It’s Miller Time in USCS contest at Hattiesburg!…

Hattiesburg, MS – March 4, 2022 – Michael Miller from Vancleave, Mississippi raced from the K&N Filters Pole Position into the USCS Victory Lane on night #1 of the USCS Hub City 200 at Hattisburg Speedway on Friday night.

Max Stambaugh chased Miller across tge line inky two feet back after a gallant last lap charge.

Dustin Gates from Haughton, Louisiana finished third after starting tenth. Current Winter Heat Series points leader, Davie Franek from Wantage, New Jersey followed in fourth place and the defending USCS Mid-South Thunder regional series Champion, Dale Howard from Byhalia, Mississippi completed the top five.

Australian Brayden Cooley charged from eighteenth to tenth to garner the Wilwood Disc Brakes Hard Charger Award.

Results for the USCS Outlaw Thunder Tour on 3/4/2022 at Hattiesburg Speedway – Hattiesburg, MS

USCS Outlaw Thunder Tour 19 Entries

Winter Heat Rnd 7 Hattiesburg 25 Laps

1. 4M-Michael Miller[1]; 2. 5M-Max Stambaugh[2]; 3. 6-Dustin Gates[10]; 4. 28F-Davie Franek[7]; 5. 47-Dale Howard[4]; 6. 66-Danny Smith[3]; 7. 07-Johnny Bridges[8]; 8. 12-Corbin Gurley[5]; 9. 10-Terry Gray[12]; 10. 20-Brayden Cooley[18]; 11. 71-Brady Baker[13]; 12. 10L-Landon Britt[6]; 13. 01-Shane Morgan[19]; 14. 7N-Darin Naida[9]; 15. 28-Jeff Willingham[16]; 16. 21-Butch David[14]; 17. 56-Jeff Smith[17]; 18. L37-Scott Craft[15]; 19. (DNF) 88-Brandon Blenden[11]

Hoosier Speed Dash 6 Laps

1. 4M-Michael Miller[2]; 2. 5M-Max Stambaugh[1]; 3. 66-Danny Smith[3]; 4. 47-Dale Howard[5]; 5. 12-Corbin Gurley[6]; 6. (DNF) 10L-Landon Britt[4]

Engler Heat 1 8- Laps

1. 12-Corbin Gurley[1]; 2. 66-Danny Smith[3]; 3. 6-Dustin Gates[2]; 4. 88-Brandon Blenden[5]; 5. 21-Butch David[4]; 6. 28-Jeff Willingham[6]

JJ Supply of NC Heat 2 8-Laps

1. 5M-Max Stambaugh[1]; 2. 47-Dale Howard[3]; 3. 28F-Davie Franek[5]; 4. 10-Terry Gray[4]; 5. 71-Brady Baker[6]; 6. 20-Brayden Cooley[2]; 7. 01-Shane Morgan[7]

Hero Graphics Heat 3 8-Laps

1. 10L-Landon Britt[1]; 2. 4M-Michael Miller[3]; 3. 07-Johnny Bridges[5]; 4. 7N-Darin Naida[6]; 5. L37-Scott Craft[2]; 6. 56-Jeff Smith[4]

USCS Mini Sprints 21 Entries

Feature 20 Laps

1. 1-Bobby Zaiontz[1]; 2. L41-Dalton Morgan[3]; 3. 127-Matt Clark[10]; 4. 18-Tyler Clark[6]; 5. 19-Gregg Jones[8]; 6. 351-Chris Smith[11]; 7. 112-Mike Jarrell[14]; 8. 33J-Jerry Jarrell[12]; 9. 41-Jeremy Walker[7]; 10. 33B-Chris Beech[9]; 11. (DNF) 27-Russell Clark[5]; 12. (DNF) 33-Mike Hall[2]; 13. (DNF) 3-Leroy Boone[16]; 14. (DNF) 23-Hunter Pulliam[18]; 15. (DNF) 52R-Jim McNulty[4]; 16. (DNF) 16-Evan McElhaney[17]; 17. (DNF) 1C-Lee Clark[13]; 18. (DNS) 14-Kevin Davis; 19. (DNS) 11-Greg McLendon; 20. (DNS) 12C-Cade McAlpin; 21. (DNS) 81-Brett McAlpin

Hoosier Mini Dash 6 Laps

1. 1-Bobby Zaiontz[3]; 2. 33-Mike Hall[6]; 3. L41-Dalton Morgan[2]; 4. 52R-Jim McNulty[4]; 5. 27-Russell Clark[1]; 6. 18-Tyler Clark[5]

Heat 1 8 Laps

1. 18-Tyler Clark[2]; 2. 19-Gregg Jones[1]; 3. 52R-Jim McNulty[5]; 4. 351-Chris Smith[4]; 5. 127-Matt Clark[7]; 6. 112-Mike Jarrell[6]; 7. 16-Evan McElhaney[3]

Heat 2 8 Laps

1. 1-Bobby Zaiontz[5]; 2. 41-Jeremy Walker[4]; 3. 33B-Chris Beech[2]; 4. 33J-Jerry Jarrell[3]; 5. (DNS) 12C-Cade McAlpin; 6. (DNS) 81-Brett McAlpin

Heat 3 8 Laps

1. 33-Mike Hall[1]; 2. 27-Russell Clark[6]; 3. L41-Dalton Morgan[8]; 4. 1C-Lee Clark[4]; 5. 3-Leroy Boone[7]; 6. 14-Kevin Davis[3]; 7. 23-Hunter Pulliam[2]; 8. 11-Greg McLendon[5]