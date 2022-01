Lucas Mauldin Goes Back To Back In Junior Sprints At The Tulsa Shootout

Bryan Hulbert – TULSA, Okla. (January 1, 2022) Going back to back with the Junior Sprints, California’s Lucas Mauldin raced from seventh to the lead on Lap 2, and held point on the field from there.

Three-wide off the second turn for the point, Mauldin was pursued by Eli Holden. Going after the lead on a Lap 9 restart, Holden stepped ahead of the No. 55x for a moment but could not hold the position. Back to green on Lap 11, Holden kept pace for a few laps, but would not deny Mauldin the win.

Eli Holden in second was followed by Vito Cancilla in third. Parker Perry to fourth in the closing laps left Kyle Fernandez to round out the top five.

The Lucas Oil Tulsa Shootout takes place at the Tulsa Expo Raceway, located inside the SageNet Center in Tulsa, Okla. More information on the event will be released as the event draws closer. All official rules, event information, and dates are online at http://www.tulsashootout.com. Fans can also follow the Tulsa Shootout at https://www.facebook.com/TulsaShootout and on Twitter (@TulsaShootout).

Race Results:

37th Lucas Oil Tulsa Shootout

Tulsa Expo Raceway (Tulsa, Okla.)

Saturday, January 1, 2022

Junior Sprints

Top 60 in points to 6 Qualifying Races

Race 161: 1. 55X-Lucas Mauldin[2]; 2. 2T-Tyler Crow[3]; 3. 5V-Vito Cancilla[1]; 4. 7K-Logan Wood[4]; 5. 05-Sawyer Beers[6]; 6. 9-Bristol Spicola[8]; 7. 2G-Gunner Rose[5]; 8. 4-Wyatt Yore[7]

Race 162: 1. 20-Carter Sauer[3]; 2. 19A-Ayla Morefield[7]; 3. 17C-Caleb Johannesen[8]; 4. 97-Cash Lacombe[4]; 5. 11K-Kyle Klagenberg[1]; 6. 10C-Charmayne Cary[5]; 7. 92-Kayleigh Sawyer[6]; 8. 4G-Ryker Griggs[2]

Race 163: 1. 21H-Levi Hinck[5]; 2. 1P-Mekentzi Potter[7]; 3. 5-Jace Thurein[6]; 4. 15H-Colton Hale[3]; 5. 51-Tate Gurney[8]; 6. 17L-Chase Lauderbaugh[1]; 7. 2C-Lucas Conner[4]; 8. 38J-Jackson Tardiff[2]

Race 164: 1. 43-Parker Perry[4]; 2. 1-Hudsyn Truitt[7]; 3. 1K-Kolette Dicero[5]; 4. 43L-Leon Wilmore[1]; 5. 23B-Brantley Henderson[8]; 6. 39-Weston Freeman[2]; 7. 29C-Clayton Jenkins[6]; 8. 73-Wyatt Miller[3]

Race 165: 1. 75-Josiah Vega[4]; 2. 88K-Bryce Kujath[5]; 3. 10X-Eli Potter[2]; 4. 6-Brody Stewart[1]; 5. 36-Rayce Reed[3]; 6. 71X-Drake Martin[7]; 7. 47-Oakley Schwantes[6]; 8. 5K-Kollin Klein[8]

Race 166: 1. 19-Liam Barton[1]; 2. N90-Kyle Heflin[4]; 3. 70-Micah Becker[6]; 4. 18$-Nolan Medlock[2]; 5. 14K-Kinser Bloomquist[8]; 6. 9S-Braxton Stewart[3]; 7. 10D-Dean Skrifvars[7]; 8. 11-Mattix McBride[5]

Race 167: 1. 17B-Brycen Roush[3]; 2. 2-JT McCleskey[5]; 3. 87C-Callan Hill[1]; 4. 98-Hayden Stepps[6]; 5. 25A-Bradley Anderson[8]; 6. 11S-Sawyer McBride[4]; 7. 55K-Kayden Anderson[2]; 8. 98W-Wyatt Bruce[7]

Race 168: 1. 5E-Eli Holden[4]; 2. 8J-JJ Williams[5]; 3. 24N-Kyle Fernandez[8]; 4. 36J-JJ Beason[2]; 5. 49A-Abbigale Johnson[3]; 6. 71-Oren Basham[1]; 7. 17H-Easton Harbert[7]; 8. 53-Cooper Canady[6]

Race 169: 1. 14J-Jaxon Nail[6]; 2. 25R-Brody Rubio[1]; 3. 22-Ryker Jones[2]; 4. 75T-Masyn Truitt[5]; 5. 18B-Brexton Busch[3]; 6. 30P-Blake Pittman[4]; 7. 9C-Jace Cooksey[7]; 8. 19J-JT Daniel[8]

