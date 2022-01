J.J. Hickle Tops 2021 Winged 360 Sprint Car Power Rankings!

Lonnie Wheatley, BROKEN ARROW, Okla. (January 4, 2022) – J.J. Hickle emerged atop the 2021 edition of the Winged 360 Sprint Car Power Rankings.

The Quilcene, WA, native topped the charts in both top-fives (41) and top-tens (62) to become the fifth different driver to land the top ranking in the Winged 360 Sprint Car Power Rankings since its inception in 2013.

Hickle picked off six feature wins over the course of the year including a sweep of the three Lucas Oil ASCS National Tour events at Texas’ Devil’s Bowl Speedway and a triumph in Lucas Oil Speedway’s Hockett/McMillin Memorial.

The stellar season was enough to take the top position by 93 points over Justin Sanders, who matched his previous best ranking of second in 2015. Sanders topped the Winged 360 win column with 16 feature wins in 2021.

Capping off the Lucas Oil ASCS National Tour championship with a third Short Track Nationals triumph at I-30 Speedway in October, Blake Hahn posted his top ranking of third and was among the top-ten for the fifth time in the last six years.

Dominic Scelzi put together a monster season as well with 14 wins to rank fourth while young Oklahoma racer Ryan Timms posted nine wins to round out the top five.

Canadian Dylan Westbrook was sixth ahead of the California duo of Shane Golobic and Tanner Carrick with Oklahoma’s Matt Covington and Mississippi’s Dale Howard rounding out the top ten.

While Hahn and Sanders have both finished among the top ten on five occasions since 2013, Scelzi and Timms both broke into the top ten for the first time.

A look at this year’s Top 100 in Winged 360 Sprint Car Power Rankings is as follows:

