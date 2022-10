NHRA at WWT Raceway Elimination Round Updates

Another large crowd has gathered at World Wide Technology Raceway during the 11th annual NHRA Midwest Nationals Elimination Day. Perfect race conditions with starting temperature of 64 degrees.

The NHRA and officials at WWT Raceway also announced a sellout crowd during Saturday’s racing action. It was the seventh sellout crowd for the NHRA this season.

“Once again, our race fans in St. Louis and the Metro East delivered,” said Chris Blair, World Wide Technology Raceway’s Executive Vice President and General Manager.

“As we’ve demonstrated time and again, they love NHRA drag racing as well as the other major events we host at World Wide Technology Raceway. This weekend is magical because it has 10 years of date equity, perfect weather, and thousands of loyal enthusiasts. World Wide Technology Raceway is the greatest comeback story in the history of sports venues for one reason: We have the best racing fans on the planet.”

Top Fuel

2nd Round

CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Tony Schumacher 356 0.088 0.914 3.147 5.944 75.54 9.253 Shawn Langdon WIN 9 0.057 0.85 2.139 3.017 288.5 3.76 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET Brittany Force 2 0.079 0.877 2.188 3.084 282.8 3.833 Doug Kalitta WIN 10 0.055 0.838 2.136 3.025 286 3.768 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET Josh Hart WIN 77 0.051 0.857 2.143 3.033 286.2 3.768 Mike Salinas 7211 0.064 0.847 2.141 3.029 286.4 3.766 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET Steve Torrence WIN 1 0.098 0.84 2.143 3.024 287.3 3.763 Clay Millican 51 0.074 0.848 2.137 3.024 285.6 3.806

1st Round

Brittany Force set a new national speed record with a 338.43 miles per hour run easily beating Austin Prock to advance to the network.

Brittany Force owns all top 10 speed NHRA speed records in Top Fuel.

“Killer Run!” exclaimed Brittany describing her run.

Mike Salinas upset Top Fuel point leader Justin Ashley with a 338.43 ET / 278.23 mph. Both drivers spun the tires at the start of the race but Salinas got control for the upset win.

Shawn Langston and Kyle Wurtzel had a side-by-side race to the finish with Langston winning by a holeshot start.

“That is why they pay the big bucks,” said Langston laughing about his holeshot win.

DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Clay Millican WIN 51 0.052 0.859 2.963 4.588 168.6 5.829 200.3 Antron Brown 6 0.056 0.834 2.298 4.148 112.5 6.514 89.45 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Justin Ashley 4 0.044 0.833 2.225 3.388 211.4 4.476 202.1 Mike Salinas WIN 7211 0.08 0.84 2.109 3.079 247.1 3.946 278.2 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Steve Torrence WIN 1 0.08 0.83 2.116 2.984 291 3.715 330.2 Buddy Hull 323 0.069 0.899 2.25 3.156 282 3.91 316 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Brittany Force WIN 2 0.15 0.832 2.096 2.953 296.9 3.665 338.4 Austin Prock 374 0.067 0.855 2.271 3.644 157.6 5.276 135.2 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Doug Kalitta WIN 10 0.054 0.835 2.101 3.051 249.5 3.901 282.4 Doug Foley 1301 0.071 0.874 2.336 4.149 115.3 6.318 105.5 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Shawn Langdon WIN 9 0.072 0.847 2.14 3.025 287.7 3.76 328.7 Kyle Wurtzel 386 0.103 0.842 2.131 3.009 289 3.747 327.2 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Tony Schumacher WIN 356 0.061 0.848 2.119 2.976 294.9 3.701 332 Leah Pruett 777 0.066 0.838 2.117 2.982 292.3 3.716 327 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Josh Hart WIN 77 0.071 0.844 2.112 2.973 293 3.696 334.7 Scott Palmer 5050 0.089 0.888 3.354 6.021 84.6 8.681 86.72

Funny Car

2nd Round

The top 4 in Season Points Series have all moved again to the next round. John Force had the closet race but his ET 3.968 edged out JR Todd’s 3.967.

CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET MPH Robert Hight WIN 8 0.1 0.87 2.249 3.166 283 3.903 Tim Wilkerson 9 0.073 0.891 2.286 3.222 276.8 3.972 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET John Force WIN 5 0.076 0.896 2.285 3.218 276.7 3.968 JR Todd 373 0.082 0.864 2.265 3.204 276.9 3.967 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET Bob Tasca III 3 0.047 0.91 2.3 3.224 280.8 3.968 Matt Hagan WIN 14 0.069 0.89 2.266 3.195 280.4 3.943 DRIVER CAR NO. RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH ET Ron Capps WIN 1 0.066 0.895 2.252 3.182 277.9 3.927 Cruz Pedregon 4 0.095 0.878 2.252 3.185 275.2 3.938

1st Round

Robert Hight, Ron Capps, Matt Hagen and John Force, the top four in Season Points Championship moved on easily to the second round.

