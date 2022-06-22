Nick Hoffman rolls to Adams County Speedway win!

DIRTCAR UMP MODIFIEDS
Feature (25 Laps): 1. 2-Nick Hoffman[3]; 2. 8-Kyle Steffens[5]; 3. 25-Tyler Nicely[2]; 4. 22-Austen Becerra[6]; 5. 05-Dave Wietholder[9]; 6. 10K-Kelly Kovski[4]; 7. 00S-Chris Spalding[16]; 8. 36-Kenny Wallace[1]; 9. 99B-Brandyn Ryan[11]; 10. 130-Chase Allen[10]; 11. 16D-Shawn Deering[15]; 12. 9C-Russ Coultas[13]; 13. 00B-Scott Bryant[14]; 14. 54-Zachary Hawk[17]; 15. 17V-Mike Vanderiet Jr[7]; 16. ONE-William Huff[21]; 17. 9-Charles Baker[22]; 18. 117-Frankie Wellman[19]; 19. 77S-Rick Stevenson[8]; 20. 16-Levi Long[18]; 21. 8C-Michael Claeys[12]; 22. (DNS) 16S-Steve Stotler
Heat 1 (8 Laps): 1. 2-Nick Hoffman[1]; 2. 10K-Kelly Kovski[2]; 3. 17V-Mike Vanderiet Jr[5]; 4. 130-Chase Allen[3]; 5. 9C-Russ Coultas[7]; 6. 00S-Chris Spalding[6]; 7. 117-Frankie Wellman[4]; 8. 9-Charles Baker[8]
Heat 2 (8 Laps): 1. 25-Tyler Nicely[2]; 2. 8-Kyle Steffens[1]; 3. 77S-Rick Stevenson[3]; 4. 99B-Brandyn Ryan[5]; 5. 00B-Scott Bryant[4]; 6. 54-Zachary Hawk[6]; 7. (DNS) 16S-Steve Stotler
Heat 3 (8 Laps): 1. 36-Kenny Wallace[1]; 2. 22-Austen Becerra[2]; 3. 05-Dave Wietholder[3]; 4. 8C-Michael Claeys[7]; 5. 16D-Shawn Deering[4]; 6. 16-Levi Long[6]; 7. ONE-William Huff[5]
Qualifying 1 (3 Laps): 1. 2-Nick Hoffman, 00:14.290[6]; 2. 10K-Kelly Kovski, 00:14.478[4]; 3. 130-Chase Allen, 00:14.612[8]; 4. 117-Frankie Wellman, 00:14.767[5]; 5. 17V-Mike Vanderiet Jr, 00:14.782[7]; 6. 00S-Chris Spalding, 00:14.985[1]; 7. 9C-Russ Coultas, 00:15.707[3]; 8. 9-Charles Baker, 00:15.874[2]
Qualifying 2 (3 Laps): 1. 8-Kyle Steffens, 00:14.196[6]; 2. 25-Tyler Nicely, 00:14.519[3]; 3. 77S-Rick Stevenson, 00:14.906[2]; 4. 00B-Scott Bryant, 00:14.941[1]; 5. 99B-Brandyn Ryan, 00:15.110[7]; 6. 54-Zachary Hawk, 00:15.488[5]; 7. 16S-Steve Stotler, 00:15.488[4]
Qualifying 3 (3 Laps): 1. 36-Kenny Wallace, 00:14.667[2]; 2. 22-Austen Becerra, 00:14.840[3]; 3. 05-Dave Wietholder, 00:14.861[7]; 4. 16D-Shawn Deering, 00:15.390[1]; 5. ONE-William Huff, 00:15.399[6]; 6. 16-Levi Long, 00:15.537[4]; 7. 8C-Michael Claeys, 00:15.591[5]
Hot Laps 1: 1. 2-Nick Hoffman[6]; 2. 10K-Kelly Kovski[4]; 3. 17V-Mike Vanderiet Jr[7]; 4. 130-Chase Allen[8]; 5. 9C-Russ Coultas[3]; 6. 00S-Chris Spalding[1]; 7. 117-Frankie Wellman[5]; 8. 9-Charles Baker[2]