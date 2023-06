Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series Presented by OpenWheel101.com Update!

- Advertisement -

(Bill W) May 31, 2023, Monroe, IA – Kerry Madsen (Knoxville), Kasey Kahne (Huset’s) and Garet Williamson (Huset’s) were winners this week in the Knoxvillle/Huset’s 410 Sprint Series Presented by OpenWheel101.com. Kerry Madsen currently has a slim lead over Chase Randall in the early point standings.

This week’s action will see events at Knoxville Raceway on Saturday, and Huset’s Speedway on Sunday.

Sat, June 3 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, June 4 – Huset’s Speedway (SD)

2023 Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by www.OpenWheel101.com Current Point Standings (Feature Wins)

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 162 (1)

2. Chase Randall, Waco, TX, 160 (1)

3. Garet Williamson, Columbia, MO, 141 (1)

4. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 104

5. Austin McCarl, Altoona, IA, 103

6. Brian Brown, Grain Valley, MO, 88 (1)

7. Kasey Kahne, Enumclaw, WA, 87 (1)

8. Aaron Reutzel, Clute, TX, 85 (1)

9. Carson McCarl, Altoona, IA, 68

10. Justin Henderson, Tea, SD, 67

11. Davey Heskin, St. Michael, MN, 66

12. Matt Juhl, Tea, SD, 64

13. Tasker Phillips, Pleasantville, IA, 63

14. Lynton Jeffrey, Sydney, NSW, Aust., 60

15. Mark Dobmeier, Grand Forks, ND, 48

16. Kaleb Johnson, Sioux Falls, SD, 47

17. Riley Goodno, Knoxville, IA, 36

(tie) Kalib Henry, Sacramento, CA, 36

19. Tim Kaeding, Campbell, CA, 35

20. Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO, 28

21. Sam Hafertepe Jr., Sunnyvale, TX, 20

22. Brendan Mullen, Grand Forks, ND, 18

23. Cody Hansen, Nunda, SD, 16

(tie) Sawyer Phillips, Pleasantville, IA, 16

(tie) Ian Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 16

(tie) Ryan Timms, Oklahoma City, OK, 16

27. Ryan Bickett, Ramona, SD, 14

(tie) Buddy Kofoid, Penngrove, CA, 14

(tie) Christopher Thram, Sanborn, MN, 14

30. AJ Moeller, Rockwell City, IA, 12

31. Jade Hastings, Grand Forks, ND, 8

32. Scott Bogucki, McLaren Vale, SA, Aust., 6

(tie) Lachlan McHugh, Gold Coast, QLD, Aust., 6

(tie) Dustin Selvage, Indianolai, IA, 6

35. Tim Estenson, Fargo, ND, 4

(tie) Chris Martin, Ankeny, IA, 4

37. Tyler Drueke, Eagle, NE, 2

$100 OpenWheel101.com Quick Time Winners

5/6 – Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust.

5/20 – Brian Brown, Grain Valley, MO

5/27 – Aaron Reutzel, Clute, TX

2023 Tentative Races that will be counted for points with the Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by OpenWheel101.com (tentative)

Sat, April 15 – Knoxville Raceway (IA) (Cold)

Fri, April 21 – Knoxville Raceway (IA) WoO (Cold)

Sat, April 22 – Knoxville Raceway (IA) WoO (Cold)

Sat, April 29 – Knoxville Raceway (IA) (Rain)

Sat, May 6 – Knoxville Raceway (IA) (Aaron Reutzel, Clute, TX)

Sat, May 13 – Knoxville Raceway (IA) (Rain)

Sun, May 14 – Huset’s Speedway (SD) (Rain)

Sat, May 20 – Knoxville Raceway (IA) (Brian Brown, Grain Valley, MO)

Sun, May 21 – Huset’s Speedway (Chase Randall, Waco, TX)

Sat, May 27 – Knoxville Raceway (IA) (Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust.)

Sun, May 28 – Huset’s Speedway (SD) NOSA (Kasey Kahne, Enumclaw, WA)

Mon, May 29 – Huset’s Speedway (SD) NOSA (Garet Williamson, Columbia, MO)

Sat, June 3 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, June 4 – Huset’s Speedway (SD)

Fri, June 9 – Knoxville Raceway (IA) WoO

Sat, June 10 – Knoxville Raceway (IA) WoO

Sun, June 11 – Huset’s Spedway (SD)

Fri, June 16 – Jackson Motorplex (MN) Border Battle

Sat, June 17 – Knoxville Raceway (IA) Border Battle

Sun, June 18 – Huset’s Speedway (SD) Border Battle

Wed, June 21 – Huset’s Speedway (SD) High Bank Nationals

Thu, June 22 – Huset’s Speedway (SD) High Bank Nationals

Fri, June 23 – Huset’s Speedway (SD) High Bank Nationals

Sat, June 24 – Huset’s Speedway (SD) High Bank Nationals

Sat, July 1 – Knoxville Raceway (IA)