Rank Name Hometown Wins Points 2020 Rank 2019 Rank 2018 Rank 2017 Rank 2016 Rank 2015 Rank 2014 Rank 2013 Rank 1 J.J. Hickle Quilcene, WA 6 748 4 92 67 83 82 36 60 168 2 Justin Sanders Prunedale, CA 16 655 16 8 7 8 31 2 17 18 3 Blake Hahn Sapulpa, OK 9 652 7 5 5 14 8 32 32 58 4 Dominic Scelzi Fresno, CA 14 569 18 67 32 78 147 112 393 176 5 Ryan Timms Oklahoma City, OK 9 556 182 NR NR NR NR NR NR NR 6 Dylan Westbrook Scotland, ONT 5 555 15 7 8 10 20 NR NR NR 7 Shane Golobic Fremont, CA 7 515 2 9 16 12 40 10 11 33 8 Tanner Carrick Lincoln, CA 7 506 9 238 126 496 NR NR NR NR 9 Matt Covington Glenpool, OK 4 480 26 15 22 6 18 54 22 29 10 Dale Howard Byhalia, MS 8 458 5 37 108 127 409 303 495 771 11 Mark Smith Sunbury, PA 10 436 1 2 3 16 5 6 34 36 12 Andy Forsberg N. Auburn Hills, CA 10 434 11 6 4 39 10 8 16 9 13 Colby Copeland Roseville, CA 5 411 24 29 44 71 169 71 115 673 14 Paulie Colagiovanni Cicero, NY 8 367 58 13 94 65 101 291 NR NR 15 Ryan Robinson Foresthill, CA 3 350 37 119 279 255 317 365 NR NR 16 Howard Moore Memphis, TN 7 343 33 65 70 87 160 107 193 217 17 Scott Bogucki Mclaren Vale, SA 5 343 13 36 48 225 NR NR NR NR 18 Justyn Cox Sacramento, CA 3 317 41 11 20 30 116 64 233 34 19 Derek Hagar Marion, AR 6 316 8 14 21 5 4 7 19 12 20 Jack Dover Springfield, NE 5 308 10 18 10 67 16 16 15 14 21 D.J. Netto Hanford, CA 1 302 14 61 23 38 64 153 89 132 22 Blake Carrick Lincoln, CA 2 293 6 121 445 NR NR NR NR NR 23 Corey Day Clovis, CA 1 287 310 NR NR NR NR NR NR NR 24 Clint Garner Sioux Falls, SD 3 276 51 84 54 33 32 51 486 43 25 Bud Kaeding Campbell, CA 3 268 28 31 57 147 187 80 54 75 26 Max Stambaugh Lima, OH 3 262 36 93 72 288 65 46 111 179 27 Davie Franek Wantage, NJ 3 252 77 4 33 21 13 42 27 89 28 Ryan Ruhl Coldwater, MI 5 242 53 125 238 476 331 52 52 147 29 Kaleb Montgomery Templeton, CA 3 239 67 205 642 287 674 NR NR NR 30 Joel Myers, Jr. Sebastopol, CA 0 239 294 408 NR NR NR NR NR NR 31 Garet Williamson Columbia, MO 1 235 30 729 NR NR NR NR NR NR 32 Sean Becker Roseville, CA 0 235 17 12 15 19 47 15 41 24 33 Brandon Anderson Glenpool, OK 3 233 55 NR NR NR NR NR NR NR 34 Jordon Mallett Greenbrier, AR 6 230 20 82 14 22 129 187 151 348 35 Jamie Ball Knoxville, IA 3 230 48 71 84 28 43 100 136 187 36 Dustin Daggett Grandl Ledge, MI 4 224 79 51 36 69 69 47 25 35 37 Sam Hafertepe, Jr. Sunnyvale, TX 6 222 3 1 1 1 1 44 3 162 38 Mitchell Faccinto Hanford, CA 0 211 21 22 52 34 86 215 124 324 39 Garen Linder Central Point, OR 4 210 93 250 43 192 176 133 147 160 40 Jason Barney Brewerton, NY 4 206 373 33 17 17 9 11 39 25 41 Jared Horstman Cloverdale, OH 3 205 40 26 31 32 44 40 92 80 42 Derek Locke Mechanicsburg, PA 8 200 111 122 90 101 140 240 176 215 43 Cody Gardner Benton, AR 1 198 86 357 221 116 153 165 131 52 44 Seth Bergman Snohomish, WA 3 196 12 3 2 3 6 1 4 11 45 Chris Martin Ankeny, IA 2 195 44 107 110 90 42 184 550 458 46 Kalib Henry Citrus Heights, CA 2 195 83 17 40 294 369 752 NR NR 47 Justin Henderson Tea, SD 4 194 49 99 200 134 38 17 63 333 48 Chase Majdic Redding, CA 1 193 46 219 715 176 304 487 NR NR 49 Marshall Skinner W. Memphis, AR 3 192 108 117 129 47 33 60 40 70 50 Terry McCarl Altoona, IA 3 190 31 34 41 23 22 43 38 