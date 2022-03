Red Dirt Raceway Victories Belong To Kadous, Cochran, and Nunley

Bryan Hulbert – MEEKER, Okla. (March 4, 2022) Kicking off the 5th annual Spring Nationals at Red Dirt Raceway, the Lucas Oil National Open Wheel 600 presented by Hi-Plains Building Division brought A-Class, Non-Wing, and Restricted to the Oklahoma quarter-mile with 68 entries drawing in.

Originally, its own event, Mother Nature, caused officials to delay the show by a week, making events at the Red Dirt Raceway non-point paying shows. Nevertheless, the racing was memorable as Chris Cochran added a fifth career victory to his credit in Non-Wing action. A former winner with wings off, Topeka’s Dylan Kadous added his name to the list of winners in A-Class competition, while Jett Nunley made it two wins on the season in Restricted.

Leaders start to finish in A-Class and Restricted; the Non-Wing A-Feature was led early by Austin Saunders before mechanical issues sidelined the No. 82s. Having fallen to second before retiring, Cochran was credited with leading eight laps.

The second round of the Red Dirt Raceway Spring Nationals is Saturday, March 5, 2022. Pits open at Noon with racing at 4:00 P.M. (CT). Red Dirt Raceway is located at 990871 S. Hwy. 18 in Meeker, Okla. For more information, log onto http://www.reddirtraceway.com.

Fans not able to attend can see every lap live on https://www.now600.tv.

To keep on everything happening with the National Open Wheel 600 Series, from the National Tour to Regional and Weekly racing lineups, log onto http://www.now600series.com and make sure to follow the tour on Facebook and Twitter (@NOW600Series).

Race Results:

Lucas Oil NOW600 National

Red Dirt Raceway (Meeker, Okla.)

Friday, March 4, 2022

Entry Count: 68

Stock Non-Wing

Hi Plains Building Division A-Main (20 Laps): 1. 3W-Chris Cochran[2]; 2. 26K-Kale Drake[3]; 3. 75-Blayne Buntin[5]; 4. 12K-Dylan Kadous[9]; 5. 33K-Jack Kassik[11]; 6. 5K-Kris Carroll[12]; 7. 16S-Seth Shebester[13]; 8. 20Q-Brecken Reese[15]; 9. 9T-Tanner Holwerda[8]; 10. 55-Dalton Burley[18]; 11. 29B-David Jacobs[10]; 12. 5E-Trevor Peden[14]; 13. 23K-Jordan Kluver[16]; 14. 82S-Austin Saunders[1]; 15. 87C-Chase Randall[4]; 16. 57T-Kyle Thompson[6]; 17. 27-Jason Wilson[20]; 18. 8T-Cody Berkenmeier[19]; 19. 19J-Justin Robison[17]; 20. 357-Bryce Redenbaugh[7]

B-Main 1 (12 Laps): 1. 20Q-Brecken Reese[5]; 2. 19J-Justin Robison[2]; 3. 8T-Cody Berkenmeier[3]; 4. 24T-Glenn James Bratti[9]; 5. 25-Anton Hernandez[6]; 6. 20B-Chase Bolf[7]; 7. 12H-Cole Hocker[8]; 8. 42-Luke Anderson[10]; 9. 8H-Kolyn Hill[11]; 10. 24-Tristan Ullstrom[4]; 11. 83W-Brant Woods[1]

B-Main 2 (12 Laps): 1. 23K-Jordan Kluver[2]; 2. 55-Dalton Burley[3]; 3. 27-Jason Wilson[1]; 4. 8-Tanner Johnson[9]; 5. 77-Cooper Sullivan[7]; 6. 90-Leonard Scheumack[8]; 7. 78C-Chance Cody[4]; 8. 77X-Charlie Allen[6]; 9. 59-Brody Mclaughlin[5]; 10. 32-Cody Daggett[11]; 11. 8R-Ryker Pace[10]

Velox Racing Heat 1 (8 Laps): 1. 87C-Chase Randall[4]; 2. 57T-Kyle Thompson[2]; 3. 357-Bryce Redenbaugh[5]; 4. 5E-Trevor Peden[6]; 5. 27-Jason Wilson[8]; 6. 59-Brody Mclaughlin[3]; 7. 12H-Cole Hocker[1]; 8. 42-Luke Anderson[7]; 9. 77-Cooper Sullivan[9]

