Steven Snyder Jr Shines in C.Bell’s Prelim Night Two with POWRi Outlaw Micros

Belleville, IL. (9/23/22) Steven Snyder Jr would dominate in a speedy low-line fashion at Lil’ Texas Motor Speedway in C. Bell’s Micro Mania with the POWRi Non-Wing Outlaw Micro League preliminary split-field feature event on Friday Night.

Entering a stout field of seventy competitors in the POWRi Outlaw Non-Wing Micro League at Lil’ Texas Motor Speedway would find Cameron Paul set the quickest qualifying time at an 11.731-second lap. Cameron Paul, Chelby Hinton, Kyle Larson, Steven Snyder Jr, Daniel Robinson, and Gavin Miller would each claim heat racing wins; the D-Feature win would go to Braden Chiaramonte with Seth Stenzel earning the C-Feature win as Caleb Martin was victorious in the B-Feature.

Racing onto the recently reconfigured and fast-smooth track, Cameron Paul would use a high-point qualifier award to gain an inside front-row start with Steven Snyder Jr starting the outside pole position as Cameron Paul would seize the lead on the opening lap with the field of twenty-four drivers in pursuit.

Contact while defending the lead would see Steven Snyder Jr overtake for the lead with a restart bunching the field back together after six laps down as Chelby Hinton, Daniel Robinson, Kyle Larson, and Brecken Reese all battled inside the top five.

Holding off a mid-race restart and then checking out on the field, Steven Snyder Jr would flex his racing might to emerge victorious to claim his first league win of the year after an action-packed thirty-lap feature with Daniel Robinson resulting in a terrific runner-up finish.

“First night on the car to put it in victory lane, I can’t thank my team enough. I didn’t know what to expect and I didn’t want to blow my tires off early so I knew I needed to be smooth and hit my marks” said a celebratory Steven Snyder Jr in the Lil’ Texas Motor Speedway winner’s circle.

In contention among the front-runners all evening, Chelby Hinton would notch a solid third with Kyle Larson placing fourth as JJ Loss rounded out the top-five finishers in C. Bell’s Micro Mania at Lil’ Texas Motor Speedway with the POWRi Outlaw Non-Wing Micro League feature for preliminary night two.

Lil’ Texas Motor Speedway | C.Bell’s Micro Mania | POWRi Outlaw Non-Wing | 9/23/22:

Hoosier Racing Tire Quick Qualifying Time: 11J-Cameron Paul (11.731)

Advanced Racing Suspensions Heat Race 1 Winner: 11J-Cameron Paul

Auto Meter Heat Race 2 Winner: 28-Chelby Hinton

Schure Built Suspensions Heat Race 3 Winner: 95K-Kyle Larson

AFCO Racing Heat Race 4 Winner: 21S-Steven Snyder Jr

Rod End Supply Heat Race 5 Winner: 22X-Daniel Robinson

Engler Machine Heat Race 6 Winner: 26M-Gavin Miller

Max Papis Innovations B-Feature Winner: 51M-Caleb Martin

Super Clean C-Feature Winner: 99K-Seth Stenzel

Schoenfeld Headers D-Feature Winner: 73-Braden Chiaramonte

MVT Services High Point Qualifier: 11J-Cameron Paul

Toyota Racing Development Hard Charger: 12G-Gage Robb (+12)

Lucas Oil A-Feature Winner: 21S-Steven Snyder Jr

A Feature 1 (30 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[2]; 2. 22X-Daniel Robinson[4]; 3. 28-Chelby Hinton[3]; 4. 95K-Kyle Larson[7]; 5. 67J-JJ Loss[9]; 6. 26J-Nick Drake[13]; 7. 17G-Isaiah Garcia[12]; 8. 12G-Gage Robb[20]; 9. 57-Jacob Lucas[8]; 10. 26M-Gavin Miller[5]; 11. 95-Gavan Boschele[15]; 12. 51M-Caleb Martin[19]; 13. 7K-Kenton Brewer[22]; 14. 10T-Talin Turner[16]; 15. 3-Drake Edwards[24]; 16. 3TX-Caiden Mitchell[23]; 17. 11J-Cameron Paul[1]; 18. 20Q-Brecken Reese[6]; 19. 110-Karter Battarbee[17]; 20. 938-Bradley Fezard[14]; 21. 28P-Fredrick Fezard[21]; 22. 71K-Daison Pursley[10]; 23. 16S-Seth Shebester[18]; 24. 27MK-Kyle Keeler[11].

B Feature 1 (15 Laps): 1. 51M-Caleb Martin[1]; 2. 12G-Gage Robb[3]; 3. 28P-Fredrick Fezard[11]; 4. 7K-Kenton Brewer[13]; 5. 3TX-Caiden Mitchell[15]; 6. 3-Drake Edwards[10]; 7. 36K-Kris Carroll[8]; 8. 71-Jaxton Wiggs[4]; 9. 24S-Colby Sokol[9]; 10. 12T-Trey Robb[5]; 11. 17S-Baron Silva[22]; 12. 2TK-Todd Kirkman[6]; 13. 99K-Seth Stenzel[19]; 14. 78-Ethan Ayars[12]; 15. 83W-Jim Woods[18]; 16. 59-Brody Mclaughlin[16]; 17. 83-Brant Woods[20]; 18. 19G-Ben Sayer[2]; 19. 21-Cale Thomas[17]; 20. 14L-Logan Heath[21]; 21. 33-Jett Nunley[14]; 22. 82S-Austin Saunders[7].