Race 170: 1. 22R-Ryleigh Oberst[1]; 2. 84-Dalten Maust[3]; 3. 21J-Jayden Hiller[2]; 4. 49-Gauge Kimler[5]; 5. 12P-Collin Pruitt[7]; 6. 25-Trenton Tyer[8]; 7. 01-Brylee Harbert[6]; 8. 16-Berkley Reese[4]

Race 171: 1. 1X-Aiden Robinson[1]; 2. 13V-Braxon Vasconcellos[2]; 3. 29-Jude Allgayer[3]; 4. 15-Jaxson Sowers[6]; 5. 9J-Levi Osborne[8]; 6. 17-Cole Jones[7]; 7. 57-Miken Iverson[4]; 8. 23F-Kelson Fisher[5]

Race 172: 1. 66-Blayden Graham[1]; 2. 7-Garyn Howard[5]; 3. E10-Easton Zent[4]; 4. 88-Braxton Flatt[3]; 5. 22G-Gavin McDonald[6]; 6. 24-Cam Acker[7]; 7. 36R-Virgil Reed[2]; 8. (DNS) 6A-Henry Alberson

Qualifiers (Top 12 in combined passing points from Heats & Qualifiers advance to Saturday night’s A Main)

Race 265 – Qualifier 1 (10 Laps): 1. 5-Jace Thurein[1]; 2. 75-Josiah Vega[3]; 3. 2T-Tyler Crow[5]; 4. 88K-Bryce Kujath[2]; 5. 14J-Jaxon Nail[4]; 6. 98-Hayden Stepps[6]; 7. 9J-Levi Osborne[7]; 8. 15H-Colton Hale[9]; 9. 49-Gauge Kimler[8]; 10. 9-Bristol Spicola[10]

Race 266 – Qualifier 2 (10 Laps): 1. 5E-Eli Holden[3]; 2. 5V-Vito Cancilla[8]; 3. 29-Jude Allgayer[7]; 4. 70-Micah Becker[1]; 5. 21H-Levi Hinck[4]; 6. 2-JT McCleskey[2]; 7. 25-Trenton Tyer[10]; 8. 15-Jaxson Sowers[6]; 9. 88-Braxton Flatt[9]; 10. 84-Dalten Maust[5]

Race 267 – Qualifier 3 (10 Laps): 1. 8J-JJ Williams[2]; 2. 19A-Ayla Morefield[4]; 3. 19-Liam Barton[1]; 4. 51-Tate Gurney[6]; 5. 17C-Caleb Johannesen[3]; 6. 87C-Callan Hill[8]; 7. 1K-Kolette Dicero[5]; 8. 10X-Eli Potter[7]; 9. 05-Sawyer Beers[9]; 10. 43L-Leon Wilmore[10]

Race 268 – Qualifier 4 (10 Laps): 1. 24N-Kyle Fernandez[3]; 2. 22R-Ryleigh Oberst[1]; 3. 7-Garyn Howard[2]; 4. 1P-Mekentzi Potter[4]; 5. 6-Brody Stewart[10]; 6. 22-Ryker Jones[7]; 7. 22G-Gavin McDonald[9]; 8. 13V-Braxon Vasconcellos[5]; 9. 12P-Collin Pruitt[8]; 10. 23B-Brantley Henderson[6]

Race 269 – Qualifier 5 (10 Laps): 1. 55X-Lucas Mauldin[2]; 2. 1-Hudsyn Truitt[4]; 3. 1X-Aiden Robinson[1]; 4. 20-Carter Sauer[3]; 5. 14K-Kinser Bloomquist[6]; 6. 71X-Drake Martin[10]; 7. 25R-Brody Rubio[5]; 8. 18$-Nolan Medlock[9]; 9. 7K-Logan Wood[8]; 10. 21J-Jayden Hiller[7]

Race 270 – Qualifier 6 (10 Laps): 1. 66-Blayden Graham[1]; 2. 17B-Brycen Roush[3]; 3. 43-Parker Perry[4]; 4. N90-Kyle Heflin[2]; 5. E10-Easton Zent[5]; 6. 75T-Masyn Truitt[7]; 7. 25A-Bradley Anderson[6]; 8. 17-Cole Jones[10]; 9. 36J-JJ Beason[9]; 10. 97-Cash Lacombe[8]

C-Feature (Top 2 to corresponding B-Feature)

Race 325 – C1 (10 Laps): 1. 11K-Kyle Klagenberg[2]; 2. 9S-Braxton Stewart[1]; 3. 57-Miken Iverson[6]; 4. 73-Wyatt Miller[8]; 5. 9C-Jace Cooksey[4]; 6. 53-Cooper Canady[5]; 7. 47-Oakley Schwantes[3]; 8. (DNS) 24-Cam Acker; 9. (DNS) 36R-Virgil Reed