77 51 Danny Smith Chillicothe, OH 1 189 45 57 73 102 191 434 154 440 52 Jodie Robinson Foresthill, CA 1 189 117 115 264 573 NR NR NR NR 53 Roger Crockett Medford, OR 2 188 22 20 74 29 49 127 30 7 54 Ryan Giles Grimes, IA 1 179 NR 78 55 94 94 235 NR NR 55 Terry Gray Bartlett, TN 0 170 32 28 28 27 34 37 13 28 56 Jeremy Campbell Wichita, KS 1 166 119 174 161 129 112 126 150 166 57 Danny Sams III North Port, FL 1 163 168 187 109 160 389 525 NR NR 58 Robbie Price Cobble Hill, BC 1 162 65 69 178 120 182 97 391 NR 59 Trey Starks Puyallup, WA 2 159 50 105 119 108 25 12 108 61 60 Jordan Poirier St-Mathieu-de-Beloeil, QC 8 158 103 66 147 223 257 626 NR NR 61 Logan Forler Orting, WA 5 156 NR 234 50 68 12 200 53 5 62 Jason Martin Liberal, KS 3 156 217 109 62 48 586 293 310 310 63 Cam Smith Mill Creek, WA 5 155 110 94 99 285 202 78 505 177 64 Kaleb Johnson Sioux Falls, SD 0 153 92 457 452 673 NR NR NR NR 65 Jason Shultz Carlisle, PA 3 152 186 64 66 57 77 177 103 NR 66 Connor Leoffler Myrtle Beach, SC 2 152 23 343 NR NR NR NR NR NR 67 Danny Varin Sharon Springs, NY 0 151 281 90 29 25 39 161 253 352 68 Joey Ancona Concord, CA 0 151 151 460 NR NR NR NR NR NR 69 Ryan Bickett Ramona, SD 2 147 54 294 122 92 199 121 243 47 70 Austin McCarl Altoona, IA 0 146 35 152 426 568 NR NR 664 639 71 Carson McCarl Altoona, IA 0 146 19 39 135 114 NR 95 55 161 72 Chuck Hebing Ontario, NY 4 142 246 27 11 40 21 20 49 101 73 Keith Day, Jr. Salinas, CA 0 139 195 393 NR NR NR NR NR NR 74 Brad Lamberson Parma, MI 2 136 455 222 364 548 393 292 440 NR 75 Jake Bubak Arvada, CO 2 134 160 221 156 241 594 247 NR NR 76 Tyler Thompson Harrisburg, OR 1 134 152 165 392 607 731 NR NR NR 77 Colton Heath Marysville, WA 1 133 34 40 76 45 76 30 76 100 78 Jason Solwold Burlington, WA 0 129 81 24 26 18 17 25 155 380 79 Ayrton Gennetten Versailles, MO 3 128 27 80 207 180 NR NR NR NR 80 Morgan Turpen Somerville, TN 2 128 39 41 25 9 37 29 45 104 81 Tim Crawley Benton, AR 3 127 66 47 39 24 14 14 6 3 82 Landon Britt Atoka, TN 2 127 256 437 NR NR NR NR NR NR 83 Colton Hardy Phoenix, AZ 2 126 128 151 127 105 85 NR NR NR 84 Danny Martin, Jr. Sarasota, FL 4 125 75 217 97 190 102 22 70 92 85 Jody Rosenboom Rock Rapids, IA 3 125 95 208 91 104 171 86 179 142 86 Gregg Dalman Bellevue, MI 1 125 94 52 71 263 270 147 167 90 87 Matt Tanner Stephentown, NY 1 125 213 43 37 78 72 115 86 119 88 Rico Abreu St. Helena, CA 1 124 141 21 209 179 122 237 14 73 89 Matt Juhl Tea, SD 1 119 68 56 231 404 411 643 202 109 90 Brooke Tatnell San Souci, NSW 1 117 74 200 143 191 166 250 138 96 91 Ryan Turner Dunnville, ON 1 115 161 68 86 196 109 251 NR NR 92 Jordan Thomas Harding, PA 3 114 NR 63 128 123 357 531 616 812 93 J.J. Ringo Morgan Hill, CA 0 113 333 179 NR NR NR NR NR NR 94 Josh Higday Des Moines, IA 1 112 138 372 NR NR NR NR 501 414 95 Giovanni Scelzi Fresno, CA 3 110 97 111 65 64 238 NR NR NR 96 Tyler Driever Meridian, ID 2 110 343 NR NR NR NR NR NR NR 97 Willie Croft Roseville, CA 1 110 118 83 30 42 151 145 87 130 98 Chase Goetz Snohomish, WA 2 109 140 NR 165 128 244 254 NR NR 99 Tyler Blank California, MO 6 107 193 81 169 103 189 332 137 120 100 Colby Thornhill Enumclaw, WA 1 106 129 601 NR NR NR NR NR NR