C Feature 1 (10 Laps): 1. 99K-Seth Stenzel[1]; 2. 83-Brant Woods[2]; 3. 14L-Logan Heath[6]; 4. 17S-Baron Silva[4]; 5. 13C-William Conner[5]; 6. 36-Kevin Reed[20]; 7. 88R-Ryder Laplante[7]; 8. 73-Braden Chiaramonte[19]; 9. 14G-Madelyn Gjerness[3]; 10. 54X-LeRoy Carley[22]; 11. 99-Stone Sharpe[21]; 12. 38H-Levi Henderson[12]; 13. 12E-Jacob Ewing[10]; 14. B2-Carson Bolden[15]; 15. 57P-Peter Walker[13]; 16. 99X-Chris Russell[8]; 17. A51-Jason Trosper[18]; 18. 27-Kaden Weger[9]; 19. 5-Ryder McCutcheon[16]; 20. 82K-Kyle Knight[17]; 21. 55X-Connor Chamberlain[11]; 22. 20-Shon Deskins[14].

D Feature 1 (10 Laps): 1. 73-Braden Chiaramonte[4]; 2. 36-Kevin Reed[3]; 3. 99-Stone Sharpe[9]; 4. 54X-LeRoy Carley[11]; 5. 25J-Delaney Jost[2]; 6. 10S-Scout Spraggins[10]; 7. 5D-Ryan Beat[8]; 8. GH7-Garyn Howard[12]; 9. 18W-Wyatt Bruce[13]; 10. 4DG-Brent Shoemaker[5]; 11. 16-Brady Amos[16]; 12. 54-Lee Land[15]; 13. 29M-Lawrence Mann[6]; 14. 21C-Carter Holt[14]; 15. 11-Andrew Tagliamonte[1]; 16. 2X-Harry Elzo[7].

Heat 1 (10 Laps): 1. 11J-Cameron Paul[1]; 2. 71K-Daison Pursley[3]; 3. 67J-JJ Loss[2]; 4. 3-Drake Edwards[7]; 5. 59-Brody Mclaughlin[9]; 6. 82S-Austin Saunders[4]; 7. 83-Brant Woods[5]; 8. 17S-Baron Silva[6]; 9. 57P-Peter Walker[10]; 10. 29M-Lawrence Mann[8]; 11. 54-Lee Land[12]; 12. 21C-Carter Holt[11].

Heat 2 (10 Laps): 1. 28-Chelby Hinton[1]; 2. 110-Karter Battarbee[7]; 3. 10T-Talin Turner[6]; 4. 51M-Caleb Martin[2]; 5. 36K-Kris Carroll[5]; 6. 2TK-Todd Kirkman[3]; 7. 12E-Jacob Ewing[10]; 8. 99X-Chris Russell[8]; 9. 5-Ryder McCutcheon[11]; 10. 18W-Wyatt Bruce[12]; 11. 73-Braden Chiaramonte[4]; 12. 99-Stone Sharpe[9].

Heat 3 (10 Laps): 1. 95K-Kyle Larson[2]; 2. 20Q-Brecken Reese[1]; 3. 17G-Isaiah Garcia[4]; 4. 24S-Colby Sokol[6]; 5. 71-Jaxton Wiggs[3]; 6. 78-Ethan Ayars[5]; 7. 14L-Logan Heath[8]; 8. 55X-Connor Chamberlain[9]; 9. 27-Kaden Weger[7]; 10. 54X-LeRoy Carley[11]; 11. 10S-Scout Spraggins[10].

Heat 4 (10 Laps): 1. 21S-Steven Snyder Jr[1]; 2. 26J-Nick Drake[6]; 3. 16S-Seth Shebester[7]; 4. 12G-Gage Robb[3]; 5. 19G-Ben Sayer[2]; 6. 83W-Jim Woods[9]; 7. 14G-Madelyn Gjerness[5]; 8. 88R-Ryder Laplante[8]; 9. B2-Carson Bolden[11]; 10. 25J-Delaney Jost[4]; 11. 5D-Ryan Beat[10]; 12. 16-Brady Amos[12].

Heat 5 (10 Laps): 1. 22X-Daniel Robinson[1]; 2. 938-Bradley Fezard[6]; 3. 27MK-Kyle Keeler[3]; 4. 3TX-Caiden Mitchell[9]; 5. 7K-Kenton Brewer[7]; 6. 28P-Fredrick Fezard[5]; 7. 13C-William Conner[8]; 8. 20-Shon Deskins[11]; 9. A51-Jason Trosper[12]; 10. 36-Kevin Reed[4]; 11. 11-Andrew Tagliamonte[2]; 12. GH7-Garyn Howard[10].