Pro Stock

2nd Round

CAR NO. 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH OV/UN Deric Kramer 0.058 0.977 2.748 4.204 167.2 5.478 6.551 210.3 Kyle Koretsky WIN 0.05 0.977 2.739 4.209 167.3 5.478 6.547 210.8 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Matt Hartford WIN 0.01 0.978 2.731 4.197 167.7 5.464 6.529 211.6 Greg Anderson 0.02 0.98 2.73 4.198 167.6 5.462 6.529 210.7 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Troy Coughlin Jr 0.011 0.993 2.741 4.206 167.7 5.474 6.543 210.8 Erica Enders WIN 0.024 0.977 2.724 4.188 167.7 5.454 6.522 211 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Dallas Glenn WIN 0.02 0.993 2.755 4.225 167.3 5.494 6.564 210.9 Aaron Stanfield 0.036 0.989 2.754 4.221 167.3 5.49 6.561 209.8

1st Round

RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Fernando Cuadra 0.031 0.99 3.513 6.709 69.23 10.146 13.528 63.58 Aaron Stanfield WIN 0.027 0.984 2.736 4.204 167.7 5.471 6.539 211.39 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Kyle Koretsky WIN 0.043 0.978 2.724 4.183 168.43 5.443 6.505 211 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Chris McGaha 0.015 1.006 2.773 4.241 167.43 5.507 6.573 212.23 Erica Enders WIN 0.022 0.977 2.728 4.191 168.03 5.455 6.52 211.43 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Fernando Cuadra Jr 0.029 0.986 2.749 4.222 166.97 5.492 6.562 210.41 Greg Anderson WIN 0.061 0.971 2.722 4.187 168.07 5.448 6.512 210.87 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Mason McGaha 0.097 0.992 2.786 4.257 165.94 5.537 6.618 209.65 Troy Coughlin JrWIN 0.053 0.976 2.732 4.196 167.88 5.461 6.528 210.67 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Mike DePalma 0.046 0.98 2.738 4.207 167.45 5.476 6.545 210.93 Dallas Glenn WIN 0.017 0.983 2.738 4.202 167.88 5.466 6.534 210.7 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Camrie Caruso -0.04 0.978 2.743 4.217 166.91 5.486 6.556 209.92 Matt Hartford WIN 0.006 0.99 2.744 4.21 168.01 5.473 6.537 211.79 RND CLASS DIAL IN RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT Bo Butner III 0.038 0.983 2.794 4.766 112.58 6.878 8.985 100.77 Deric Kramer WIN 0.056 0.972 2.725 4.194 166.01 5.471 6.544 210.21

Pro Stock Motorcycle

Round 1

DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Kevin Rivenbark WIN 0.047 0.954 2.569 3.842 194.2 4.93 5.849 245.9 Stan Shelton 0.004 0.973 2.754 4.83 106.1 7.108 9.427 91.86 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Matt Smith WIN 0.038 1.089 2.873 4.367 164 5.666 6.776 202 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Jianna Evaristo 0.031 1.102 2.909 4.428 160.6 5.775 7.082 160.9 Eddie Krawiec WIN 0.044 1.089 2.874 4.381 162.3 5.697 6.821 199.6 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Ron Tornow WIN 0.021 1.065 2.855 4.385 159.5 5.727 6.88 194 Marc Ingwersen 0.166 1.066 2.855 4.371 160.9 5.698 6.841 195.1 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Malcom Phillips Jr 0.055 1.535 3.942 6.434 87.55 9.281 12.31 68.66 Angelle Sampey WIN 0.013 1.074 2.835 4.324 164.3 5.621 6.734 201.5 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Karen Stoffer 0.038 1.08 2.882 4.405 160.7 5.734 6.876 196.1 Joey Gladstone WIN 0.045 1.037 2.818 4.324 162.7 5.635 6.754 200.3 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Angie Smith WIN 0.097 1.082 2.87 4.374 163.1 5.687 6.812 199.4 Gaige Herrera 0.033 1.098 2.942 4.524 153.9 5.922 7.132 184.5 DRIVER RT 60 FT 330 FT 660 FT 660 MPH 1000 FT ET MPH Ryan Oehler 0.04 1.098 2.88 4.393 161.5 5.716 6.849 198.1 Jerry Savoie WIN 0.062 1.06 2.83 4.331 163 5.643 7.03 193.7

