]; 14. 26S-Jonathan Shafer[12]

Race 337 – B5 (12 Laps): 1. 13-Mitchel Moles[4]; 2. 15-Cody Key[6]; 3. 88-Austin Torgerson[3]; 4. 93-Matthew Riggs Carr[2]; 5. 7-Nick Skias[1]; 6. 7L-Logan Trevino[5]; 7. 29K-Levi Kuntz[8]; 8. 8K-Tyler Kuykendall[11]; 9. 11K-Kaylee Bryson[9]; 10. 48-Hunter Kohn[10]; 11. 12P-Quinn Roberts[7]; 12. 10T-Talin Turner[13]; 13. 7F-Ryan Frantz[14]; 14. 69X-Devin Crawley[12]

Race 338 – B6 (12 Laps): 1. 12-Frank Galusha[2]; 2. 23C-Josh Castro[1]; 3. 3M-Collin Mitchell[3]; 4. 5G-Heath Hehnley[6]; 5. 27L-Nate Lauderbaugh[8]; 6. 75X-James Morris[7]; 7. 11J-Cameron Paul[5]; 8. 83V-Tim Vaught[10]; 9. 2F-Jadyn Friesen[4]; 10. 131-Dusty Young[9]; 11. (DNS) 36C-Kris Carroll; 12. (DNS) 10H-Thomas Hassler; 13. (DNS) 88J-Joey Amantea; 14. (DNS) 17M-Johnny Mordock

Race 339 – B7 (12 Laps): 1. 8G-Tyler Smith[2]; 2. 41H-Colton Hardy[1]; 3. 5T-Ryan Timms[4]; 4. 2G-Garrett Benson[3]; 5. 24S-Colby Sokol[6]; 6. 20S-Steven Curbow[5]; 7. 7N-Darin Naida[10]; 8. 3D-Caleb Debem[8]; 9. 23-Alec Quiggle[9]; 10. 8H-Matthew Howard[12]; 11. 14E-Mariah Ede[11]; 12. 20-James Andrichuk[7]; 13. 21T-Dylan Kadous[13]; 14. 5L-Derek Hagar[14]

Race 340 – B8 (12 Laps): 1. 20R-Alex Bright[2]; 2. 51B-Joe B Miller[3]; 3. 14J-Jade Avedisian[1]; 4. 51-Kyle Busch[4]; 5. 242-Izaak Sharp[6]; 6. 77C-Cooper Sullivan[5]; 7. 10X-Kole Kirkman[8]; 8. 12F-Dawson Faria[14]; 9. 24G-Greyson Springer[13]; 10. 28C-Chelby Hinton[7]; 11. 21S-Jimmy Staton[9]; 12. 10R-Rylee Whitehouse[10]; 13. 117-James Scott[11]; 14. 11T-Tom Curran[12]

LCQ (Top 8 advance to the A-Feature)

Race 353 – LCQ (12 Laps): 1. 02-Ashton Torgerson[2]; 2. 97-Scotty Milan[1]; 3. 14Q-Jake Hagopian[4]; 4. 20R-Alex Bright[7]; 5. 05R-Brandon Riveira[3]; 6. 8G-Tyler Smith[6]; 7. 51B-Joe B Miller[14]; 8. 13-Mitchel Moles[8]; 9. 21X-Christopher Bell[12]; 10. 15-Cody Key[16]; 11. 6W-Colin White[11]; 12. 10S-Logan Seavey[15]; 13. 41H-Colton Hardy[10]; 14. 23C-Josh Castro[9]; 15. 12-Frank Galusha[5]; 16. 21L-Brady Bacon[13]

A-Feature

Race 359 – A Main (55 Laps): 1. 94-Craig Ronk[1]; 2. 21K-Thomas Kunsman[2]; 3. 2B-Jonathan Beason[5]; 4. 24-KJ Snow[8]; 5. 5S-Gunnar Setser[3]; 6. 11-Laydon Pearson[7]; 7. 51T-Kevin Thomas Jr[9]; 8. 47B-Emerson Axsom[16]; 9. 12X-Cody Christensen[15]; 10. 97-Scotty Milan[18]; 11. 48T-Tanner Holm[14]; 12. 9S-Kevin Bayer[13]; 13. 02-Ashton Torgerson[17]; 14. 8G-Tyler Smith[22]; 15. 20R-Alex Bright[20]; 16. 05R-Brandon Riveira[21]; 17. 87C-Chase Randall[6]; 18. 52-Blake Hahn[4]; 19. 13-Mitchel Moles[24]; 20. 14X-Braxston Wilson[11]; 21. 81-Frank Flud[12]; 22. 88R-Ryder Laplante[10]; 23. 14Q-Jake Hagopian[19]; 24. 51B-Joe B Miller[23]