Race 326 – C2 (10 Laps): 1. 4G-Ryker Griggs[9]; 2. 11-Mattix McBride[8]; 3. 10C-Charmayne Cary[2]; 4. 5K-Kollin Klein[6]; 5. 4-Wyatt Yore[7]; 6. 17L-Chase Lauderbaugh[4]; 7. 36-Rayce Reed[1]; 8. 01-Brylee Harbert[5]; 9. 39-Weston Freeman[3]

Race 327 – C3 (10 Laps): 1. 38J-Jackson Tardiff[9]; 2. 19J-JT Daniel[6]; 3. 10D-Dean Skrifvars[3]; 4. 49A-Abbigale Johnson[1]; 5. 2G-Gunner Rose[5]; 6. 11S-Sawyer McBride[2]; 7. 98W-Wyatt Bruce[7]; 8. 23F-Kelson Fisher[8]; 9. 92-Kayleigh Sawyer[4]

Race 328 – C4 (10 Laps): 1. 18B-Brexton Busch[1]; 2. 30P-Blake Pittman[2]; 3. 2C-Lucas Conner[5]; 4. 55K-Kayden Anderson[6]; 5. 6A-Henry Alberson[9]; 6. 16-Berkley Reese[8]; 7. 29C-Clayton Jenkins[4]; 8. 17H-Easton Harbert[3]; 9. 71-Oren Basham[7]

B-Features (Top 2 to the A-Feature)

Race 329 – B1 (12 Laps): 1. 1P-Mekentzi Potter[1]; 2. 29-Jude Allgayer[2]; 3. N90-Kyle Heflin[4]; 4. 22G-Gavin McDonald[8]; 5. 1K-Kolette Dicero[7]; 6. 84-Dalten Maust[10]; 7. 2-JT McCleskey[5]; 8. 21J-Jayden Hiller[12]; 9. 15H-Colton Hale[9]; 10. 71X-Drake Martin[6]; 11. 11K-Kyle Klagenberg[13]; 12. 88K-Bryce Kujath[3]; 13. 7K-Logan Wood[11]; 14. 9S-Braxton Stewart[14]

Race 330 – B2 (12 Laps): 1. 14J-Jaxon Nail[1]; 2. 22-Ryker Jones[6]; 3. 51-Tate Gurney[4]; 4. 14K-Kinser Bloomquist[5]; 5. 4G-Ryker Griggs[13]; 6. 25-Trenton Tyer[7]; 7. 97-Cash Lacombe[12]; 8. 22R-Ryleigh Oberst[2]; 9. 18$-Nolan Medlock[9]; 10. 05-Sawyer Beers[11]; 11. 11-Mattix McBride[14]; 12. 49-Gauge Kimler[10]; 13. 19-Liam Barton[3]; 14. 25A-Bradley Anderson[8]

Race 331 – B3 (12 Laps): 1. 2T-Tyler Crow[1]; 2. 70-Micah Becker[4]; 3. 98-Hayden Stepps[6]; 4. 25R-Brody Rubio[7]; 5. 13V-Braxon Vasconcellos[8]; 6. 1X-Aiden Robinson[3]; 7. 9-Bristol Spicola[12]; 8. 38J-Jackson Tardiff[13]; 9. 36J-JJ Beason[11]; 10. E10-Easton Zent[5]; 11. 12P-Collin Pruitt[10]; 12. 19J-JT Daniel[14]; 13. 17-Cole Jones[9]; 14. 21H-Levi Hinck[2]

Race 332 – B4 (12 Laps): 1. 20-Carter Sauer[2]; 2. 9J-Levi Osborne[7]; 3. 7-Garyn Howard[1]; 4. 18B-Brexton Busch[13]; 5. 17C-Caleb Johannesen[3]; 6. 23B-Brantley Henderson[11]; 7. 88-Braxton Flatt[10]; 8. 87C-Callan Hill[5]; 9. 75T-Masyn Truitt[6]; 10. 10X-Eli Potter[8]; 11. 43L-Leon Wilmore[12]; 12. 15-Jaxson Sowers[9]; 13. 6-Brody Stewart[4]; 14. 30P-Blake Pittman[14]

A-Feature:

Race 355 – A Main (20 Laps): 1. 55X-Lucas Mauldin[7]; 2. 5E-Eli Holden[1]; 3. 5V-Vito Cancilla[9]; 4. 43-Parker Perry[10]; 5. 24N-Kyle Fernandez[3]; 6. 2T-Tyler Crow[15]; 7. 75-Josiah Vega[5]; 8. 17B-Brycen Roush[8]; 9. 66-Blayden Graham[12]; 10. 9J-Levi Osborne[20]; 11. 1-Hudsyn Truitt[4]; 12. 22-Ryker Jones[18]; 13. 20-Carter Sauer[16]; 14. 8J-JJ Williams[6]; 15. 19A-Ayla Morefield[2]; 16. 29-Jude Allgayer[17]; 17. 14J-Jaxon Nail[14]; 18. 1P-Mekentzi Potter[13]; 19. 70-Micah Becker[19]; 20. 5-Jace Thurein[11]