Features Completed: 461 (262 in 2020, 565 in 2019, 565 in 2018, 614 in 2017, 635 in 2016, 645 in 2015, 676 in 2014, 687 in 2013)

Number of Different Winners: 187 (125 in 2020, 221 in 2019, 219 in 2018, 245 in 2017, 249 in 2016, 237 in 2015, 265 in 2014, 257 in 2013)

Number of Drivers to Earn Points: 608 (489 in 2020, 753 in 2019, 737 in 2018, 774 in 2017, 820 in 2016, 828 in 2015, 867 in 2014, 869 in 2013)

Past Top Tens in Winged 360 Sprint Car Power Rankings:

2020 – 1. Mark Smith (20) 682, 2. Shane Golobic (7) 356, 3. Sam Hafertepe, Jr. (10) 497, 4. J.J. Hickle (2) 456, 5. Dale Howard (6) 400, 6 Blake Carrick (3) 366, 7. Blake Hahn (5) 346, 8. Derek Hagar (7) 339, 9. Tanner Carrick (3) 336, 10. Jack Dover (7) 329.

2019 – 1. Sam Hafertepe, Jr. (12) 708, 2. Mark Smith (14) 638, 3. Seth Bergman (6) 558, 4. Davie Franek (9) 542, 5. Blake Hahn (7) 532, 6. Andy Forsberg (13) 514, 7. Dylan Westbrook (10) 508, 8. Justin Sanders (9) 493, 9. Shane Golobic (8) 476, 10. Wayne Johnson (7) 447.

2018 – 1. Sam Hafertepe, Jr. (14) 723, 2. Seth Bergman (10) 637, 3. Mark Smith (14) 611, 4. Andy Forsberg (14) 560, 5. Blake Hahn (2) 536, 6. Wayne Johnson (5) 522, 7. Justin Sanders (12) 515, 8. Dylan Westbrook (11) 507, 9. Steve Poirier (9) 475, 10. Jack Dover (12) 456.

2017 – 1. Sam Hafertepe, Jr. (19), 901, 2. Aaron Reutzel (6) 653, 3. Seth Bergman (3) 627, 4. Wayne Johnson (3) 564, 5. Derek Hagar (8) 512, 6. Matt Covington (1) 490, 7. Johnny Herrera (3) 470, 8. Justin Sanders (10) 468, 9. Morgan Turpen (10) 466, 10. Dylan Westbrook (14) 440.

2016 – 1. Sam Hafertepe, Jr. (10) 716, 2. Aaron Reutzel (8) 713, 3. Johnny Herrera (7) 623, 4. Derek Hagar (13) 607, 5. Mark Smith (11) 604, 6. Seth Bergman (7) 587, 7. Wayne Johnson (4) 525, 8. Blake Hahn (4) 521, 9. Jason Barney (5) 487, 10. Andy Forsberg (12) 482.

2015 – 1. Seth Bergman (13) 717, 2. Justin Sanders (20) 649, 3. Aaron Reutzel (10) 613, 4. Johnny Herrera (9) 596, 5. Wayne Johnson (5) 581, 6. Mark Smith (10) 542, 7. Derek Hagar (9) 437, 8. Andy Forsberg (11) 434, 9. Mitch Brown (6) 410, 10. Shane Golobic (5) 409.

2014 – 1. Jason Johnson (5) 626, 2. Aaron Reutzel (8) 601, 3. Sam Hafertepe, Jr. (6) 510, 4. Seth Bergman (10) 501, 5. Johnny Herrera (3) 491, 6. Tim Crawley (11) 487, 7. Wayne Johnson (6) 448, 8. Tony Bruce, Jr. (4) 445, 9. Brian Brown (8) 441, 10. Jeff Swindell (4) 441.

2013 – 1. Jason Johnson (12) 699, 2. Johnny Herrera (5) 673, 3. Tim Crawley (14) 561, 4. Brian Brown (12) 537, 5. Logan Forler (8) 492, 6. Tony Bruce, Jr. (4) 488, 7. Roger Crockett (17) 479, 8. Jeff Swindell (5) 455, 9. Andy Forsberg (10) 430, 10. Steve Poirier (8) 420.

The Open Wheel Power Rankings are determined by cumulative points based on a sliding scale dependent upon car count at Sprint Car and Midget events across all sanctions and non-sanctions throughout North America.