Velox Racing Heat 2 (8 Laps): 1. 82S-Austin Saunders[3]; 2. 12K-Dylan Kadous[1]; 3. 5K-Kris Carroll[2]; 4. 33K-Jack Kassik[4]; 5. 83W-Brant Woods[9]; 6. 20Q-Brecken Reese[5]; 7. 25-Anton Hernandez[6]; 8. 24T-Glenn James Bratti[7]; 9. 8H-Kolyn Hill[8]

Velox Racing Heat 3 (8 Laps): 1. 26K-Kale Drake[4]; 2. 75-Blayne Buntin[3]; 3. 16S-Seth Shebester[2]; 4. 23K-Jordan Kluver[1]; 5. 8T-Cody Berkenmeier[5]; 6. 78C-Chance Cody[7]; 7. 77X-Charlie Allen[6]; 8. 90-Leonard Scheumack[8]; 9. 8R-Ryker Pace[9]

Velox Racing Heat 4 (8 Laps): 1. 3W-Chris Cochran[4]; 2. 29B-David Jacobs[1]; 3. 9T-Tanner Holwerda[3]; 4. 19J-Justin Robison[2]; 5. 55-Dalton Burley[5]; 6. 24-Tristan Ullstrom[8]; 7. 20B-Chase Bolf[6]; 8. 8-Tanner Johnson[9]; 9. 32-Cody Daggett[7]

Qualifying 1 (3 Laps): 1. 87C-Chase Randall, 14.143[2]; 2. 77-Cooper Sullivan, 14.196[9]; 3. 57T-Kyle Thompson, 14.340[1]; 4. 12H-Cole Hocker, 14.485[6]; 5. 59-Brody Mclaughlin, 14.509[8]; 6. 5E-Trevor Peden, 14.562[3]; 7. 357-Bryce Redenbaugh, 14.577[7]; 8. 27-Jason Wilson, 14.689[4]; 9. 42-Luke Anderson, 15.041[5]

Qualifying 2 (3 Laps): 1. 33K-Jack Kassik, 14.128[2]; 2. 82S-Austin Saunders, 14.229[1]; 3. 5K-Kris Carroll, 14.253[7]; 4. 12K-Dylan Kadous, 14.292[8]; 5. 20Q-Brecken Reese, 14.364[5]; 6. 25-Anton Hernandez, 14.377[4]; 7. 24T-Glenn James Bratti, 14.599[3]; 8. 8H-Kolyn Hill, 15.084[9]; 9. 83W-Brant Woods, 15.084[6]

Qualifying 3 (3 Laps): 1. 26K-Kale Drake, 14.037[5]; 2. 75-Blayne Buntin, 14.183[3]; 3. 16S-Seth Shebester, 14.203[8]; 4. 23K-Jordan Kluver, 14.241[9]; 5. 8T-Cody Berkenmeier, 14.428[2]; 6. 77X-Charlie Allen, 14.872[1]; 7. 78C-Chance Cody, 14.981[6]; 8. 90-Leonard Scheumack, 15.808[7]; 9. 8R-Ryker Pace, 15.808[4]

Qualifying 4 (3 Laps): 1. 3W-Chris Cochran, 13.980[8]; 2. 9T-Tanner Holwerda, 14.229[7]; 3. 19J-Justin Robison, 14.550[1]; 4. 29B-David Jacobs, 14.556[5]; 5. 55-Dalton Burley, 14.578[4]; 6. 20B-Chase Bolf, 14.781[3]; 7. 32-Cody Daggett, 15.152[6]; 8. 24-Tristan Ullstrom, 15.152[2]

Winged A-Class

Hi Plains Building Division A-Main (20 Laps): 1. 12K-Dylan Kadous[2]; 2. 16S-Seth Shebester[1]; 3. 33-Jett Nunley[3]; 4. 36-Kris Carroll[5]; 5. 87C-Chase Randall[6]; 6. 55X-Chase Brown[10]; 7. 75-Blayne Buntin[9]; 8. 20B-Chase Bolf[15]; 9. 59-Brody Mclaughlin[14]; 10. 19J-Justin Robison[18]; 11. 66-Jayden Clay[16]; 12. 78C-Chance Cody[19]; 13. 90-Bobby Wofford Jr[20]; 14. 24-Tristan Ullstrom[13]; 15. 20Q-Brecken Reese[7]; 16. 12H-Cole Hocker[21]; 17. 8R-Ryker Pace[23]; 18. 15-Brody Brown[11]; 19. 82S-Austin Saunders[4]; 20. 57T-Kyle Thompson[8]; 21. 27-Jason Wilson[12]; 22. 357-Bryce Redenbaugh[17]; 23. 77R-Ryan Sullivan[22]; 24. 83W-Brant Woods[24]