Heat 6 (10 Laps): 1. 26M-Gavin Miller[1]; 2. 57-Jacob Lucas[2]; 3. 95-Gavan Boschele[5]; 4. 12T-Trey Robb[4]; 5. 33-Jett Nunley[7]; 6. 21-Cale Thomas[8]; 7. 99K-Seth Stenzel[3]; 8. 38H-Levi Henderson[10]; 9. 82K-Kyle Knight[11]; 10. 4DG-Brent Shoemaker[6]; 11. 2X-Harry Elzo[9].

Qualifying 1: 1. 11J-Cameron Paul, 00:11.731[1]; 2. 28-Chelby Hinton, 00:11.963[6]; 3. 20Q-Brecken Reese, 00:12.026[8]; 4. 67J-JJ Loss, 00:12.162[7]; 5. 51M-Caleb Martin, 00:12.215[9]; 6. 95K-Kyle Larson, 00:12.220[32]; 7. 71K-Daison Pursley, 00:12.236[2]; 8. 2TK-Todd Kirkman, 00:12.275[12]; 9. 71-Jaxton Wiggs, 00:12.310[20]; 10. 82S-Austin Saunders, 00:12.349[19]; 11. 73-Braden Chiaramonte, 00:12.354[31]; 12. 17G-Isaiah Garcia, 00:12.358[10]; 13. 83-Brant Woods, 00:12.376[4]; 14. 36K-Kris Carroll, 00:12.395[14]; 15. 78-Ethan Ayars, 00:12.396[5]; 16. 17S-Baron Silva, 00:12.421[21]; 17. 10T-Talin Turner, 00:12.436[16]; 18. 24S-Colby Sokol, 00:12.453[29]; 19. 3-Drake Edwards, 00:12.521[18]; 20. 110-Karter Battarbee, 00:12.589[23]; 21. 27-Kaden Weger, 00:12.708[15]; 22. 29M-Lawrence Mann, 00:12.734[3]; 23. 99X-Chris Russell, 00:12.766[25]; 24. 14L-Logan Heath, 00:12.774[13]; 25. 59-Brody Mclaughlin, 00:12.813[34]; 26. 99-Stone Sharpe, 00:12.826[17]; 27. 55X-Connor Chamberlain, 00:12.826[30]; 28. 57P-Peter Walker, 00:12.828[24]; 29. 12E-Jacob Ewing, 00:12.855[35]; 30. 10S-Scout Spraggins, 00:12.978[11]; 31. 21C-Carter Holt, 00:13.097[22]; 32. 5-Ryder McCutcheon, 00:13.158[27]; 33. 54X-LeRoy Carley, 00:13.198[28]; 34. 54-Lee Land, 00:13.228[33]; 35. 18W-Wyatt Bruce, 00:13.396[26].

Qualifying 2: 1. 21S-Steven Snyder Jr, 00:12.314[3]; 2. 22X-Daniel Robinson, 00:12.607[15]; 3. 26M-Gavin Miller, 00:12.707[14]; 4. 19G-Ben Sayer, 00:12.804[17]; 5. 11-Andrew Tagliamonte, 00:12.809[6]; 6. 57-Jacob Lucas, 00:12.817[9]; 7. 12G-Gage Robb, 00:12.820[19]; 8. 27MK-Kyle Keeler, 00:12.829[23]; 9. 99K-Seth Stenzel, 00:12.830[13]; 10. 25J-Delaney Jost, 00:12.910[5]; 11. 36-Kevin Reed, 00:12.962[21]; 12. 12T-Trey Robb, 00:12.970[16]; 13. 14G-Madelyn Gjerness, 00:13.026[2]; 14. 28P-Fredrick Fezard, 00:13.034[22]; 15. 95-Gavan Boschele, 00:13.072[28]; 16. 26J-Nick Drake, 00:13.074[33]; 17. 938-Bradley Fezard, 00:13.230[8]; 18. 4DG-Brent Shoemaker, 00:13.254[7]; 19. 16S-Seth Shebester, 00:13.299[12]; 20. 7K-Kenton Brewer, 00:13.314[1]; 21. 33-Jett Nunley, 00:13.319[20]; 22. 88R-Ryder Laplante, 00:13.371[34]; 23. 13C-William Conner, 00:13.452[31]; 24. 21-Cale Thomas, 00:13.466[27]; 25. 83W-Jim Woods, 00:13.479[18]; 26. 3TX-Caiden Mitchell, 00:13.486[35]; 27. 2X-Harry Elzo, 00:13.520[4]; 28. 5D-Ryan Beat, 00:13.537[29]; 29. GH7-Garyn Howard, 00:13.680[11]; 30. 38H-Levi Henderson, 00:13.709[25]; 31. B2-Carson Bolden, 00:13.734[10]; 32. 20-Shon Deskins, 00:13.869[32]; 33. 82K-Kyle Knight, 00:13.878[26]; 34. 16-Brady Amos, 00:13.995[24]; 35. A51-Jason Trosper, 00:14.206[30].

Follow along for more information such as race recaps, updates, full results, and press releases online at www.powri.com, on Twitter & Instagram at @POWRi_Racing, or on Facebook at POWRi.