Sat, July 8 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, July 9 – Huset’s Speedway (SD)

Sat, July 15 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, July 16 – Huset’s Speedway (SD)

Sat, July 22 – Knoxville Raceway (IA)

Sat, July 29 – Knoxville Raceway (IA) All Stars

Sun, July 30 – Huset’s Speedway (SD)

Sun, Aug 6 – Knoxville Raceway (IA) Capitani Classic

Mon, Aug 7 – Southern Iowa Speedway Front Row Challenge

Wed, Aug 9 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals

Thu, Aug 10 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals

Fri, Aug 11 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals

Sat, Aug 12 – Knoxville Raceway (IA) Knoxville Nationals

Tue, Aug 15 – Huset’s Speedway (SD) High Limit

Thu, Aug 17 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals

Fri, Aug 18 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals

Sat, Aug 19 – Jackson Motorplex (MN) Jackson Nationals

Sat, Aug 26 – Knoxville Raceway (IA)

Sun, Aug 27 – Huset’s Speedway (SD)

Sat, Sept 2 – Huset’s Speedway (SD) Bull Haulers Brawl

Sun, Sept 3 – Huset’s Speedway (SD) Bull Haulers Brawl

2022 Knoxville/Huset’s 410 Sprint Series presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins)

1. Austin McCarl, Altoona, IA, 830 (1)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 721 (4)

3. Aaron Reutzel, Clute, TX, 712 (5)

4. Gio Scelzi, Fresno, CA, 573 (2)

5. Justin Henderson, Tea, SD, 525

6. Matt Juhl, Tea, SD, 475

7. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 420 (2)

8. Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO, 397 (1)

9. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 383

10. Ryan Timms, Oklahoma City, OK, 366 (5)

2021 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins)

1. Gio Scelzi, Fresno, CA, 1279 (2)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 1061 (7)

3. Justin Henderson, Tea, SD, 1036 (7)

4. Ayrton Gennetten, Gravois Mills, MO, 829 (5)

5. Austin McCarl, Altoona, IA, 803 (6)

6. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 800 (5)

7. Parker Price-Miller, Kokomo, IN, 608 (1)

8. Carson McCarl, Altoona, IA, 572

9. Matt Juhl, Tea, SD, 571

10. Rico Abreu, St. Helena, CA, 563 (1)

2020 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins)

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 766

2. Bill Balog, Hartland, WI, 667 (9)

3. Kyle Larson, Elk Grove, CA, 660 (11)

4. Brian Brown, Grain Valley, MO, 587 (3)

5. Rico Abreu, St. Helena, CA, 479 (3)

6. Dominic Scelzi, Fresno, CA, 440

7. Austin McCarl, Altoona, IA, 419

8. Ian Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 413

9. Tim Kaeding, Campbell, CA, 402

10. Shane Stewart, Bixby, OK, 385 (1)

2019 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins)

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 954 (2)

2. Bill Balog, Hartland, WI, 947 (7)

3. Brian Brown, Grain Valley, MO, 731 (5)

4. Terry McCarl, Altoona, IA, 713 (2)

5. James McFadden, Warrnambool, VIC, Aust., 592 (2)

6. Austin McCarl, Altoona, IA, 505 (1)

7. Parker Price-Miller, Kokomo, IN, 484 (1)

8. Jeremy Schultz, Beaver Dam, WI, 471 (3)

9. Paul Nienhiser, Chapin, IL, 427 (5)

10. Rico Abreu, St. Helena, CA, 400 (2)

2018 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Point Standings (Feature Wins) Top Ten

1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 866 (7)

2. Brian Brown, Grain Valley, MO, 686 (7)

3. Austin McCarl, Altoona, IA, 602 (5)

4. Terry McCarl, Altoona, IA, 565

5. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 420 (1)

6. Scotty Thiel, Sheboygan, WI, 398 (4)

(tie) Davey Heskin, St. Michael, MN, 398

8. Bill Balog, Hartland, WI, 390 (2)

9. Cory Eliason, Selma, CA, 386 (1)

10. Matt Juhl, Tea, SD, 365 (1)

2017 Midwest Thunder Sprint Cars presented by www.OpenWheel101.com Final Point Standings (Feature Wins) Top Ten



1. Kerry Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 1086 (5)

2. Ian Madsen, St. Mary’s, NSW, Aust., 1031 (7)

3. Donny Schatz, Fargo, ND, 800 (6)

4. Brian Brown, Grain Valley, MO, 760 (6)

5. Brad Sweet, Grass Valley, CA, 760 (2)

6. Brooke Tatnell, Sans Souci, NSW, Aust., 533 (1)

7. Shane Stewart, Bixby, OK, 529 (2)

8. David Gravel, Watertown, CT, 481 (3)

9. Terry McCarl, Altoona, IA, 437 (1)

10. Tim Kaeding, San Jose, CA, 425 (2)