Velox Racing Heat 1 (8 Laps): 1. 82S-Austin Saunders[2]; 2. 87C-Chase Randall[4]; 3. 20Q-Brecken Reese[3]; 4. 20B-Chase Bolf[1]; 5. 59-Brody Mclaughlin[6]; 6. 66-Jayden Clay[7]; 7. 12H-Cole Hocker[5]; 8. 83W-Brant Woods[8]

Velox Racing Heat 2 (8 Laps): 1. 33-Jett Nunley[2]; 2. 75-Blayne Buntin[1]; 3. 12K-Dylan Kadous[4]; 4. 55X-Chase Brown[3]; 5. 24-Tristan Ullstrom[7]; 6. 19J-Justin Robison[5]; 7. 78C-Chance Cody[6]; 8. 77R-Ryan Sullivan[8]

Velox Racing Heat 3 (8 Laps): 1. 16S-Seth Shebester[1]; 2. 36-Kris Carroll[4]; 3. 57T-Kyle Thompson[3]; 4. 15-Brody Brown[2]; 5. 27-Jason Wilson[7]; 6. 357-Bryce Redenbaugh[5]; 7. 90-Bobby Wofford Jr[6]; 8. 8R-Ryker Pace[8]

Qualifying 1 (3 Laps): 1. 87C-Chase Randall, 12.879[2]; 2. 20Q-Brecken Reese, 13.057[6]; 3. 82S-Austin Saunders, 13.264[3]; 4. 20B-Chase Bolf, 13.584[7]; 5. 66-Jayden Clay, 13.806[1]; 6. 59-Brody Mclaughlin, 13.863[5]; 7. 12H-Cole Hocker, 13.872[4]; 8. 83W-Brant Woods, 13.872[8]

Qualifying 2 (3 Laps): 1. 12K-Dylan Kadous, 13.212[6]; 2. 55X-Chase Brown, 13.229[7]; 3. 33-Jett Nunley, 13.285[3]; 4. 75-Blayne Buntin, 13.419[2]; 5. 77R-Ryan Sullivan, 13.444[4]; 6. 78C-Chance Cody, 13.492[8]; 7. 19J-Justin Robison, 13.571[5]; 8. 24-Tristan Ullstrom, 13.671[1]

Qualifying 3 (3 Laps): 1. 36-Kris Carroll, 13.233[3]; 2. 57T-Kyle Thompson, 13.246[5]; 3. 15-Brody Brown, 13.377[7]; 4. 16S-Seth Shebester, 13.482[2]; 5. 357-Bryce Redenbaugh, 13.817[8]; 6. 8R-Ryker Pace, 13.837[4]; 7. 27-Jason Wilson, 13.980[1]; 8. 90-Bobby Wofford Jr, 14.482[6]

Restricted ‘A’ Class

Hi Plains Building Division A-Main (20 Laps): 1. 33-Jett Nunley[1]; 2. 10S-Scout Spraggins[3]; 3. 2C-Lucas Conner[2]; 4. GH7-Garyn Howard[4]; 5. 15-Brody Brown[5]; 6. 5-Ryder McCutcheon[7]; 7. P24-Aiden Howard[8]; 8. 66-Jayden Clay[6]

Velox Racing Heat 1 (8 Laps): 1. 2C-Lucas Conner[1]; 2. 10S-Scout Spraggins[2]; 3. 33-Jett Nunley[4]; 4. GH7-Garyn Howard[3]; 5. 15-Brody Brown[5]; 6. 66-Jayden Clay[6]; 7. 5-Ryder McCutcheon[7]; 8. P24-Aiden Howard[8]

Qualifying 1 (3 Laps): 1. 33-Jett Nunley, 13.930[4]; 2. GH7-Garyn Howard, 14.062[1]; 3. 10S-Scout Spraggins, 14.082[2]; 4. 2C-Lucas Conner, 14.119[6]; 5. 15-Brody Brown, 14.325[7]; 6. 66-Jayden Clay, 14.476[8]; 7. 5-Ryder McCutcheon, 15.115[5]; 8. P24-Aiden Howard, 15.286[3]